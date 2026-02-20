En janvier, un message que j’ai vu sur Twitter/X m’a choqué.

« URGENT : À l’heure actuelle, je n’ai plus aucun accès à mon argent », écrivait Hüseyin Dogru. « Je ne peux plus nourrir ma famille, dont deux nouveau-nés, à cause des sanctions de l’UE. »

Dogru est un journaliste allemand vivant à Berlin.

Après avoir lu son message, je lui ai envoyé un message privé pour lui proposer de commander des provisions et de les faire livrer à son domicile.

Sa réponse m’a encore plus choqué. « Malheureusement, je ne suis pas autorisé à accepter une aide financière ou matérielle », a écrit Dogru.

Dogru est le premier citoyen européen connu à vivre au sein de l’UE à faire l’objet de sanctions extrajudiciaires imposées par Bruxelles, qui le privent de ses droits civils et humanitaires fondamentaux.

Il est également la première personne à être sanctionnée spécifiquement pour ses reportages sur la Palestine.

« Je n’ai plus le droit d’exister, je n’ai plus le droit de subvenir aux besoins essentiels de mes enfants », a-t-il expliqué cette semaine dans le podcast The Electronic Intifada.

« Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer mes avocats et oui, je n’ai même pas le droit d’accepter de la nourriture, de l’eau ou des médicaments de la part de tiers. »

Techniquement, cela inclut même sa propre femme.

Vous pouvez regarder son interview avec l’auteur de cet article dans la vidéo ci-dessous.

Dogru est né en Allemagne et y a grandi. Il est le fondateur de Red, une publication indépendante qui a largement couvert les manifestations en Allemagne contre le génocide perpétré par Israël à Gaza.

Il ne sera probablement pas la dernière personne à subir cette nouvelle forme d’excommunication, le gouvernement allemand menaçant désormais ouvertement les journalistes de subir le même sort s’ils s’éloignent trop de la ligne officielle.

Speaker of germany‘s Ministry of Foreign affairs officially threatens anyone publishing things they don‘t wanna hear with the extra-legal EU sanctions regime. They are happy about this tool. “By the way, Mr. Warweg, I am also grateful to you for repeatedly making it known that… https://t.co/Yc5wAwvg81 — Pascal Lottaz (@PLottaz) February 18, 2026

Les sanctions bloquent tous les biens de Dogru et lui interdisent de voyager.

En théorie, elles lui permettent de retirer 600 dollars par mois de son propre compte, mais dans la pratique, sa banquea bloqué à plusieurs reprises même cette somme.

De toute façon, 600 dollars ne suffisent pas pour vivre dans une ville aussi chère que Berlin. Dogru et sa famille ont dû réduire considérablement leurs dépenses pour tenter de survivre.

Dogru pourrait être sévèrement puni s’il acceptait l’aide de quiconque.

Les directives draconiennes de l’UE prévoient jusqu’à cinq ans de prison pour toute personne qui enfreindrait les sanctions contre Dogru et d’autres individus.

« Une condamnation à mort socio-économique »

Comment tout cela a-t-il pu arriver ?

En mai dernier, l’Union européenne a adopté son 17e train de sanctions censées viser la Russie.

Mais ces sanctions et celles qui ont suivi ne visaient pas uniquement les entités et les individus russes.

Bruxelles a également commencé à cibler, apparemment pour la première fois, des citoyens de l’UE et d’autres pays européens.

Ce qui est particulièrement choquant, c’est que ces personnes ont été sanctionnées simplement pour leurs propos – des articles journalistiques ou des opinions en désaccord avec la politique étrangère de leur gouvernement, de l’OTAN et de l’Union européenne.

Parmi elles figurent Xavier Moreau, ancien officier de l’armée française et fondateur de Stratpol, un site web critique de l’OTAN et du gouvernement français basé à Moscou, ainsi que les citoyens allemands Alina Lipp et Thomas Röper, sanctionnés pour leurs reportages depuis la Russie.

En décembre, l’UE a également sanctionné Jacques Baud, ancien colonel de l’armée suisse et analyste du renseignement, bien connu dans les médias indépendants pour ses analyses de la stratégie de l’OTAN et de l’Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine.

M. Baud vit à Bruxelles, mais en raison des sanctions, il ne peut pas rentrer chez lui en Suisse, qui n’est pas membre de l’UE.

Selon le journaliste Patrick Baab, qui lui a récemment rendu visite dans la capitale belge, Baud survit grâce aux quelques centaines de dollars qu’il est autorisé à retirer de son compte bancaire en vertu des sanctions, et « ses voisins lui préparent à manger ».

Baud, comme Dogru, riposte.

L’UE a également sanctionné Nathalie Yamb, une universitaire anticolonialiste suisse-camerounaise.

Elle a décrit l’impact dévastateur des sanctions, même si elle ne vit pas en Europe et ne s’y rend pas. Yamb affirme qu’elle n’est pas en mesure de payer son loyer ou ses médicaments et qu’elle ne peut pas retourner en Suisse car les sanctions lui interdisent de survoler le territoire de l’UE.

Yamb qualifie les sanctions de « condamnation socio-économique à mort » et elle aussi riposte devant les tribunaux.

Pour tous ceux qui veulent savoir ce que ça signifie être placé sous sanctions de l’Union européenne et quels seront les impacts pour Jacques Baud ou Xavier Moreau, je partage d’expérience, puisque je suis la première suissesse sanctionnée (depuis le 26 juin 2025). Pour Xavier,… pic.twitter.com/nzooxL0WsS — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) December 16, 2025

Sanctionné pour avoir couvert la Palestine

En plus d’être le premier citoyen européen à être sanctionné alors qu’il vit sur le territoire de l’UE, Dogru est unique à un autre égard qui fait jurisprudence.

Comme les autres, il a été sanctionné sous le couvert d’accusations générales de diffusion présumée de ce que l’UE considère comme de la « désinformation » pro-russe.

Mais il est la seule personne à avoir été sanctionnée jusqu’à présent spécifiquement pour avoir rendu compte de la situation en Palestine, en particulier des crimes commis par Israël dans le contexte du génocide en cours à Gaza.

URGENT : The @EUCouncil rejected my lawyers' application to "reconsider" the sanctions imposed on me. The evidence is shocking and dangerous, which forces me now to publish the entire evidence used to sanction me. The EU forbids me from publishing their evidence dossier.pic.twitter.com/2e3gpQGWM7 — Hüseyin Dogru (@hussedogru) September 3, 2025

La publication de Dogru, Red, a également fait l’objet de sanctions de l’UE.

Afin de justifier les mesures prises à l’encontre de Red, l’UE affirme que la publication « diffuse systématiquement de fausses informations sur des sujets politiquement controversés dans le but de créer des dissensions ethniques, politiques et religieuses parmi son public cible, principalement allemand, notamment en relayant les discours de groupes terroristes islamistes radicaux tels que le Hamas ».

Il n’est pas difficile d’imaginer comment une affirmation aussi vague et générale – qui rappelle les accusations d’Israël selon lesquelles toute critique est un soutien au Hamas – pourrait être utilisée pour museler toute publication qui démystifie les discours officiels.

Les sanctions contre Red se sont avérées inutiles : le magazine a été contraint de fermer avant même que les mesures n’entrent en vigueur.

Cela fait suite à ce que la publication a qualifié de « campagne coordonnée » d’accusations mensongères, voire criminelles, lancées par « une alliance contre nature entre des médias allemands, des journalistes, des représentants syndicaux et des ONG, dont certains ont même été fondés ou directement financés par les États allemand et israélien ».

Écho inquiétant du passé de l’Allemagne

Ces sanctions personnelles sont adoptées par les ministres des Affaires étrangères de l’UE – sans aucune procédure judiciaire ni possibilité pour les personnes visées de se défendre – et sont contraignantes pour tous les États membres.

Apparemment, afin de priver Dogru de tous les droits légaux dont il bénéficierait en tant que citoyen de l’UE, la décision de sanctions de l’UE l’identifie uniquement comme citoyen turc, alors qu’il n’est en réalité que citoyen allemand et non turc.

L’Allemagne et l’UE semblent nier la citoyenneté allemande de Dogru uniquement sur la base de son origine ethnique – ce qui leur convient et fait écho de manière effrayante à la manière dont un gouvernement allemand passé traitait ses citoyens juifs des années avant de décider de les exterminer.

Le message adressé à des millions d’Européens ayant des ancêtres dans les anciennes colonies européennes ne pourrait être plus clair.

La Riposte

Dogru conteste les sanctions devant les tribunaux de l’Union européenne, un processus long et coûteux qui pourrait prendre des années et qui ne lui apporte aucun soulagement immédiat, ni à lui ni à sa famille.

Le fait que Dogru n’ait été inculpé d’aucun crime et n’ait bénéficié d’aucune procédure judiciaire régulière semble être précisément le but des sanctions.

L’UE elle-même affirme que « les sanctions ne sont pas punitives et visent plutôt à provoquer un changement dans la politique ou le comportement des personnes visées, en vue de promouvoir les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE ».

Bruxelles admet également qu’en sanctionnant des personnes comme Dogru pour avoir publié des informations et des opinions que l’UE préférerait supprimer, elle les cible pour des comportements « non illégaux ».

En d’autres termes, l’Union européenne prive les jeunes enfants de Dogru de leurs droits fondamentaux et de leurs besoins jusqu’à ce que leur père se conforme à ses politiques – une version personnalisée des guerres de sanctions occidentales menées contre des populations entières à Cuba, au Venezuela, à Gaza, en Syrie, en Irak ou en Iran.

Dogru est toutefois convaincu que cela ne fonctionnera pas.

« La seule façon de lutter est de faire exactement le contraire de ce qu’ils veulent que je fasse », déclare Dogru. « Je ne ferai jamais la promotion de la politique étrangère et de sécurité européenne, donc je vais me battre contre cela. »

Malgré la fermeture de Red, Dogru continue de s’exprimer sur Twitter/X, Instagram et YouTube. Il gère également toujours le compte @redstreamnet sur Twitter/X.

Son travail comprend un documentaire sur la résistance palestinienne à la colonisation israélienne, à l’apartheid et à la terreur des colons, tourné en Cisjordanie occupée en 2022.

Pour Dogru, ce n’est pas une coïncidence s’il est le premier citoyen européen à être sanctionné sur le sol européen, lui qui s’intéresse particulièrement à la Palestine et au génocide à Gaza.

« Ils font un test avec moi, car faire taire les voix palestiniennes ou pro-palestiniennes est actuellement la solution la plus acceptable », explique Dogru. « Et une fois qu’ils auront atteint cet objectif et créé un précédent, ils s’en prendront également à toutes les voix non pro-palestiniennes. »

Ali Abunimah