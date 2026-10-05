Différentes lectures de l’abstention record aux élections générales brésiliennes

Le récent processus électoral au Brésil a laissé un record inédit d’absentéisme électoral, où plus de 33 millions de personnes ont choisi de ne pas se rendre aux urnes. Bien que la législation brésilienne établisse le vote comme une obligation citoyenne, le chiffre a dépassé les niveaux historiques d’abstention, de votes nuls et blancs.

Selon l’analyse de la chercheuse en Relations internationales Jana Silverman et du journaliste et analyste international Beto Almeida, ce phénomène répond à la confluence de facteurs climatiques adverses dans les régions du sud et du sud-est du pays avec des causes dynamiques et structurelles du système politique et institutionnel.

Usure politique, mémoire historique et dépolitisation

De son côté, Jana Silverman souligne que l’absentéisme met en évidence une déconnexion accentuée dans les secteurs jeunes.

Après près de deux décennies de gestion du Parti des Travailleurs (PT) dans ce qui s’est écoulé du XXIe siècle, les nouvelles générations perçoivent cette organisation comme faisant partie du cadre institutionnel traditionnel, manquant de mémoire historique sur les conditions socio-économiques antérieures à la création de programmes d’inclusion comme Bolsa Família ou l’expansion de l’université publique.

De même, cette absence de référents historiques a affaibli l’évaluation de l’impact social de la gestion de la pandémie par les administrations passées, réduisant son poids dans la décision de l’électorat. Pour sa part, Beto Almeida souligne que l’apathie électorale constitue le résultat d’une stratégie prolongée visant à délégitimer l’exercice politique.

Selon l’analyste, le récit qui associe systématiquement la gestion publique et la participation partisane à la corruption favorise un environnement de nihilisme, de fragmentation sociale et de désenchantement. Almeida soutient en outre que ce scénario révèle l’absence historique d’instruments dédiés à l’éducation politique et à la formation d’une conscience citoyenne critique de la part des forces progressistes.



Équilibre au Congrès et défis de gouvernabilité

Dans le domaine législatif, les résultats ont configuré une avancée significative des secteurs d’extrême droite regroupés au sein du Parti Libéral (PL), lesquels ont accru leur présence à la Chambre des députés et au Sénat.

Durant le mandat récent de Luiz Inácio Lula da Silva, l’opposition conservatrice a bloqué des initiatives visant à la restitution des droits du travail, telles que la réduction de la journée de travail, la régulation de l’emploi sur les plateformes numériques et le renforcement de la négociation collective.

Face à un pouvoir législatif à majorité adverse, les analystes conviennent que la gouvernabilité exigera de réorienter la gestion étatique vers l’articulation directe avec la rue et la mobilisation populaire.

En ce sens, Almeida a proposé que la récupération du soutien massif exige la présentation de mesures de grande portée sociale, citant comme exemple la mise en œuvre de la gratuité des transports publics pour se connecter aux demandes quotidiennes de la population travailleuse.



Ingérence algorithmique et contrôle transnational

Sur le plan géopolitique, les pressions commerciales et les hausses tarifaires appliquées depuis l’extérieur ont été contrebalancées par l’Exécutif au moyen de l’intégration régionale et de l’approfondissement des échanges commerciaux avec des partenaires stratégiques comme la République populaire de Chine.

Cependant, les spécialistes avertissent d’un mécanisme d’ingérence indirecte centré sur le contrôle algorithmique exercé par les corporations technologiques du Big Tech basées à Silicon Valley.

La manipulation des flux d’information par des biais sur des plateformes comme X, Instagram et Facebook fausse le débat public, amplifie la désinformation et consolide la démobilisation électorale dans de larges secteurs de la société.

Les résultats du premier tour des élections présidentielles ont déjoué les projections de divers analystes et instituts de sondage. Bien que les enquêtes préalables esquissaient un léger avantage en faveur du président Luiz Inácio Lula da Silva, le dépouillement des urnes a fini par dessiner un scénario électoral différent.

Avec 99,99 % des voix comptabilisées, les chiffres de l’organe électoral ont confirmé que le chef de l’État sera défini lors d’un second tour prévu pour le 25 octobre prochain. Le sénateur Flávio Bolsonaro, 45 ans, a mené la tendance du dépouillement depuis le début du processus et a clôturé la journée avec plus de 56 millions de suffrages, devançant Lula da Silva d’un écart supérieur à 2,2 millions de voix.