Comment la guerre contre l’Iran et le Hezbollah a brisé le bouclier protecteur américain d’Israël

Les indicateurs qui émanent de Washington ne sont plus de simples chiffres ou des divergences passagères dans les positions ; ils reflètent plutôt une profonde transformation structurelle de la relation entre les États-Unis et Israël.

Le récent vote au Sénat américain, où une nette majorité de démocrates a voté contre la fourniture à Israël d’équipements militaires sensibles, a révélé un déclin sans précédent de la position d’Israël au sein des États-Unis, en raison de son implication dans des guerres et des répercussions négatives que celles-ci ont engendrées sur la scène intérieure américaine.

Que 40 des 47 sénateurs démocrates aient voté contre la fourniture d’engins de chantier à « l’armée » israélienne, que 36 des 47 aient voté contre la fourniture de bombes, et qu’aucun membre démocrate ayant des ambitions présidentielles n’ait voté pour armer Israël, voilà des données qui ne peuvent être traitées comme un événement isolé ou une circonstance politique temporaire.

Elles constituent, bien plutôt, un paradoxe qui reflète un changement dans le tempérament politique américain et l’exposition d’Israël à un réexamen sans précédent au sein de son allié le plus crucial.

Cette transformation ne peut être dissociée du contexte plus large qui s’est mis en place ces deux dernières années, après la guerre à Gaza et, plus récemment, après le conflit avec l’Iran, l’escalade israélienne et l’affrontement avec le Hezbollah au Liban, ainsi que les vastes images de destruction, les crimes contre les civils et une exposition morale et médiatique sans précédent du récit israélien.

Israël est entré dans une nouvelle phase où il ne peut plus se présenter avec le discours ancien au sein de l’Occident en général, ni même au sein des institutions politiques américaines qui ont constitué si longtemps sa première ligne de défense. La grande question qui résonne aux États-Unis est : pourquoi menons-nous des guerres pour satisfaire Israël ? Et qu’en retirerons-nous ?

Auparavant, le soutien américain à Israël bénéficiait d’un consensus, ou presque, surtout au Congrès, où toute tentative de critiquer le soutien militaire était accueillie par un isolement politique et, peut-être, la fin de la carrière politique de celui qui s’y essayait.

Aujourd’hui, cependant, les circonstances ont changé, les positions se sont modifiées, et ce que nous observons, c’est la rupture de ce tabou historique.

Qu’un nombre aussi élevé de sénateurs démocrates vote contre la fourniture d’engins de chantier et de bombes à Israël signifie qu’Israël n’est plus au-dessus de la reddition de comptes, et que le coût de son soutien est désormais plus élevé que le coût d’un réexamen de ce soutien.

Et, plus important encore, l’abstention de tout démocrate ayant des ambitions présidentielles de soutenir l’armement d’Israël en ce moment reflète une compréhension politique profonde que l’opinion publique américaine, en particulier au sein de la base démocrate, a effectivement changé.

Ce changement tient au fait que la question palestinienne et ses répercussions, d’une part, et les guerres menées ces deux dernières années, d’autre part, ne sont plus marginales dans la conscience de l’électeur américain ; elles sont devenues partie intégrante du débat éthique et politique interne, notamment chez les jeunes, les minorités et les courants progressistes.

Cette transformation s’est accumulée en raison de plusieurs facteurs incontournables, parmi lesquels l’explosion médiatique numérique et les plateformes de réseaux sociaux qui ont brisé le monopole du récit israélien, faisant en sorte que l’image de Gaza et du Liban soit parvenue à des millions d’Américains sans gardiens ni filtres intentionnels.

Il faut aussi souligner la contradiction flagrante entre le discours américain sur les droits de l’homme et le soutien inconditionnel à des opérations militaires qualifiées, selon des organisations internationales des droits de l’homme, de graves violations du droit international humanitaire, tant à Gaza qu’au Liban et en Iran.

S’ajoute à cela un état d’épuisement et d’usure général au sein de la société américaine à cause de guerres extérieures qui ne lui ont apporté aucun gain tangible, face à la demande croissante de réorganisation des priorités internes et au refus de se laisser entraîner par les politiques de Benyamin Netanyahou.

Concernant l’Iran, il existe une lecture plus profonde de cette transformation, car on ne peut la comprendre sans la relier aux transformations internationales plus larges.

La guerre avec l’Iran, et les risques qu’elle a comportés de glissement vers une confrontation régionale à grande échelle, a révélé les limites de la puissance américaine et son incapacité à imposer des équations décisives comme par le passé.

De même, l’escalade au Liban a démontré qu’Israël n’est plus capable de mener des guerres rapides et décisives ; il se heurte plutôt à de multiples fronts qui épuisent ses capacités et placent ses alliés dans des situations critiques, face à son incapacité à résoudre l’un quelconque des fronts de confrontation.

Dans ce contexte, le monde a commencé à effectivement changer, et les États-Unis ne sont plus le seul pôle capable d’imposer leur volonté sans coût ; ils sont confrontés à des défis internes et externes croissants, allant de l’émergence de puissances internationales rivales à de profondes divisions politiques internes.

Et sous la présidence de Donald Trump, avec les fluctuations et contradictions qu’ont connues ses politiques, les craintes augmentent que les États-Unis n’entrent dans une phase d’instabilité stratégique, surtout face à la possibilité d’être entraînés dans des guerres qui ne servent pas leurs intérêts directs.

Nous sommes donc face à une transformation qui n’implique pas nécessairement un effondrement imminent au sens classique, mais qui indique toutefois un recul net et notable de la capacité de leadership, et un monde qui commence à s’orienter vers la multipolarité, où Washington ne peut plus agir sans calculs complexes et réactions inattendues.

Quant à Israël, il fait face à son moment stratégique le plus dangereux depuis des décennies. L’isolement, qui n’affectait auparavant que quelques pays ou peuples, a commencé à s’infiltrer dans les centres de décision occidentaux, et à chaque nouvelle escalade, sa légitimité s’érode davantage, et le cercle de ses critiques s’élargit, même au sein des sociétés qui le considéraient comme un allié naturel.

Cependant, le paradoxe le plus cruel de ce scénario réside dans la réalité arabe : à l’heure où les balances du pouvoir international changent et où le système de soutien traditionnel à Israël se fissure, il ne semble pas que les États arabes possèdent un projet unifié ou une vision stratégique pour profiter de ce moment historique.

Au contraire, les divisions et conflits internes, ainsi que la dépendance politique, continuent d’entraver toute possibilité de transformation en gains réels.

Et le plus dangereux qui puisse arriver n’est pas seulement que les balances du pouvoir changent, mais qu’elles changent sans qu’il y ait quelqu’un pour en bénéficier, car l’histoire n’attend pas les indécis, et les grandes transformations n’offrent pas d’opportunités permanentes.

Si la situation arabe persiste en l’état, elle pourrait se trouver face à une rare opportunité perdue, une occasion historique gaspillée, et il ne lui restera que le regret, mais il sera trop tard.

En résumé, ce que nous observons aujourd’hui n’est pas une simple dispute politique au sein de Washington, ni même une crise passagère dans la relation avec Israël, mais cela fait partie d’une reconfiguration plus large de l’ordre international, un ordre dans lequel les dogmes anciens reculent, les alliances se redéfinissent et de nouveaux espaces d’influence s’ouvrent.

Et au cœur de cette transformation, Israël est confronté à une épreuve existentielle, les États-Unis à une épreuve de leadership et d’éthique, tandis que le monde arabe, malheureusement, est confronté à une épreuve d’impuissance et de résignation.

Israël ne jouit plus de l’immunité ou du consensus dans le soutien comme avant. La guerre avec l’Iran, tout comme l’affrontement avec le Hezbollah au Liban, n’a pas atteint ses objectifs stratégiques, mais a plutôt révélé les limites de la puissance et bouleversé les calculs des alliés avant ceux des adversaires.

En revanche, le processus d’isolement d’Israël a commencé à progresser graduellement dans l’opinion publique américaine en particulier et en Occident en général, tandis que les États-Unis eux-mêmes semblent se rapprocher de la désintégration interne avec l’agitation politique croissante en leur sein.