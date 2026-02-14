Caracas, 12 février 2026 (venezuelanalysis.com) – La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a accueilli mercredi le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, au palais de Miraflores à Caracas.

Wright est le plus haut responsable américain à être reçu au palais présidentiel depuis plus de 25 ans. Cette visite très médiatisée a eu lieu un peu plus d’un mois après que les forces américaines ont bombardé Caracas et kidnappé le président vénézuélien Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores le 3 janvier.

Rodríguez et Wright, qui était accompagné de la chargée d’affaires américaine Laura Dogu, ont tenu une réunion privée avant de s’adresser brièvement à la presse.

La dirigeante par intérim du Venezuela a axé ses déclarations sur un « programme énergétique » conjoint entre Caracas et Washington qui pourrait être « mutuellement bénéfique ». Les pourparlers auraient inclus des discussions sur des projets pétroliers, gaziers, électriques et miniers.

« Le point principal de notre programme est l’établissement d’une alliance productive à long terme, avec un programme énergétique qui devienne le moteur de nos relations bilatérales », a déclaré Rodríguez aux journalistes. « Ce programme énergétique devrait être efficace, complémentaire et bénéfique pour les deux pays. »

Défendant le récent rapprochement, elle a souligné les liens énergétiques entre le Venezuela et les États-Unis remontant à 150 ans.

« Notre relation a connu des hauts et des bas sur le plan politique, mais je suis convaincue que par la diplomatie, nous pouvons surmonter nos différends », a ajouté Rodríguez. Elle n’a fait aucune mention de Maduro dans ses déclarations publiques.

Rodríguez, qui a servi sous Maduro en tant que vice-présidente, a assumé la présidence par intérim le 5 janvier, conformément aux directives de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Maduro et Flores ont plaidé non coupables aux accusations, y compris de complot de trafic de stupéfiants.

Les autorités vénézuéliennes ont accéléré un réengagement diplomatique avec l’administration Trump depuis les attaques du 3 janvier. Dans une entrevue récente, le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, frère de la présidente par intérim, a souligné la perspective d’établir une relation « gagnant-gagnant » avec Washington.

Le leader parlementaire a déclaré que le Venezuela « adaptait » sa législation pour attirer les investissements américains. Le pouvoir législatif vénézuélien a récemment révisé la loi sur les hydrocarbures du pays afin d’accorder des incitations accrues aux entreprises étrangères. En vertu de la loi réformée, les entreprises privées bénéficieront de réductions d’impôts et de redevances, ainsi que d’un contrôle élargi sur les opérations et les ventes et de la prérogative de soumettre les litiges à des organismes d’arbitrage externes.

Pour sa part, Wright a déclaré qu’il apportait « un message » de Trump, selon lequel le président américain était engagé dans un « programme plus large pour rendre les Amériques à nouveau grandes ». Le secrétaire à l’Énergie a salué un « dialogue merveilleux et franc » avec les dirigeants vénézuéliens et a parlé de « formidables opportunités » dans le secteur énergétique de la nation caribéenne.

Wright a souligné les récentes dérogations aux sanctions de l’administration Trump, permettant aux entreprises américaines de revenir dans le secteur pétrolier vénézuélien et autorisant les exportations de diluants, d’autres intrants et de technologies pour les opérations pétrolières vers ce pays d’Amérique du Sud.

« Nous avons travaillé à délivrer des licences pour les entreprises existantes, pour les nouvelles entreprises qui veulent entrer au Venezuela, pour que les entreprises vénézuéliennes achètent des produits [américains] et augmentent la production pétrolière », a-t-il poursuivi. « Nous voulons libérer le peuple vénézuélien et son économie. »

Jeudi, Rodríguez et Wright ont visité Petroindependencia, une usine de valorisation du brut [pétrole brut lourd] dans la ceinture pétrolière de l’Orénoque. Selon les rapports, Wright doit également visiter Petropiar. Chevron est un actionnaire minoritaire dans les deux coentreprises. Le responsable américain tiendra également des réunions avec des dirigeants d’entreprise et a affirmé vouloir « améliorer la gestion » de PDVSA.

Depuis janvier, l’administration Trump a exercé un contrôle sur les exportations de pétrole vénézuélien. Les négociants en matières premières Vitol et Trafigura ont acheté du brut vénézuélien pour le revendre à d’autres clients, tout en déposant les recettes sur des comptes gérés par les États-Unis au Qatar. Washington a jusqu’à présent restitué à Caracas 500 millions de dollars sur un accord initial de 2 milliards de dollars.

Les licences récentes exigent également que les paiements soient effectués sur des comptes désignés par le Trésor américain et bloquent les transactions avec des entreprises de Chine, de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Russie. Les forces américaines ont maintenu un blocus naval et saisi plusieurs pétroliers pour avoir prétendument transporté du brut vénézuélien. PDVSA reste également sous le coup de sanctions financières.

L’ancien président Hugo Chávez (1999-2013) entretenait une relation conflictuelle avec Washington, dénonçant à plusieurs reprises les interventions américaines à l’étranger, notamment en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. Il a également promu plusieurs projets d’intégration régionale.

Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis en 2019 après que la première administration Trump a officiellement reconnu le « gouvernement intérimaire » autoproclamé dirigé par Juan Guaidó comme l’autorité légitime du pays.

Malgré le rapprochement rapide, la Maison Blanche n’a pas encore reconnu le gouvernement par intérim de Delcy Rodríguez. La reconnaissance formelle pourrait ouvrir la voie à une restructuration de la dette extérieure considérable du Venezuela.

Ricardo Vaz a grandi au Mozambique. Très engagé politiquement dès son plus jeune âge et clairement anti-impérialiste, il a toujours ressenti une forte affinité pour la révolution bolivarienne et le chavisme, et a suivi de près les développements politiques au Venezuela. Après avoir vécu dans différents pays et continents, il s’est installé au Venezuela début 2019. Bien qu’il ait une formation en physique théorique, il s’est progressivement orienté vers le journalisme et l’analyse politique et a rejoint l’équipe de Venezuelanalysis en tant que rédacteur et éditeur en 2018. Il s’intéresse principalement aux sanctions, aux organisations du pouvoir populaire et à la couverture médiatique du Venezuela par les grands médias. Il est également membre des collectifs populaires Tatuy Tv et Utopix.