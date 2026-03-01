Nous méritons une meilleure propagande de guerre

Ils ne font même plus d’efforts.

L’envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré samedi à Fox News que l’Iran était « probablement à une semaine » de disposer des matières nécessaires à la fabrication d’une bombe nucléaire – une affirmation que les faucons iraniens répètent à l’envi depuis plus de trente ans.

Cette allégation est tellement manifestement mensongère que même le Jerusalem Post s’est moqué de Witkoff, ironisant sur le fait que « l’envoyé américain a omis de préciser que l’Iran n’a actuellement accès ni aux matières premières, ni aux machines pour les enrichir, ni à un programme d’armement pour les utiliser à des fins opérationnelles ».

Voilà le même homme censé avoir été chargé par la Maison Blanche d’instaurer la paix au Moyen-Orient, et qui nous sert les justifications les plus absurdes pour une guerre contre l’Iran.

Lol even the Jerusalem Post is calling out Witkoff for his absolute bs here https://t.co/h5sdB9Wh5I pic.twitter.com/TDGf5S7Qth — Dave DeCamp (@DecampDave) February 22, 2026

Le New York Post publie actuellement un article devenu viral, au titre outrageusement propagandiste : « Les forces iraniennes mutilent les organes reproducteurs de manifestantes pour dissimuler d’horribles agressions sexuelles ». Un titre qui paraîtrait absurde au premier abord, même pour qui ignore tout de la propagande sur les atrocités. On croirait presque : « Mutilons les organes reproducteurs de ces femmes pour que personne ne pense que nous les avons horriblement maltraitées ! » Comment cela peut-il avoir du sens ?

Bien sûr, l’article ne repose sur aucune preuve et se contente de citer un reportage de NewsNation truffé d’affirmations anonymes. L’affirmation principale du New York Post est attribuée exclusivement à « un réfugié iranien qui s’est confié à NewsNation sous couvert d’anonymat ».

Dans le contexte de l’invasion de l’Irak, ce genre d’articles ne mérite que d’être raillé et rejeté. Après tous les mensonges qu’on nous a racontés sur chaque guerre d’agression américaine au fil des ans, toute allégation concernant un gouvernement que Washington voudrait renverser doit être catégoriquement rejetée, à moins d’être étayée par des preuves irréfutables et vérifiables de manière indépendante. Ces preuves ne sont jamais présentées. Les guerres américaines sont toujours justifiées par des mensonges, des opérations psychologiques et de la désinformation.

Iranian forces hack out wombs of female protesters to hide horrific sexual abuse : report https://t.co/PlbzoHzsXz pic.twitter.com/1qIYNA8VKo — New York Post (@nypost) February 21, 2026

Mais il ne s’agit pas de mensonges ordinaires. D’ordinaire, la propagande de guerre est de meilleure qualité. Cette ineptie est conçue pour séduire les plus idiots parmi les idiots des États-Unis, ainsi que ceux qui souhaitent déjà une guerre contre l’Iran.

Le consentement à l’invasion de l’Irak a été fabriqué de toutes pièces grâce à des mois de campagne médiatique intensive, destinée à exploiter l’hystérie post-11 septembre concernant la possibilité d’attaques étrangères sur le sol américain. Ce ne sont que quelques torchons à propagande et des responsables gouvernementaux qui pètent dans un micro et nous traitent d’idiots.

Et pourtant, la machine de guerre est en marche. Ils se préparent à déclencher une guerre atroce aux conséquences immenses, à laquelle les Américains s’opposent massivement, et ils n’ont même pas la décence de raconter des mensonges crédibles à ce sujet.

Le fait qu’ils ne fassent même plus semblant de se soucier de ce que veut le peuple américain n’augure rien de bon pour l’avenir. L’empire américain affiche de plus en plus ouvertement sa véritable nature tyrannique, éprouvant de moins en moins le besoin de fabriquer un consentement avant de se livrer à des massacres militaires de masse.

J’imagine que nous pouvons encore espérer que cela contribuera à ouvrir les yeux de certains sur l’impérieuse nécessité d’une révolution au cœur même de l’empire.

Caitlin Johnstone

23/02/2026