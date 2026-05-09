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« Nous nous souviendrons toujours de l’héroïsme du peuple soviétique »

Vladimir Poutine

Discours du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, durant le défilé militaire marquant le 81e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.

À titre d’information

Chers anciens combattants,

Camarades soldats et marins, sergents et sergents-chefs, aspirants et officiers mariniers,

Camarades officiers, généraux et amiraux,

Soldats et commandants participant à l’opération militaire spéciale, invités,

Je vous félicite à l’occasion du Jour de la Victoire, notre fête sacrée, inspirante et la plus importante !

Alors que nous la célébrons, nous ressentons fierté et amour pour notre pays, nous comprenons notre devoir commun de protéger les intérêts et l’avenir de notre patrie, et nous adressons nos sincères remerciements à la grande génération des vainqueurs.

Nous honorons l’héritage et les valeurs impérissables des soldats de la Victoire. Le dévouement à notre patrie unit notre pays tout entier, tout le peuple russe, et préserver la mémoire de la Grande Guerre patriotique, sa véritable histoire et ses véritables héros est pour nous une question d’honneur.

Nous nous souviendrons toujours de l’héroïsme du peuple soviétique et du fait que ce sont ses efforts décisifs qui ont permis la défaite du nazisme. Il a sauvé son pays et le monde entier, mis fin à un mal total et impitoyable, et rendu leur souveraineté aux nations qui s’étaient rendues à l’Allemagne nazie et étaient devenues les complices obéissants de ses crimes.

Nos soldats ont subi des pertes colossales et consenti d’énormes sacrifices au nom de la liberté et de la dignité des peuples d’Europe. Ils ont incarné le courage et la noblesse, la force d’âme et l’humanité, et se sont couronnés de la grande gloire d’une Victoire monumentale.

Amis,

Le 22 juin 1941 est l’une des dates les plus tragiques et douloureuses de notre histoire. Cette année marque le 85e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique.

Les nazis ont attaqué traîtreusement l’Union soviétique, dans l’intention de s’emparer du pays et de ses immenses ressources, de détruire complètement sa culture et son patrimoine historique, et finalement d’anéantir, d’asservir et de génocider l’ensemble du peuple soviétique multinational – tous les peuples, nations et groupes ethniques de l’Union soviétique.

Pour atteindre ces objectifs criminels, des forces furent rassemblées de toute l’Europe. Les stratèges nazis semblaient avoir méticuleusement tout prévu. Tout, sauf une chose : ce que l’on appelle le caractère russe et la force d’esprit du peuple soviétique.

Ces qualités se révèlent le plus clairement dans les moments les plus difficiles pour notre patrie. Notre peuple s’est dressé contre l’ennemi comme un seul homme et a prouvé que le dévouement à la patrie est la plus haute vérité morale, capable d’unir des millions de personnes.

Nous nous souvenons de la résilience sans pareille des soldats, marins et officiers, du dévouement abnégé des membres de la milice populaire, des partisans et des résistants clandestins, et des efforts immenses des travailleurs de l’arrière, de la science, de l’industrie et de l’agriculture.

Le front et l’arrière étaient unis. Le patriotisme authentique, le courage et le sacrifice de soi du peuple l’ont élevé au-dessus de l’ennemi, lui ont donné des forces et ont renforcé sa foi en la Victoire. Elle a été durement gagnée, profondément endurée, et finalement remportée !

Tout cela vit dans les histoires familiales, dans le cœur de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Dans la mémoire de chacun d’entre nous.

Nous inclinons la tête devant ceux qui sont tombés au combat. Devant ceux qui ont été torturés sous l’occupation et en captivité, qui sont morts de faim dans Léningrad assiégée, dans d’autres villes et villages encerclés. Devant tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, pour la Russie. Nous inclinons la tête à la mémoire des fils et des filles, des pères et des mères, des grands-pères et des arrière-grands-pères, des maris, des épouses, des frères, des sœurs, des proches et des amis.

Je déclare une minute de silence.

(Minute de silence.)

Chers amis,

L’exploit grandiose de la génération victorieuse inspire les soldats qui accomplissent aujourd’hui les tâches de l’opération militaire spéciale. Ils font face à une force agressive armée et soutenue par le bloc de l’OTAN tout entier. Malgré cela, nos héros avancent.

Aux côtés des soldats russes se trouvent des ouvriers, des concepteurs, des ingénieurs, des scientifiques et des inventeurs. Ils perpétuent les traditions de leurs prédécesseurs et, s’appuyant sur l’expérience moderne du combat, créent des modèles d’armes avancés et uniques, et lancent leur production en série.

Mais quels que soient les changements dans l’équipement et les méthodes de guerre, une chose reste inchangée : le sort du pays est déterminé par son peuple – soldats et ouvriers d’usine, travailleurs agricoles, concepteurs d’armes et correspondants de guerre, médecins et enseignants, personnalités culturelles et membres du clergé, bénévoles, entrepreneurs et mécènes. Tous les citoyens de Russie.

La clé du succès réside dans notre force morale, notre courage et notre vaillance, notre unité et notre capacité à tout endurer et à surmonter tous les défis.

Nous avons un objectif commun. Chacun apporte sa contribution personnelle à la Victoire. Elle se forge à la fois sur le champ de bataille et à l’arrière.

Je crois fermement que notre cause est juste ! Nous sommes unis ! La victoire a toujours été et sera toujours nôtre !

Gloire au peuple vainqueur ! Gloire aux anciens combattants ! Gloire aux forces armées de Russie ! Joyeuse fête à vous ! Heureux Jour de la Victoire ! Hourra !

 http://en.kremlin.ru/events/president/news/79708
  Vladimir Poutine

COMMENTAIRES  

10/05/2026 09:08 par diogène

"Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il pas l’idée-mère qui l’entretient ?"

Guy de Maupassant - 1850-1893 - Les Dimanches d’un bourgeois de Paris

10/05/2026 12:18 par Nicolas

à Diogène : la guerre est horrible et le patriotisme serait l’idée fondamentale qui l’entretien, dit un auteur, par ailleurs grandement estimable, mais qui ce dimanche-là, pense paresseusement en authentique bourgeois. La guerre que subit depuis plus de 60 ans le peuple cubain a-t-elle pour cause son patriotisme ? Et la guerre dont mourra la Commune de Paris est-elle née du patriotisme des communards et non de l’immense trouille de la bourgeoisie française et internationale face à cette insurrection populaire ? Révulsion aussi partagée par Maupassant ... Et si le patriotisme était la première et nécessaire forme du rassemblement de la multitude exploitée pour s’unir contre une menace extérieure qui, au final, ne vise que son esclavage et sa totale exploitation ? Que serait la Russie de 2026 s’il n’y avait pas eu ce patriotisme-là ?

10/05/2026 15:46 par Léontin

Le discours de Poutine me paraît empreint de sagesse. Il ne se réjouit pas de l’état de guerre mais il sera inflexible dans la résistance contre des agresseurs-massacreurs compulsifs. Il considère de son devoir de suivre l’exemple héroïque de ses aînés. C’est l’état de guerre qui fait naître l’héroïsme qui se manifeste dans la défense de sa Patrie.

10/05/2026 21:44 par Carlos Ducasse

La 4ème dimension, épisode 15 (1986) :

La scène se déroule au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où les nations se disputent sur la manière de réagir à l’apparition d’un vaisseau extraterrestre près du bâtiment du Conseil.

Un ambassadeur d’une race extraterrestre leur apparaît alors et affirme que son peuple a ensemencé la vie sur Terre des millions d’années auparavant. Il leur explique que son espèce est deconcertée par tant de misère et le si « faible talent guerrier (la lâcheté) » de l’humanité, car celle-ci n’a pas su exploiter le potentiel que les extraterrestres avaient cultivé, et que sa flotte anéantira toute vie sur Terre. Le Conseil de sécurité plaide pour un sursis de 24 heures et l’obtient afin de prouver la valeur de l’humanité.

L’ Ambassadeur déclare : "Que pourriez vous bien faire en si peu de temps ?"

Le Conseil de sécurité et l’ Assemblée générale négocient un accord pour une paix mondiale durable et le présentent à l’ambassadeur extraterrestre. Amusé par cet accord, il explique que son peuple recherchait en réalité un talent supérieur pour la guerre, ayant génétiquement modifié des milliers de planètes pour y engendrer des guerriers destinés à combattre à travers la galaxie. Ils considéraient les conflits humains comme erratiques et maladroits, surtout à cause de l’inégalité disproportionée des armes et des combattants. Tandis que l’ambassadeur ordonne à sa flotte de détruire la Terre, il félicite le Conseil de sécurité pour cette journée amusante, remarquant que si la guerre est leur objectif, l’humour est un talent encore plus difficile à maîtriser.

11/05/2026 07:00 par Gaëtan Pelletier

C’est pathétique et endormant. (ZZZZZZZZZZZ) Un mélange de temporalité. Il n’y a pa eu que des héros. Le nombre de victimes du régime est à pleurer.
Il ne fait pas mention de l’aide de l’Ouest dans la dite dernière grande guerre.
Nous vivons dans un monde dans lequel il pleut des rêveurs et des manipulateurs de l’Histoire réelle.
Que l’Ouest s’occupe de Cuba. Les souffrances ne se guérissent pas par des discours.
Le gros Mar-a-Lago veut s’attaquer au petit poisson comme si c’était une grosse prise. Cuba n’est pas un danger. Je viens d’écouter des journalistes interroger des habitants. Ils souffrent. Ils sont peut-être trop petits pour être aidés sans egos et sang gloires.

11/05/2026 15:39 par diogène

@ Nicolas

Le titre de l’article, « Nous nous souviendrons toujours de l’héroïsme du peuple soviétique » , présenté comme un extrait du discours de Poutine fait référence au "peuple soviétique".
Or, Ukrainiens et Russes constituaient ce "peuple", entre autres.

Alors, je n’ai pas de réponse à votre question "Que serait la Russie de 2026 s’il n’y avait pas eu ce patriotisme-là ? ", mais je peux vous poser la même question pour l’Ukraine et sur le fait que le patriotisme d’un même peuple (soviétique ?) débouche sur une guerre entre deux éléments de ce soi-disant peuple. (je ne connais que des "citoyens soviétiques, l’URSS étant une union de républiques constituéees d’autant de peuples, sinon plus).

C’est tout simplement absurde si la logique n’est pas ailleurs, c’est-à-dire dans l’affrontement de lobbies maffieux qui envoient à l’abattoir des pauvres gamins qui ne croient même plus aux slogans des "leaders".

D’autre part, la citation de Maupassant ne dit pas que le patriotisme engendre la guerre, elle dit qu’il l’entretient. C’est la différence entre un carburant et un comburant. Et ce sont les mêmes ingrédients qu’utilise le camp d’en face pour justifier ses pirateries.

11/05/2026 21:41 par Vania

@G.Pelletier devrait étudier ou au moins lire un livre d’histoire Documenté par des Archives (pas des témoignages impossibles de prouver. Ex : un tel a dit etc) comme ceux d’Annie Lacroix Riz sur la 2è guerre mondiale. La nazisme avait pour objectif ultime d’anéantir les bolcheviques de l’URSS. Le nazisme allemand depuis le début était soutenu par l’occident,particulièrement par le régime étasunien (Ex : Ford et GM étaient des fournisseurs du III è Reich). Le peuple soviétique a réussi à anéantir le nazisme mais le sacrifice subi a été énorme : 27 millions de victimes et un pays détruit !! Les eeuu sont arrivés à la fin pour sauter sur le chariot de la victoire et tirer profit de la fin de la guerre seulement.
Et la collaboration avec les nazis a continué après la 2è guerre mondiale !! La plupart des dirigeants de l’otan étaient des anciens nazis. Voici le témoignage
https://x.com/DaniMayakovski/status/2040319594120860080
Voici ce que le nazisme allemand n’aimait pas de l’URSS. Les conquêtes de la classe des travailleurs !! ; santé et éducation gratuites, culture , transport public presque gratuit comme les métros construits comme des palais pour le peuple, emplois pour tous, retraite à 60 ans (hommes), 55 pour femmes, accès au logement et presque gratuité, 48 jours de vacances, droits des femmes, koljoses etc
Petite synthèse ;
https://x.com/DaniMayakovski/status/2006198919353753957
Le maréchal de l’Armée Rouge G. Zhukov a bien compris le rôle de l’Occident concernant l’URSS ; "Nous avons libéré l’Europe du nazisme et ils ne nous le pardonneront Jamais "
https://x.com/DaniMayakovski/status/2052980260719759796
P.S. : L’histoire raconté par Hollywood n’est qu’une imposture

11/05/2026 22:52 par Carlos Ducasse

"Il n’a a rien au monde de plus detestable que la bourgeoisie" Guy de Maupassant
Si Maupassant eut été vivant aujourd’hui, pas de doute qu’il eût été pro Russe... C’était l’unité des rares autres Français don’t Tolstoi encourageait la lecture... IL est absurda de mettre la Russie et l’Ucraine sur un même plan ... J’ai EU la chance de recibir une education publique Française avec la chance de revoir la visite de survivantes d’Auschwitz... Elles nous expliquaient que les camps étaient gérés par les Ucrainiens, Tous les kapos étaient Ucrainiens, et les soldats de l’armée rouge qui les ont liberés était des russes asiatiques et non européens... Ils avaient le type Mongol... Mon arrière Grand père avait été fait prisonnier et condamné aux travaux forcés en Pommeranie, aujourd’hui la Pologne... La noblesse Polonaise et la bourgeoisie était pro Nazi... Ce sont les Russes qui les ont liberés... Les nobles qui les tenaient prisonniers se sont suicidés de Peur avant leur arrivée...donc les états Francais, Polonais et Ucrainiens étaient alliés du Reich, pire, Ils étaient le Reich... la Russie au prix d’une sacrifice de 40 millons ils ont liberés les Peuples Européens sans rien attendre en retour... ces mêmes Peuples devraient aujourd’hui entre agenouillés de gratitude infinie devant la Russie et non comme des traitres collaborateurs a sanctionner, attaquer et souiller la mémoire des seuls heros patriotes de l’Histoire, de notre "Mère Russie" (comme disait Lenine)

12/05/2026 01:49 par Vania

Il semblerait qu’il y a plusieurs qui ignorent la présence en ukraine (soviétique)du groupe fasciste de Stepan Bandera qui a collaboré avec Adolf Hitler pendant la guerre patriotique de l’URSS. Groupe fasciste qui collabore actuellement avec les occidentaux (otan/eeeuu/ue).
Manifestation des "bandéristes/fascistes" en ukraine le 2 mai 2026 !!
https://x.com/DaniMayakovski/status/2051951338909573324
Concernant la 2è guerre mondiale et la victoire de l’URSS, l’occident s’efforce de tergiverser ou de ne pas mentionner la date du 9 mai ;
Voyons la régression/involution au fil du temps : "Ahi les va"
https://x.com/ahilesvainfo/status/2051966064460718378

12/05/2026 17:07 par Carlos Ducasse

L’Ukraine fut envahie par l’Allemagne (avec tres peu ou pas resistance) qui instala un gouvernement fantoche "Reichskommissariat" (identique en tout point au Régime de Vichy ou a l’actuel Regime de Macron) dès 1941... L’Ucraine, bien que membre fondateur de L’URSS dès 1922 ne s’intègrera efectivement au bloc de l’Est qu’apres avoir été reprise par la Russie en 1944

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