Censure impérialiste contre le Venezuela

Ce vendredi 19 septembre 2025 Google a supprimé le compte YouTube de Nicolas Maduro président de la république bolivarienne du Venezuela. Le compte comptait plus de 233 000 abonnés.

Cet acte de censure impérialiste n’est pas le premier. En août 2025 YouTube avait supprimé la chaîne Con el Mazo Dando du ministre de l’intérieur vénézuélien Diosdado Cabello. Celui ici a ironisé en montrant la plaque que Youtube venait tout juste de lui envoyer après avoir atteint les 100 000 abonnés.

En juillet 2024 Youtube avait temporairement bloqué la chaîne La Iguana TV pro-chaviste durant l’élection présidentielle.

En 2022 c’est la chaîne de Telesur qui avait été victime d’un piratage. Cette chaîne ne fut évidement pas rétablie à son propriétaire légitime Telesur. Sur Youtube ne se trouve plus que la version anglaise de Telesur ainsi que la version espagnole mais seulement en direct sans vidéo de plus. Mais pour combien de temps. Vous pouvez retrouver la chaîne Telesur sur Dailymotion.

En août 2020 c’était au tour de la chaîne publique Venezolana de Televisión d’être éliminée par Youtube. Au total 68 964 vidéos ont été éliminées. Trois de ses chaînes furent censurées :

MultimédiosVTV qui présentait des vidéos (l’équivalent de France télévision). Ouverte en février 2011 elle comptait 58 589 vidéos et 314 000 abonnés et totalisait 126 millions de vues.

VTV Programas Completos qui présentait des émissions tels qur Dossier (présentée par Walter Martínez), La Hojilla (présentée par Mario Silva), Zurda Konducta ainsi que des actes du gouvernement vénézuélien avec le président et des ministres. Ouverte en août 2014 elle comptait 10 375 vidéos et 87 000 abonnés et totalisait 15 millions de vues.

VTV Señal en Directo. Ce chaîne proposait Venezolana de Televisión en direct.

Venezolana de Televisión ouvrit un nouveau compte Youtube qui fut lui aussi éliminé.

Vous pouvez toujours voir les vidéo de Venezolana de Televisión sur Dailymotion

En 2013 on peut aussi se souvenir que Youtube avait éliminé une vidéo montrant le président Chávez avec ses deux filles émise par Venezolana de Televisión à la suite d’une réclamation pour droits d’auteurs de la part de la chaîne étasuniennes Univision. La vidéo ne fut rétablie qu’après une plainte massive des internautes. La censure avait également touchée la chaîne cubaine Cubadebate.

Censure impérialiste contre Cuba

L’article de Alba ciudad traitant de la censure de Venezolana de Televisión mentionne aussi des attaques contre des chaînes cubaines.

Les canaux de Mesa Redonda et Cubavisión Internacional ont été temporairement supprimé.

Il arrive souvent que les comptes des médias et du gouvernement cubain soient suspendus lors d’événements importants pour Cuba.

Censure impérialiste contre l’Iran

Les chaînes iraniennes ont aussi fait les frais de la censure impériale.

La chaîne hispanophone Hispan TV a vu son compte supprimé deux fois par Youtube en 2019 et 2022.

Toujours en 2019 Youtube a supprimé le compte de la chaîne anglophone Press TV. Et cette fois les États-Unis allèrent plus loin car il saisirent carrément l’adresse internet de la chaîne (presstv.com). Si vous cliquez sur le lien vous obtiendrez cette image indiquant que : "le domaine presstv.com a été saisi par le gouvernement des États-Unis". Les iraniens ont heureusement réglé le problème en ajoutant .ir à la place de .com à la fin du nom de domaine (presstv.ir)

Censure impérialiste contre la Russie

La censure impérialiste contre les médias russe a commencé avant février 2022. Fin 2021 le compte de RT en allemand à été supprimé par Youtube au prétexte d’une vidéo sur le coronavirus. Ensuite en 2022 c’est l’intégralité des chaînes du groupe RT et de Sputnik qui a été supprimée. Les médias du groupe RT comptaient des milliards de vues sur Youtube.

Et cela ne s’est pas arrêté là car des centaines de comptes russes ont été censurés depuis 2022, 80 comptes russes bloqués rien qu’en 2024. par exemple celui du parlement russe. Cette censure est massive et touche aussi des politiciens russes, des vidéastes ou des chanteurs (par exemple le chanteur Oleg Gazmanov dont les chansons faisait des dizaines de millions de vues), bref de simples citoyens qui ne sont pas membres du gouvernement russe et qui ne sont pas d’accord avec la politique des États-Unis envers leur pays.

Roskomnadzor (l’Arcom russe) a demandé à Youtube de débloquer ses comptes mais n’a pas reçu de réponse. Ceci plus les amendes que Youtube devait régulièrement payer pour des infractions a provoqué le blocage de Youtube en Russie.

L’assassinat direct des journalistes par l’impérialisme

Et ça c’est la méthode douce, trop souvent cela passe par l’assassinat direct de journalistes. On se souviendra du bombardement de la télévision serbe par l’armée des États-Unis en 1999. Du bombardement de l’hôtel Palestine par l’armée des États-Unis à Bagdad en 2003 où fut assassiné le journaliste espagnol José Couso.

Et bien sûr le record mondial de tous les temps de l’assassinat des journalistes est détenu par l’armée israélienne génocidaire. Le plus grand massacre de journalistes de tous les temps.

Selon le site stop murdering journalist qui recense les journalistes assassinés par l’armée israélienne génocidaire depuis 2023 (il y en eu d’autres avant, comme la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh assassinée en 2022 par l’armée sioniste) l’armée israélienne génocidaire à assassiné :

Palestine

305 journalistes assassinés à Gaza

1 journaliste assassiné en Cisjordanie

Total de journalistes palestiniens assassinés par l’armée israélienne génocidaire depuis 2023 : 306

Liban

10 journalistes assassinés au Liban

Iran

3 journalistes assassinés en Iran

Syrie

1 journaliste assassinée en Syrie

On peut aussi ajouter selon le média The Craddle au Yémen :

Yémen

26 journalistes assassinés au Yémen

Total : 346 journalistes massacrés par l’armée israélienne génocidaire depuis 2023.

D’une ampleur "moindre" (pas encore de morts, juste des mutilations, d’un testicule notamment) on pourra citer les innombrables agressions physiques de la police française contre les journalistes.

Il y a aussi la méthode lente subie par Julian Assange.

Conclusion

On ne peut pas faire confiance à l’impérialisme, même pas un petit peu comme disait Che Guevara. Si c’est lui qui contrôle les canaux de diffusion, il finira par vous censurer. La solution est d’héberger ses contenus sur les sites qui ne sont pas basés aux États-Unis. Un des derniers exemples en date est la suppression par Microsoft du compte courriel du procureur Karim Khan général de la Cour pénale internationale après que celui-ci fut victime de sanctions de la part du régime de Trump pour avoir ouvert une enquête sur Netanyahou pour le génocide du peuple palestinien.

La souveraineté numérique est nécessaire.

PS : Le Grand Soir héberge ses vidéos sur Youtube. Il n’est pas bon de mettre tout ses œufs dans un même panier. Michel Collon a déjà vu ses vidéos supprimées de Youtube ou se voir imposer une limite d’age. Je conseille donc au Grand Soir d’héberger également ses vidéos en plus de Youtube sur d’autres sites tels que Dailymotion, Odysee ou Viméo. Car le jour où la censure de Youtube frappera il sera pris bien au dépourvu s’il n’a pas mis ses œufs dans plusieurs paniers.