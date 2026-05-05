Sovintern : depuis la Russie, ils aspirent à coordonner un courant mondial contre Washington.

Ce n’est pas la première fois que la Russie postsoviétique tente de rassembler un pôle alternatif à l’ordre dirigé par les États-Unis et l’Europe. Des forces politiques comme Russie Juste et le gouvernement de Vladimir Putin lui-même essaient de le faire dans les espaces médiatiques, mais cette fois-ci, ils s’y essaient sur le plan politique, avec une architecture qui cherche à disputer les espaces d’articulation internationale.

Le Sovintern, réuni à Moscou pendant trois jours, fait partie de cette tentative, avec l’idée de mettre en place une sorte de nouvelle Internationale. Ses activités ont commencé le 26 avril à l’hôtel Zolotoye Koltso (Anneau d’Or), avec trois tables rondes simultanées qui ont donné le ton. L’une des principales, intitulée « Pour un nouveau socialisme du XXIe siècle », a réuni des dirigeants, des législateurs, des communicateurs, des journalistes et des universitaires d’Amérique latine et de l’État espagnol.

Le schéma n’était pas différent de celui d’autres forums internationaux : diagnostics partagés sur la scène mondiale, remises en question de l’ordre existant et une question qui s’est répétée, avec différentes nuances, tout au long de la journée : comment passer de la coïncidence discursive à une forme de coordination effective.

Dans ce cadre, une intervention a introduit un axe différent. L’universitaire cubain Fidel Castro Smirnov a proposé que les délégués présents (provenant de plus de 70 pays) fassent partie de la génération du centenaire du commandant Fidel Castro.

« Je ne veux pas, je ne peux pas et je ne vais pas parler de Fidel au passé », a-t-il affirmé, une phrase qui n’a pas cherché à clore le débat, mais à lui donner un cadre : que les références historiques fonctionnent comme un point de départ et non comme une clôture.

La table ronde n’a pas tourné exclusivement autour de cette idée. D’autres intervenants ont abordé la conjoncture immédiate (conflits régionaux, sanctions, tensions géopolitiques) et ont souligné la nécessité de traduire la solidarité en mécanismes concrets. C’est dans cette ligne que s’est également exprimé le Chilien Pablo Sepúlveda Allende.

Parallèlement, deux autres tables rondes ont avancé sur des sujets plus spécifiques. L’une, consacrée aux conflits régionaux et au rôle éventuel du Sovintern dans leur traitement ; l’autre, centrée sur la lutte anti-impérialiste au Proche-Orient. Là, le ton était plus direct, avec moins de nuances et des positions plus définies.

Le 27 avril, le forum a déménagé à la Maison des syndicats pour la session plénière. Avec près de 500 délégués dans la salle, la rencontre a cherché à organiser ce qui avait été discuté la veille et à donner un cadre politique plus large à l’espace en construction.

Pendant la journée de clôture, un message du président russe Vladimir Poutine a été lu, soulignant l’importance de renforcer de nouveaux espaces d’articulation entre les forces progressistes et patriotiques.

« Nous créons des mécanismes réels de partenariat à travers des structures législatives et partisanes en réponse aux défis communs de la stabilité et de la sécurité globales et régionales », a indiqué le dirigeant par le biais d’une lettre publique.

Le chef de l’État a également souligné que Moscou pousse ces initiatives en parallèle d’autres schémas multilatéraux comme les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai et l’Union économique eurasiatique, dans le but de promouvoir le développement, la sécurité partagée et un ordre international basé sur le respect mutuel.

La clôture, le 28 avril, a inclus un dépôt de gerbe au monument à Fidel Castro à Moscou, un geste visant à renforcer l’identité dans un espace encore en formation.

Au-delà de la scène, le forum a laissé des définitions. Le Sovintern a été formellement constitué comme un espace permanent de coordination politique, d’échange programmatique et de solidarité entre partis et mouvements. Un plan de travail initial a également été approuvé, comprenant des rencontres régionales, de la formation politique, des mécanismes de communication et des actions conjointes face aux sanctions, blocus et processus de déstabilisation.

Les débats ont tourné autour de la crise du modèle néolibéral, de la progression des dynamiques unipolaires, des menaces à la paix et de la nécessité de construire des alternatives économiques et sociales. Des délégations de différents continents ont coïncidé sur l’urgence d’approfondir la coopération entre forces affines.

Il y a également eu une insistance transversale : intégrer les jeunes, les femmes, les travailleurs et les intellectuels comme partie active de cette nouvelle étape d’articulation.

Le Sovintern, en ce sens, fonctionne comme un essai. Une tentative de la Russie de construire sa propre plateforme sur le terrain politique international, en parallèle et en contraste avec des structures traditionnelles comme l’Internationale socialiste.

Le résultat, pour l’instant, est ouvert. Entre la scène, les discours et les gestes, Moscou a laissé une possible synthèse : la distance entre la volonté de se constituer en alternative et la capacité réelle de le faire. Dans cette marge, encore incertaine, se joue la portée du projet. Et aussi sa limite.

Santiago Masetti : Journaliste, licencié en Histoire de l’Université de La Havane. Il a été rédacteur en chef de la revue internationale Correo del Alba, rédacteur pour l’Agence de presse de Buenos Aires (Agepeba), collaborateur de l’agence Prensa Latina et du Centre latino-américain d’analyse stratégique (CLAE).

Moscou, 3 mai 2026.

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