Téhéran parviendra-t-il à imposer l’équation ?

Le concept d’« unité des fronts » ne constitue plus un simple slogan politique adopté par les forces de l’Axe de la Résistance dans la région — que ce soit au Liban, à Gaza ou au Yémen — ni un simple cadre opérationnel visant à coordonner les pressions militaires entre les différents théâtres.

Tout indique qu’il se transforme aujourd’hui en un titre stratégique par lequel l’Iran tente de retourner la table des grands entendements internationaux et d’imposer une nouvelle règle pour la gestion du conflit régional.

Les fuites publiées par Yedioth Ahronoth concernant l’insistance de Téhéran à incorporer, dans tout accord négocié avec l’administration américaine, une clause explicite prévoyant la cessation de la guerre sur tous les fronts — et selon lesquelles les États-Unis auraient accepté cette exigence bien qu’elle soit moins favorable pour « Israël » — révèlent que l’Iran ne mène pas des négociations tactiques liées uniquement à une trêve temporaire, mais agit plutôt selon une logique politique et stratégique de long terme visant à consolider de nouvelles équations régionales qui servent ses intérêts stratégiques et offrent à ses alliés une couverture politique et sécuritaire plus large pour l’étape à venir.

L’Iran comprend que la dernière guerre à Gaza et son extension au Liban ne représentent plus une confrontation localisée, mais un moment décisif dans le processus de reconfiguration des équilibres régionaux, car elles révèlent le degré d’interconnexion existant entre les différents théâtres : de la Palestine et du Liban jusqu’à la mer Rouge, l’Irak et la Syrie.

Dans cette perspective, Téhéran cherche à capitaliser ce moment historique pour transformer l’unité des fronts — jusqu’ici imposée par la réalité militaire sur le terrain — en une équation politique de portée internationale dont le démantèlement futur serait beaucoup plus difficile.

Cette transformation renferme des dimensions qui dépassent largement l’aspect militaire immédiat.

L’objectif n’est pas uniquement d’imposer un cessez-le-feu simultané entre plusieurs fronts, mais de consacrer l’idée que toute attaque contre l’un des composantes de l’axe peut conduire automatiquement à l’explosion simultanée de multiples théâtres, faisant ainsi de la sécurité régionale un dossier unique et interdépendant impossible à gérer selon la logique de fronts isolés ou de fragmentation des scénarios qu’« Israël » entend préserver.

Pendant de longues années, la stratégie israélienne s’est fondée sur le principe de fragmenter les fronts et de gérer chaque théâtre de manière indépendante, ce qui lui permet de contenir toute escalade dans des limites géographiques concrètes et d’empêcher sa transformation en une confrontation régionale généralisée.

Cependant, la guerre actuelle révèle la fragilité de cette doctrine après que Gaza est devenue l’épicentre d’une confrontation dont les répercussions atteignent le Liban, la mer Rouge et l’Irak, et affectent même les calculs internationaux liés à l’énergie, à la navigation maritime et à sa sécurité dans la région.

C’est pourquoi la fermeté de la position iranienne dans les négociations en cours semble reposer sur une conviction indéniable au sein de Téhéran : cette conjoncture représente une opportunité historique pour redéfinir les règles de l’affrontement régional.

Il est évident que Téhéran n’aspire pas à un accord provisoire destiné uniquement à mettre fin à la guerre actuelle, mais à un entendement durable et de dimension stratégique capable de redéfinir la nature même de la dissuasion régionale et de conférer à ses alliés une reconnaissance indirecte de leur influence et de leur rôle dans la nouvelle équation de sécurité au Moyen-Orient.

Une lecture réaliste de ces fuites implique que Téhéran insiste pour lier tous les fronts parce qu’elle comprend que le scénario le plus dangereux après la fin de la guerre consisterait à revenir à l’étape de l’isolement des différents théâtres, situation qui permettrait à « Israël » d’attaquer séparément chaque acteur sans risquer de précipiter une confrontation totale.

En revanche, la consolidation du principe d’interdépendance entre les fronts signifierait, en termes pratiques, la création d’un réseau régional de dissuasion capable de rendre toute guerre future beaucoup plus complexe et coûteuse pour « Israël » et les États-Unis.

Les fuites diffusées par Yedioth Ahronoth révèlent en outre un élément particulièrement significatif : l’éventuelle acceptation américaine de cette approche — même de manière non déclarée — reflète la reconnaissance par Washington des profondes transformations que connaît la réalité régionale.

Les États-Unis, qui pendant des décennies ont tenté de gérer les crises séparément, se trouvent aujourd’hui face à un Moyen-Orient complètement différent, où la géographie militaire s’entrelace avec les intérêts économiques et les alliances de sécurité de telle manière qu’il est extrêmement difficile de contenir un front sans affecter les autres.

Pour « Israël », de telles fuites représentent un authentique défi stratégique, car elles sapent l’un des piliers fondamentaux de sa doctrine de sécurité : empêcher l’unification des fronts, doctrine qu’il décrit depuis longtemps comme l’encerclement qui menace de l’asphyxier.

Par conséquent, le succès de l’Iran à imposer l’équation de l’unité des fronts et à l’incorporer dans les entendements internationaux équivaudrait, dans la pratique, à la reconnaissance que toute confrontation future cesserait d’être confinée dans des limites géographiques réduites et deviendrait automatiquement une guerre régionale multifrontale, circonstance qui restreindrait considérablement la marge de manœuvre politique et militaire israélienne.

Malgré cela, Téhéran comprend parfaitement que la consolidation d’une telle équation ne sera ni simple ni immédiate. Washington déclare ouvertement qu’il ne souhaite pas accorder à l’Iran une victoire politique évidente, tandis qu’« Israël » résiste à toute formule susceptible de donner une légitimité indirecte à l’Axe de la Résistance.

C’est pourquoi les événements pourraient s’orienter vers une formule intermédiaire, discrètement intégrée dans de futurs accords de cessez-le-feu et de arrangements sécuritaires.

En tout état de cause, les efforts déployés actuellement dépassent largement le cadre de simples négociations pour mettre fin à une guerre. L’ensemble du processus se rapporte plutôt à une tentative de redessiner l’ordre politique et sécuritaire de la région.

Et il est évident que Téhéran se montre déterminé à tirer parti des résultats de la confrontation actuelle pour passer de la phase de défense de l’influence à l’étape de la consolidation permanente de cette influence et de celle de ses alliés dans le cadre d’entendements durables, garantissant ainsi la protection de ses intérêts stratégiques et offrant à ses partenaires un rôle plus solide dans les équations régionales de pouvoir.

Par conséquent, tout accord futur ne déterminera pas seulement la manière dont la guerre se conclura, mais révélera également si la région s’achemine vers une nouvelle étape dans laquelle le concept d’unité des fronts deviendra une partie inséparable des équilibres régionaux reconnus, ou si le conflit retournera à la politique traditionnelle des fronts séparés et des stratégies classiques de contention.

Cependant, ce qui est véritablement décisif dans cette équation réside dans le fait que le Moyen-Orient, après cette guerre, ne sera plus jamais le même.

La balance tendra progressivement à pencher en faveur de l’Iran et de ses alliés, étant donné que l’expression « consécration internationale de l’équation de l’unité des fronts » acquerra désormais un poids politique tangible en passant d’un simple concept de coordination tactique à un niveau de reconnaissance et d’adaptation internationale face à cette nouvelle réalité.

À la lumière du cours des négociations et des fuites circulantes, tout indique que la région se dirige vers une phase de reconfiguration silencieuse, mais profondément stratégique.

Peut-être que l’unité des fronts ne sera pas proclamée officiellement, mais ses effets pourraient être intégrés indirectement dans de futurs arrangements sécuritaires.

À l’avenir, « Israël » fera face à une équation de dissuasion beaucoup plus complexe qui réduira considérablement sa capacité à agir unilatéralement sur n’importe quel théâtre.

Néanmoins, ce qui est véritablement constant dans cette équation réside dans le fait que, d’une manière ou d’une autre, une nouvelle réalité régionale finira par se consolider, dans laquelle les guerres seront gérées par des équilibres interconnectés et non plus par des fronts séparés.

Sharhabil Al Gharib