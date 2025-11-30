L’Arabie saoudite : une créature à deux têtes

Etat saoudien : un royaume pétrolier sous tutelle

Un bref résumé historique concernant la naissance de l’Arabie saoudite.

La Péninsule arabique était une région désertique, peuplée de tribus bédouines, souvent en conflit. Au XVIIIe siècle, la tribu de la famille des Saoud était parvenue à unifier l’Arabie pour répandre la doctrine wahhabite, une interprétation rigoriste du sunnisme dont le fondateur est Muhammad Ibn el-Wahhâb (1703-1792). Mais cette unification prit fin avec l’intervention de Muhammad Ali, le pacha d’Egypte. A partir de 1901, du Koweït où il est né, le jeune Abdelaziz Ibn Saoud mène le combat pour le rétablissement de l’ État de ses ancêtres. Il s’empare de Riyad, puis de l’ensemble des régions du Nedjd et du Hassa. En 1915, en pleine guerre mondiale, les Britanniques recherchent une alliance dans la Péninsule. A cet effet, ils reconnaissent les conquêtes d’Ibn Saoud tout en s’alliant avec son principal rival le Chérif Hussein de La Mecque. Ce dernier a pris en charge le soulèvement arabe contre les Ottomans. Le 16 mai 1916, les ministres des Affaires étrangères britannique et français M. Sykes et F.G.Picot se partagent le Proche-Orient en signant les Accords Sykes-Picot et le 2 novembre 1917, par la déclaration Balfour, la Grande Bretagne répond favorablement au mouvement sioniste pour instaurer un Foyer national juif en Palestine... Chérif Hussein s’oppose à cette initiative... Ce qui entraîna la puissance coloniale britannique d’apporter son soutien à son rival, à savoir, Ibn Saoud... Et en 1926, Ibn Saoud est devenu Roi du Hedjaz, Sultan du Nedjd, mais aussi maître des Lieux Saints. Il parvient à imposer le wahhabisme comme faisant partie de l’Islam officiel sunnite...Il n’est pas inutile de souligner que suite à l’implantation des juifs européens organisée par le mouvement sioniste avec l’aide des puissances coloniales, les nombreux soulèvements populaires palestiniens n’eurent aucun soutien du nouveau roi Ibn Saoud... Des soulèvements réprimés dont l’assassinat en 1936 du dirigeant palestinien Azzedine Kassem par l’armée britannique et la force armée sioniste, la Haganah.

Les années 30 correspondent également à la découverte des ressources pétrolières dans la péninsule arabique. Pour des raisons stratégiques, Ibn Saoud se détourne des Anglais et accorde les premières concessions de recherches pétrolières à une nouvelle puissance occidentale, les Etats-Unis. A partir de 1939, la première exploitation commerciale commence avec les entreprises Texas Oil Co, Standard Oil Company of California...

Depuis, l’Arabie saoudite est devenue le royaume des hydrocarbures sous contrôle états-unien.

A La Mecque : un cerveau qui prie et compte

Entre 1 et 1,5 million de musulmans, venus du monde entier font le Hajj, le pèlerinage annuel à La Mecque qui se déroule sur cinq à six jours. C’est l’un des plus grands rassemblements religieux qui soit. Tout musulman qui en a les moyens est tenu de l’accomplir au moins une fois dans sa vie. En 2024, le pèlerinage a rapporté à l’Arabie saoudite environ 171 milliards de dollars. Le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) a mis en œuvre le projet ’’Vision 2030’’ pour faire du pèlerinage une ’’industrie’’ du tourisme du Hajj...

En acceptant de vendre à L’Etat d’Israël et à l’Arabie des avions de chasse F-35, D. Trump a récolté 1000 milliards de dollars d’investissement saoudien. D’autre part, comme le souligne le journal libanais L’Orient- Le Jour, entreprises saoudiennes et américaines ont signé de gros contrats sur l’IA et les terres rares (1).

Dorénavant, le pèlerin devrait méditer sur la valeur de son titre de Hajj car l’argent qu’il a ou qu’il va dépensé pour l’acquérir a servi ou servira directement ou indirectement à financer le génocide et le nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie.

D’où la suggestion suivante : boycotter le pèlerinage à la Mecque pour manifester sa solidarité avec le peuple palestinien !

Comme le souligne la rapporteuse spéciale de l’ONU, F.Albanaise dans son dernier rapport - Le génocide de Gaza : un crime collectif’-où elle met en évidence la complicité des Etats occidentaux et des Etats arabes clés qui ont alimenté ou se sont rendus complices de la machine génocidaire israélienne à Gaza (2).

Et à la tête de ces Etats clés, le Royaume saoudien allié de l’impérialisme israélo-occidental. Un impérialisme qui veut faire du Moyen-Orient, un prolongement de l’ Occident dans le but d’instaurer le Royaume d’Israël du Nil à l’Euphrate (3).

On ne peut que conclure que le cerveau de MBS qui habite à La Mecque prie sans penser mais il compte le nombre de pierres achetées que chaque pèlerin jette contre Satan. Plus le pèlerin jette de pierres, plus la porte du Paradis lui est grande ouverte et sur terre, cela rapporte plus de dollars à MBS...D’où l’expression, d’une pierre deux coups !

A Riyad : un cerveau qui obéit pour avoir la liberté de compter

Sur les sujets brûlants, peuple palestinien , Gaza, Cisjordanie, Liban, Syrie, les idéologues et les stratèges sionistes et américains y réfléchissent dans l’ ombre pour mettre en place une stratégie de pacification de la région. Cette stratégie comporte trois volets qui sont dépendants :

1) Soumettre Gaza et la Cisjordanie sous tutelle sioniste sous une forme ou une autre.

2) Morceler la Syrie tout en annexant certains territoires dont le Golan. L’ancien-nouveau terroriste-démocrate Jolani- Charra étant toujours sur la liste des intégristes ne peut que se soumettre et obéir aux ordres. En particulier, servir pour déstabiliser le Liban.

3) Continuer à bombarder le pays du cèdre et l’étrangler financièrement afin d’obliger le président libanais Joseph Aoun de donner l’ordre à l’armée libanaise de désarmer la Résistance libanaise, le Hezbollah...

Dans une situation sociale et politique explosive, en particulier dans le Sud du Liban, l’hypothèse d’une guerre civile est à prendre au sérieux...Une hypothèse qui a la faveur des Etats-Unis et de l’Etat d’Israël avec une Arabie saoudite toujours prête à collaborer sans état d’âme, une fois la tâche accomplie, tout comme les autres Etats arabes ’’normalisés’’...

Pendant ce temps, l’Etat sioniste occupe et bombarde le Liban, colonise et nettoie ethniquement la Cisjordanie et Gaza tout en continuant sa stratégie génocidaire avec le soutien indéfectible des Etats-Unis. En effet, comme l’a déclaré le Secrétaire général du Hezbollah, ces derniers « ne sont pas un médiateur mais un agresseur » et sont « le fléau du Liban »(4).

Un fléau pour tout le Moyen-Orient...Et en ligne de mire l’Iran avec la bénédiction des dirigeants arabes dans l’habit du serviteur volontaire (5).

M. El Bachir

(1) https://www.lorientlejour.com/article/1485678/a-washington-entreprises-saoudiennes-et-americaines-signent-de-gros-contrats-sur-lia-et-les-terres-rares.html

(2) https://www.un.org/unispal/document/special-rapporteur-report-gaza-genocide-a-collective-crime-20oct25/

(3) https://www.mondialisation.ca/wahhabisme-et-sionisme-une-sainte-alliance-contre-liran/5619778?doing_wp_cron=1763688117.7347669601440429687500

(4) https://french.almanar.com.lb/3443178

(5) https://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-arabes-dans-lhabit-du-serviteur-volontaire/5697379