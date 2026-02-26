Note du ministère de l’Intérieur

Le matin du 25 février 2026, un hors-bord en infraction a été détecté dans les eaux territoriales cubaines. Le navire, immatriculé en Floride, aux États-Unis, sous le numéro d’immatriculation FL7726SH, s’est approché à 1 mille nautique au nord-est du chenal El Pino, à Cayo Falcones, municipalité de Corralillo, province de Villa Clara.

Lorsqu’une unité de surface des troupes de garde-frontières du ministère de l’Intérieur, transportant cinq militaires, s’est approchée du navire pour identification, l’équipage du hors-bord en infraction a ouvert le feu sur le personnel cubain, blessant le commandant du navire cubain.

À la suite de l’affrontement, au moment de la rédaction de ce rapport, quatre agresseurs à bord du navire étranger ont été tués et six ont été blessés. Les personnes blessées ont été évacuées et ont reçu une assistance médicale.

Face aux défis actuels, Cuba réaffirme sa détermination à protéger ses eaux territoriales, en se basant sur le principe que la défense nationale est un pilier fondamental de l’État cubain pour sauvegarder sa souveraineté et assurer la stabilité dans la région.

Les enquêtes des autorités compétentes se poursuivent afin de clarifier pleinement les événements.

Mise à jour sur la tentative d’infiltration armée

Dans le cadre de l’enquête en cours sur l’attaque armée contre un patrouilleur des troupes de garde-frontières du ministère de l’Intérieur, dans la zone nord-est du chenal El Pino, à Cayo Falcones, municipalité de Corralillo, province de Villa Clara, la mise à jour suivante est fournie :

Les autorités ont confirmé que le hors-bord intercepté, immatriculé dans l’État de Floride sous le numéro FL7726SH, transportait 10 individus armés qui, selon les déclarations préliminaires des personnes détenues, avaient l’intention de mener une infiltration à des fins terroristes.

Les articles suivants ont été saisis : fusils d’assaut, armes de poing, engins explosifs improvisés (cocktails Molotov), gilets pare-balles, lunettes de visée télescopiques et uniformes de camouflage.

Sur la base des interrogatoires préliminaires, les personnes détenues suivantes ont été identifiées :

1. Amijail Sánchez González

2. Leordan Enrique Cruz Gómez

3. Conrado Galindo Sariol

4. José Manuel Rodríguez Castelló

5. Cristian Ernesto Acosta Guevara

6. Roberto Azcorra Consuegra

Michel Ortega Casanova a été identifié parmi les personnes décédées. Des efforts sont en cours pour identifier les trois autres individus.

Tous les participants sont des ressortissants cubains résidant aux États-Unis. La plupart ont des antécédents d’activités criminelles et violentes, y compris Amijail Sánchez González et Leordan Enrique Cruz Gómez, qui figurent sur la Liste nationale cubaine des individus et entités désignés conformément à la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, au droit international et à la législation nationale cubaine. Ils font actuellement l’objet d’une enquête criminelle et sont recherchés par les autorités cubaines pour leur implication présumée dans la promotion, la planification, l’organisation, le financement, le soutien ou l’exécution d’actes terroristes à Cuba ou à l’étranger.

De plus, le ressortissant cubain Duniel Hernández Santos a été arrêté sur le territoire national. Il aurait été envoyé des États-Unis pour faciliter le débarquement et la réception du groupe armé et a avoué son rôle.

L’enquête se poursuit jusqu’à ce que tous les faits aient été pleinement établis.

Ministère de l’Intérieur de Cuba

(Traduction non officielle)