L’épouse de Noam Chomsky réagit à la controverse Epstein

Note : L’amitié de Noam Chomsky avec Jeffrey Epstein est devenue une source de controverse. Après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral en juin 2023, Chomsky est incapable de commenter la situation. Son épouse Valeria a répondu aux questions concernant leurs contacts avec Epstein dans la déclaration ci-dessous. Je la publie ici, avec des corrections typographiques mineures.

Aaron Maté

Déclaration de Valéria Chomsky

Comme beaucoup le savent, mon mari, Noam Chomsky, maintenant âgé de 97 ans, fait face à d’importants problèmes de santé après avoir subi un accident vasculaire cérébral dévastateur en juin 2023. Actuellement, Noam est sous surveillance médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est complètement incapable de parler ou de participer à des discussions publiques.

Depuis cette crise de santé, j’ai été entièrement absorbée par le traitement et le rétablissement de Noam, étant seule responsable de lui et de ses soins médicaux. Noam et moi n’avons aucune aide en matière de relations publiques. C’est pourquoi ce n’est que maintenant que j’ai pu aborder la question de nos contacts avec Jeffrey Epstein.

Noam et moi avons ressenti un poids immense concernant les questions non résolues entourant nos interactions passées avec Epstein. Nous ne souhaitons pas laisser ce chapitre enveloppé d’ambiguïté.

Tout au long de sa vie, Noam a insisté sur le fait que les intellectuels ont la responsabilité de dire la vérité et de dénoncer les mensonges — surtout lorsque ces vérités sont inconfortables pour eux-mêmes.

Comme il est largement connu, l’une des caractéristiques de Noam est de croire en la bonne foi des gens. La nature trop confiante de Noam, dans ce cas précis, a conduit à un grave manque de jugement de notre part à tous les deux.

Des questions ont été soulevées à juste titre concernant les rencontres de Noam avec Epstein, et l’assistance administrative que son bureau a fournie concernant une affaire financière privée — une affaire qui n’avait absolument aucun lien avec la conduite criminelle d’Epstein.

Noam et moi avons été présentés à Epstein en même temps, lors d’un des événements professionnels de Noam en 2015, alors que la condamnation d’Epstein en 2008 dans l’État de Floride était connue de très peu de gens, alors que la plupart du public – y compris Noam et moi – n’en étions pas au courant. Cela n’a changé qu’après le rapport de novembre 2018 du Miami Herald.

Lorsque nous avons été présentés à Epstein, il s’est présenté comme un philanthrope de la science et un expert financier. En se présentant ainsi, Epstein a attiré l’attention de Noam, et ils ont commencé à correspondre. Sans le savoir, nous avons ouvert la porte à un cheval de Troie.

Epstein a commencé à encercler Noam, lui envoyant des cadeaux et créant des opportunités de discussions intéressantes dans des domaines sur lesquels Noam travaillait beaucoup. Nous regrettons de ne pas avoir perçu cela comme une stratégie pour nous piéger et tenter de saper les causes que Noam défendait.

Nous avons déjeuné au ranch d’Epstein une fois, dans le cadre d’un événement professionnel ; nous avons assisté à des dîners dans sa maison de ville à Manhattan et avons séjourné à quelques reprises dans un appartement qu’il nous a offert lorsque nous avons visité la ville de New York. Nous avons également visité l’appartement parisien d’Epstein un après-midi à l’occasion d’un voyage d’affaires. Dans tous les cas, ces visites étaient liées aux engagements professionnels de Noam. Nous ne sommes jamais allés sur son île et ne savions rien de ce qui s’y passait.

Nous avons participé à des réunions sociales, des déjeuners et des dîners où Epstein était présent et où des questions académiques étaient discutées. Nous n’avons jamais été témoins de comportements inappropriés, criminels ou répréhensibles de la part d’Epstein ou d’autres. À aucun moment nous n’avons vu d’enfants ou de mineurs présents.

Epstein a proposé des rencontres entre Noam et des personnalités qui intéressaient Noam, en raison de leurs différentes perspectives sur des thèmes liés au travail et à la pensée de Noam. C’est dans ce contexte académique que Noam a écrit une lettre de recommandation.

Le courriel de Noam à Epstein, dans lequel Epstein cherchait des conseils sur la presse, doit être lu dans son contexte. Epstein avait affirmé à Noam qu’il [Epstein] était injustement persécuté, et Noam a parlé de sa propre expérience dans les controverses politiques avec les médias. Epstein a créé un récit manipulateur sur son cas, auquel Noam a cru de bonne foi. Il est maintenant clair que tout était orchestré, Epstein ayant au moins comme intention de tenter de faire en sorte que quelqu’un comme Noam répare sa réputation par association.

La critique de Noam n’a jamais été dirigée contre le mouvement des femmes ; au contraire, il a toujours soutenu l’égalité des genres et les droits des femmes. Ce qui s’est produit, c’est qu’Epstein a profité de la critique publique de Noam envers ce qui est devenu connu sous le nom de « culture de l’annulation » [cancel culture] pour se présenter comme une victime de celle-ci.

Ce n’est qu’après la deuxième arrestation d’Epstein en [juillet] 2019 que nous avons appris toute l’étendue et la gravité de ce qui était alors des accusations — et qui sont maintenant confirmées — des crimes odieux contre les femmes et les enfants. Nous avons été négligents de ne pas avoir fait de recherches approfondies sur ses antécédents. Ce fut une grave erreur, et pour ce manque de jugement, je m’excuse au nom de nous deux. Noam m’a confié, avant son accident vasculaire cérébral, qu’il ressentait la même chose.

En 2023, la première réponse publique de Noam aux questions concernant Epstein n’a pas reconnu adéquatement la gravité des crimes d’Epstein et la souffrance persistante de ses victimes, principalement parce que Noam considérait comme évident qu’il condamnait de tels crimes. Cependant, une position ferme et explicite sur de telles questions est toujours requise.

Il a été profondément troublant pour nous deux de réaliser que nous étions engagés avec quelqu’un qui se présentait comme un ami serviable, mais qui menait une vie cachée d’actes criminels, inhumains et pervers.

Depuis la révélation de l’étendue de ses crimes, nous sommes sous le choc.

Afin de clarifier le chèque : Epstein a demandé à Noam de développer un défi linguistique qu’Epstein souhaitait établir comme un prix régulier. Noam y a travaillé, et Epstein a envoyé un chèque de 20 000 $ US comme paiement. Le bureau d’Epstein m’a contacté pour organiser l’envoi du chèque à notre adresse personnelle.

Concernant le transfert rapporté d’environ 270000 $, je dois clarifier qu’il s’agissait entièrement des propres fonds de Noam. À l’époque, Noam avait identifié des incohérences dans ses ressources de retraite qui menaçaient son indépendance économique et lui causaient une grande détresse. Epstein a offert une assistance technique pour résoudre cette situation spécifique.

À cet égard, Epstein a agi en conséquence, récupérant les fonds pour Noam, dans un geste d’aide et très probablement dans le cadre d’une machination visant à obtenir un plus grand accès à Noam. Epstein a agi uniquement en tant que conseiller financier pour cette affaire spécifique. À ma connaissance, Epstein n’a jamais eu accès à nos comptes bancaires ou d’investissement.

Il est aussi important de clarifier que Noam et moi n’avons jamais eu d’investissements avec Epstein ou son bureau, individuellement ou en couple.

J’espère que cela clarifie et explique rétrospectivement les interactions de Noam Chomsky avec Epstein. Noam et moi reconnaissons la gravité des crimes de Jeffrey Epstein et la profonde souffrance de ses victimes. Rien dans cette déclaration ne vise à minimiser cette souffrance, et nous exprimons notre solidarité inconditionnelle avec les victimes.

7 février 2026.

Valéria Chomsky