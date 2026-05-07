Le nouveau décret exécutif du président des États-Unis : une agression sans précédent contre Cuba

Le responsable a concentré son discours sur un élément clé qui distingue cette nouvelle disposition de toutes les précédentes : l’application ouverte et directe de la nature extraterritoriale des mesures coercitives américaines, ce qui, a-t-il souligné, permet avec cet ordre d’atteindre « des extrêmes vraiment jamais vus auparavant dans la loi américaine. »

Sept décennies d’asphyxie économique

García del Toro a commencé sa présentation en rappelant le contexte historique. Il a souligné que depuis l’imposition de « l’embargo » – comme l’appelait le président Kennedy dans les années 1960 – toutes les réglementations ultérieures ont eu pour axe central « étouffant l’économie cubaine » et « détruisant la production ». Il a particulièrement souligné l’extraterritorialité de ces mesures, une caractéristique distinctive de la politique de Washington contre l’île.

À titre d’exemple précoce de cette vocation extraterritoriale, le directeur général adjoint a mentionné que, dès les années 1960, Washington interdisait aux pays souhaitant exporter des produits finis vers les États-Unis que ces produits contenaient du sucre cubain. « C’est l’une des premières versions de la manière dont l’application des sanctions s’étendait au-delà du commerce bilatéral entre Cuba et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Un autre cas emblématique est celui de l’industrie du nickel. Depuis le début des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis interdisent aux entreprises de pays tiers de faire contenir du nickel cubain pour leurs exportations vers le territoire américain (technologie, machines, moyens de transport, équipements technologiques ou de communication).

« Ce n’est pas dans l’intérêt du gouvernement américain d’empêcher l’exportation de produits cubains », a précisé García del Toro, « mais plutôt en utilisant les exportations de pays tiers vers les États-Unis, notre capacité d’exportation est limitée. »

Loi Helms-Burton et le saut qualitatif du nouvel ordre

Le responsable a rappelé que dans les années 1990, avec la loi Helms-Burton (1996) et son prédécesseur de 1992, les États-Unis ont réussi à étendre beaucoup davantage ces effets extraterritoriaux. Cependant, il a souligné que le décret exécutif du 1er mai implique un saut qualitatif sans précédent.

García del Toro expliqua que, pendant de nombreuses années, le champ d’application extraterritorial était appliqué « d’une manière un peu plus sournoise ». Il y avait des indications aux ambassades américaines du monde entier et à leurs responsables de poursuivre les exportations et investissements cubains sur l’île, mais cet effort a été fait « par chantage, intimidation », combinant la pression pour éviter que les exportateurs ou investisseurs ne soient liés à l’économie cubaine.

La grande différence avec ce nouveau décret, a déclaré le directeur général adjoint de Minrex, est que désormais l’intimidation est de nature directe. Et ce qui est encore plus grave : « Cela établit même qu’il n’est pas nécessaire d’en informer les personnes concernées ».

García del Toro a été précis dans la description du mécanisme. « Quelqu’un, une entreprise ayant un lien ou exportant un produit vers Cuba, n’a pas nécessairement besoin d’être informée pour que ses actifs, ses comptes dans les banques américaines ou leurs activités aux États-Unis soient conservés ou bloqués. »

Par conséquent, il a averti que « depuis le 1er mai lui-même, cet effet intimidant, prohibitif et annulant de la capacité de Cuba à relier son système bancaire et son économie au reste du monde a déjà été appliqué. »

Le diplomate cubain a averti que dans les semaines à venir, dans les mois à venir et « probablement à partir de cette même semaine », ces effets sur l’économie du pays pourraient commencer à se faire sentir.

García del Toro a été franc en soulignant ce qui, selon lui, est le véritable objectif de cette mesure. « Cela reflète l’objectif clair du gouvernement des États-Unis de prendre le contrôle de notre pays à moyen terme, selon ses objectifs. »

Le directeur général adjoint de la Direction générale américaine du MINREX a déclaré qu’avec ce nouveau décret, les États-Unis n’ont pas à essayer de masquer leur politique de destruction de la production et de domination de la structure économique de notre pays.

Selon García del Toro, Washington utilise depuis des années de faux arguments, notamment « le mensonge de vouloir les droits de l’homme du peuple cubain » ou « la liberté du peuple cubain » pour établir une économie de marché libre sur l’île. Mais, avec cette décision, « le gouvernement des États-Unis s’épargne le travail de devoir fournir de nombreuses explications. »

Une tentative de laisser le pays sans options

Le diplomate cubain a qualifié cette nouvelle mesure de « tentative désespérée » d’appliquer une politique qui laisse Cuba et son gouvernement « pratiquement sans options » quant à la manière de faire fonctionner l’économie cubaine.

Il a rappelé que Cuba est une île dont l’économie est soumise pendant soixante-dix ans « au régime de mesures coercitives le plus long et le plus intégré jamais appliqué contre un pays ou un gouvernement. »

García del Toro a également fait référence aux déclarations répétées du gouvernement américain — même récemment — qui évoquent la prétendue « incompétence du gouvernement cubain ». Face à cela, il a répondu : « Ce que le gouvernement des États-Unis doit faire, c’est démontrer notre compétence ou notre incompétence, simplement et simplement, en éliminant ce système de mesures coercitives. »

Il a déclaré qu ’il est très difficile pour tout État, pour tout gouvernement, de le laisser sans revenus issus de ses exportations ; s’ils mènent une campagne de harcèlement afin que les brigades médicales cubaines – qui agissent en solidarité et en vertu des accords de coopération Sud-Sud – soient éliminées, et si les revenus obtenus par Cuba (ceux utilisés dans le système national de santé, gratuits pour la population) sont affectés.

Le directeur général adjoint a détaillé de manière grossière le circuit de l’asphyxie causé par la politique américaine. « S’il n’existe pas de banques étrangères qui facilitent le paiement des entreprises pour les intrants qu’elles achètent, si vous ne pouvez pas facturer vos exportations, si vous n’avez pas de moyen de collecter ces fonds, vous n’avez pas les revenus pour faire fonctionner votre économie. »

Par conséquent, il a conclu, « il est très facile pour le gouvernement des États-Unis d’utiliser ce mensonge sur l’incompétence de notre pays. »

Le contexte depuis janvier 2025 : une offensive qui vient d’avant



García del Toro a été catégorique en soulignant que cet intérêt à détruire l’économie cubaine ne vient pas de maintenant. Il a rappelé que dès le premier jour de l’administration du président Donald Trump – janvier 2025 – dès les premières semaines, l’administration américaine a adopté des mesures agressives :

• La réinsertion de Cuba sur la liste des États commanditaires du terrorisme, avec des répercussions sur le monde bancaire.

• Application des mesures de restriction de voyage à Cuba.

• La réintroduction de l ’activation du Titre III de la loi Helms-Burton, qui a un effet très intimidant.

Il se souvenait que, lors de la campagne présidentielle aux États-Unis, des représentants de l’administration actuelle avaient mentionné que l’administration précédente « n’avait pas fait assez pour détruire notre système politique. »

Le directeur général adjoint de la Direction générale américaine du ministère des Affaires étrangères a souligné que tout cela montre qu’il s’agit d’une politique qui date de plusieurs décennies, mais particulièrement des dix dernières années et, surtout, de la première administration Trump.

Le diplomate cubain a souligné qu’il existe un engagement de la part d’anciens hauts responsables du gouvernement des États-Unis, « dont beaucoup ont fait carrière politiquement en concevant et en orientant des politiques contre notre pays. »Les objectifs de ces responsables sont clairs :

• Subvertir l’ordre interne de Cuba.

• Étrangler l’économie cubaine.

• Générer autant de pénuries que possible pour la population cubaine.

García del Toro a rappelé que, lors de son premier mandat, Trump a mis en œuvre 243 mesures contre Cuba. Il a cité une déclaration particulièrement sérieuse du président américain, lorsqu’il a déclaré en janvier dernier qu’il n’y avait rien d’autre à faire contre Cuba que de la détruire.

« C’est ce que cela ressemble », a déclaré García del Toro, « avec un décret exécutif en janvier [qui a mis en œuvre le blocus pétrolier], et maintenant avec un autre décret intensifiant toutes les mesures qui avaient été prises auparavant. »

Des mesures sans précédent et secondaires pour étrangler l’économie cubaine

La spécialiste de la Direction des affaires juridiques et de l’analyse de la Direction générale des États-Unis, Ariadna Cornelio Hitchman, a expliqué lors de la Table ronde comment la Maison-Blanche recourt à des arguments « facilement démantelables » pour alléguer qu’elle soumet l’île à un embargo et non à un blocus économique.

Ils insistent sur le fait que, dans le cadre des relations bilatérales, ils ont le droit de décider avec qui ils commercent ou non ; par conséquent, ils défendent le concept d’embargo et jamais de blocus ou de guerre économique contre Cuba.

« Un argument facilement démantelé, car le blocus est essentiellement une politique extraterritoriale, en violation du droit international. Nous ne pouvons oublier que dans les années 1990, avec le début des investissements étrangers à Cuba et l’ouverture de l’économie au marché international, ce caractère extraterritorial a été perfectionné et renforcé par l’approbation de nouvelles lois et initiatives. Les interdictions les plus audacieuses et les plus strictes sont contenues dans la loi Helms-Burton, en particulier ses titres III et IV », a déclaré la diplomate cubaine.

Elle a rappelé que tout navire entrant dans un port cubain pour transférer du fret commercial ne peut pas entrer dans les ports américains avant 180 jours.

« Un pays ou une entreprise peut-il commercer librement avec Cuba ainsi ? Les preuves sont évidentes et irréfutables : les amendes de millionnaires infligées aux banques, entités et institutions financières européennes à travers le monde ; l’activation du Titre III de la loi Helms-Burton dans le cadre des 243 mesures de l’administration Trump visant à étouffer économiquement le pays, entraver les principales sources de revenus et entraver nos relations commerciales... Tout cela a une portée notoire et un caractère extraterritorial profond », a-t-elle déclaré.

Cependant, selon la diplomate cubaine, ce nouveau décret exécutif du 1er mai 2026 donne une dimension différente et beaucoup plus large à cet effet extraterritorial et illégal de la politique américaine.

« Ces mesures sont sans précédent, car elles n’ont jamais fait partie de la guerre économique contre Cuba, car les personnes, institutions financières et banques ayant des relations avec le gouvernement cubain ou avec l’une de ses institutions et agences associées peuvent voir leurs actifs aux États-Unis gelés. Même si leurs affaires sur le territoire américain n’ont absolument rien à voir avec Cuba », a-t-elle expliqué.

De même, les catégories de personnes susceptibles de subir les effets de ce décret exécutif sont extrêmement vastes. Le président Donald Trump a même accordé au secrétaire d’État et au secrétaire au Trésor la légitimité de les étendre davantage s’ils le jugeaient nécessaire.

Les nouvelles mesures, en plus de viser davantage d’entités et de personnes à Cuba, notamment dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’exploitation minière et les services financiers, ciblent toute personne ou entité « étrangère ou américaine » opérant dans des secteurs vitaux pour l’entrée de devises étrangères sur l’île.

« L’un des aspects les plus graves de ce décret exécutif est que les États-Unis cherchent à inciter les pays tiers à intervenir également dans l’application de ces mesures coercitives, afin que le reste du monde rejoigne la guerre économique contre Cuba », a déclaré la spécialiste de la Direction des questions juridiques et de l’analyse de la Direction générale américaine au MINREX.

« Chaque fois que Cuba cherche de nouvelles formes d’investissement, de nouveaux marchés ou de nouvelles sources d’affaires, la persécution s’intensifie, avec une précision chirurgicale. Aucune économie du monde, ni le pays le plus développé, ni le pays le plus développé, n’aurait pu résister à cette guerre économique », a-t-ellel déclaré.

Le nouveau décret présidentiel établit des sanctions secondaires dans le domaine de l’énergie, au-delà des carburants et de leurs dérivés, envisagées dans un mécanisme coercitif et unilatéral similaire de janvier 2026. Cette fois, ils essaient d’empêcher Cuba d’utiliser rationnellement le soleil, l’air et l’eau, de développer des technologies associées à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable.

Elle a expliqué que l’objectif est « d’ouvrir le diapason autant que possible et de rendre cette pression aussi efficace que possible. Évidemment, l’objectif est que l’effet intimidant et dissuasif soit encore plus important ; détériorer la vie du peuple cubain, étrangler l’économie cubaine. »

Pour cela, a-t-elle ajouté, ils ont également utilisé plusieurs dispositifs, tels que « ouvrir le diapason non seulement des secteurs et des lignes de l’économie, mais aussi des personnes de ces secteurs susceptibles d’être soumises à ces mesures coercitives aux États-Unis. »

Blocage de la solidarité

Au second moment de son intervention, Ariadna Cornelio s’est adressée à l’intention des États-Unis. Un gouvernement américain n’a pas souhaité attaquer et limiter les dons, un aspect qui, selon lui, « démontre un argument que nous avons toujours eu : le gouvernement américain ne s’intéresse pas au bien-être du peuple cubain. »

Elle a qualifié de « sophisme » le discours répété selon lequel ces mesures cherchent à libérer le peuple cubain ou à améliorer leurs conditions de vie. « Le décret exécutif lui-même le prouve, le blocus le prouve, mais concernant cette partie spécifique des dons, cela montre qu’ils ne s’intéressent pas vraiment au peuple cubain », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que , ces derniers mois, grâce à la solidarité de nombreux amis de Cuba aux États-Unis et dans le monde, des fournitures essentielles sont arrivées dans le pays – y compris du matériel médical pour enfants, malades et patients atteints de cancer – qui n’avaient pas pu entrer précisément en raison de la politique de blocus.

« Le décret exécutif attaque cela aussi. Il s’attaque aussi à cette solidarité, à cette aide que le peuple cubain a reçue », a-t-elle déclaré. Et elle a conclu que cela « démontre facilement le sophisme selon lequel ils veulent le bien-être de Cuba

La spécialiste a souligné que le véritable objectif de Washington est « de plonger le peuple cubain et l’économie cubaine dans un État qui favorise, comme je l’ai dit précédemment, la chute de la Révolution à cause d’une épidémie interne. »

Elle a souligné que, depuis près de sept décennies, ils ont appliqué toutes les mesures possibles et continuent de « perfectionner, étudier et élaborer des mesures chirurgicales qui attaquent des secteurs vitaux et tous les secteurs stratégiques de l’économie cubaine ».

Elle a ajouté que « partout où Cuba a obtenu un résultat significatif, des mesures ont ensuite émergé pour attaquer ce secteur ou ce revenu. »

Dans le cas particulier des dons, elle a réitéré que cela montre l’empressement à « attaquer tout ce qui peut aider, tout ce qui peut venir et qui facilite la vie de notre peuple, de notre peuple. »

Elle a également expliqué que, puisque Cuba est un pays institutionnalisé où les gens entretiennent des relations avec les institutions, « on ne peut pas détourner une chose de l’autre », car des services essentiels comme la santé et l’éducation sont proposés par l’État cubain. « Cela fait partie du cynisme avec lequel Cuba est agitée, de la manière dont la politique américaine a été articulée au fil des décennies. »

Faire culpabiliser la victime : une stratégie irrationnelle de haine

Alejandro García del Toro, directeur général adjoint de la Direction générale américaine du ministère des Affaires étrangères, a approfondi la stratégie psychologique derrière la politique américaine.

« C’est intéressant [...] le problème de faire culpabiliser la victime », a-t-il déclaré. Mais cette politique est irrationnelle. Elle repose définitivement sur une haine historique et permanente de la Révolution, une haine de la nation cubaine et un mépris absolu pour le peuple cubain. »

Il a expliqué que la manœuvre va plus loin : « Non seulement ils essaient de faire culpabiliser la victime, mais ils utilisent la victime de sorte que, après lui avoir fait subir autant de privations que possible, après que la victime ait le sentiment de ne plus avoir de moyen de s’échapper, lui donnent l’impulsion pour que ce soit la victime qui génère le chaos, une situation de déséquilibre social qui justifie alors une action potentiellement plus agressive, comme une agression militaire contre notre pays, sous prétexte d’une prétendue crise humanitaire. »

García del Toro a consacré beaucoup d’espace à démanteler les contradictions des responsables américains, en particulier du secrétaire d’État, qui a récemment nié l’existence d’un blocus pétrolier.

« Nous ne savons pas exactement où tous les Cubains ont été ces quatre derniers mois », a-t-il questionné, « alors que, pendant toute cette période, un seul navire est entré dans notre pays », a-t-il déclaré et a cité des déclarations de sources de haut rang :

• Le 16 février, les plus hauts responsables des États-Unis ont déclaré que Cuba était une nation en grande difficulté et que « ils n’ont même pas de carburant ».

• Le 30 mars, la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré : « Il n’y a pas de changement formel dans la politique des sanctions. Nous nous réservons le droit de saisir des navires si la loi le permet. »

• Le 15 avril, le secrétaire d’État a déclaré à Al Jazeera : « Nous n’avons pris aucune mesure punitive contre Cuba. Les coupures de courant n’ont rien à voir avec nous. » Par ailleurs, le secrétaire à l’énergie a déclaré : « Nous voulons forcer le changement et permettre au peuple d’être libre. »

Pour le directeur général adjoint, ces déclarations sont contradictoires : « Quelque chose ne va pas chez le secrétaire d’État lorsque des hauts responsables, y compris son supérieur, disent qu’il y a une interdiction, qu’il y a un siège, qu’il y a un effort américain pour empêcher le pétrole d’atteindre Cuba. »

Il a insisté sur le fait qu’il s’agit de la même tentative de rendre la victime coupable : « Ce sont ceux qui n’ont pas de pétrole, parce qu’apparemment ils ne le paient pas. »

Le spécialiste a également évoqué le dîner des milliardaires et des politiciens en Floride le 1er mai, où le président américain, sur un ton moqueur, a déclaré qu’il placerait un porte-avions à 90 mètres des côtes cubaines et a condamné : « Ils se rendront. »

À son avis, dans les cercles politiques américains d’où provient la politique étrangère envers Cuba « il existe une profonde ignorance de l’histoire de Cuba, de la préparation idéologique du peuple et de nos dirigeants, il y a un manque de connaissance des capacités dont disposent les Cubains. » Il a averti que, bien que Cuba ne veuille ni ne veuille la guerre, « nous comprenons que nous devons nous y préparer. »

Il a ajouté que le texte du décret se termine par une liste des actions américaines précédentes au Venezuela et en Iran, comme pour dire : « Rappelez-vous que nous avons la capacité de répéter cela. » Ainsi, il a conclu, « la guerre pour eux fait partie des options et des menaces contre Cuba. »

García del Toro a formulé ces positions dans le corollaire Trump à la doctrine Monroe, qui affirme que l’hémisphère appartient exclusivement aux États-Unis. Il a rappelé qu’il y a deux jours, le Secrétaire d’État avait de nouveau averti les « acteurs externes » qu’ils ne peuvent exercer aucune activité économique qu’ils jugent nuisible aux intérêts américains.

« Ils sont dans cette conception américaine », a-t-il déclaré. Si utiliser ce principe leur convient pour justifier tout ce qu’ils font contre notre peuple, alors il nous appartient absolument de nous préparer et d’être en alerte permanente. »

En évaluant l’effet concret de ces mesures sur la population, les spécialistes ont reconnu leur cruauté.

« L’impact qu’elle a eu au cours des dix dernières années [...] c’est définitivement un plan pour détruire, pour rendre notre économie totalement inopérante », a déclaré García del Toro. Il a donné comme exemple « voir nos villes vides, sans voitures, sans moyens de transport, sans personnes » et a dénoncé que la politique est « conçue pour créer autant de difficultés que possible, autant de pénuries que possible, pour rendre la vie des gens aussi misérable que possible ».

Pour cette raison, il a qualifié la personne responsable des affaires diplomatiques américaines à Cuba de « souverain incompétent et menteur » lorsqu’il assure que la politique vise à aider les Cubains ordinaires.

« Il ne peut pas être qu’il affirme que lorsque les gens accomplissent le travail quotidien pour aller à l’hôpital, qu’il y a une file d’attente de cent mille Cubains pour subir une opération cardiaque, que les gens dépensent autant de travail pour subvenir à leur nourriture », précisément à cause des mesures unilatérales et illégales imposées par son gouvernement contre Cuba.

Délais en retard et la clé de la « demande chirurgicale »

Enfin, le directeur général adjoint a rappelé que l’administration américaine a continuellement fixé des délais pour la Révolution, sans qu’aucun d’eux n’ait été respecté. Même lorsque le président Trump lui-même a déclaré il y a trois mois que « nous ne pouvons plus rien faire, il ne nous reste plus qu’à entrer et à déchaîner », ils sont désormais revenus à « l’application chirurgicale de ces sanctions ».

Pour résumer l’impact féroce et impitoyable du nouveau décret exécutif du 1er mai, il a cité un personnage lié à la première administration Trump (Mauricio Claver-Carone), architecte des mesures 243, lorsqu’il a dit « trouvez la source de revenus, trouvez comment fonctionne le pays et faites tout pour que rien de tout cela ne fonctionne. »

Table ronde télévisée Cuba

(Traduction automatique Microsoft)