Une approche d’un danger ignoré qui menace la Chine de l’intérieur

Depuis des années, dans tous les médias, l’’on nous parle et nous informe régulièrement à propos de la Chine, y compris dans des articles que publie LGS. La tâche n’est pas simple. Les obstacles pour s’en faire une (vague) idée sont nombreux. A tous niveaux. Y compris, quantité qui nous échappent.

Certains textes proposés, pour intéressants qu’ils soient, me laissent souvent sur ma faim, quand ce n’est pas carrément perplexe. Hormis certains témoignages "vécus", ce que j’y lis me semble toujours assez "théorique", quelque peu abstrait voire presque "académique". Et en tout cas, (encore une fois, sauf l’un ou l’autre), me paraissent manquer de concret,

Le pays est d’une telle grandeur, et dès lors d’une telle variété de courants et de particularités propres à chaque région et sous-région qu’il est difficile de s’en faire une idée précise. Cette civilisation plusieurs fois millénaire est d’une telle richesse, d’une telle complexité qu’en parler et tenter de la décrire relève d’un défi. Il me semble qu’aucune approche ne peut prétendre couvrir "la Chine", mais plutôt une parcelle de celle-ci, ce qui est déjà pas mal. Et l’on se retrouve un peu face à un puzzle gigantesque qu’il nous faut assembler pièce par pièce, pour espérer y voir se dessiner une esquisse du pays.

Or, voici que je viens de prendre connaissance d’un article écrit par un Européen (originaire de Hollande) qui s’y est installé et y vit depuis une quinzaine d’années. Son témoignage de professeur est vivant, vibrant et vraiment incarné dans ce qui fait son quotidien chinois. Et sa mise en garde par rapport au sionisme rampant - où avez-vous jamais lu un tel propos quand il est question de la Chine ? - d’autant plus percutant.

Le sionisme est un cancer que j’ai découvert en Palestine. Et dont j’ai pris la mesure au fur et à mesure que je m’y suis arrêté pour tenter d’en comprendre les ramifications. Il y a déjà plus de 15 ans, j’avais écrit que la France était "sionisée jusqu’à la moelle". Et ce n’est que depuis peu que certains en découvrent toute l’étendue, jusqu’aux sphères les plus reculées de l’État, et dans des domaines improbables.

Sans parler des États-Unis où il dicte la politique extérieure du pays - on le voit en ce moment même avec la guerre menée contre l’Iran - le problème est tel qu’aujourd’hui, il empoisonne non seulement les pays européens qui en sont totalement métastasés, qu’il est parvenu à en imprégner aussi des civilisations dont on pensait qu’elles étaient à l’abri.

Ce professeur en parle. Comme il se doit. Je vous invite à ne manquer la lecture de son article sous aucun prétexte et à prendre connaissance de son témoignage via le lien suivant : https://ssofidelis.substack.com/p/le-sionisme-chretien-sattaque-a-lesprit. C’est inattendu, et édifiant. Et doit nous maintenir en alerte constante.

Daniel Vanhove -

01.05.26