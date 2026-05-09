À titre d’information

Chers anciens combattants,

Camarades soldats et marins, sergents et sergents-chefs, aspirants et officiers mariniers,

Camarades officiers, généraux et amiraux,

Soldats et commandants participant à l’opération militaire spéciale, invités,

Je vous félicite à l’occasion du Jour de la Victoire, notre fête sacrée, inspirante et la plus importante !

Alors que nous la célébrons, nous ressentons fierté et amour pour notre pays, nous comprenons notre devoir commun de protéger les intérêts et l’avenir de notre patrie, et nous adressons nos sincères remerciements à la grande génération des vainqueurs.

Nous honorons l’héritage et les valeurs impérissables des soldats de la Victoire. Le dévouement à notre patrie unit notre pays tout entier, tout le peuple russe, et préserver la mémoire de la Grande Guerre patriotique, sa véritable histoire et ses véritables héros est pour nous une question d’honneur.

Nous nous souviendrons toujours de l’héroïsme du peuple soviétique et du fait que ce sont ses efforts décisifs qui ont permis la défaite du nazisme. Il a sauvé son pays et le monde entier, mis fin à un mal total et impitoyable, et rendu leur souveraineté aux nations qui s’étaient rendues à l’Allemagne nazie et étaient devenues les complices obéissants de ses crimes.

Nos soldats ont subi des pertes colossales et consenti d’énormes sacrifices au nom de la liberté et de la dignité des peuples d’Europe. Ils ont incarné le courage et la noblesse, la force d’âme et l’humanité, et se sont couronnés de la grande gloire d’une Victoire monumentale.

Amis,

Le 22 juin 1941 est l’une des dates les plus tragiques et douloureuses de notre histoire. Cette année marque le 85e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique.

Les nazis ont attaqué traîtreusement l’Union soviétique, dans l’intention de s’emparer du pays et de ses immenses ressources, de détruire complètement sa culture et son patrimoine historique, et finalement d’anéantir, d’asservir et de génocider l’ensemble du peuple soviétique multinational – tous les peuples, nations et groupes ethniques de l’Union soviétique.

Pour atteindre ces objectifs criminels, des forces furent rassemblées de toute l’Europe. Les stratèges nazis semblaient avoir méticuleusement tout prévu. Tout, sauf une chose : ce que l’on appelle le caractère russe et la force d’esprit du peuple soviétique.

Ces qualités se révèlent le plus clairement dans les moments les plus difficiles pour notre patrie. Notre peuple s’est dressé contre l’ennemi comme un seul homme et a prouvé que le dévouement à la patrie est la plus haute vérité morale, capable d’unir des millions de personnes.

Nous nous souvenons de la résilience sans pareille des soldats, marins et officiers, du dévouement abnégé des membres de la milice populaire, des partisans et des résistants clandestins, et des efforts immenses des travailleurs de l’arrière, de la science, de l’industrie et de l’agriculture.

Le front et l’arrière étaient unis. Le patriotisme authentique, le courage et le sacrifice de soi du peuple l’ont élevé au-dessus de l’ennemi, lui ont donné des forces et ont renforcé sa foi en la Victoire. Elle a été durement gagnée, profondément endurée, et finalement remportée !

Tout cela vit dans les histoires familiales, dans le cœur de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Dans la mémoire de chacun d’entre nous.

Nous inclinons la tête devant ceux qui sont tombés au combat. Devant ceux qui ont été torturés sous l’occupation et en captivité, qui sont morts de faim dans Léningrad assiégée, dans d’autres villes et villages encerclés. Devant tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, pour la Russie. Nous inclinons la tête à la mémoire des fils et des filles, des pères et des mères, des grands-pères et des arrière-grands-pères, des maris, des épouses, des frères, des sœurs, des proches et des amis.

Je déclare une minute de silence.

(Minute de silence.)

Chers amis,

L’exploit grandiose de la génération victorieuse inspire les soldats qui accomplissent aujourd’hui les tâches de l’opération militaire spéciale. Ils font face à une force agressive armée et soutenue par le bloc de l’OTAN tout entier. Malgré cela, nos héros avancent.

Aux côtés des soldats russes se trouvent des ouvriers, des concepteurs, des ingénieurs, des scientifiques et des inventeurs. Ils perpétuent les traditions de leurs prédécesseurs et, s’appuyant sur l’expérience moderne du combat, créent des modèles d’armes avancés et uniques, et lancent leur production en série.

Mais quels que soient les changements dans l’équipement et les méthodes de guerre, une chose reste inchangée : le sort du pays est déterminé par son peuple – soldats et ouvriers d’usine, travailleurs agricoles, concepteurs d’armes et correspondants de guerre, médecins et enseignants, personnalités culturelles et membres du clergé, bénévoles, entrepreneurs et mécènes. Tous les citoyens de Russie.

La clé du succès réside dans notre force morale, notre courage et notre vaillance, notre unité et notre capacité à tout endurer et à surmonter tous les défis.

Nous avons un objectif commun. Chacun apporte sa contribution personnelle à la Victoire. Elle se forge à la fois sur le champ de bataille et à l’arrière.

Je crois fermement que notre cause est juste ! Nous sommes unis ! La victoire a toujours été et sera toujours nôtre !

Gloire au peuple vainqueur ! Gloire aux anciens combattants ! Gloire aux forces armées de Russie ! Joyeuse fête à vous ! Heureux Jour de la Victoire ! Hourra !