Le Qatar se jette aux genoux du monde arabe qu’il a lui-même détruit en 2011

Que peut-on attendre d’un sommet arabe organisé dans la foulée d’une attaque israélienne contre le Qatar ? Cet État nain dont les milliards ont servi à détruire le monde arabe sous couvert de ce qui fut appelé « printemps arabe », ce faux soulèvement popularisé et manipulé par Israël et les États-Unis il y a quinze ans. Aujourd’hui, l’arroseur est devenu l’arrosé : le Qatar, jadis maître d’œuvre de la déstabilisation, supplie à son tour ceux-là mêmes qu’il a aidés à fragiliser, à venir à son secours.

Que reste-t-il du monde arabe, sinon un immense champ de ruines politiques, économiques et sociales ? La Syrie, autrefois fer de lance du Front du Refus, est réduite à un désert livré à un chef d’Al-Qaïda et à ses parrains étrangers. L’Égypte, grande puissance régionale sur le papier, croule sous une dette abyssale qui frôle les 200 milliards de dollars, et ne peut même plus déplacer ses chars sur quelques dizaines de kilomètres faute de logistique. Une armée sans moyens, un pays à bout de souffle.

Quant aux pétromonarchies du Golfe, ces marionnettes dorées, elles se sont vendues corps et âme à Donald Trump auquel elles ont versé des milliards, pensant s’acheter protection et influence. Résultat ? Quand le Qatar est attaqué, les bases étasuniennes ne bougent pas le petit doigt. Le mirage de la « puissance » s’effondre, laissant les richissimes princes scruter le ciel, terrifiés à l’idée que leurs palais de verre soient réduits en cendres.

Le Qatar, qui a financé et encouragé les ingérences et les guerres civiles à travers le monde arabe, se retrouve humilié, forcé de mendier un secours qu’il a contribué à rendre impossible. Ce théâtre de dupes révèle l’échec cuisant d’un système arabe corrompu, divisé, incapable de s’unir même face à une agression extérieure.

Au Maghreb, le spectacle est tout aussi pitoyable. Le Maroc, qui a signé les honteux accords d’Abraham, est devenu la risée de ses propres citoyens. Abdelillah Benkirane, patron des islamistes marocains, incarne cette peur diffuse et paralysante : « Personne n’est sûr qu’une bombe ne tombera pas un jour sur leur tête », pleurniche-t-il. « Et cette bombe ne viendra pas de Tel-Aviv, mais de vos propres alliés locaux, complices d’une normalisation honteuse, car Israël construit désormais ses drones sur le sol marocain, à Mohammedia, à quelques encablures de Casablanca », lui répondent les Marocains, écœurés par la normalisation.

Alors, que reste-t-il de ce monde arabe ? Des régimes faibles, divisés, soumis à des puissances étrangères et à leurs propres intérêts mesquins. Que peut un Sommet arabe dans ces conditions ? Rien. Aucun esprit de résistance, aucune volonté réelle de se relever. Juste une comédie grotesque où les acteurs jouent un rôle écrit à Washington, Tel-Aviv, ou dans les bureaux climatisés de Doha.

Ce sommet sera une tribune de plus pour des discours creux, des promesses vaines, des gesticulations diplomatiques. Mais il ne changera rien à la réalité : le monde arabe est une proie facile, fracturée, et en voie d’extinction politique. Et ceux qui prétendent encore le défendre ne sont souvent que les fossoyeurs de sa souveraineté.

M. K.

Source : Algérie Patriotique.