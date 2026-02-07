En défense du Rojava

Depuis plus de dix ans, le Rojava incarne une révolution sociale et politique unique au Moyen-Orient, un modèle de résistance et de laïcité. Les Kurdes y ont construit une société où la laïcité n’est pas un simple principe, mais une pratique quotidienne : égalité entre les genres, cogestion des institutions, respect des minorités ethniques et religieuses, et éducation libérée des dogmes. Ce modèle, né de décennies de Résistance, propose une société où tous, Arabes, Kurdes, Chrétiens, Yézidis, Alaouites et Druzes,... vivraient ensemble, libres et égaux.

Depuis janvier 2026, les forces des gouvernements syrien et turc, soutenues par des milices islamistes, ciblent délibérément les zones kurdes : Alep (quartiers de Cheikh-Maqsoud et Achrafieh), Kobané et la région de Djézireh. Les attaques visent les civils, les infrastructures essentielles (eau, électricité), et s’accompagnent de risques de nettoyage ethnique.

Pendant ce temps, les puissances occidentales, en quête d’intérêts économiques et géostratégiques, ferment les yeux : l’Union européenne verse des centaines de millions d’euros à Damas, tandis que les États-Unis abandonnent les Forces démocratiques syriennes (FDS), pourtant hier alliées dans la lutte contre Daech.

Le silence international est complice. En légitimant un régime qui intègre des djihadistes dans son armée et réprime les minorités, en fermant les yeux sur les crimes du régime d’Erdogan, l’Occident sacrifie les droits humains sur l’autel du réalisme. Pourtant, la laïcité défendue par les Kurdes — cette Séparation entre religion et pouvoir politique — est précisément ce qui garantit la coexistence pacifique. C’est aussi ce qui menace les régimes théocratiques et les dictatures de la région qui, ici, s’allient contre le Rojova.

La Fédération Nationale de la Libre Pensée réaffirme son soutien à la lutte menée au Rojava, demande que la solidarité internationale s’engage pour la protection des civils, le rétablissement des services vitaux à Kobané, et un corridor humanitaire. Nous dénonçons le soutien à des régimes criminels.

Le Rojava n’est pas seulement une cause kurde : c’est un espoir pour tous ceux qui croient en une société plurielle, laïque et démocratique.

En France, en Europe, partout où la liberté a un sens,

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