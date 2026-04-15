Le monde peut avoir la paix ou Israël, mais pas les deux

Israël est déjà en train de saboter agressivement le cessez-le-feu de deux semaines entre l’administration Trump et l’Iran en massacrant d’énormes nombres de civils au Liban, une nation qui est explicitement exclue de toute attaque selon les conditions du cessez-le-feu acceptées par Téhéran.

Les États-Unis et Israël tentent d’affirmer que le Liban ne fait pas partie de l’accord de cessez-le-feu, mais le Pakistan – que les États-Unis ont désigné pour médier l’accord – déclare que c’est faux. Le New York Times rapporte que la Maison-Blanche a participé à la communication publique du Pakistan, qui incluait explicitement le Liban dans les conditions du cessez-le-feu, avant de changer de discours après l’attaque israélienne.

L’Iran aurait répondu à ces violations en interrompant à nouveau le trafic par le détroit d’Ormuz.

Cela rappelle une fois de plus que le monde peut avoir la paix ou il peut avoir Israël – mais il ne peut pas avoir les deux. Israël est un État d’apartheid génocidaire dont l’existence même repose sur une stratégie de violence et d’abus incessants au Moyen-Orient. Tant que cet État continuera d’exister dans sa forme actuelle, la paix ne sera jamais atteignable.

Israël est déjà en train de saboter agressivement le cessez-le-feu de deux semaines entre l’administration Trump et l’Iran en massacrant d’énormes nombres de civils au Liban, une nation qui est explicitement exclue de toute attaque selon les conditions du cessez-le-feu acceptées par Téhéran.

Les États-Unis et Israël tentent d’affirmer que le Liban ne fait pas partie de l’accord de cessez-le-feu, mais le Pakistan – que les États-Unis ont désigné pour médier l’accord – déclare que c’est faux. Le New York Times rapporte que la Maison-Blanche a participé à la communication publique du Pakistan, qui incluait explicitement le Liban dans les conditions du cessez-le-feu, avant de changer de discours après l’attaque israélienne.

L’Iran aurait répondu à ces violations en interrompant à nouveau le trafic par le détroit d’Ormuz.

Cela rappelle une fois de plus que le monde peut avoir la paix ou il peut avoir Israël – mais il ne peut pas avoir les deux. Israël est un État d’apartheid génocidaire dont l’existence même repose sur une stratégie de violence et d’abus incessants au Moyen-Orient. Tant que cet État continuera d’exister dans sa forme actuelle, la paix ne sera jamais atteignable.

Les démocrates à la Chambre et au Sénat bougent enfin sur une loi sur les pouvoirs de guerre (War Powers Act) pour empêcher le président américain d’entrer en guerre contre l’Iran, et je dirais que mieux vaut tard que jamais, mais à ce stade, ce serait à peine vrai.

Des démocrates comme Chuck Schumer et Chris Murphy critiquent actuellement le président non pas pour ses horribles atrocités de masse en Iran, mais pour avoir perdu le détroit d’Ormuz et pour avoir échoué à atteindre des objectifs comme le désarmement complet du programme de missiles conventionnels iraniens.

Comme je l’ai déjà dit ici, il est clair que la raison pour laquelle le Parti démocrate n’a pas combattu la bellicisme de Trump envers l’Iran est qu’il le soutenait également.

La plateforme officielle du Parti démocrate de 2024 accusait Trump de « veulerie et de faiblesse » pour avoir échoué à faire la guerre à l’Iran pendant son premier mandat. Kamala Harris a qualifié l’Iran d’ennemi numéro un des États-Unis. Lors de leur débat de 2024, Harris a vivement critiqué Trump pour sa trop grande mansuétude envers les ennemis de l’Amérique et a annoncé qu’elle « donnera toujours à Israël la capacité de se défendre, en particulier en ce qui concerne l’Iran et toute menace que l’Iran et ses proxies font peser sur Israël ».

J’ai vu beaucoup de gens essayer de soutenir que la dépravation de Trump en Iran prouve que tout le monde devrait soutenir les démocrates, mais il est clair que le Parti démocrate n’est que le visage plus poli d’un même système de pouvoir maléfique.

Wyatt Reed, de The Grayzone, a publié un article à propos d’un article bizarre de la BBC qui citait un Iranien anonyme qui lui aurait dit qu’il soutenait les États-Unis et Israël « frappant les infrastructures énergétiques, utilisant une bombe atomique ou rasant l’Iran ». Suite à l’indignation publique, la citation a été supprimée et remplacée par des mots complètement différents – au départ sans aucune note de la rédaction.

Reed documente comment la journaliste de la BBC à l’origine de l’article, Ghoncheh Habibiazad, est une monarchiste iranienne basée à Londres avec un long passé d’agitation en faveur d’une guerre de changement de régime contre son pays d’origine, y compris avec l’opération de propagande du gouvernement américain Radio Free Europe/Radio Liberty.

Le mois dernier, The Times a publié un article intitulé « Certains Iraniens disent qu’une chose est pire que les bombes : l’absence de bombes ». Les puissances occidentales avancent toujours de manière agressive cette affirmation évidemment fausse selon laquelle les populations des pays ciblés par l’empire veulent qu’on leur largue des bombes, de la même manière que les partisans de l’esclavage affirmaient que les Africains étaient plus heureux comme esclaves parce que Dieu avait fait de leur nature de servir.

Je l’ai déjà dit et je le répète : on ne peut pas avoir assez de mépris pour la presse occidentale.