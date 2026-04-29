L’industrie du mensonge : l’IA au service de la propagande anti-Chine

Xu Li, CGTN Français

Une enquête récente de l’Asahi Shimbun, l’un des principaux quotidiens japonais, a révélé l’existence d’un marché noir florissant : la production massive de fausses vidéos au contenu anti-chinois, générées par intelligence artificielle. Des séquences intitulées « Des Chinois détruisant des cerisiers » ou « Un étudiant chinois volant la canne d’une personne âgée », qui ont suscité l’indignation des internautes japonais et cumulé des centaines de milliers de vues, se sont avérées être des produits monétisés. Il suffit d’une poignée d’instructions pour que l’IA génère en quelques minutes des rumeurs incendiaires. Il ne s’agit pas seulement d’un détournement technologique, mais d’une guerre cognitive méthodiquement organisée.

Il s’agit clairement d’une tentative de manipulation de l’opinion publique déguisée en « business du trafic web ». En apparence, seule la quête du profit compte : là où une vidéo classique ne rapporte que 300 yens pour mille vues, un contenu anti-chinois en génère 1 000. Mais derrière ces gains faciles se cache une main invisible. Qui finance ce flux ininterrompu de désinformation ? Pourquoi ces falsifications grossières sont-elles présentées comme l’expression d’une « opinion publique » ? L’histoire offre un parallèle troublant. Avant la Seconde Guerre mondiale, l’armée impériale japonaise avait orchestré l’« incident de Liutiaohu », un prétexte fabriqué pour accuser la Chine et justifier une invasion, tout en alimentant par la presse et la radio une campagne de haine contre Beijing. Aujourd’hui, cette même logique a migré vers les algorithmes et l’IA générative. Certains s’emploient à fabriquer un ennemi extérieur imaginaire pour détourner les esprits des tensions internes, favoriser l’émergence d’agendas politiques radicaux et entraîner, progressivement, une population mal informée sur une voie périlleuse.

C’est avant tout le symptôme d’un déséquilibre culturel et d’un égarement moral qui doivent nous alerter. Un pays sûr de sa propre valeur n’a nul besoin de broder la prétendue « laideur » de ses voisins pour préserver sa cohésion ; une société en bonne santé ne saurait admettre que le mensonge se transforme en simple marchandise. Ceux qui fabriquent ces vidéos, fonctionnaires, retraités ou étudiants, le reconnaissent sans détour : « Je n’ai jamais mis les pieds en Chine », « Le client nous répète que la vérité importe peu : plus c’est extrême, plus ça rapporte. À force d’être vues, ces fictions finissent par s’imposer comme des vérités dans l’esprit collectif. » Cette confession, à elle seule, incarne toute l’absurdité et la tragédie d’une industrie en pleine dérive. Lorsque « aimer son pays » se confond avec « haïr l’autre », lorsque le sens des valeurs cède la place à l’appât du clic, c’est la boussole morale de la société tout entière qui se dérègle.

Le mensonge, fût-il sophistiqué, ne saurait occulter la réalité. Aussi réalistes que paraissent ces vidéos générées par l’IA, elles ne modifieront en rien la morosité économique du Japon, son vieillissement démographique accéléré ni l’ampleur de sa dette abyssale. Parier sur la calomnie et la haine envers un voisin pour dessiner l’avenir d’un pays revient à boire du poison en espérant étancher sa soif. Hier, le Japon a déjà payé le prix fort pour ses mensonges. S’il persiste aujourd’hui à s’enivrer de cette « victoire spirituelle » factice, il ne fera qu’empoisonner davantage les relations sino-japonaises et s’enliser dans une impasse encore plus profonde. Les leçons de l’histoire, pourtant, résonnent toujours. Ne laissons pas l’IA se muer en catalyseur de dérives militaristes.

Xu Li

  Xu Li, CGTN Français   Chine

COMMENTAIRES  

29/04/2026 12:44 par Médordure le Minicrate

Heureusement, nous, en Union Européenne, nous sommes à l’abri de ce genre de manipulations grossières et nous vivons en parfaite harmonie avec nos voisins. (D’ailleurs, j’ai ici entre les mains un message personnel d’un certain Vladimir P*** de Moscou, lequel félicite mon pays et mon gouvernement pour le taux de croissance exceptionnel de notre industrie de pointe : la sanction économique. Les petits compliments encouragent les amitiés durables.)

29/04/2026 14:57 par sylvain

Ca parait franchement ridicule comme attaques.
Les raisons pour lesquelles la Chine fait peur a tant de gens n’ont aucun rapport avec ça. Et l’article pose la question de qui paierait pour ça, mais n’y répond pas. Qui paierait pour une vidéo montrant un étudiant chinois volant une canne ? Et puis les confessions de ceux qui en seraient les auteurs, d’ou viennent elles ? Si ils affirment qu’ils sont payés, ils doivent bien dire par qui.

Je suppose que ces vidéos existent bel et bien, mais leur portée parait ridicule. L’oligarchie japonaise semblent effectivemment miser sur la peur face à la Chine pour mobiliser son peuple, mais si ça en reste là on pourra dire que ça n’a rien de bien terrible.

29/04/2026 17:29 par diogène

Au service de la propagande tous azimuths ! Et ça ne va pas se calmer :

"L’IA diffère des tentatives traditionnelles visant à façonner la culture et la politique en agissant à une échelle, à une vitesse et de plus en plus subtiles, qui semblent susceptibles d’éclipser les contre-mesures humaines » …/... « Lorsque des programmes d’IA collectent toutes les requêtes de recherche et les vidéos YouTube que quelqu’un met en ligne, ils commencent à mettre en place des campagnes d’influence perceptuelle, avec vingt à trente coups d’avance. Cela commence à se situer totalement en dessous du niveau de perception humaine ».

Julian Assange - juin 2017
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29/04/2026 18:02 par Jos

Je connais la Chine et le Japon pour avoir fait des voyages. En Chine tout est neuf, les gens ne sont pas spider et les retraités font de la gymnastique ou de la musique dans les parcs. Le Japon est un pays vieillissant, les infrastructures sont vieilles .
Je comprend qu’au Japon ces clips générés par IA ont une emprise sur la population surtout vis à vis de la Chine qui est devenue trop puissante et trop riche pour eux.
Dans un pays décline qui décline, il est facile de développer des ressentiments dans le peuple et surtout vers la Chine. Le Japon ce réarme rapidement, ce pays est dirigé par une fasciste qui veut, en accord avec Trump, faire la guerre à la Chine pour conserver la suprématie de l’Occident.

29/04/2026 18:33 par Berry

@Sylvain, Tu sembles largement méconnaitre le fonctionnement de la publication de ces videos : personne ne paie directement pour les voir, c’est le support, un réseau social comme Youtube, qui paie le "producteur" en fonction du nombre de vues. Et même si chacune de ces videos ne sont vues "que" par quelques centaines de milliers de personnes, leur multiplication induit un message mensonger dans l’esprit des moutons ("les Chinois sont des méchants"). N’est-ce pas un certain expert nazi en propagande qui a dit : "un mensonge répété mille fois se transforme en vérité" ;(sous-entendu dans les esprits assez faibles pour le gober).
On peut noter par ailleurs que ces mêmes méthodes sont employées à foison par le régime de Bruxelles pour cornaquer les troupeaux européens.

30/04/2026 08:56 par Shansan

Chez nous, au moins, on n’a pas besoin de l’IA pour passer pour des cons. C’est du travail artisanal, made in France...

https://www.franceinfo.fr/faits-divers/justice-proces/un-francais-poursuivi-par-la-justice-de-singapour-pour-avoir-leche-une-paille-dans-la-rue_7969634.html

30/04/2026 11:47 par sylvain

@berry
c’est vrai, c’est pas mon monde. Donc ce serait youtube ou je ne sais quel support qui paierait mieux ce genre de videos ?? Du coup ça répondrait à la question de qui est le "commanditaire", le ou plutôt les propriétaires du support. J’aurais été curieux de savoir qui c’est .
Gustave Lebon avec sa psychologie des foules avait déjà clairement expliqué les effets de la répétition bien avant les nazis. Ca a été le livre de chevets de bon nombre de dirigeants, dont Roosevelt je crois. Il y explique que la répétition serait même la seule "argumentation" apte a créer une vérité de masse. C’est probablement exagéré, mais il y a du vrai.
A vrai dire, il y a un phenomene très similaire en Chine, ou le discours sur l’ennemi occidental semble aussi être un leitmotiv.

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