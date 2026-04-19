Le couple ( Trump ; Netanyahou) : Hitler du XXIe siècle ?

« Le serpent change de peau mais pas de nature » (proverbe perse)

Amalek est polymorphe

Selon la propagande israélo-occidentale, après l’Hitler allemand, Il y a eu trois Hitler arabes, les dirigeants G. Nasser, S. Hussein et O. Kadhafi. Pourtant aucun de ces Hitler arabe n’a commis de génocide ni de nettoyage ethnique ni déraciner des populations. A présent, Feu Ali Khamenei a été qualifié lui aussi de Hitler par l’écrivain Marc Lévy parce que l’ancien président iranien aurait déclaré : « Le régime sioniste est une tumeur cancéreuse qui devrait être coupée et le sera » (1) et il ajoute :« la rhétorique s’est adaptée, on ne parle plus de juif mais « de régime sioniste. »

Evidemment, Marc Lévy fait de la rhétorique en semant la confusion délibérée entre judaïsme et sionisme politique. Quant à MBS, dans son « habit de la servitude volontaire » (2), en 2017, n’avait pas dit autre chose en déclarant : « nous avons appris de l’Europe que l’apaisement ne marche pas. Nous ne voulons pas que le nouvel Hitler de l’Iran refasse au Moyen-Orient ce qui s’est passé en Europe. » (3)

En acceptant que la vérité n’est ni modérée ni extrême, on ne peut que conclure que l’humanité assiste au XXIe siècle à un génocide à Gaza à un nettoyage ethnique et à un déracinement de la population palestinienne en Cisjordanie. Bref à l’effacement du peuple palestinien de sa terre ancestrale.

Et s’il faut un témoin pour confirmer ses affirmations, en dehors du peuple palestinien, l’envoyée spéciale de l’ONU F. Albanaise en est un témoin infaillible (4).Cette dernière dénonce les auteurs : Israël avec le soutien militaire des Etats-Unis, des Etat anglais, français et allemand. Sans omettre l’aide économique de la Turquie et des Etats arabes en paix avec le génocidaire. Et pour symboliser le nettoyage ethnique, l’Etat d’Israël a mis en place la guillotine sans autre forme de procès pour tout palestinien qui résiste parce qu’il ne peut être qu’un terroriste.

Résistance contre Amalek du XXIe siècle

Se considérant comme maître du monde, Israël et les Etats-Unis sont passés à l’étape suivante : entrer en guerre contre l’Iran et les forces de résistance arabes, libanaise, Yéménite et irakienne.

Objectif affiché : instaurer le Royaume d’Israël du Nil à l’Euphrate tout en consolidant la domination mondiale des Etats-Unis. Une domination qui exige la maîtrise de ‘ la route de la soie’ au Proche et Moyen-Orient et de l’Eurasie.

Un état de fait que le Président brésilien, Lula, dénonce en posant trois questions (5) à l’humanité :

_« Quand allons-nous enfin agir pour empêcher les pays les plus puissants de se comporter comme s’ils possédaient les plus fragiles ?

Celui qui possède le plus de canons, de navires, d’avions, d’argent, pense-t-il être le maître du monde ? »

« Quand allons-nous dire que ce n’est pas normal ? Quand allons-nous dire que nous voulons rétablir des relations civilisées entre les nations, que nous n’accepterons pas la fin du multilatéralisme et que nous veillerons à ce que seule la paix permette aux pays pauvres de se développer ?... Et quand allons-nous réagir ? »

Pour conclure, le Président brésilien a dénoncé la nouvelle colonisation états-unienne en citant les exemples de Cuba et du Venezuela tout en dénonçant la situation à Gaza et en Cisjordanie.

Sur ce point, certains dirigeants européens devraient prendre exemple sur le premier ministre espagnol en dénonçant la guerre au Moyen-Orient.

Aveuglé par la force et la folie des grandeurs, le couple ( Trump ; Netanyahou) n’a pas prévu la résistance de l’ancienne Perse et de la résistance libanaise, yéménite et irakienne. Une guerre que l’Iran, la Chine et la Russie attendaient. Une domination qui ne peut, éventuellement, devenir réalité sans une intervention terrestre. Sur ce terrain-là, il faut s’attendre à une bataille titanesque entre les forces sioniste, états-uniennes, turque et saoudienne contre l’Iran et la résistance arabe.

D’où la question : l’humanité est-elle à la porte d’une troisième guerre mondiale. (6)

Pour l’instant, D.Trump a négocié par l’intermédiaire du Pakistan avec l’Iran un cessez-le-feu de quinze jours. Un cessez-le-feu que L’Iran a accepté sur la base de son propre plan constitué de dix points dont trois ne sont pas négociable-Cessation de la confrontation militaire sur tous les fronts y compris le Liban et le Hezbollah, ouverture du détroit d’Ormuz sous contrôle iranien et tous les avoirs et fonds iraniens gelés à l’étranger devront être débloqués.

Dans ces négociations, D.Trump représente les Etats-Unis et les Etats arabes impliqués dans la guerre tandis que l’Etat sioniste conserve sa souveraineté pleine et entière.

Tout indique que celui qui veut libérer le peuple iranien tout en voulant détruire la civilisation perse, entraîne l’Iran dans des pourparlers sans doute sans lendemain.

Faut-il prendre au sérieux D.Trump ?

A cette question, c’est Sun Tzu qui, au quatrième siècle avant J.C, a répondu en des termes simples :

« L’ennemi demande la paix sans pourparlers préalables : il complote. » (7)

M. El Bachir

N.B de l’auteur

Dans le Deutéronome, XXV 17-19, il est écrit : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek, sur le chemin, à votre sortie d’Egypte. Il te rencontra en chemin, démembra tous les gens affaiblis sur tes arrières ; toi, tu étais las et épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Ce sera lorsque le Seigneur ton Dieu t’aura donné le repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour l’occuper, tu effaceras le souvenir d’Amalek de dessous les cieux, ne l’oublie point. ...Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l’emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l’emportait ». Amalek est donc le roi du peuple ayant attaqué, à Refidim, les enfants d’Israël à leur sortie d’Egypte, et dont, selon la Bible, un descendant Perse, Haman, conseiller du roi Perse Xerxès I - dit Assuérus – (485 à 465 avant J.C), avait projeté d’exterminer tous les juifs du royaume. Mis au courant par Esther, fille adoptive du Juif Mardochée et femme de l’Empereur Perse, Xerxès I mit fin à l’entreprise d’Haman et le destitua. Enfin, selon la bible, Amalek est polymorphe.

(1) https://frblogs.timesofisrael.com/de-hitler-a-khamenei-le-meme-objectif/

(2) https://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-arabes-dans-lhabit-du-serviteur-volontaire/5697379?doing_wp_cron=1775479099.9119238853454589843750

(3) https://www.lemondejuif.info/2017/11/prince-heritier-saoudien-layatollah-ali-khamenei-nouvel-hitler/

(4) https://docs.un.org/fr/A/79/384

(5) https://french.almanar.com.lb/article/45727/

(6) https://www.mondialisation.ca/le-camp-du-bien-prepare-la-troisieme-guerre-mondiale/5675701?doing_wp_cron=1775693729.1606578826904296875000

(7) Sun Tzu : L’art de la guerre. Traduit du chinois par Jean Lévi. Page 76.