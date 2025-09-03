Les Français ont de quoi être en colère !

Le Ministère de l’Économie et des Finances l’admet aujourd’hui : il n’y a eu aucun suivi des 211 milliards d’euros d’argent public versés sans condition et sans contrepartie chaque année aux entreprises . Il n’y a eu aucun contrôle, aucun suivi de résultat, aucune traçabilité de l’utilisation de ces sommes astronomiques. C’est l’un des plus grands scandales d’État !

Pourquoi a-t-on laissé faire ? Pourquoi aucun contre-pouvoir a pu arrêter cette machine infernale ? Comment en est-on arrivé là ? Il faut répondre à ces questions. Elles doivent être posées. Elles concernent tous les français eux qui ont été accusés par le premier ministre d’être responsable du déficit abyssal de la France et de la crise économique, accusés d’avoir vécu au-dessus de leurs moyens par une classe politique qui n’a jamais travaillé dans la vraie vie mais qui vit depuis des dizaines d’années sous les lambris dorés de la République. Les Français veulent savoir à quoi a servi l’argent de leurs impôts. Ces questions doivent être posées parce qu’elles concernent l’intérêt général. Or ces questions ne sont apparues qu’assez récemment. Pourquoi ? Pour quelles raisons ?

À aucun moments sous la présidence d’Emmanuel Macron, les gouvernements successifs n’ont cru bon de rectifier le tir. Bien au contraire, tous ont fermé les yeux, tous ont joué la diversion, jusqu’à s’atteler avec le patronat et certains médias pour créer des écrans de fumée autour de ce scandale d’État en désignant toujours les mêmes boucs-émissaires, les retraités, les immigrés, les Français au chômage, les Français au RSA, les précaires, les fraudeurs de la Sécu, les " gens de rien" , tous désignés à la vindicte médiatique, accusés de creuser le déficit public, des femmes, des hommes qu’il faut dénoncer, traquer, chaque jour, sans répit , surveiller pour punir ... Quelle indignité !

Sur les 211 milliards d’euros d’aides publics versées sans condition chaque année aux entreprises, le gouvernement n’a jamais contrôlé une seule entreprise pour savoir où allait cet argent public, ni à quoi il avait servi, ni si il avait été utilisé pour créer des emplois.

En revanche, chacun a pu constater que les salaires n’ont pas augmenté et que les effectifs et les emplois ont fondu comme neige au soleil. Ces aides publiques pharaoniques n’ont pas empêché ces entreprises de licencier, ni de se délocaliser ou de vendre certaines de leurs productions à des capitaux étrangers

L’exemple de Sanofi est révélateur. Le groupe côté en bourse au CAC40 a touché d’énormes aides publiques de l’État en crédit recherche et cela ne l’a pas arrêté de supprimer des emplois. 3000 en France entre 2019 et 2023, et autant avant, 1200 en 2024 dans la Recherche et Développement. En avril 2025, Sanofi voulait encore supprimer 385 postes de plus en France mais ce dernier plan social a été annulé sur décision de justice par le Tribunal administratif. Pourtant Sanofi se porte très bien. Au troisième trimestre 2020, il annonçait un chiffre d’affaires de 9,48 milliards euros, en hausse de 5,7 %, et un résultat net qui croit de 9,4 %. Les résultats pour l’année complète devaient suivre cette tendance, comme les années suivantes, justifiant à chaque fois de nouveaux dividendes records pour les actionnaires. En 2024, le Canard enchaîné relève les 5,4 milliards d’euros de bénéfices du groupe en 2023, et note que le nouveau ministre de l’économie a réclamé « un bilan exhaustif » concernant les subventions d’argents publics que le groupe Sanofi a reçu au cours des dix dernières années, « notamment les 250 millions versés pour développer un vaccin français contre le covid qui n’a jamais vu le jour ». Sanofi est un exemple, mais combien d’autres grandes entreprises du CAC 40 ont profité du système ? TotalEnergie, LVMH, Auchan qui a annoncé le 5 novembre 2024 son intention de se séparer de 2384 de ses 54000 salariés employés en France après avoir bénéficié entre 2013 et 2023 de 636 millions d’euros d’aides fiscales et de 1,3 milliards d’euros d’allégements de cotisations sociales, Carrefour qui a bénéficié de 2,3 milliards d’euros d’exonérations au titre du CICE et qui a reversé 2,8 milliards à ses actionnaires, Michelin qui en novembre 2024 annonce 1525 suppressions d’emploi après avoir reçu 70 millions d’euros d’aides publiques en deux ans et qui a versé en même temps 1, 4 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, ArcelorMittal qui après avoir touché près de 300 millions d’euros de L’État en 2023 prévoit la suppression de 600 emplois tout en distribuant chaque année à ses actionnaires entre 200 et 300 millions d’euros de dividendes, Lactalis, StMicroelectronics qui envisage de supprimer 1000 emplois après avoir reçu en 2023 487 millions d’euros d’aides publiques tout en reversant plus de 200 millions d’Euros à ses actionnaires etc, etc.
(Chiffres tirés du rapport de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprise remis le 7 juillet 2025 )

Patrick CHAMPAGNAC

Source : https://www.facebook.com/patrick.champagnac.7

04/09/2025 12:16 par Vincent

Un Milliard ça se conceptualise (un peu) mieux lorsque convertit en secondes.
Ainsi :
1 million de secondes = 11 jours.
Mais
1 Milliard de secondes = 31ANS !

D’où il résulte - mais on retombe dans l’abstrait - que 211 Milliards de secondes = 6541 ans.
Comme dirait l’autre : Du haut de cette pyramide (de Ponzi), 65 Siècles (de "politique de l’offre") vous contemplent !
Et sinon, juste pour rire, moi je vis avec 7000 €/an... Je suis poussière.

Cette vidéo de 2 minutes n’est pas trop mal non plus :
"Et si on visualisait 1 milliard d’euros, il ressemblerait à quoi ?"

Enfin bref on va quand même pas taxer les milliardaires, hein ? Les pauvres.
En colère ? Faudrait que je demande pourquoi à mon récent ulcère, tiens.

04/09/2025 19:34 par RV

@ 04/09/2025 12:16 par Vincent
merci pour cet exemple très parlant !

Le dernier chiffre est très légèrement sous estimé
211 000 000 000 ÷ 60 = 3 516 666 666,666667 minutes
3 516 666 666,666667 ÷ 60 = 58 611 111,11111111 heures
58 611 111,11111111 ÷ 24 = 2 442 129,62962963 jours
2442129,62962963 ÷ 365,25 = 6 686,186528760108 années

05/09/2025 10:32 par Louise de Bretagne

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas »
Proverbe Cree (Indiens du Canada)
« I don’t need this shit like money to live ! »

05/09/2025 19:15 par sylvain

Ben oui mais tous les controleurs etaient sur la caf, le rsa et toute la gabegie sociale alors on peut pas etre au four et au moulin.

06/09/2025 11:54 par Zéro...

@ Sylvain,

Hé oui, rien que l’orientation principale des contrôles en dit long sur les intentions et à qui le Système veut faire payer les économies...

Comme la fraude et surtout l’évasion fiscale, qui se compte en milliards d’euros, dont on parle beaucoup, avec quels moyens pour la contrer et quels effets concrets ?

Et, sans même aller chercher si loin, il suffit de penser aux impôts - dont nous parlons par ailleurs... - qui ménagent les plus riches et appauvrissent la classe moyenne !

On pourra aussi parler de l’impôt le plus injuste qui soit : la TVA qui frappe de la même façon le chômeur ou bénéficiaire du RSA et le milliardaire !!

Mais, qu’on se rassure, nous sommes sauvés, les Français ont lucidement trouvé la solution : plus de Droite à la Droite...

06/09/2025 12:28 par Zéro...

@ Louise,

Les salariés savent bien que l’argent ne se mange pas, ni ne s’accumule, mais sert avant tout à... manger et faire face, autant que se peut - et ce n’est pas si évident ! -, aux besoins fondamentaux.

Les nantis en ont tellement, qui leur donne accès à tout et ne leur interdit rien dans ce monde vénal, qu’ils lui accordent une valeur supérieure et veulent donc en avoir toujours plus !

Tant que les démunis ne réaliseront pas que ceux qui nous dirigent et informent sont les mêmes favorisés, serviteurs des milliardaires qui les rémunèrent, qu’il ne faut pas déifier et encore moins écouter, rien ne pourra changer pour eux...

Mais le Système est fort et fait rêver les pauvres (plus ils le sont plus ils y sont sensibles...) avec ses ors et l’illusoire perspective de s’extraire de leur condition pour rejoindre les favorisés...
Le "rêve américain" n’est pas cultivé qu’aux USA !

Et il y a toujours ce chanceux, cité en exemple à l’infini, qui a réussi en étant parti de rien : l’exception qui confirme la règle...

08/09/2025 10:41 par GARDES

1) L’argent ne rentre pas suffisamment dans les caisses de l’Etat : voir tous les dispositifs qui ont été mis en place, "légalement", pour permettre aux plus riches d’échapper à l’impôt,

2) L’argent qui entre dans les caisses n’est pas toujours utilisé "à bon escient"...

Voir ci-dessous : le cas de ces 211 milliards...

3) Il manque donc de l’argent pour faire fonctionner les services publics utiles au plus grand nombre : médecins dans les hôpitaux, profs dans les écoles, juges dans les tribunaux, travailleurs sociaux et assistantes sociales, contrôleurs des impôts et de la répression des fraudes, agents de police,etc. etc.
Utiles au plus grand nombre : que ces usagers des services publics votent à droite ou votent à gauche...

Voilà un constat, une revendication qui devraient rassembler et unir les uns et les autres pour de meilleurs services publics et un meilleur vivre ensemble !

08/09/2025 21:47 par taliondachille

On ne parle jamais des milliards qui quittent la France sous forme de dividendes pour les fonds de pensions. Exemple, le plus gros groupe de pompes funèbres français alimente la caisse de retraite des enseignants de l’Ontario.
Je croyais que l’esclavage n’existait plus...

10/09/2025 09:04 par Zéro...

Macron vient de rajouter de quoi alimenter la colère des Français en nommant Lecornu Premier Ministre, lequel est issu du Gouvernement qui vient d’être renversé !

Jupiter se fout littéralement de la gueule des Français, de l’Assemblée Nationale et de la Démocratie !!

Débute aujourd’hui une campagne de protestation avec l’intention de blocage illimité de toutes les activités du pays, elle sera sans doute un échec relatif car les Français sont désabusés, ne croient plus en rien et vont être difficiles à mobiliser ; elle devrait pourtant théoriquement avoir un succès retentissant et logiquement déboucher sur une Révolution.

Nous ne sommes peut-être pas encore descendus assez bas, mais...

Macron n’en fait qu’à sa tête, du haut de sa réélection dont il fait mine de ne pas savoir qu’elle n’a été obtenue que par rejet de la candidate qu’il avait en face de lui, pas pour sa personne, et avec le vote de toutes les composantes démocratiques françaises d’opposition qu’il ignore et méprise superbement.
Il me fait peur car il se comporte comme Thatcher ; il fonce, implacable et impitoyable, en ignorant les résistances et injustices engendrées, n’ayant aucune foi ni loi - en dehors de celles du Dieu Argent -, ni la moindre humanité, ce qui, contrairement à ce qu’on peut imaginer, est efficace : Thatcher a fini par définitivement faire plier les Anglais et le Royaume Uni n’a plus jamais été le même depuis.

A l’image de "notre" PS, l’actuel Premier Ministre anglais, soi-disant Travailliste, n’apporte aucune différence à la vie des Anglais et rien à envier aux pires ultralibéraux atlantistes et fauteurs de guerres...

