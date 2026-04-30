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La Gauche occidentale est-elle devenue pro guerre ?

Mathias Detekt

La gauche occidentale est-elle devenue pro-guerre ?

L’attaque militaire massive et coordonnée des États-Unis d’Amérique (EUA) et d’Israël contre l’Iran, déclenchée le 28 février 2026, a eu le mérite de faire apparaître au grand jour la défaillance totale de la gauche occidentale, son abandon de toute perspective anti-impérialiste concrète et son incapacité à être à la hauteur du moment historique. En effet, cette attaque non provoquée, qui relève du « crime d’agression » considéré comme le « crime suprême » par le Tribunal de Nuremberg et ultérieurement par le Statut de Rome et le droit international, n’a suscité quasiment aucune manifestation ou protestation de masse en France ou dans les pays occidentaux. Cette absence de mobilisation antimilitariste de la gauche occidentale et le rôle que celle-ci joue en temps de guerre seront analysés dans les paragraphes qui suivent. Le terme de « gauche occidentale » fait référence à la nouvelle gauche née en Occident d’après-guerre et qui a prévalu sur la gauche authentique surtout après la chute de l’URSS. Elle est décrite par le philosophe marxiste italien Domenico Losurdo, entre autres, dans son livre Le « Marxisme occidental » et La « Question communiste ».

Il fut un temps où existait en Occident un mouvement résolument pacifiste, incluant la gauche dans son ensemble, qui a réussi à mobiliser des millions de gens pour manifester leur opposition à l’invasion américaine du Vietnam. Ce mouvement se trouvait en résonance avec les positions des pays du tiers monde et du mouvement des non-alignés (souveraineté nationale, non-ingérence et lutte contre le colonialisme et l’impérialisme). Mais quelques décennies plus tard, ces mêmes jeunes occidentaux en sont venus à approuver, au moins implicitement, toutes les guerres occidentales alors que le reste du monde continuait à les rejeter. En effet, la position de la gauche occidentale a oscillé entre, d’une part, un appel explicite à « intervenir » militairement en Libye en 2011 et en Syrie à partir de 2013 et, d’autre part, une approbation implicite des interventions militaires de l’OTAN en Yougoslavie en 1998, en Afghanistan en 2001 et les bombardements aériens massifs d’Israël et des EUA contre l’Iran en 2025 et 2026.

La posture du « Ni – Ni »

La position de l’approbation explicite est justifiée par la « défense des droits de l’homme » au détriment du droit international. Il s’agit de manipuler et d’instrumentaliser la résolution de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la « responsabilité de protéger » pour soutenir des interventions militaires de l’Occident qui violent la charte de l’ONU. Cette position n’est pas spécifique à la gauche parce qu’elle est soutenue également par la droite et l’extrême droite occidentales. La position de l’approbation implicite est plus sournoise et mérite qu’on s’y attarde ici. Elle prend généralement forme avec des slogans de type « Ni-Ni » : « Ni OTAN – ni Milošević », « Ni OTAN – ni Talibans », « Ni Bush – ni Saddam », « Ni Trump – ni Khamenei »... Outre le fait qu’elle établit une fausse symétrie entre l’agresseur et l’agressé, ce qui relève d’un abandon total des bases du droit international, cette position met sur un pied d’égalité deux parties qui ne sont pas égales. Le pouvoir militaire et la capacité de nuisance des EUA, de l’OTAN et d’Israël sont sans commune mesure avec ceux des pays attaqués. Les mettre sur un pied d’égalité revient à abandonner aussi tout sens des réalités et des rapports de force dans le monde. La posture du « Ni-Ni » est très confortable car elle permet, à peu de frais, à la gauche occidentale de se donner bonne conscience en se plaçant au-dessus de la mêlée, en dehors de toute réalité historique. Elle ignore volontairement qu’elle est partie prenante de l’agression dans la mesure où nous vivons, travaillons et payons nos impôts dans les pays agresseurs...

« Dénoncer » et « soutenir »

S’il y a bien une chose dans laquelle la gauche occidentale excelle, c’est « dénoncer et soutenir ». Elle passe son temps à « dénoncer le régime » des mollahs, des talibans, de Kadhafi, de Bachar... Parallèlement, on ne manque pas de déclarations de « soutien » aux femmes afghanes, iraniennes, au peuple libyen, syrien... Mais à y voir de plus près, le « dénoncer et soutenir » se limite au signalement de vertu. Ces déclarations n’ont aucun effet concret dans les pays concernés par le simple fait que cette gauche occidentale ne pèse rien sur la scène mondiale, vu qu’elle n’a aucun moyen matériel pour faire suivre ces déclarations par des actions. Elle n’a ni armes, ni argent, ni brigades internationales à envoyer pour « soutenir » qui que ce soit. Le seul effet produit a lieu ici et il consiste à participer avec la droite et l’extrême droite à la fabrication du consentement de la population occidentale à la guerre en renforçant la propagande de guerre. Celle-ci consiste de tout temps à trouver la justification noble à la guerre (soutenir) et à diaboliser les États attaqués (dénoncer).

Mais dans son élan grandiloquent, la gauche occidentale ne s’arrête pas là. Non seulement elle participe à la propagande de guerre mais en plus elle attaque et « dénonce », toujours avec la droite réactionnaire, les rares voix politiques ou médiatiques qui osent s’opposer à la guerre en les accusant cette fois-ci de « soutenir » le méchant du moment. Ainsi défendre les principes fondamentaux de la charte de l’ONU vous rend « complice » de l’ennemi. Si vous défendez le droit international sans « dénoncer » le méchant, vous êtes « suspect » de « soutenir » l’autre camp, vous êtes « campiste ». Parce que, rappelez-vous, la nouvelle gauche n’est dans aucun camp, elle est « Ni - Ni ». Elle ne se salit pas les mains. Elle sauve sa pureté morale vu qu’elle ne prend pas partie, quand bien même "la barricade n’a que deux côtés camarades" , comme disaient ses ancêtres. La nouvelle gauche a les mains pures, mais elle n’a pas de mains...

Quel bilan ?

Du point de vue moral, seules comptent les conséquences de nos actions. Qu’est-ce que la nouvelle gauche occidentale a-t-elle réussi à accomplir ces 30 dernières années ? Réponse : Rien ! A-t-elle réussi à résoudre un conflit ? À être médiatrice d’un accord de paix ? À éviter une guerre ? À infléchir les positions bellicistes des gouvernements occidentaux par une mobilisation anti-guerre ? Non ! Elle a été, implicitement ou explicitement, à la remorque de l’OTAN dans la destruction de l’Afghanistan, de la Libye, de la Syrie et de l’Iran, avec en prime le triomphe de mouvements djihadistes. L’Occident et Israël sont les plus grands bénéficiaires des expéditions impérialistes et néocoloniales que la nouvelle gauche refuse de condamner sans ambiguïté et sans « oui mais... ».

Si la gauche occidentale continue à se proclamer solidaire des peuples du tiers monde, il est grand temps pour elle de constater que l’écrasante majorité de l’humanité est opposée aux interventions militaires occidentales qu’elle soutient. Pour être vraiment solidaire avec les peuples du tiers monde, elle devrait réaliser que son seul périmètre d’action se situe dans ses pays occidentaux et que son seul devoir urgent est de freiner et d’empêcher les immenses souffrances et destructions que ses gouvernements occidentaux infligent au reste du monde depuis des décennies. Voilà la tâche historique qui lui incombe. Une fois qu’elle l’aura accomplie, elle pourrait « dénoncer » les gouvernements à l’autre bout du monde. En attendant, elle devrait faire son travail et la fermer !

Mathias Detekt

  Guerre/Paix/Armement

COMMENTAIRES  

30/04/2026 08:48 par cunégonde godot

Lagauche occidentale, telle qu’en elle-même l’européisme l’a fécondée...

30/04/2026 10:15 par diogène

Les termes de "gauche occidentale" et "marxisme occidental" eux-mêmes sont sources de confusion, puisque, faute d’avoir lu Losurdo, les intéressés peuvent continuer à croire qu’ils sont toujours "marxistes" ou "de gauche" et discréditer ces dux qualificatifs aux yeux des autres..
"Social-traitres" et "révisionnisme" seraient des dénominations plus explicites pour des lecteurs non initiés aux gymanstiques intellectuelles universitaires.

30/04/2026 13:09 par Médordure le Minicrate

La pluie qui sèche ...
Le fusil qui accouche ...
Le rond carré ...
La famine qui nourrit ...
La femme et son sperme ...
L’homme et ses ovaires ...
Le milliardaire prolétarien ...
Le politicien bénévole ...
L’assassin humaniste ...
Le robot qui pleure ...
Dormir debout ...
Du riz et des bombes ...
Le génocide éducatif ...
La gauche européenne ...
Zim-boum-tralala, un gros bazar comme ça.

Jérôme Floche de la Perlouse,
Communécoloscialiste,
Expert en expertises expertisantes.

30/04/2026 13:21 par Vincent

En France, Lagauche occidentale s’est donnée un visage.
Un visage qui, pour 8400€ Nets + 4950€ de "frais généraux", n’en a vraiment rien à foutre de n’avoir pas de face.

La question c’est qu’est ce qui rend suffisamment de gens suffisamment débiles pour élire une telle ordure fasciste en tant que "représentant" de leurs soi-disant "idées de gauche".
Le pire collabo c’est celui qui s’ignore.

30/04/2026 14:27 par Jean-Claude Balu

Je suis d’accord avec la description de cette gauche occidentale. J’en ai fait partie et je l’ai vu de l’intérieur au Québec à Québec solidaire.

Ce n’est pas simplement une question de choix, si la gauche occidentale est ce qu’elle est, c’est surtout de par sa composition : des gens bien confortables avec cependant quelques revendications...

30/04/2026 16:54 par chabian

"La gauche" en général a tout faux : vous êtes de droite, alors ? Votre récit est facile, votre condamnation est générale. Soyons pratiques et concrets.

30/04/2026 17:11 par J.J.

Il ne suffit pas de se prétendre "de gauche " pour représenter les valeurs de la VRAIE gauche.
La gauche décomplexée, que je nommerais plutôt la droite honteuse, me fait penser à ce passage des Brigands de Jacques Offenbach, chanté par le comte de Gloria Cassis :
"Ah !! Y’a des gens qui se disent espagnols.
Et qui ne sont pas du tout espagnols.
Pour nous, nous sommes de vrais espagnols.
Et ça nous distingue des faux espagnols ...

30/04/2026 17:46 par Gérard

L’ "Occident" connais pas. L’impérialisme états-unien et ses vassaux serviles, l’Europe de Paris et Londres à Kiev, l’Australie et la Nouvelle Zélande, le Japon et la Corée du Sud (quoi que... pour celle-ci ces derniers temps), l’Argentine, Israël, les monarchies du Golfe sur qui repose la domination du dollar etc... je connais. Toujours revenir au concret, c’est cette absence de nom, donc d’analyse réelle, qui explique la totale disparition des mouvements pacifistes ici et maintenant. C’est tragique car nous allons à la guerre.

30/04/2026 17:54 par Shansan

La « gauche occidentale »... ça ratisse large... L’Occident, ça va de l’Europe de l’Ouest aux USA en passant par l’Australie, des Démocrates, aux Socialistes en passant par les Travaillistes... Ce texte est au débat politique de ce l’Air Guitar est au rock...

30/04/2026 20:55 par Carlos Ducasse

Mais qu’est qu’est ce donc que la Paix ? Et qu’elle dose de paix Êtes vous à même de supporter ? Oui la gauche est très Gauche, elle se prétend pacifiste, neutre, hypocrite... Comme la Suisse qui était neutre tout en blanchissant les Nazis.... Les grands intellectuels Français qui mettaient sur un pied d’égalité les bombardements au Napalm au Vietnam avec las chars à Varsovie... Comme disait le Ché : "rester neutre dans le conflit en le bien et le mal est être su coté du mal". Le Christianisme comme réponse à l’ agression est la capitulation.... Les manifestations pacifiques sont des coups d’état.... La Paix, la Paix, la Paix... Comme si elle existait indépendemment et non pas simultanément... On n’atteint la Paix que dans la Mort... On parle de lutte des clases... La Paix n’est que la guerre deguisée

30/04/2026 21:32 par CAZA

Démagogue de gauche ou de droite ou sioniste . Tu choisi ton camp , celui qui te donnera le plus de chance d’ aller manger au râtelier de la ripoublique . Fais le bon choix avant l’ élection .
Peut on reprocher à la gauche d’ avoir oublié la lutte des classes et renoncé à la dictature du prolétariat vu que le citoyen électeur ne se préoccupait plus que de la lutte des races et de l’ achat de sa chalandonnette et de son suv ? et se désintéressait des génocides et des pillages capitalistes à l’ international . Un inscrit sur 2 va voter et 10% de syndiqués .
Elle cherche juste à survivre et conserver quelques électeurs utopistes .
Elle a aussi depuis longtemps perdu la guerre de la propagande . Le rupins possèdent tout les moyens de bourrage de cranes qui font que les pseudo démocraties électives sont devenues des dictatures du capital .

https://basta.media/L-influence-demesuree-des-grandes-fortunes-sur-les-medias

30/04/2026 23:05 par Le chevalier qui dit "Ni!"

Ce type de discours ressassé tel un mantra d’initié, provoque un effet similaire à ce qu’il reproche à cette prétendue "gauche" qui n’existe plus que dans les étranges phantasmes de certains, je cite :

"Le seul effet produit [par ce type de texte et commentaire] a lieu ici et il consiste à participer avec la droite et l’extrême droite à la fabrication du consentement de la population occidentale à la guerre en renforçant la propagande de guerre [et à la décrédibilisation et la criminalisation en cours de la gauche réelle]."

Ce type de textes et une partie des commentaires qu’ils appellent sont fréquents sur LGS mais pas que. Au sein d’une certaine "gauche" ou plutôt chez certains qui s’estimaient à gauche -toujours au passé assumé- et qui aujourd’hui, s’estimant trahis, "voudraient sortir des carcans et clivages" (ce qui n’est pas le cas de l’auteur du texte ci-dessus, c’est déjà ça) ; et d’autres qui s’y estiment toujours, à gauche mais l’ont-ils été un jour ? ("Quand quelqu’un dit qu’il est ni de droite ni de gauche, c’est qu’il est ni de gauche, ni de gauche")

Pour des raisons obscures, ces textes feignent systématiquement d’ignorer que ce qu’ils désignent par "gauche" est passé à droite et depuis longtemps. Car la gauche réelle, les mouvements, syndicats et partis qui la constituent condamnent tous les guerres occidentales en des termes clairs. Pour quelles raisons les auteurs feignent-ils de l’ignorer ? D’où parlent-ils en fait ? Depuis quelle "gauche ? L’autre gauche capitaine ?! (ah, oui, j’oubliais : ils parlent depuis la France, les pauvres mais ça n’excuse rien, au contraire).

L’aspect répétitif de ces complaintes parfaitement inutiles interroge : quel en est l’objectif ? Permettre aux auteurs, lecteurs et commentateurs d’avoir l’impression de "prendre position" ? De s’être démarqués de ceux qu’ils critiquent par le simple fait d’avoir écrit et publié quelques lignes ? Ou, soyons fous, d’avoir agi ? Sérieusement ?

Textes et commentaires sont souvent truffés de contre vérités qui montrent que les auteurs ne sont pas ou plus en contact avec ceux qui se mobilisent et mobilisent, pour écrire :

"quelques décennies plus tard, ces mêmes jeunes occidentaux en sont venus à approuver, au moins implicitement, toutes les guerres occidentales"

, il faut être loin, loin de la gauche et de la mobilisation de la jeunesse en solidarité avec les Palestiniens, par exemple.

Et cessez de la ramener avec ce "ni-ni", tant il est bon de pouvoir être ni de droite, ni de "cette gauche", être de la gauche qui est à gauche, vous suivez ?

En attendant, certains devraient faire leur travail de mobilisation dans le vie réelle ou la fermer !

Bref se sortir les doigts du...clavier ;)

The Knights Who Say "Ni !" (aka act)

PS : Navré pour l’auteur qui n’en méritait pas tant mais il fallait que je "dépose" ça...

01/05/2026 12:19 par Palamède Singouin

ll fut un temps où existait en Occident un mouvement résolument pacifiste, incluant la gauche dans son ensemble, qui a réussi à mobiliser des millions de gens pour manifester leur opposition à l’invasion américaine du Vietnam

Les dernières manifs de masse anti-guerre en Occident remontent à l’agression OTAN-USA contre l’Irak. Elles ont été importantes et durables en France où la droite (Chirac – de Villepin, opposants à la guerre) était au pouvoir. Elles l’ont été encore plus en Allemagne, Italie, Angleterre... et même aux USA.
Dans l’ensemble, elles n’ont pas donné lieu à des affrontements violents. Bush avait balayé cette agitation avec condescendance en déclarant être heureux de vivre dans un pays « démocratique » où chacun peut s’exprimer sans crainte.
La guerre a eu lieu, l’Irak a été détruite.

Pour le Vietnam, les mobilisations anti-guerre ont coïncidé avec l’apparition de groupes que l’on peut qualifier « d’ultra gauche » qui prônaient et ont eu recours à l’action violente : Fraction Armée Rouge en Allemagne, Brigade rouges en Italie, Black Panther, Weathermen... aux USA. Leurs motivations dépassaient largement la seule cause du Vietnam (anti capitalisme-impérialisme pour les uns et/ou Droits Civiques pour les autres). Bien que très minoritaires, ils ont fini par inquiéter l’establishment politique.
La guerre du Vietnam a cessé.
Chacun tirera ses propres conclusions de ce parallèle.

Par ailleurs, la quasi totalité des « gauches occidentales » agissent dans une optique électoraliste.
Or les problèmes de géopolitique sont loin d’être la préoccupation première des électeurs. D’où une frilosité certaine pour s’opposer frontalement au déferlement de la propagande de l’empire que l’on peut constater jusqu’au niveau de la presse locale et des élus du même niveau, avec la certitude de voir le « débat » immanquablement sombrer dans la dénonciation de l’antisémitisme, l’islamo-gauchisme, le poutinisme, l’esprit munichois supposés des uns et des autres.
A quoi il faut ajouter que les partis sociaux-démocrates adhèrent très largement aux « valeurs » de l’atlantisme et du sionisme qui révèlent un ethnocentrisme – voire un suprémacisme – européen.
En résumé, l’alternative est la suivante :
livrer sans concession la bataille des idées ou gagner quelques sièges de députés ou quelques mairies de plus.

01/05/2026 14:51 par Vincent

"Car la gauche réelle, les mouvements, syndicats et partis qui la constituent condamnent tous les guerres occidentales en des termes clairs."
Et c’est combien de bataillons ça du coup, "la gauche réelle" ? La "Vraie Gauche ©" ?
Combien d’eurodéputés, dans quel groupe majoritaire ? (Le PPE ils sont 188 ; S&D 136 ; La Gauche 46.)
Quel gouvernement élu et radicalement arc-bouté contre le fascisme de l’UE/OTAN ?
Combien de syndiqués, quel pourcentage des travailleurs, et dans quels syndicats ?
Ceux qui dénonçaient le "régime de Bachar" ou ceux qui étaient "ni Bachar ni Daech" ?
Ceux qui en ne condamnant que ’l"agression russe" soutiennent de facto la guerre en Ukraine en ne mentionnant jamais le rôle de l’OTAN, conformément au récit officiel ?
Ceux qui se rangent du côté "Maduro le dictateur", ou "ni Maduro ni Guaido" de la farce ?
...
En France, seuls Solidaires et FSU ne sont pas dans la CES. À eux deux c’est un peu plus de 250 000 travailleurs, sur un total d’un peu moins de 2,5 millions de syndiqués (pour environ 25 millions de salariés), dont 640 000 - soit plus de 26% - à la CFDT...
Du lourd.

Étrangement, ils sont nombreux ceux qui préfèrent garder un rond de serviette sur les plateaux des médias, et qui, outre les lâches les plus assumés, ont basculé - même malgré-eux - dans l’Inversion plutôt qu’être un minimum intègres ou juste bien informés.
(Partant du principe que "bien informé" est désormais synonyme de "complotiste" et donc de discrédit.)

Attention hein : je ne dis surtout pas que la "gauche réelle ®" n’existe pas. Je dis juste qu’en l’état actuel du rapport de forces, le nombre de ceux qui la constituent et l’interdiction de toute forme de radicalité qui y règne, ça nous fait vraiment une belle jambe, quoi.

Pour le reste, quand l’auteur parle de "la gauche occidentale", j’ai du mal à voir où il est difficile de comprendre qu’il parle évidemment des démocrates, des socialistes, des travaillistes et de toute cette saloperie constituée d’autant de traîtres estampillés "Young Global Leaders" qui nous a été donnée à élire pour maintenir l’illusion d’une "alternance", et ainsi d’être bien détendus chaque fois que la guerre s’est - par exemple - donnée des airs de mission "humanitaire" (spéciale dédicace au "Droit d’ingérence" du très à gauche Bernard Kouchner).

Autant de fois où "LaVraieGauche ©®" - celle dont il est si important de se revendiquer quand Lagauche dont il faut absolument se distinguer, se fait légitimement défoncer - n’a jamais eu voix au chapitre, pas plus qu’elle n’a su mobiliser, et surtout pas massivement.
C’est bien joli d’être du bon côté de la barrière ou d’être des chevaliers blancs, mais face aux méthodes et à l’impunité du fascisme ça n’a strictement aucune incidence.

01/05/2026 19:19 par Chris- D-

Nous avons deux guerres celles de Poutine et de Netanyahou pour deux Grandes Nations (Grande RUSSIE et Grand ISRAEL) à nos portes. Les deux guerriers doivent reculer. Au plan mondial, il y a aussi la guerre de Trump contre l’Iran . Nous sommes aussi opposés à Trump sans soutenir les mollahs pour autant. Il n’y a pas besoin de soutenir un régime dictatorial pour s’opposer aux bombardements de Trump !

02/05/2026 07:13 par Marchand

La gochoxidental béquille du capital europeniste

02/05/2026 09:15 par Shansan

Les deux guerriers doivent reculer.

Ah oui ? Et on s’y prend comment pour les faire reculer ?

Nous sommes aussi opposés à Trump sans soutenir les mollahs pour autant. Il n’y a pas besoin de soutenir un régime dictatorial pour s’opposer aux bombardements de Trump !

Le problème n’est pas de soutenir ou pas le pouvoir iranien. C’est de conditionner ou de juxtaposer sa dénonciation de l’agresseur à une critique de l’agressé. En disant « j’ai beau détester A, je condamne son agression par B », on donne, qu’on le veuille ou non, un embryon de justification à l’acte d’agression. Ça a été la même chose pour Saddam Hussein, pour les Talibans, pour Khadafi et Bashar el Assad, pour le Hamas, pour Maduro, pour Cuba. Ce sera pareil quand viendra le tour de la Chine.

Les guerres criminelles de l’Occident et de ses alliés tuent d’abord des innocents et doivent être condamnées sans la moindre trace de réserve. En outre, ceux qui critiquent l’Iran et le « régime des mollahs » ne font généralement que répéter les éléments de langage entendus ailleurs alors même qu’ils n’ont jamais mis un pied en Iran, qu’ils ne connaissent rien de la société iranienne, ni de sa culture. Si c’est le cas, je crois que le minimum serait de suspendre son jugement pour ne garder que les faits, et les faits ici, ce sont les bombes.

Même le texte ci-dessus finit par faire ce qu’il critique :

son seul devoir urgent est de freiner et d’empêcher les immenses souffrances et destructions que ses gouvernements occidentaux infligent au reste du monde depuis des décennies. Voilà la tâche historique qui lui incombe. Une fois qu’elle l’aura accomplie, elle pourrait « dénoncer » les gouvernements à l’autre bout du monde.

Autrement dit, une fois qu’on aura fini de faire chier le monde entier, on pourra retourner emmerder ceux qui nous déplaisent. Bravo pour cette conclusion.

02/05/2026 13:03 par Marchand

Mettre Poutine et netavoyou sur le même plan….étonnant ! ….pour faire court sur les conclusions de « l’intervention

02/05/2026 21:33 par Vania

@Chris affirme ; ""Nous avons deux guerres celles de Poutine et de Netanyahou pour deux Grandes Nations (Grande RUSSIE et Grand ISRAEL) à nos portes. Les deux guerriers doivent reculer. ""
Concernant la guerre en ukraine, le commentateur@Chris a commencé à voir la série en 2022 et fait semblant d’ignorer les antécédents et la guerre déclenchée par l’ukraine et l’otan contre le Donbass russophone depuis 2014 faisant plus de 14 000 morts ! La guerre en ukraine n’est pas" notre guerre", comme prétendent @Chris+les gouvernements occidentaux + la cheffe du 4è Reich européen Ursula Von Hyène, MAIS la guerre de l’occident (eeuu/otan/u.e/) contre la Russie en ukraine. Le régime corrompu de Volodomyr Otanovich Zeliensky a vendu son pays et ses habitants à l’occident (coordonnés avec des groupes fascistes bandéristes comme Azov et l’otan), qui les a utilisés pour anéantir la Russie. Un objectif géopolitique pour laisser la Russie dans un statut de pays de 2è classe exsangue et détruit.
D’autre part, oser comparer le président Poutine avec Satanyahou est une ignominie !Les sionistes qui gouvernent Israel sont fascistes et racistes (Talmoud oblige). Le génocide en cours en Palestine, au Liban le prouve.Tout comme les eeuu, ils pratiquent la méthode de la terre brûlée et rien les arrête. L’extermination des populations musulmanes est leur but, ils attaquent fondamentalement des civils (en particulier les enfants) et les infrastructures incluant hôpitaux, écoles, universités, monuments .La Russie ne cible Jamais les populations civiles, encore moins un hôpital, monument, école ou église, ils ciblent des lieux Militaires, dépôt d’armes, usines militaires, belligérants. Ils considèrent les ukrainiens comme un peuple frère dirigé et intoxiqué par l’occident.D’ailleurs, la plupart des russes ont un proche d’origine ukrainien.Les Russes font preuve d’une grande patience, votre ami Otanovich Zeliensky n’a pas été séquestré (comme le président Maduro qui est un pacifiste innocent) ni assassiné (comme plusieurs leaders iraniens). Il voyage sans arrêt, réclamant armes et surtout argent$$$, et est un spécialiste du terrorisme car il cible sans arrêt édifices de civils russes, raffineries et centrales électriques et nucléaires !
https://francais.rt.com/russie/133558-nouvelles-frappes-drones-ukrainiens-civils-russie
https://francais.rt.com/russie/133631-touapse-nouvelle-attaque-drones-ukrainiens-incendie-raffinerie
NON , les Russes ne sont pas à nos portes !!C’est l’argument utilisé par les néfastes présidents de l’occident et les cheffes illégitimes européennes qui nous dirigent pour justifier des dépenses militaires exorbitantes et financer avec une somme faramineuse de 90 000 millions d’euros !!! la marionnette de l’ukraine.
Votre avis concernant la guerre en ukraine contre la Russie, n’est pas celui d’un homme de Paix.Au contraire, vous voulez justifier la guerre contre la Russie car dans le fond vous souhaitez cette guerre.
Concernant le génocide des sionistes contre la Palestine, le Liban et l’Iran,pour arrêter ces conflits, il faudra plutôt concentrer les efforts de lutte contre le régime impérial des gangsters étasuniens et ses loyaux complices occidentaux (otan/u.e) qui sont ceux qui financent et dirigent toutes les guerres en cours sur la Planète Terre !!

03/05/2026 13:55 par act

Bonjour Vincent,

La FGTB, premier syndicat de Belgique (l’un des pays les plus syndiqué au monde), condamne les guerres impérialistes,
Le PTB, premier parti à Bruxelles, second en Wallonie, condamne les guerres impérialistes,
De nombreuses associations condamnent les guerres impérialistes.

Idem en Allemagne, en Hollande, en Espagne et de nombreux autres pays européens. Pendant ce temps en France, la gauche préfère se déchirer, critiquer chaque autre faction, tergiverser virtuellement, plutôt que de mobiliser dans la vie réelle ? A-t’on la gauche que l’on mérite ?

04/05/2026 17:29 par Vincent

Bonjour Act,
On ne peut évidemment pas comparer les systèmes syndicalistes de la Belgique et de la France.
Soit : environ 50-55% d’environ 5 millions de salariés belges syndiqués d’un côté, et environ 10% de 27 millions de salariés français syndiqués de l’autre.
De ce que j’en ai compris, le système de Ghent favorise énormément la syndicalisation des salariés Belges, puisque ce sont les syndicats qui gèrent le versement des allocations de chômage.
La FGTB compte environ 1,5 millions de membres. C’est en effet bien mieux que nos 26% de syndiqués à la CFDT pro-ploutocrates...
Sa ligne politique est en outre plus clairement anti-impérialiste et bien plus radicale que celle de la CGT chez nous.
Je note qu’il est plausible que la CES soit partie en sucette (pro-OTAN etc.) après que Rudy De Leeuw (ancien président de la FGTB), en a été président de 2015 à 2019. (?)

Pour le reste - la notion de "on a la gauche qu’on mérite" - j’ai demandé à Gemini (qui fait des fautes d’accord) de produire ces deux petits camemberts comparatifs de la répartition des partis politiques entre la France et la Belgique (ci-dessous - ouvrir l’image dans un nouvel onglet et zoomer pour une meilleure visualisation).
Eh bien j’en déduis qu’en Belgique la gauche (la Vraie Gauche ®) n’est ni plus radicale, ni proportionnellement plus "méritante" électoralement que LFI en France. Lagauche des traîtres soumis au néolibéralisme n’est au demeurant pas moins divisée ou clivante.
Je laisse chacun en juger.

05/05/2026 05:32 par Vania

Il est très important de se solidariser avec les deux intégrants de la flotille sigmud, Thiago Avila et Saif Abukashek , séquestrés par le régime israelien pour le crime "d’essayer d’apporter des fournitures et de la nourriture" à la population palestinienne.Quelle injustice !!
https://x.com/novaramedia/status/2050908259960115681

05/05/2026 07:54 par Luc Laforets

Bonjour.

Vous donnez à voir que la gôche est devenue simplement un des relais les plus efficaces du capitalisme pour se maintenir. Sa pointe avancée étant les néo-fascistes qui se nomment "anti-fa".

Ce n’est pas de ce côté en tant que tel qu’une alternative pourra émerger.

Cordialement.

Luc Laforets

05/05/2026 19:34 par cunégonde godot

Pour ”être contre-la-guerre” encore faut-il être contre les fauteurs de guerre. Lagauche française (occidentale donc), si belle en son mouroir, est en toute conscience pour et dans l’ ”Europe”, appendice de l’empire américain en guerre 24h24, et son organisation de défense (sic) l’OTAN qui se prépare activement à dépecer la Russie et bien d’autres nations si inimitiés fabriquées sur commande, etc.

Alors...

05/05/2026 23:10 par act

Bonsoir Vincent,
Merci pour ta réponse et les graphiques intéressants et parlants, quelques précisions :
- Quand j’annonçais le PTB comme premier à Bruxelles , ce n’est pas en me référent aux dernières élections mais, de mémoire, aux derniers sondages, fiables sur ce chiffre car il s’agit de sondages pourtant réalisés pour des médias qui ne sont pas favorables à ce parti. Et après vérification je me suis montré trop optimiste sur la Wallonie où ils sont 4e avec 17%. En Flandre ils sont à 10% et en hausse partout, à Bruxelles où ils mènent avec 25%, le PTB grignote les votes PS, en précisant que le PS belge s’il est bien social-démocrate, reste plus socialiste que le "PS" français (pas difficile, en effet ;).
- Si la Belgique penche actuellement à droite, avec un gouvernement très à droite, c’est parce que l’extrême droite est déjà au pouvoir : la NVA et il y a le Vlaams Belang encore plus à l’extrême droite, carrément fasciste qui fait aussi un énorme score. Et que ces deux partis cartonnent dans la partie flamande du pays, qui est majoritaire.
Ne pas oublier que le système électoral est plus démocratique en Belgique où ce n’est pas un parti qui rafle la mise mais une coalition qui dirige.
- Attention, il n’est pas nécessaire d’être syndiqué pour percevoir le chômage, il y a la CAPAC, organisme d’État pour les non-syndiqués. Puis les trois syndicats FGTB (socialiste), la CSC (ex-catho de gauche modérée) et le syndicat des libéraux (se syndiquer chez son patron...) qui transmettent les allocations à leurs membres. Pour les rares chômeurs qui y ont encore droit après les récentes réformes, qui pour la plupart émargent maintenant du CPAS (RIS ?) quand ils y ont droit.

Ce qui est certain c’est qu’il existe un gauche réelle (les médias l’appellent radicale ou extrême) qui ne cesse d’augmenter ses scores, le nombre de ses membres actifs et renforce ses mobilisations et actions, la Belgique n’est pas un cas isolé à ce niveau et la France a aussi ce potentiel mais la guerre des factions y très contre-productive et handicapante.
Ce n’est pas en se cantonnant à des constats des aspects décourageant que la situation évoluera, c’est en construisant des lieux de rencontre et mobilisation réelle, en établissant des ponts, en se réunissant sur les points communs plutôt que de se déchirer sur les divergences que la gauche réelle (ou appelle cela comme tu veux) pourra regagner et occuper le terrain.
BàT

@LL

la gôche est devenue simplement un des relais les plus efficaces du capitalisme

Faux, la "gauche" dont vous parlez n’y plus et quand bien même, ses relais les plus efficaces sont la droite et l’extrême droite, il suffit d’écouter les médias du patronat pour le constater

Sa pointe avancée étant les néo-fascistes qui se nomment "anti-fa".

Ce discours absurde en inversion accusatoire est connu autant que sa provenance, voilà qui vous situe.

Ce n’est pas de ce côté en tant que tel qu’une alternative pourra émerger.

Et si ce n’est de la gauche, de quel coté ? De celui où vous situez et qui accuse les anti-fascistes d’êtres néo-fascistes ? Encore un effort...

07/05/2026 23:42 par Shansan

les néo-fascistes qui se nomment "anti-fa"

Si les antifas sont les nouveaux fascistes, les fascistes sont logiquement les nouveaux antifas.

Ce que cela implique chamboule totalement nos connaissances sur le sujet.

Car si Deranque est un antifa mort sous les coups des fascistes, c’est donc que vu sous un autre angle c’était aussi un fasciste tué par des antifas.

C’est tordu, mais dit simplement, ça veut dire que tous les fascistes sont des fascistes. Et que tous les antifas sont des antifas. Mais dès lors que les antifas sont des fascistes et que les fascistes sont des antifas, ça signifie également que les fascistes sont... et ainsi de suite.

Serait-ce l’invention du mouvement perpétuel des méninges ? Possible source d’énergie renouvelable ? Nouveaux moulins à vent ? C’est que ça brasse de l’air...

11/05/2026 18:28 par Aquarius15

Personnes détestées par les anti-fachistes :
- les fachistes.

Quelle étroitesse d’esprit ! C’est ignorer 90% de l’iceberg qui va nous couler, si on oublie de détester aussi :
- les macronistes et l’UMPS traîtres à la nation,
- Ursula et les européistes,
- les censeurs,
- les exploiteurs du MEDEF,
- les marchands de sommeil,
- les corrupteurs et les corrompus,
- les profiteurs de guerre etc.

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