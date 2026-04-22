Comment la guerre contre l’Iran et le Hezbollah a brisé le bouclier protecteur américain d’Israël

Sharhabil Al Gharib

Les indicateurs qui émanent de Washington ne sont plus de simples chiffres ou des divergences passagères dans les positions ; ils reflètent plutôt une profonde transformation structurelle de la relation entre les États-Unis et Israël.

Le récent vote au Sénat américain, où une nette majorité de démocrates a voté contre la fourniture à Israël d’équipements militaires sensibles, a révélé un déclin sans précédent de la position d’Israël au sein des États-Unis, en raison de son implication dans des guerres et des répercussions négatives que celles-ci ont engendrées sur la scène intérieure américaine.

Que 40 des 47 sénateurs démocrates aient voté contre la fourniture d’engins de chantier à « l’armée » israélienne, que 36 des 47 aient voté contre la fourniture de bombes, et qu’aucun membre démocrate ayant des ambitions présidentielles n’ait voté pour armer Israël, voilà des données qui ne peuvent être traitées comme un événement isolé ou une circonstance politique temporaire.

Elles constituent, bien plutôt, un paradoxe qui reflète un changement dans le tempérament politique américain et l’exposition d’Israël à un réexamen sans précédent au sein de son allié le plus crucial.

Cette transformation ne peut être dissociée du contexte plus large qui s’est mis en place ces deux dernières années, après la guerre à Gaza et, plus récemment, après le conflit avec l’Iran, l’escalade israélienne et l’affrontement avec le Hezbollah au Liban, ainsi que les vastes images de destruction, les crimes contre les civils et une exposition morale et médiatique sans précédent du récit israélien.

Israël est entré dans une nouvelle phase où il ne peut plus se présenter avec le discours ancien au sein de l’Occident en général, ni même au sein des institutions politiques américaines qui ont constitué si longtemps sa première ligne de défense. La grande question qui résonne aux États-Unis est : pourquoi menons-nous des guerres pour satisfaire Israël ? Et qu’en retirerons-nous ?

Auparavant, le soutien américain à Israël bénéficiait d’un consensus, ou presque, surtout au Congrès, où toute tentative de critiquer le soutien militaire était accueillie par un isolement politique et, peut-être, la fin de la carrière politique de celui qui s’y essayait.

Aujourd’hui, cependant, les circonstances ont changé, les positions se sont modifiées, et ce que nous observons, c’est la rupture de ce tabou historique.

Qu’un nombre aussi élevé de sénateurs démocrates vote contre la fourniture d’engins de chantier et de bombes à Israël signifie qu’Israël n’est plus au-dessus de la reddition de comptes, et que le coût de son soutien est désormais plus élevé que le coût d’un réexamen de ce soutien.

Et, plus important encore, l’abstention de tout démocrate ayant des ambitions présidentielles de soutenir l’armement d’Israël en ce moment reflète une compréhension politique profonde que l’opinion publique américaine, en particulier au sein de la base démocrate, a effectivement changé.

Ce changement tient au fait que la question palestinienne et ses répercussions, d’une part, et les guerres menées ces deux dernières années, d’autre part, ne sont plus marginales dans la conscience de l’électeur américain ; elles sont devenues partie intégrante du débat éthique et politique interne, notamment chez les jeunes, les minorités et les courants progressistes.

Cette transformation s’est accumulée en raison de plusieurs facteurs incontournables, parmi lesquels l’explosion médiatique numérique et les plateformes de réseaux sociaux qui ont brisé le monopole du récit israélien, faisant en sorte que l’image de Gaza et du Liban soit parvenue à des millions d’Américains sans gardiens ni filtres intentionnels.

Il faut aussi souligner la contradiction flagrante entre le discours américain sur les droits de l’homme et le soutien inconditionnel à des opérations militaires qualifiées, selon des organisations internationales des droits de l’homme, de graves violations du droit international humanitaire, tant à Gaza qu’au Liban et en Iran.

S’ajoute à cela un état d’épuisement et d’usure général au sein de la société américaine à cause de guerres extérieures qui ne lui ont apporté aucun gain tangible, face à la demande croissante de réorganisation des priorités internes et au refus de se laisser entraîner par les politiques de Benyamin Netanyahou.

Concernant l’Iran, il existe une lecture plus profonde de cette transformation, car on ne peut la comprendre sans la relier aux transformations internationales plus larges.

La guerre avec l’Iran, et les risques qu’elle a comportés de glissement vers une confrontation régionale à grande échelle, a révélé les limites de la puissance américaine et son incapacité à imposer des équations décisives comme par le passé.

De même, l’escalade au Liban a démontré qu’Israël n’est plus capable de mener des guerres rapides et décisives ; il se heurte plutôt à de multiples fronts qui épuisent ses capacités et placent ses alliés dans des situations critiques, face à son incapacité à résoudre l’un quelconque des fronts de confrontation.

Dans ce contexte, le monde a commencé à effectivement changer, et les États-Unis ne sont plus le seul pôle capable d’imposer leur volonté sans coût ; ils sont confrontés à des défis internes et externes croissants, allant de l’émergence de puissances internationales rivales à de profondes divisions politiques internes.

Et sous la présidence de Donald Trump, avec les fluctuations et contradictions qu’ont connues ses politiques, les craintes augmentent que les États-Unis n’entrent dans une phase d’instabilité stratégique, surtout face à la possibilité d’être entraînés dans des guerres qui ne servent pas leurs intérêts directs.

Nous sommes donc face à une transformation qui n’implique pas nécessairement un effondrement imminent au sens classique, mais qui indique toutefois un recul net et notable de la capacité de leadership, et un monde qui commence à s’orienter vers la multipolarité, où Washington ne peut plus agir sans calculs complexes et réactions inattendues.

Quant à Israël, il fait face à son moment stratégique le plus dangereux depuis des décennies. L’isolement, qui n’affectait auparavant que quelques pays ou peuples, a commencé à s’infiltrer dans les centres de décision occidentaux, et à chaque nouvelle escalade, sa légitimité s’érode davantage, et le cercle de ses critiques s’élargit, même au sein des sociétés qui le considéraient comme un allié naturel.

Cependant, le paradoxe le plus cruel de ce scénario réside dans la réalité arabe : à l’heure où les balances du pouvoir international changent et où le système de soutien traditionnel à Israël se fissure, il ne semble pas que les États arabes possèdent un projet unifié ou une vision stratégique pour profiter de ce moment historique.

Au contraire, les divisions et conflits internes, ainsi que la dépendance politique, continuent d’entraver toute possibilité de transformation en gains réels.

Et le plus dangereux qui puisse arriver n’est pas seulement que les balances du pouvoir changent, mais qu’elles changent sans qu’il y ait quelqu’un pour en bénéficier, car l’histoire n’attend pas les indécis, et les grandes transformations n’offrent pas d’opportunités permanentes.

Si la situation arabe persiste en l’état, elle pourrait se trouver face à une rare opportunité perdue, une occasion historique gaspillée, et il ne lui restera que le regret, mais il sera trop tard.

En résumé, ce que nous observons aujourd’hui n’est pas une simple dispute politique au sein de Washington, ni même une crise passagère dans la relation avec Israël, mais cela fait partie d’une reconfiguration plus large de l’ordre international, un ordre dans lequel les dogmes anciens reculent, les alliances se redéfinissent et de nouveaux espaces d’influence s’ouvrent.

Et au cœur de cette transformation, Israël est confronté à une épreuve existentielle, les États-Unis à une épreuve de leadership et d’éthique, tandis que le monde arabe, malheureusement, est confronté à une épreuve d’impuissance et de résignation.

Israël ne jouit plus de l’immunité ou du consensus dans le soutien comme avant. La guerre avec l’Iran, tout comme l’affrontement avec le Hezbollah au Liban, n’a pas atteint ses objectifs stratégiques, mais a plutôt révélé les limites de la puissance et bouleversé les calculs des alliés avant ceux des adversaires.

En revanche, le processus d’isolement d’Israël a commencé à progresser graduellement dans l’opinion publique américaine en particulier et en Occident en général, tandis que les États-Unis eux-mêmes semblent se rapprocher de la désintégration interne avec l’agitation politique croissante en leur sein.

 https://espanol.almayadeen.net/articles/2163725/-como-la-guerra-contra-iran-y-hizbullah-quebro-el-escudo-pro
  Sharhabil Al Gharib   Liban   Israël   Guerre/Paix/Armement   Iran

COMMENTAIRES  

22/04/2026 12:00 par D. Vanhove

Très bonne analyse... qui rejoint qq peu celle de Scott Ritter qui va plus loin encore, annonçant carrément l’exode massif des ’Israéliens’ s’en retournant "chez eux" à savoir d’où ils sont venus en tant que colons, et la disparition de la civilisation arabe des pays du Golfe... (rien que ça !)

voici le lien de son article que vous pouvez demander à traduire par votre ordi (https://svpressa.ru/politic/article/512080/)

22/04/2026 12:18 par Walter Rizotto

Bonjour,
Le titre n’étant pas en mode interrogatif mais affirmatif, il convient de retirer le point d’interrogation.
Bien à vous,
WR

22/04/2026 16:00 par Jos

Netanyahou et Trump ont les mêmes valeurs : la force n’est pas un moyen parmi d’autres : c’est le seul langage politique crédible (cf : Vladimir Jabotinsky)

En effet, tout commence avec un intellectuel juif russe, Vladimir Jabotinsky, fondateur en 1923 du « sionisme révisionniste ». Sa thèse tient en une phrase : les Arabes n’accepteront jamais le projet sioniste par la persuasion ; seul un « mur d’acier » — un rapport de forces écrasant et permanent — pourra les contraindre à renoncer :

- La diplomatie ? Une faiblesse.
-Le compromis ? Une trahison.
-La force ? L’unique langage politique crédible.

Cette vision a généré le mouvement fasciste de jeunesse paramilitaire fondé par Jabotinsky : le Betar qui a formé une génération de militants dont Menachem Begin et Yitzhak Shamir. C’est de ce creuset que naît l’Irgoun, la milice terroriste clandestine qui commettra, entre autres, le massacre de Deir Yassin . ( Le massacre de Deir Yassin s’est déroulé le 9 avril 1948 au cours de la prise du village de Deir Yassin, à l’ouest de Jérusalem, durant la guerre de 1947-1948 en Palestine mandataire. Il a été perpétré par 120 terroristes de l’Irgoun. Il y a eu 254 victimes, ceci pour d’exercer une pression psychologique pour un exode des Palestiniens).

Puis Begin fondera ensuite le parti Herout, qui deviendra le Likoud — le parti de Netanyahou.
Notons que le père de Netanyahou a été le secrétaire personnel de Jabotinsky qui a soutenu Mussolini.

Trump est de la même veine, pour lui il y a que la force qui compte pour conserver l’hégémonie de son pays. Pour lui la négociation c’est la soumission de son adversaire.

Ainsi, les deux projets se rejoignent : l’un défend les intérêts israéliens par la force au prix de génocides (Gaza, Cisjordanie,...), l’autre mobilise la puissance américaine pour les servir et conserver l’hégémonie US.

Résultat : des millions de déplacés et des États en ruine. Tout cela ce résume en un seul mot : le nazisme

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22/04/2026 17:27 par diogène

" Que 40 des 47 sénateurs démocrates aient voté contre la fourniture d’engins de chantier à « l’armée » israélienne, que 36 des 47 aient voté contre la fourniture de bombes, et qu’aucun membre démocrate ayant des ambitions présidentielles n’ait voté pour armer Israël, voilà des données qui ne peuvent être traitées comme un événement isolé ou une circonstance politique temporaire."

Les politiciens "Démocrates" (sic) sont des faux-culs ! Il ne s’agit que d’effets d’annonces électoralistes.

Dans un article publié par Substrack, Caitlin Johnston explique que la feuille de route de cette guerre avait été élaborée il y a plusieurs années et qu’elle aurait été mise en œuvre quel que soit le pantin porté au pouvoir en janvier 2025.

Un ancien conseiller de Biden, M. Amos Hochstein, a déclaré dimanche lors d’une interview que l’administration Biden s’était préparée à bombarder l’Iran si elle avait remporté la réélection en 2024 :
"... j’ai soutenu la décision du président Trump de se joindre aux frappes en juin, frappes que nous avions envisagées en interne, au sein de l’administration Biden, comme une possibilité en cas de second mandat …/... Nous avons fait des exercices pratiques pour nous préparer à une telle situation, car cela aurait pu se produire sous notre mandat. »

En fait, rien n’empêchait l’administration Biden de simplement réactiver l’accord nucléaire conclu par l’administration Obama avec Téhéran en 2015 et dénoncé par Trump et ses conseillers en 2018, mais elle ne l’a pas fait parce qu’elle aussi devait mener cette guerre programmée par des lobbies extragouvernementaux.

Les démocrates attisaient d’ailleurs les tensions avec l’Iran bien avant l’élection de 2024, et un passage du programme officiel du Parti démocrate pour 2024 critiquait Trump pour ne pas avoir déclaré la guerre à l’Iran durant son premier mandat (cf[ l’article de Caitlin Johnston).

Kamala Harris, qui a supléé à Biden, atteint de démence, comme candidate démocrate en fin de campagne, a qualifié l’Iran d’ennemi numéro un des États-Unis. Lors de leur débat de 2024 , elle a critiqué à plusieurs reprises Donald Trump pour sa trop grande indulgence envers "les ennemis de l’Amérique" et a déclaré qu’elle « donnerait toujours à Israël la capacité de se défendre, notamment face à l’Iran et à toute menace que l’Iran et ses alliés font peser sur Israël ». Le parti démocrate n’est que la version "politiquement correcte" de la même famille.

La guerre contre l’Iran était planifiée depuis longtemps. Elle vise à attaquer les intérêts économiques et énergétiques de la Russie et de la Chine pour essayer de conserver l’hégémonie mondiale. Le "soutien" à Israël n’est rien d’autre que la gestion d’une base avancée et d’une armée supplétive. On ne peut pas destituer un empire par les urnes. L’alternative pour la population américaine est soit d’assister impuissante à la fuite en avant de leur "nomenklatur" jusqu’à l’épuisement de leurs propres ressources, soit d’apporter à son pays le changement révolutionnaire dont le monde a besoin.

En ce qui concerne la population d’Israël, c’est encore pire
Le bellicisme constitue le ciment social du pays.
L’impopularité de Netanyahu n’a pas empêché une majorité d’Israéliens d’approuver totalement la guerre menée contre l’Iran, sans faire le lien avec tous les autres conflits armés menés par leur pays. Pour eux, ce qui s’est passé à Gaza avait une justification absolue : les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Leur armée avait plus que le droit, l’obligation de mener une guerre d’extermination, et la société en a accepté le coût assez facilement, y compris sur le plan moral. Les médias n’ont montré presque aucune atrocité perpétrée dans l’enclave palestinienne, et le pays dispose d’un argument imparable pour balayer l’indignation venue d’ailleurs : le monde est antisémite, il déteste Israël.

Tous les partis juifs et sionistes de la Knesset (car les israéliens musulmans sont aussi représentés) ont soutenu et soutiennent encore la guerre à Gaza. C’est dans ce climat qu’a débuté la guerre contre l’Iran. Les attaques du 7 octobre ont conduit Israël à la conclusion qu’il devait renforcer son emprise militaire sur la région. L’idée de renverser les dirigeants iraniens a toujours obsédé Netanyahu. Mais comment expliquer que la société, épuisée par deux années et demie de conflits — à Gaza, au Liban et contre les houthistes au Yémen —, puisse accepter de vivre d’autres épreuves tout aussi éprouvantes ? Un chef de gouvernement que la moitié au moins de la population déteste et méprise plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs — et dont une partie exige depuis des années la destitution — a réussi à entraîner le pays dans une nouvelle aventure militaire, plus dangereuse que les précédentes, avec une facilité désespérante.

Les Israéliens juifs soutiennent à 93 % une action militaire contre l’Iran et 63 % des citoyens arabes y sont opposés. Ceux qui n’ont pas cessé de manifester ces dernières années contre le gouvernement Netanyahu le plébiscitent dès qu’il s’agit de guerre.

Le peuple israélien ne semble pas se souvenir qu’au début de l’été 2025, on lui a annoncé que la menace balistique iranienne était anéantie et ne s’étonne pas que, huit mois plus tard, des missiles s’abattent sur Israël. On avait également affirmé que l’armée avait détruit le programme nucléaire iranien et ses autres capacités militaires, et puis une nouvelle guerre est entamée pour détruire ce programme… En 2025, Netanyahu a répété à plusieurs reprises qu’Israël avait vaincu le Hezbollah et qu’il ne restait presque plus rien de cette organisation, et elle est de retour avec des tirs incessants sur le nord et le centre du pays.

Les dirigeants d’Israël ont besoin de guerres. La guerre permet à une société divisée de s’unir, de masquer ses faiblesses et ses fractures, de détourner l’attention d’autres problèmes.

Ce n’est d’ailleurs pas vrai que pour Israël, et ça marche !

22/04/2026 18:47 par Lenoir

Tout ce que dit Diogène est malheureusement vrai. Depuis le premier jour de 1948, la guerre a été le ciment des juifs israéliens pour justifier l’injustifiable. A croire qu’on leur fait croire dès qu’ils sortent du ventre de leur mère que le monde entier veut leur mort et qu’ils sont le peuple élu ! Dans un remarquable documentaire sur Arte, relatant l’histoire d’Israel par des historiens israéliens comme Shlomo Sand, il y a un passage extraordinaire. Un document rarissime a refait surface après 50 ans d’oubli (ou de dissimulation). Peu de temps après la création d’Israel, les membres d’un grand kibboutz décident de fêter l’anniversaire de la création et invitent Ben Gourion comme invité d’honneur. A la fin du repas, ceux-ci se mettent à scander :" David, un discours !" et il monte sur la table. Comme on est autour des années 50 dans un lieu clos, Ben Gourion se pense à l’abri de tout enregistrement et il dit à ses kibboutzim :" Mes amis, soyez patients. Cela prendra du temps, vous et moi serons morts et ne le verrons pas, mais je peux vous certifier qu’un jour nous mettrons le dernier des Palestiniens à la mer et nous créerons "Eretz Israel". J’en suis persuadé". De façon mystérieuse, quelqu’un avait déjà un enregistreur caché dans la salle et a sûrement planqué ce discours pendant 50 ans, vu son contenu,avant qu’il ne ressorte récemment . Cela a été la stratégie permanente que se sont passés tous les dirigeants israéliens depuis 1948 : le faire et dire le contraire !

22/04/2026 21:20 par Chb

Les pétromonarchies, fragiles dans leurs démographies et leurs infrastructures, ne sont-elles pas sous le coup d’un chantage existentiel de la part de USraël ? Après que les avances diplomatiques de feu Soleimani ont failli couper le cordon avec l’empire, la pression a dû monter !

23/04/2026 11:52 par act

Très bonne analyse... qui rejoint qq peu celle de Scott Ritter qui va plus loin encore

Ses analyses sont souvent intéressantes mais elles vont tout aussi souvent (beaucoup) trop "loin" ;)

Le titre n’étant pas en mode interrogatif mais affirmatif, il convient de retirer le point d’interrogation.

La version originale (liée sous l’article) est en espagnol et là ce n’est pas un mais deux points d’interrogation qui encadrent le titre.

Dans l’absolu, si un changement semble perceptible, il est prématuré de miser sur une hypothétique "fin du bouclier US" pour israël. Je partage l’analyse de Caitlin Johnston et Diogène.
Ce n’est pas israël qui "entraine" les US dans ce/ces conflits, ce sont les USA qui permettent à israël de les initier quand ils entrent dans les plans (de longue date) dans l’empire.

24/04/2026 17:41 par Jos

L’« heure H » est-elle proche ?

Les données relatives au trafic aérien militaire indiquent que le théâtre d’opérations (CENTCOM) est désormais prêt pour une expansion massive :

• Les « escadrons de marines » investissent le terrain : une analyse minutieuse des vols d’hier et d’aujourd’hui révèle le plus grand transfert stratégique de chasseurs du Corps des Marines des États-Unis . L’arrivée de 12 chasseurs F18 de l’escadron (VMFA-312 « Checkerboards ») dans la région, appuyée par une flotte sans précédent d’avions ravitailleurs (18 appareils KC-46A et KC-135R), constitue une préparation évidente à l’exécution de frappes aériennes intenses et soutenues contre des cibles navales ou terrestres.

• Le scénario « apocalyptique » naval : L’annonce par le Commandement central américain (CENTCOM) que le porte-avions USS George H.W. Bush entre dans l’océan Indien complète le tableau, portant à trois le nombre total de porte-avions américains (Lincoln, Ford, Bush) opérant à proximité du Golfe et de la mer Rouge. Un tel niveau de mobilisation est sans précédent en dehors des grands conflits mondiaux.

• Le pont aérien israélien (carburant de guerre) : L’atterrissage de 10 avions ravitailleurs à l’aéroport Ben Gourion en l’espace de quelques heures, ainsi que les directives ordonnant aux hôpitaux israéliens de repasser en état d’urgence maximale, prouvent que Tel-Aviv se prépare à lancer des raids massifs et intensifs (nécessitant un ravitaillement en vol) dès qu’il recevra le « feu vert » qu’attend Katz, ministre israélien de la défense, de Washington.

Trump ne sait plus quoi faire pour sortir du bourbier iranien. Il ne lui reste plus que la fuite en avant si il ne veut pas admettre sa défaite en quittant le champs de bataille. Son entourage enragé de milliardaires sionistes haineux qui n’ont qu’un but raser l’Iran (sans voir les conséquences mondiale), le pousse au pire en lui faisant miroiter la victoire.

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