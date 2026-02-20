Pour la première fois, l’UE sanctionne un journaliste pour ses reportages sur Gaza (Electronic Intifada)

En janvier, un message que j’ai vu sur Twitter/X m’a choqué.

« URGENT : À l’heure actuelle, je n’ai plus aucun accès à mon argent », écrivait Hüseyin Dogru. « Je ne peux plus nourrir ma famille, dont deux nouveau-nés, à cause des sanctions de l’UE. »

Dogru est un journaliste allemand vivant à Berlin.

Après avoir lu son message, je lui ai envoyé un message privé pour lui proposer de commander des provisions et de les faire livrer à son domicile.

Sa réponse m’a encore plus choqué. « Malheureusement, je ne suis pas autorisé à accepter une aide financière ou matérielle », a écrit Dogru.

Dogru est le premier citoyen européen connu à vivre au sein de l’UE à faire l’objet de sanctions extrajudiciaires imposées par Bruxelles, qui le privent de ses droits civils et humanitaires fondamentaux.

Il est également la première personne à être sanctionnée spécifiquement pour ses reportages sur la Palestine.

« Je n’ai plus le droit d’exister, je n’ai plus le droit de subvenir aux besoins essentiels de mes enfants », a-t-il expliqué cette semaine dans le podcast The Electronic Intifada.

« Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer mes avocats et oui, je n’ai même pas le droit d’accepter de la nourriture, de l’eau ou des médicaments de la part de tiers. »
Techniquement, cela inclut même sa propre femme.

Vous pouvez regarder son interview avec l’auteur de cet article dans la vidéo ci-dessous.

Dogru est né en Allemagne et y a grandi. Il est le fondateur de Red, une publication indépendante qui a largement couvert les manifestations en Allemagne contre le génocide perpétré par Israël à Gaza.

Il ne sera probablement pas la dernière personne à subir cette nouvelle forme d’excommunication, le gouvernement allemand menaçant désormais ouvertement les journalistes de subir le même sort s’ils s’éloignent trop de la ligne officielle.

Les sanctions bloquent tous les biens de Dogru et lui interdisent de voyager.

En théorie, elles lui permettent de retirer 600 dollars par mois de son propre compte, mais dans la pratique, sa banquea bloqué à plusieurs reprises même cette somme.

De toute façon, 600 dollars ne suffisent pas pour vivre dans une ville aussi chère que Berlin. Dogru et sa famille ont dû réduire considérablement leurs dépenses pour tenter de survivre.

Dogru pourrait être sévèrement puni s’il acceptait l’aide de quiconque.

Les directives draconiennes de l’UE prévoient jusqu’à cinq ans de prison pour toute personne qui enfreindrait les sanctions contre Dogru et d’autres individus.

« Une condamnation à mort socio-économique »

Comment tout cela a-t-il pu arriver ?

En mai dernier, l’Union européenne a adopté son 17e train de sanctions censées viser la Russie.

Mais ces sanctions et celles qui ont suivi ne visaient pas uniquement les entités et les individus russes.

Bruxelles a également commencé à cibler, apparemment pour la première fois, des citoyens de l’UE et d’autres pays européens.

Ce qui est particulièrement choquant, c’est que ces personnes ont été sanctionnées simplement pour leurs propos – des articles journalistiques ou des opinions en désaccord avec la politique étrangère de leur gouvernement, de l’OTAN et de l’Union européenne.

Parmi elles figurent Xavier Moreau, ancien officier de l’armée française et fondateur de Stratpol, un site web critique de l’OTAN et du gouvernement français basé à Moscou, ainsi que les citoyens allemands Alina Lipp et Thomas Röper, sanctionnés pour leurs reportages depuis la Russie.

En décembre, l’UE a également sanctionné Jacques Baud, ancien colonel de l’armée suisse et analyste du renseignement, bien connu dans les médias indépendants pour ses analyses de la stratégie de l’OTAN et de l’Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine.

M. Baud vit à Bruxelles, mais en raison des sanctions, il ne peut pas rentrer chez lui en Suisse, qui n’est pas membre de l’UE.

Selon le journaliste Patrick Baab, qui lui a récemment rendu visite dans la capitale belge, Baud survit grâce aux quelques centaines de dollars qu’il est autorisé à retirer de son compte bancaire en vertu des sanctions, et « ses voisins lui préparent à manger ».

Baud, comme Dogru, riposte.

L’UE a également sanctionné Nathalie Yamb, une universitaire anticolonialiste suisse-camerounaise.

Elle a décrit l’impact dévastateur des sanctions, même si elle ne vit pas en Europe et ne s’y rend pas. Yamb affirme qu’elle n’est pas en mesure de payer son loyer ou ses médicaments et qu’elle ne peut pas retourner en Suisse car les sanctions lui interdisent de survoler le territoire de l’UE.

Yamb qualifie les sanctions de « condamnation socio-économique à mort » et elle aussi riposte devant les tribunaux.

Sanctionné pour avoir couvert la Palestine

En plus d’être le premier citoyen européen à être sanctionné alors qu’il vit sur le territoire de l’UE, Dogru est unique à un autre égard qui fait jurisprudence.

Comme les autres, il a été sanctionné sous le couvert d’accusations générales de diffusion présumée de ce que l’UE considère comme de la « désinformation » pro-russe.

Mais il est la seule personne à avoir été sanctionnée jusqu’à présent spécifiquement pour avoir rendu compte de la situation en Palestine, en particulier des crimes commis par Israël dans le contexte du génocide en cours à Gaza.

La publication de Dogru, Red, a également fait l’objet de sanctions de l’UE.

Afin de justifier les mesures prises à l’encontre de Red, l’UE affirme que la publication « diffuse systématiquement de fausses informations sur des sujets politiquement controversés dans le but de créer des dissensions ethniques, politiques et religieuses parmi son public cible, principalement allemand, notamment en relayant les discours de groupes terroristes islamistes radicaux tels que le Hamas ».

Il n’est pas difficile d’imaginer comment une affirmation aussi vague et générale – qui rappelle les accusations d’Israël selon lesquelles toute critique est un soutien au Hamas – pourrait être utilisée pour museler toute publication qui démystifie les discours officiels.

Les sanctions contre Red se sont avérées inutiles : le magazine a été contraint de fermer avant même que les mesures n’entrent en vigueur.

Cela fait suite à ce que la publication a qualifié de « campagne coordonnée » d’accusations mensongères, voire criminelles, lancées par « une alliance contre nature entre des médias allemands, des journalistes, des représentants syndicaux et des ONG, dont certains ont même été fondés ou directement financés par les États allemand et israélien ».

Écho inquiétant du passé de l’Allemagne

Ces sanctions personnelles sont adoptées par les ministres des Affaires étrangères de l’UE – sans aucune procédure judiciaire ni possibilité pour les personnes visées de se défendre – et sont contraignantes pour tous les États membres.

Apparemment, afin de priver Dogru de tous les droits légaux dont il bénéficierait en tant que citoyen de l’UE, la décision de sanctions de l’UE l’identifie uniquement comme citoyen turc, alors qu’il n’est en réalité que citoyen allemand et non turc.

L’Allemagne et l’UE semblent nier la citoyenneté allemande de Dogru uniquement sur la base de son origine ethnique – ce qui leur convient et fait écho de manière effrayante à la manière dont un gouvernement allemand passé traitait ses citoyens juifs des années avant de décider de les exterminer.

Le message adressé à des millions d’Européens ayant des ancêtres dans les anciennes colonies européennes ne pourrait être plus clair.

La Riposte

Dogru conteste les sanctions devant les tribunaux de l’Union européenne, un processus long et coûteux qui pourrait prendre des années et qui ne lui apporte aucun soulagement immédiat, ni à lui ni à sa famille.

Le fait que Dogru n’ait été inculpé d’aucun crime et n’ait bénéficié d’aucune procédure judiciaire régulière semble être précisément le but des sanctions.

L’UE elle-même affirme que « les sanctions ne sont pas punitives et visent plutôt à provoquer un changement dans la politique ou le comportement des personnes visées, en vue de promouvoir les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE ».

Bruxelles admet également qu’en sanctionnant des personnes comme Dogru pour avoir publié des informations et des opinions que l’UE préférerait supprimer, elle les cible pour des comportements « non illégaux ».

En d’autres termes, l’Union européenne prive les jeunes enfants de Dogru de leurs droits fondamentaux et de leurs besoins jusqu’à ce que leur père se conforme à ses politiques – une version personnalisée des guerres de sanctions occidentales menées contre des populations entières à Cuba, au Venezuela, à Gaza, en Syrie, en Irak ou en Iran.

Dogru est toutefois convaincu que cela ne fonctionnera pas.

« La seule façon de lutter est de faire exactement le contraire de ce qu’ils veulent que je fasse », déclare Dogru. « Je ne ferai jamais la promotion de la politique étrangère et de sécurité européenne, donc je vais me battre contre cela. »

Malgré la fermeture de Red, Dogru continue de s’exprimer sur Twitter/X, Instagram et YouTube. Il gère également toujours le compte @redstreamnet sur Twitter/X.

Son travail comprend un documentaire sur la résistance palestinienne à la colonisation israélienne, à l’apartheid et à la terreur des colons, tourné en Cisjordanie occupée en 2022.

Pour Dogru, ce n’est pas une coïncidence s’il est le premier citoyen européen à être sanctionné sur le sol européen, lui qui s’intéresse particulièrement à la Palestine et au génocide à Gaza.

« Ils font un test avec moi, car faire taire les voix palestiniennes ou pro-palestiniennes est actuellement la solution la plus acceptable », explique Dogru. « Et une fois qu’ils auront atteint cet objectif et créé un précédent, ils s’en prendront également à toutes les voix non pro-palestiniennes. »

Ali Abunimah

 https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/eu-sanctions-german-journalist-shocking-first-over-gaza-reporting
  Ali ABUNIMAH   Gaza   Information/ Désinformation/ Propagande/ Censure   Droits Humains/Libertés

COMMENTAIRES  

20/02/2026 04:39 par Gabriel Proulx

Des sanctions unilatérales, extrajudiciaires, sans procès, sans crime précis, sans possibilité de se défendre, décidées par des bureaucrates non élus, condamnant un individu et sa famille toute entière à une mort lente et humiliante, possiblement par famine et manque d’accès à des médicaments, parce que le vrai journaliste rapporte des faits qui dérangent les dits bureaucrates non élus et ceux qui financent leurs carrières de parasites. Quiconque viendrait en aide au condamné par solidarité, commettrait alors un "crime" passible de 5 ans de prison à l’échelle Européenne.

Les sanctions extrajudiciaires illégales de Washington contre des peuples entiers, maintenant appliquées à des individus occidentaux qui refusent de se conformer à la propagande de guerre de l’OTAN. La bête immonde du fascisme revient chez elle, l’estomac rempli du sang des innocents classés "autres", pour appliquer ses leçons apprises sur le peuple endormi, pour qui les taxes servant au massacre des "autres" n’est pas considéré comme un problème important.

Est-ce qu’il y en a encore qui pensent pouvoir mettre fin à ce cauchemar en votant plus fort ? L’Union Européenne est une entité fasciste agressive, le rêve des nazis, accompli par d’autres moyens. Si jamais l’UE ne fait que soupçonner qu’une élection sur "son sol" (maintenant la propriété privée des oligarques) pourrait mener à un résultat contraire à ses plans, ces élections seront annulées (comme en Roumanie), les "mauvais" opposants sanctionnés à mort économiquement et les peuples "fautifs" recevront l’ordre assez clair de se la fermer et de retourner au travail, "ou sinon"...

Pas de liberté d’expression, pas de droits pour les travailleurs, des guerres coloniales qui s’enchaînent et un soutien étatique total à un génocide, qui va jusqu’à la criminalisation de l’opposition verbale au génocide en question... Où est la limite ? Est-ce que les peuples européens attendent sagement de crever à leur tour, ou est-ce qu’ils vont enfin résister à leurs oppresseurs impérialistes ?

20/02/2026 08:50 par diogène

Ce scandale met en lumière les conséquences de la règle de "subsidiarité" entre l’UE et les pays membres qui, dès que les dirigeants non élus le souhaitent, permet de passer de la coexistence à la hiérarchie, c’est-à-dire la soumission des droits nationaux aux lois et directives européennes :

1. si une règle nationale est contraire à une règle européenne, c’est la règle européenne qui l’emporte, et les juges nationaux doivent écarter la règle national incompatible.

2. le règlement européen est directement applicable dans tous les états membres ; il s’impose sans transposition.

Cela signifie en clair que les systèmes judiciaires (abusivement désignés par le terme "justice" le plus souvent) ne sont plus indépendants, et que les lois votées par les législateurs de chaque pays membres sont effacées si, comme c’est le cas pour les sanctions, "l"autorité" l’exige.

Dans le cas d’Hüseyin Dogru, le gouvernement allemand a mis un tel zèle à appliquer la décision qu’on peut penser qu’il en est à l’origine, mais dans le cas de Jacques Baud, la situation est moins claire, puisqu’il est citoyen suisse et que la Suisse n’est pas membre de l’UE.

À chacun d’en tirer la conclusion qui lui convient.

20/02/2026 09:47 par Josy

Toutes ces sanctions illégales, voleuses des biens qui n’ont pas été mal acquis , méritent , elles- mêmes des sanctions pour refus de droit le plus élémentaire.
L’UE veut elle rendre toutes les banques suspectes de chercher à faire la loi à la place des institutions judiciaires et de conduire leurs clients à suspecter les banques de vouloir pénaliser les déposants ?

20/02/2026 16:59 par Zéro...

C’est l’UE dans toute sa splendeur antidémocratique !

Cette UE que je voudrais voir les dirigeants de Gauche renier...
Mais, non, même la Gauche s’y accroche comme à un passage obligé et certains d’entre elle osent même y voir l’Avenir !!

Pourquoi ?
Par peur de voir la France économiquement seule et par peur d’ennemis construits de toutes pièces, après avoir été convaincus par cette institution de ses élucubrations et bienfaits que seuls les béats et banquiers voient !!
On se laisse tranquillement entraîner dans une impasse politico-économico-militaire par des délirants dirigeants allemands, français et baltes activement soutenus par les Anglais...
EU ou pas, la France est économiquement moribonde et sur un sentier macrono-européen de la guerre qui peut nous conduire à la destruction totale ; notre pays où les services d’urgence sont saturés par des cas de grippe veut faire une guerre dans laquelle les blessés se compteraient par centaines de milliers !!

AUX FOUS !!!

Et ce que subit Huseyin DOGRU n’a rien de nouveau : il est arrivé EXACTEMENT LA MÊME CHOSE à Xavier MOREAU et Jacques BAUD pour leurs propos indépendants sur la guerre russo-ukrainienne !!

Macron l’a dit, tel quel, lors de son tout dernier voyage officiel en Inde : « la liberté d’expression, c’est de la merde » : pouvait-il être plus clair ?!!

L’actuelle odieuse campagne politico-médiatique contre LFI, accusée, dans une étrange extension de responsabilités, d’un meurtre parce que des militants y sont impliqués, ne suffit pas à lever ses illusions et engagements proeuropéens...

Les dirigeants de LFI s’offusquent mais n’en tirent aucune conclusion sur ce qu’il faut faire AVEC DES ENNEMIS POLITIQUES pour sortir la France du bourbier où elle est entraînée...

L’heure est à l’UNION NATIONALE et à un FRONT POPULAIRE digne de celui de la Seconde Guerre Mondiale, pas à une guerre civile !!

Nous sommes revenus à « La Rose et le Réséda » de Louis ARAGON...

Pendant ce temps, l’Affaire Esptein et les enquêtes sur une épidémie de curieux suicides de lanceurs d’alerte en prison s’enlisent... en France et les idiots d’électeurs du RN et de LFI se réjouissent de se rejeter/se combattre... au profit des banquiers !!

Je différencie bien les électeurs du RN, bernés par leur parti, des dirigeants qui ne sont qu’une mouture faussement populiste de la Droite sécuritaire et réactionnaire...

21/02/2026 01:28 par Aquarius15

L’heure est à l’UNION NATIONALE et à un FRONT POPULAIRE digne de celui de la Seconde Guerre Mondiale, pas à une guerre civile !!

Ricains ou pas, si les patriotes politiquement adversaires de l’époque s’étaient mis sur la gueule au lieu de s’unir, on serait tous en Germanie comme dirait l’autre...

Merci Zéro pour ce commentaire plein de bon sens (comme souvent) qui pointe bien l’extrème incarnant la véritable menace existentielle actuellement : l’UE autoritariste, l’extrème centre ’globaliste’ et va-t-en-guerre.

Petit espoir : peut-être qu’une certaine gauche va finir par comprendre que la censure et les véllétités d’abolir le pseudonymat d’internet ne servent pas à lutter contre l’extrème droite, mais contre toute opinion un tant soit peu divergente ?

21/02/2026 18:57 par Josy

qui décide de ce qui est vrai ou faux en UE ? ne me faites pas peur en me faisant penser que la prétention idiote de désigner le dieu de la vérité vous a conduit à choisir la dinde Kaja Calas ou quelqu’un de même niveau intellectuel .
A quelle secte exclusive qui ne veut ni intelligence ni créativité vous êtes -vous adonnés au conseil de l’UE ?
Vous avez peur des pensées . Mais vous avez surtout peur de l’effet de dégout de rejet et de révolte que toute mise en lumière de ce qu’ impose la secte au pouvoir du faux prophète qui encourage le crime et les abjections , qui se considère comme supérieure et veut supprimer tout un peuple à Gaza .
Vous ne pourrez effacer ce qui a été fait , vous ne pourrez le faire oublier , vous serez maudits pour vos actes.
Vos sanctions sont des abus de pouvoir .

23/02/2026 10:23 par J.J.

Je croyais naïvement que la sainte(?) inquisition, organisme particulièrement subjectif, avait depuis longtemps perdu tout autorité.
Je constate avec désespoir qu’il n’en est rien.

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