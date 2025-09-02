11 

Comment vont les 500 plus riches familles de France ?

13% de la population française est en situation de privation matérielle et sociale. Le double par rapport à 2015. Pendant ce temps, la fortune des 500 familles les plus riches de France est passée de 500 à 1500 milliards d’euros.

Problème numéro un rencontré par le magazine Challenges [qui s’est intéressé à la question sans faire de peine aux riches] : il s’agit en grande partie d’héritiers directs. Et ce que le magazine montre bien, c’est que les 10 plus riches sont tous des héritiers, de plusieurs générations, à l’exception de Xavier Niel (Free, 7ème du classement) : la famille Hermès, Bernard Arnault (LVMH), les Wertheimer (Chanel), Bettencourt (l’Oréal), Dassault (aviation, armes), Saadé (CMA-CGM), Mulliez (Auchan), Pinault (Kering), Besnier (Lactalis) sont des héritiers, ils n’ont pas eux-mêmes bâti le groupe qui les rend riches.

On peut constater que ce qui rend le plus riche, dans notre pays, c’est le luxe, les armes et l’alimentation. Mais cela n’a pas toujours été le cas : Challenges note que les grandes fortunes de 1996, quand le classement a été publié pour la première fois, étaient davantage constituées de patrons de la grande distribution. Seule la famille Mulliez, qui possède Auchan mais aussi de très nombreuses autres enseignes, est restée au sommet de la pyramide des riches, tandis que les propriétaires de Carrefour, Cora ou Casino ont vu leur fortune professionnelle stagner avec le temps. Les vrais champions de notre époque, se réjouit Challenges, ce sont les héritiers des grands groupes de luxe : ils profitent de l’émergence d’une classe bourgeoise à l’échelle planétaire, qui a besoin de se distinguer de la plèbe de tous les pays par une consommation ostentatoire.

On apprend que nos riches sont les plus riches d’Europe ; leur fortune est 2,5 fois plus élevée que celles de leurs homologues britanniques ou allemands. Comment expliquer cela ? Challenges n’a pas peur de donner des explications qui fâchent. Il y a d’abord la mondialisation des échanges et la disparition progressive des barrières douanières qui ont permis aux groupes français, notamment de luxe, de se déverser dans le monde entier. Il y a, de façon beaucoup plus marginale, les “ nouvelles technologies ” qui ont “ créé de nouveaux marchés ”. Free en est un bon exemple, et Challenges se garde bien de préciser que ses “ innovations ” se sont faites au prix de conditions de travail dégradées, de répression syndicale, en France comme au Maroc, et de multiples contentieux avec les associations de consommateurs.

Mais Challenges parle toutefois d’un mécanisme d’enrichissement trop peu évoqué : « l’adjuvant magique qui a surtout permis à nombre d’ultra riches de s’enrichir a été administré par les banques centrales. À chaque crise, de la Nouvelle économie en 2022, financière en 2008, sanitaire en 2020, elles ont déversé toujours plus de liquidités pour ranimer la croissance ». Merci Challenges de le dire, puisque des blaireaux de plateau TV n’ont cessé de nous répéter que les milliards déversés par les États dans ces années-là étaient des mesures “ de gauche ” ou “ socialistes ”. Alors qu’il s’agissait bien de subventions directes à la bourgeoisie qui a bénéficié d’argent bon marché pour investir encore davantage et faire gonfler la valorisation de ses entreprises.

La fortune des 500 familles les plus riches de France repose sur quatre grands leviers. L’héritage, pour commencer. L’exploitation du travail des autres, ensuite. Puis une fiscalité dérogatoire et avantageuse. Et enfin des aides publiques directes ou indirectes, qui font de la France non seulement un paradis fiscal pour riches mais également un État providence pour les entreprises et leurs actionnaires.
Challenges concède un autre déterminant à l’explosion de la fortune des riches français : « la France est un paradis fiscal », nous dit Xavier Niel, cité par le magazine, qui abonde dans son sens : « Une étude de 2023 de l’Institut des politiques publiques a révélé que, en France, si l’ensemble des citoyens paient environ 50% de leurs revenus en prélèvements tout compris, ce chiffre tombe à 27% pour les milliardaires ». Forcément, ça aide.

Challenges omet de parler des immenses subventions directes ou indirectes dont ont bénéficié certains grands groupes au moment de leur création. On rappellera que la fortune des Saadé s’est faite avec le rachat par leur première entreprise, CMA, de l’entreprise publique CGM, qui venait d’être renflouée par le contribuable à hauteur de 5 milliards de francs. Ou encore que Bernard Arnault a pu se lancer dans le luxe, dans les années 1980, grâce au rachat du groupe Boussac (qui possédait, entre autres, Dior), alors en difficulté et renfloué par les deniers publics à hauteur d’un milliard de francs, et qu’il n’a pas honoré la promesse de maintien de l’emploi après un rachat très avantageux pour lui. Challenges omet également de parler des 210 milliards d’argent public versé à l’ensemble de ces groupes chaque année, depuis le début de l’ère Macron, sans effet sur l’emploi, mais avec des effets réels sur les marges et les profits.

Dans son édito, Challenges dénonce « la chasse aux riches » … après avoir démontré par les faits décrits tout au long de ses colonnes que ce sont eux qui nous pillent. Une chose est sûre : quand 500 personnes détiennent l’équivalent de 42% de notre PIB, toute population un tant soit peu sensée ne devrait penser qu’à une chose, tout leur reprendre.

Repris du site Frustration

03/09/2025 00:16 par legrandsoir

03/09/2025 13:25 par Louise de Bretagne

Posséder autant de bien matériels alors que des populations survivent sous le seuil de pauvreté et que les états sont endettés n’est ni juste ni normal.
Ces héritiers ou pas à mon humble avis ils tiennent plus de la bande organisée dans le racket, le vol, la fraude et l’escroquerie et j’en passe du genre sabotage du Titanic pour se débarrasser de ceux qui ne sont pas d’accord avec les familles Ali Baba & Cie.
Exemple : ⬇️
Quand d’anciens ministres français contrôlaient les juteuses entreprises fournissant nos radars de vitesse https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/49256-quand-danciens-ministres-francais-controlaient-les-juteuses-entreprises-fournissant-nos-radars-de-vitesse

03/09/2025 23:00 par Zéro...

J’ajoute au scandale de la distribution des richesses en France les 221 milliards d’euros distribués tous les ans aux entreprises - sans contrepartie salariale et/ou d’embauche, ni vérifier l’usage qui en est fait !!

Rappelons simplement que le Système se prépare à saigner les Français pour 41 malheureux milliards d’euros...

05/09/2025 08:03 par Zéro...

« Quand d’anciens ministres français contrôlaient les juteuses entreprises fournissant nos radars de vitesse » par Louise :

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/49256-quand-danciens-ministres-francais-controlaient-les-juteuses-entreprises-fournissant-nos-radars-de-vitesse

Si les Français ne réagissent pas intelligemment (opposé à "impulsivement"...), le Système va progressivement nous reconduire à la condition des serfs ou au système circulaire décrit par Emile ZOLA dans "Germinal" dans lequel le peu argent "distribué" d’une main (au prix d’un travail de forçats) par les patrons était récupéré de l’autre par les locations miséreuses et pitoyables commerces... leur appartenant !!

Réfléchissez à la politique actuelle du logement qui se dirige vers l’abandon - par interdiction - de la propriété individuelle au profit de la location concentrée (sous prétexte d’écologie, pas au nom d’une quelconque égalité...) et au sort des petits commerces (sous prétexte de viabilité...) : qui détient déjà et va détenir encore plus logements locatifs et grands supermarchés...?

Ma petite ville balnéaire de Province, d’une quinzaine de milliers d’habitants, est le prototype de cette politique : il est devenu impossible de construire une maison individuelle (sous prétexte de protection de ceci ou cela...) alors que les fastueuses habitations secondaires de bord de mer, utilisées ponctuellement, sont majoritaires et les immeubles (de luxe) poussent comme des champignons après la pluie et toutes les activités commerciales lourdement rémunératrices appartiennent à quelques familles aisées !!

Résultat : quelques nantis ont et se partagent tout et récupèrent tout l’argent qui circule !

Nous revenons tranquillement à la situation des débuts de l’ère industrielle et de son exploitation effrénée des travailleurs qui ne pouvaient que l’accepter pour survivre : on y est même, avec des revenus du travail qui n’assurent plus la subsistance ?!!

Et, entre les obsédés de l’immigration et de la sécurité et ceux qui ne veulent pas voir pourquoi ils existent, on va AU MIEUX se retrouver avec les fauxsialistes (associés aux macronistes pour boucler la boucle des renvois d’ascenseurs et perpétuer la politique euro-libérale et guerrière...) et AU PIRE avec l’extrême droite au Pouvoir !!

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’extrême droite serait PLUS un danger pour le Social et les libertés QUE pour les immigrés INSTALLES - à différencier de l’immigration nouvelle... - car sa politique sécuritaire et répressive ne ferait pas de distinction entre les uns et les autres.

Faites votre choix, Camarades, car, ne rêvons pas, la VRAIE Gauche sera encore exclue du Pouvoir par manque de lucidité des votants et à cause de ses erreurs déjà évoquées aussi...

Si on ajoute à ces affolantes perspectives le sentier de la guerre défriché par Macron, dans une hallucinante indifférence politique quasi générale - c’est dire la lucidité de nos politiciens qui se battent pour s’installer aux commandes d’un pays économiquement vacillant qui court vers sa destruction ! -, soyez assurés que les temps qui viennent vont être extrêmement durs pour les Français.

05/09/2025 19:11 par sylvain

be oui mais si on leur prend ils vont partir ailleurs et on sera tous seuls entres pauvres alors de qui on parlera ? comment on vivra ? qui nous protegera des russes...

06/09/2025 09:39 par Zéro...

@ Sylvain,

Que les riches partent, qu’on nationalise tous leurs biens, qu’ils nous laissent entre pauvres, et qu’on enfin construise une société où le profit n’est pas l’objectif et où la solidarité redevient une valeur !!!

Que croient les nantis, que nous vivons, comme eux, de l’exploitation des travailleurs et de nos placements ?
Nous vivons de notre labeur et survivons avec nos salaires et rentes pendant qu’ils se vautrent dans le luxe en nous expliquant que nous leur coûtons cher !!
Qu’est-ce qui changerait pour nous s’ils disparaissaient ?
RIEN !

Nous n’avons pas besoin des riches SI nous changeons RADICALEMENT de modèle de Société !
Nous pouvons continuer à développer des richesses, par notre travail, dans l’intérêt de tous et en reconsidérant complètement les dépenses publiques !!

Cela passe par commencer par nous recentrer sur nous-mêmes, oublier les inepties de grandeur et de puissance, revenir à des dépenses utiles et maîtrisées, gérer le pays comme les foyers raisonnables gèrent leurs budgets : faire ce qu’ils peuvent et pas ce qu’ils voudraient...

Ah, oui, il restera le péril russe... comme il y a eu le "Péril Rouge" : souvenez-vous de cette URSS dont les troupes assoiffées de sang allaient déferler sur l’Europe...
En fait, l’Union Soviétique vivait dans la peur d’une attaque occidentale et on peut voir aujourd’hui, avec l’agressivité européenne envers la Russie, que ce n’était pas un jeu de l’esprit !

Pour détourner un slogan d’après guerre, "rich go home !! "...
"Bye, bye United Europe ! "...
Et "欢迎来到金砖国家的法国 ! ", "Добро пожаловать во Францию в БРИКС ! ","ब्रिक्स में फ्रांस में आपका स्वागत है ! ", " ! مرحباً بكم في فرنسا في مجموعة ال ", "bem-vindo à França nos BRICS ! " ...

PS : j’ai bien compris que vous ironisiez, j’ai fait comme si je répondais à ceux qui imposent leur mode de développement économique en faisant peser le chantage de la menace d’une fuite des capitaux...

06/09/2025 12:42 par Vincent

"Que les riches partent, qu’on nationalise tous leurs biens, qu’ils nous laissent entre pauvres, et qu’on enfin construise une société où le profit n’est pas l’objectif et où la solidarité redevient une valeur"

Et on fait tout ça dans le cadre bienveillant de l’UE-OTAN et sous l’égide de la BCE, évidemment.
Histoire de mettre notre souveraineté sous bonne protection.
Je pense qu’il faudrait qu’on commence par d’abord sérieusement réviser le sens de nos priorités, ou de nos craintes.
Mais bon. Y sont jolis tous ces moulins à vent, vous trouvez pas ?

08/09/2025 11:15 par GARDES

Pour faire suite...
Dans l’excellent (comme toujours !) dernier livre de Jean Ziegler, "Où est l’espoir ?", je lis ceci : "Les prédateurs et leurs mercenaires ont en horreur la norme d’État. Pourtant ils recourent volontiers au vocabulaire étatique. C’est ainsi qu’ils nomment "parlement virtuel", le marché libéralisé. Dans les sociétés "civilisées", se côtoieraient donc désormais deux types de parlement : le parlement démocratiquement élu par les citoyens et les citoyennes, et le "parlement virtuel", institué par la loi de l’offre et de la demande.
Et Ziegler de préciser :
Il va sans dire qu’entre l’un et l’autre, il existe un abîme : celui qui sépare la souveraineté fictive de l’Etat de la toute puissance du marché. et c’est le "parlement virtuel" qui, de plus en plus, décide du destin des humains et des choses...

09/09/2025 19:38 par Zéro...

@ Vincent,

Si les Riches Associés de l’UE ne veulent pas payer pour les solidarités nationales et ne pas respecter les règles démocratiques, pourquoi les peuples devraient-ils le faire ?

Qu’on envoie bouler toutes les organisations de racket et guerrières !!

15/09/2025 13:17 par Marchand

J’espère que que le message du 5 septembre de Sylvain ne lui pas provoqué un mal de tête !

15/09/2025 14:03 par legrandsoir

Tout le monde a compris que c’était de l’ironie, sauf un ?

