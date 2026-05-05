Nos dirigeants prennent tellement et nous donnent si peu

Certes, les ploutocrates détruisent notre biosphère, mais au moins, ils créent des technologies qui nous évitent l’effort cognitif d’écrire et de penser par nous-mêmes.

Certes, l’empire massacre des êtres humains à une échelle effroyable à travers le monde, mais le bon côté des choses, c’est que cela crée des réfugiés qui viendront s’installer dans votre pays et vous apporteront des gourmandises que vous pourrez commander via une application sur votre téléphone.

Certes, l’extraction impérialiste pille les ressources et exploite les travailleurs des pays du Sud à des prix exorbitants, mais en contrepartie, vous pouvez porter une tenue neuve tous les jours car les vêtements commandés en ligne sont bon marché grâce au travail forcé transcontinental.

Certes, nos dirigeants nous enferment rapidement dans un réseau de surveillance numérique toujours plus intrusif et contrôlant, mais bon sang, ils ne cessent de nous offrir ces plateformes de médias sociaux gratuites et géniales sur lesquelles nous ne pouvons tout simplement pas nous empêcher de faire défiler, allez savoir pourquoi.

Certes, le capitalisme nous précipite vers l’effondrement sur de multiples fronts, tandis que nous devenons tous plus malades, plus pauvres, plus bêtes, plus fous et plus malheureux. Mais regardez, McDonald’s remet le McRib au menu !

Bien sûr, ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons surveillés par des robots armés et des drones tueurs à reconnaissance faciale, et que nous priions pour que l’IA gouvernementale ne bloque pas notre argent numérique parce que nous avons un peu trop hésité à regarder un mème anti-Israël. Mais au moins, nous pouvons nous amuser à parier sur Polymarket sur le prochain pays que les États-Unis vont bombarder.

Ils prennent tellement, tellement, et nous ne leur offrons que des miettes.

Ils volent notre richesse, étouffent notre écosystème et détruisent notre avenir. En échange, ils nous donnent du pain et des jeux, juste assez abordables pour nous empêcher de nous entretuer.

Ils nous épuisent, nous maltraitent, nous endoctrinent, nous distraient, nous désensibilisent, nous embrouillent, nous surchargent d’informations, nous désinforment et nous manipulent. En échange, nous avons droit à une centaine de services de streaming hors de prix et à mille sortes de dentifrice.

Ils rendent notre monde de plus en plus mauvais, et ils nous rendent aussi pires individuellement. Ils empoisonnent nos esprits et obscurcissent nos cœurs. Ils tuent notre conscience et amputent notre empathie. C’est terrible de vivre dans l’ombre de l’empire. Il n’y a rien de naturel ni de sain dans cette dystopie.

Et ils l’obtiennent quasiment gratuitement. Un peu de propagande, une pincée de divertissement abrutissant et quelques friandises, et nous leur offrons une planète entière à piller. Ils s’emparent des éléments les plus vitaux de notre monde et de ce qu’il y a de plus sacré en nous pour une bouchée de pain.

Nous ne pouvons plus les laisser faire. Il est temps de se réveiller. Dire cela peut parfois sembler aussi vain que de supplier un être cher de quitter sa secte ou de rompre avec son partenaire violent pour la énième fois. Pourtant, c’est ce qui doit se produire.

Et des personnes quittent des sectes. Des personnes sortent de relations abusives. Cela n’arrive que lorsqu’elles sont prêtes, et la décision doit venir d’elles – mais cela arrive.

Espérons que nous trouverons un moyen de nous libérer de cette emprise néfaste avant qu’il ne soit trop tard.

Caitlin Johnstone