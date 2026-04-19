Le couple ( Trump ; Netanyahou) : Hitler du XXIe siècle ?

« Le serpent change de peau mais pas de nature » (proverbe perse)

Amalek est polymorphe

Selon la propagande israélo-occidentale, après l’Hitler allemand, Il y a eu trois Hitler arabes, les dirigeants G. Nasser, S. Hussein et O. Kadhafi. Pourtant aucun de ces Hitler arabe n’a commis de génocide ni de nettoyage ethnique ni déraciner des populations. A présent, Feu Ali Khamenei a été qualifié lui aussi de Hitler par l’écrivain Marc Lévy parce que l’ancien président iranien aurait déclaré : « Le régime sioniste est une tumeur cancéreuse qui devrait être coupée et le sera » (1) et il ajoute :« la rhétorique s’est adaptée, on ne parle plus de juif mais « de régime sioniste. »

Evidemment, Marc Lévy fait de la rhétorique en semant la confusion délibérée entre judaïsme et sionisme politique. Quant à MBS, dans son « habit de la servitude volontaire » (2), en 2017, n’avait pas dit autre chose en déclarant : « nous avons appris de l’Europe que l’apaisement ne marche pas. Nous ne voulons pas que le nouvel Hitler de l’Iran refasse au Moyen-Orient ce qui s’est passé en Europe. » (3)

En acceptant que la vérité n’est ni modérée ni extrême, on ne peut que conclure que l’humanité assiste au XXIe siècle à un génocide à Gaza à un nettoyage ethnique et à un déracinement de la population palestinienne en Cisjordanie. Bref à l’effacement du peuple palestinien de sa terre ancestrale.

Et s’il faut un témoin pour confirmer ses affirmations, en dehors du peuple palestinien, l’envoyée spéciale de l’ONU F. Albanaise en est un témoin infaillible (4).Cette dernière dénonce les auteurs : Israël avec le soutien militaire des Etats-Unis, des Etat anglais, français et allemand. Sans omettre l’aide économique de la Turquie et des Etats arabes en paix avec le génocidaire. Et pour symboliser le nettoyage ethnique, l’Etat d’Israël a mis en place la guillotine sans autre forme de procès pour tout palestinien qui résiste parce qu’il ne peut être qu’un terroriste.

Résistance contre Amalek du XXIe siècle

Se considérant comme maître du monde, Israël et les Etats-Unis sont passés à l’étape suivante : entrer en guerre contre l’Iran et les forces de résistance arabes, libanaise, Yéménite et irakienne.

Objectif affiché : instaurer le Royaume d’Israël du Nil à l’Euphrate tout en consolidant la domination mondiale des Etats-Unis. Une domination qui exige la maîtrise de ‘ la route de la soie’ au Proche et Moyen-Orient et de l’Eurasie.

Un état de fait que le Président brésilien, Lula, dénonce en posant trois questions (5) à l’humanité :

_« Quand allons-nous enfin agir pour empêcher les pays les plus puissants de se comporter comme s’ils possédaient les plus fragiles ?
Celui qui possède le plus de canons, de navires, d’avions, d’argent, pense-t-il être le maître du monde ? »
« Quand allons-nous dire que ce n’est pas normal ? Quand allons-nous dire que nous voulons rétablir des relations civilisées entre les nations, que nous n’accepterons pas la fin du multilatéralisme et que nous veillerons à ce que seule la paix permette aux pays pauvres de se développer ?... Et quand allons-nous réagir ? »

Pour conclure, le Président brésilien a dénoncé la nouvelle colonisation états-unienne en citant les exemples de Cuba et du Venezuela tout en dénonçant la situation à Gaza et en Cisjordanie.

Sur ce point, certains dirigeants européens devraient prendre exemple sur le premier ministre espagnol en dénonçant la guerre au Moyen-Orient.

Aveuglé par la force et la folie des grandeurs, le couple ( Trump ; Netanyahou) n’a pas prévu la résistance de l’ancienne Perse et de la résistance libanaise, yéménite et irakienne. Une guerre que l’Iran, la Chine et la Russie attendaient. Une domination qui ne peut, éventuellement, devenir réalité sans une intervention terrestre. Sur ce terrain-là, il faut s’attendre à une bataille titanesque entre les forces sioniste, états-uniennes, turque et saoudienne contre l’Iran et la résistance arabe.

D’où la question : l’humanité est-elle à la porte d’une troisième guerre mondiale. (6)

Pour l’instant, D.Trump a négocié par l’intermédiaire du Pakistan avec l’Iran un cessez-le-feu de quinze jours. Un cessez-le-feu que L’Iran a accepté sur la base de son propre plan constitué de dix points dont trois ne sont pas négociable-Cessation de la confrontation militaire sur tous les fronts y compris le Liban et le Hezbollah, ouverture du détroit d’Ormuz sous contrôle iranien et tous les avoirs et fonds iraniens gelés à l’étranger devront être débloqués.

Dans ces négociations, D.Trump représente les Etats-Unis et les Etats arabes impliqués dans la guerre tandis que l’Etat sioniste conserve sa souveraineté pleine et entière.

Tout indique que celui qui veut libérer le peuple iranien tout en voulant détruire la civilisation perse, entraîne l’Iran dans des pourparlers sans doute sans lendemain.

Faut-il prendre au sérieux D.Trump ?

A cette question, c’est Sun Tzu qui, au quatrième siècle avant J.C, a répondu en des termes simples :
« L’ennemi demande la paix sans pourparlers préalables : il complote. » (7)

M. El Bachir

N.B de l’auteur

Dans le Deutéronome, XXV 17-19, il est écrit : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek, sur le chemin, à votre sortie d’Egypte. Il te rencontra en chemin, démembra tous les gens affaiblis sur tes arrières ; toi, tu étais las et épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Ce sera lorsque le Seigneur ton Dieu t’aura donné le repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour l’occuper, tu effaceras le souvenir d’Amalek de dessous les cieux, ne l’oublie point. ...Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l’emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l’emportait ». Amalek est donc le roi du peuple ayant attaqué, à Refidim, les enfants d’Israël à leur sortie d’Egypte, et dont, selon la Bible, un descendant Perse, Haman, conseiller du roi Perse Xerxès I - dit Assuérus – (485 à 465 avant J.C), avait projeté d’exterminer tous les juifs du royaume. Mis au courant par Esther, fille adoptive du Juif Mardochée et femme de l’Empereur Perse, Xerxès I mit fin à l’entreprise d’Haman et le destitua. Enfin, selon la bible, Amalek est polymorphe.

(1) https://frblogs.timesofisrael.com/de-hitler-a-khamenei-le-meme-objectif/
(2) https://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-arabes-dans-lhabit-du-serviteur-volontaire/5697379?doing_wp_cron=1775479099.9119238853454589843750
(3) https://www.lemondejuif.info/2017/11/prince-heritier-saoudien-layatollah-ali-khamenei-nouvel-hitler/
(4) https://docs.un.org/fr/A/79/384
(5) https://french.almanar.com.lb/article/45727/
(6) https://www.mondialisation.ca/le-camp-du-bien-prepare-la-troisieme-guerre-mondiale/5675701?doing_wp_cron=1775693729.1606578826904296875000
(7) Sun Tzu : L’art de la guerre. Traduit du chinois par Jean Lévi. Page 76.

  Mohamed EL BACHIR   Etats-Unis   Israël

COMMENTAIRES  

20/04/2026 14:45 par Assimbonanga

Mohamed EL BACHIR ? C’est qui cet auteur qui connaît la bible comme sa poche ? Vite, Wikipédia. Résultat :

Mohammed al-Bachir (en arabe : محمد البشير), né en 1983 dans le gouvernorat d’Idlib, est un ingénieur et homme d’État syrien. Proche d’Abou Mohammed al-Joulani, il est président du gouvernement de salut syrien, formé par Hayat Tahrir al-Cham, à partir de janvier 2024. Après la chute du régime Assad, il est nommé président du Conseil du gouvernement de transition syrien le 10 décembre 2024.

Ah ouais d’accord... Le Grand Soir nous donne à lire, donc. Il faut lire, c’est toujours instructif et ça n’engage à rien. La bible, c’est un vieux grimoire du bassin méditerranéen, vestige d’une antique et obsolète civilisation que Nétanyahu a décidé d’achever en tuant les derniers bergers et en arrachant leurs oliviers, en souillant de bombes tous les potagers traditionnels de Gaza, pour remplacer tout ça par une agriculture détachée du vivant, scientifique, mécanisée, automatisée, rationalisée, numérisée, irriguée, artificielle et financiarisée.

En retour, moi ma citation, c’est pas le prophète, c’est pas non plus Confucius qui l’a dite : Nétanyahu est une sorte de Hitler mais sans prépuce.

Après cette révélation d’une logique enfantine, le guignol s’est fait virer par son employeur qui pourtant n’était pas Bolloré. Depuis, il est sur Radio Nova avec sa petite bande de potes et je trouve qu’ils se sont nettement bonifiés. Plus jamais, il ne gueule la république c’est moi. Je crois qu’ils ont compris un certain nombre de choses.
Et sinon, pour la saine rancune, ou du moins la prudence de la bonne mémoire, on avait dans un autre registre de préoccupation, le mortel : "Souviens-toi du vase de Soissons" d’un certain Clovis (roi de son métier).
Quoi qu’il en soit, "comme on connaît ses saints, on les honore".

Qui a envoyé au Grand Soir cet article de Mohamed Al-Bacchir ?

30/04/2026 17:36 par J.J.

Le couple ( Trump ; Netanyahou) : Hitler du XXIe siècle ?
Oui, mais en pire, avec la complicité d’une partie du monde principalement occidental.
On ignorait ou faisait semblant d’ignorer ce qui se passait dans les camps de l’Allemagne Nazie. La population lambda n’était d’ailleurs pas vraiment au courant et si à part de rares informations on dénonçait les atrocités en cours, on ne risquait pas, à condition de rester discret, d’être traduit en justice, mais il valait quand même mieux éviter de s’exprimer devant les fridolins.
Dans la situation actuelle, le monde entier, ou peu s’en faut est au courant de la situation à Gaza, en Palestine, au Liban, mais c’est silence radio et aucun pays, aucune organisation internationale n’évoque la possibilité d’intervenir vigoureusement pour faire cesser cette abjecte et inhumaine situation.
Sommes nous tous devenus des nazis ?

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