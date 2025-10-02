L’Équateur et sa tempête parfaite : groupes criminels et gouvernement de droite

Le gouvernement de Daniel Noboa en Équateur, dans le but de tenir sa promesse de campagne de combattre les groupes criminels, a engagé les services du mercenaire américain Erik Prince, ce qui aboutira, dénoncent des organisations de défense des droits de l’homme, à la militarisation du pays.

« La réduction progressive des homicides sera un objectif non négociable », a déclaré Noboa. « Nous maintiendrons la lutte contre le narcotrafic, nous saisirons les armes, les munitions et les explosifs illégaux, et nous exercerons un contrôle accru dans les ports du pays. »

La stratégie de sécurité du président a été comparée aux mesures controversées anti-gangs du Salvador, qui ont été saluées par certains pour avoir réduit la criminalité, mais condamnées par des groupes de défense des droits de l’homme en raison des arrestations massives et des abus présumés.

Bien que Noboa ait affirmé une baisse de 15 pour cent des morts violentes en 2024, les chiffres du gouvernement montrent une augmentation de 58 pour cent des meurtres au cours des quatre premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l’année dernière, avec 3 094 morts enregistrées.

Los Lobos Ecuador

Los Lobos ont commencé comme un groupe du cartel de drogue Los Choneros, mais s’en sont séparés en 2020 après la mort de Jorge Luis Zambrano, chef des Choneros, aux côtés de Los Chone Killers et Los Tiguerones. Le groupe compte plus de 8 000 membres et opère depuis les montagnes jusqu’à Quito.

Après l’assassinat de Jorge Luis Zambrano, chef du groupe en 2020, un vide de leadership s’est créé au sein de l’organisation. En raison de leur position affaiblie, plusieurs gangs, dont Los Lobos, se sont séparés et ont formé une nouvelle alliance pour les affronter.

Le 9 août 2023, des hommes cagoulés se réclamant de Los Lobos ont revendiqué la responsabilité de l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio dans une vidéo, mais dans une seconde vidéo, d’autres hommes l’ont nié et ont déclaré qu’on les incriminait.

Le 4 septembre 2025, lors d’une visite et d’une réunion du président de l’Équateur, Daniel Noboa, avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, à Washington D.C., le gouvernement des États-Unis a désigné Los Lobos comme organisation terroriste, conjointement avec Los Choneros.

Prisons, or, ports

Des membres de Los Lobos ont été impliqués dans plusieurs émeutes dans des prisons à travers l’Équateur. Le 28 septembre 2021, un différend entre Los Lobos et Los Choneros à la Penitenciaría del Litoral, à Guayaquil, a conduit à une émeute qui a fait 123 détenus morts et plus de 80 blessés.

Le différend avec des bandes rivales pour le contrôle du commerce du micro-trafic et des extorsions à l’intérieur des pénitenciers a provoqué diverses émeutes, faisant des dizaines de morts parmi les détenus et le personnel pénitentiaire.

En novembre 2022, Los Lobos étaient derrière une vague de violence dans tout l’Équateur après que nombre de leurs membres aient été transférés hors de la Penitenciaría del Litoral, ce qui, craignaient-ils, entraînerait une perte de contrôle sur la prison.

Selon des rapports officiels, Los Lobos se sont impliqués dans le secteur de l’or en 2017, extorquant des mineurs et sécurisant des routes initialement utilisées pour le narcotrafic. D’ici 2023, le groupe était directement impliqué dans l’extraction minière illégale dans la zone de Camilo Ponce Enríquez.

Los Lobos seraient impliqués dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’or en Équateur, y compris les opérations à Portovelo et Zaruma. Le groupe transporte de l’or de tout le pays vers des usines de traitement à Portovelo, et de là vers les ports — principalement Guayaquil — pour son exportation.

Outre le contrôle des mines et l’extorsion des mineurs, les groupes facturent des frais de protection — connus localement sous le nom de « vacunas » — aux transformateurs d’or pour « les maintenir en sécurité ». Certains transformateurs plus importants, disposant de leur propre sécurité privée, auraient réussi à éviter ce type de paiements. Un rapport de l’Observatoire Équatorien du Crime Organisé (OECO) indique qu’il existe une spécialisation différenciée dans le contrôle des ports pour le trafic de drogue vers l’Europe, Los Lobos ayant le contrôle des ports d’El Oro et de Guayas.

Dans le cas du port d’El Oro, ils concentrent leurs activités sur la contamination de conteneurs, principalement par la méthode du double fond, exécutée par des « clans familiaux ayant une expérience préalable dans la contrebande ».

Dans le port de Guayas, les méthodes vont de « la contamination de conteneurs à des activités directes de relation avec la citoyenneté, par le biais d’extorsions », ce qui explique le plus grand nombre d’assassinats, dus à des accords non respectés.

Le rapport établit que Los Lobos contrôlent l’entrée, le transport et la territorialité de l’envoi de drogues depuis les ports de l’Équateur vers l’Europe. On trouve également la présence de gangs comme Los Lagartos, Chone Killers, Mafia 18-Tiburones et, avec moins de représentation, Los Choneros.

En Équateur, il y a une présence « un peu invisible » de mafias italiennes, des Balkans et albanaises, qui sont même propriétaires d’entreprises, qui sont naturalisées ou ont un statut migratoire qui leur permet de rester dans le pays.

Los Choneros

Los Choneros sont apparus pour la première fois dans les années 1990 comme un gang local dans la province occidentale de Manabí. L’arrestation des chefs de la bande en 2011 a marqué sa première décennie d’évolution.

Ils ont tiré leur nom de la ville de Chone, dans la province de Manabí, où ils ont commencé à opérer dans les années 1990 sous la direction de Jorge Bismarck Véliz España, alias « Teniente España ». Il s’est étendu à la ville voisine de Manta, où il a commis des vols, des enlèvements et des meurtres, et dirigé des réseaux de micro-trafic et d’extorsions.

Au début des années 2000, un conflit violent avec leurs rivaux, Los Queseros, a élevé le profil public de Los Choneros. Bien que, finalement, Los Choneros soient sortis victorieux, cela leur a coûté la vie de leur chef, Teniente España, mort dans un affrontement avec Los Queseros en 2007.

En 2011, le leadership est passé à Rasquiña, avec le soutien de son principal lieutenant, José Adolfo Macías Villamar, alias « Fito ». Cependant, cette même année, les deux ont été arrêtés pour meurtre et envoyés à la prison de haute sécurité de La Roca. En 2013, ils ont réalisé une évasion cinématographique.

Depuis la prison, Los Choneros ont uni de plus petites bandes sous leur bannière pour former une fédération criminelle qui en est venue à dominer le système pénitentiaire et s’est étendue dans tout le pays. Depuis les prisons, ils se sont établis comme fournisseurs clés de services pour des organisations narcotrafiquantes de portée internationale.

L’assassinat de leur leader charismatique, Jorge Luis Zambrano, alias « Rasquiña » ou « JL », en 2020, a provoqué la rupture de cette fédération. Les différentes factions se sont affrontées entre elles et ont déclenché une guerre à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, ce qui a propulsé des niveaux de violence criminelle jamais vus auparavant en Équateur.

Les Catacombes des Prisons

Le rapport d’Insight Crime donne un panorama réaliste du fonctionnement des bandes et de leur gouvernement dans les prisons : « La crise dans les prisons d’Équateur a transcendé les limites du système pénitentiaire pour semer la violence, la corruption et le chaos dans tout le pays. »

« Les assassinats politiques, les attaques de style terroriste, les scandales de corruption et les brutales exhibitions de violence sont le produit des mafias qui ont évolué à l’intérieur du système pénitentiaire », affirme le rapport. « Los Choneros sont les pionniers du modèle de mafia carcérale du crime organisé qui a émergé pour dominer le monde criminel équatorien. Ils ont été l’un des principaux protagonistes et, bien qu’ils aient perdu beaucoup de pouvoir et d’influence, ils restent l’un des groupes criminels les plus en vue. »

Los Lobos sont passés d’un groupe dissident de Los Choneros à l’une des organisations criminelles les plus puissantes et innovantes d’Équateur, avec des milliers de membres répartis dans tout le pays et à l’intérieur des prisons.

Los Tiguerones sont sortis de l’ombre pour devenir l’une des organisations criminelles les plus dangereuses et influentes d’Équateur et un maillon important de la chaîne d’approvisionnement du trafic international de cocaïne.

Los Chone Killers sont un groupe mafieux localisé principalement dans la ville de Durán et à l’intérieur de la prison de Litoral. Ses racines se trouvent dans la bande transnationale Los Ñetas, qui s’est fragmentée après avoir participé au processus de pacification des bandes du gouvernement de Correa.

Les Latin Kings sont nés aux États-Unis dans les années 1940, mais ne sont arrivés en Équateur que dans les années 1990. Les déportés ont formé des sections séparées à Quito et Guayaquil, et ont fusionné en une seule nation depuis.

Sous la Ligne Équatoriale

Survivant à la « tempête parfaite », les mouvements sociaux continuent de livrer bataille contre le modèle de droite qui militarise le pays, contraire aux politiques de pacification menées par l’ancien président Rafael Correa.

Ce processus est remis en question par la droite équatorienne qui le situe comme l’origine de la crise. Dans une interview en janvier 2024, l’ancien président Correa a déclaré : « Nous avons réussi la pacification avec des gangs urbains dont l’activité principale était de se battre entre eux. Ce fut un processus qui a été un exemple pour le monde entier », a-t-il affirmé.

Le président a rappelé qu’il n’existait pas de cartels comme ceux qui opèrent aujourd’hui en Équateur, mais que les pactes pour lesquels il est pointé du doigt ont été conclus entre des gangs composés d’adolescents et « 14 ans plus tard, le pays part en vrille et c’est la faute du processus de pacification des gangs urbains », a ironisé l’ancien président.

Le gouvernement ne donnerait pas non plus de réponse à une profonde crise économique et sociale, et les dispositifs de répression utilisés contre les bandes criminelles sont également appliqués contre les dirigeants et les organisations sociales.

La nuit du jeudi 25 septembre, les forces de police équatoriennes ont évacué de force des manifestants qui s’étaient rassemblés dans la ville de Cuenca, dans le cadre du quatrième jour de grève nationale appelée par la Confédération des nationalités et peuples indigènes de l’Équateur.

L’une des personnes arrêtées, Gina Cahuasqui, a été signalée comme disparue sur les réseaux sociaux. Selon son témoignage, elle a tenté de dialoguer avec les autorités pour faire cesser les tirs, sans obtenir de réponse, et a été agressée physiquement, tandis que plusieurs de ses compagnons ont subi des blessures plus graves.

Parallèlement, le gouvernement équatorien a été accusé de diffuser de fausses informations pour discréditer le mouvement d’opposition.