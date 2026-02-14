26 

Rodríguez salue les liens énergétiques « à long terme » avec les États-Unis alors qu’un responsable de Trump promet de « libérer le Venezuela »

Ricardo Vaz

La visite de haut niveau de Wright a eu lieu cinq semaines après que les forces américaines ont bombardé Caracas et kidnappé le président Nicolás Maduro le 3 janvier.

Caracas, 12 février 2026 (venezuelanalysis.com) – La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a accueilli mercredi le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, au palais de Miraflores à Caracas.

Wright est le plus haut responsable américain à être reçu au palais présidentiel depuis plus de 25 ans. Cette visite très médiatisée a eu lieu un peu plus d’un mois après que les forces américaines ont bombardé Caracas et kidnappé le président vénézuélien Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores le 3 janvier.

Rodríguez et Wright, qui était accompagné de la chargée d’affaires américaine Laura Dogu, ont tenu une réunion privée avant de s’adresser brièvement à la presse.

La dirigeante par intérim du Venezuela a axé ses déclarations sur un « programme énergétique » conjoint entre Caracas et Washington qui pourrait être « mutuellement bénéfique ». Les pourparlers auraient inclus des discussions sur des projets pétroliers, gaziers, électriques et miniers.

« Le point principal de notre programme est l’établissement d’une alliance productive à long terme, avec un programme énergétique qui devienne le moteur de nos relations bilatérales », a déclaré Rodríguez aux journalistes. « Ce programme énergétique devrait être efficace, complémentaire et bénéfique pour les deux pays. »

Défendant le récent rapprochement, elle a souligné les liens énergétiques entre le Venezuela et les États-Unis remontant à 150 ans.

« Notre relation a connu des hauts et des bas sur le plan politique, mais je suis convaincue que par la diplomatie, nous pouvons surmonter nos différends », a ajouté Rodríguez. Elle n’a fait aucune mention de Maduro dans ses déclarations publiques.

Rodríguez, qui a servi sous Maduro en tant que vice-présidente, a assumé la présidence par intérim le 5 janvier, conformément aux directives de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Maduro et Flores ont plaidé non coupables aux accusations, y compris de complot de trafic de stupéfiants.

Les autorités vénézuéliennes ont accéléré un réengagement diplomatique avec l’administration Trump depuis les attaques du 3 janvier. Dans une entrevue récente, le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, frère de la présidente par intérim, a souligné la perspective d’établir une relation « gagnant-gagnant » avec Washington.

Le leader parlementaire a déclaré que le Venezuela « adaptait » sa législation pour attirer les investissements américains. Le pouvoir législatif vénézuélien a récemment révisé la loi sur les hydrocarbures du pays afin d’accorder des incitations accrues aux entreprises étrangères. En vertu de la loi réformée, les entreprises privées bénéficieront de réductions d’impôts et de redevances, ainsi que d’un contrôle élargi sur les opérations et les ventes et de la prérogative de soumettre les litiges à des organismes d’arbitrage externes.

Pour sa part, Wright a déclaré qu’il apportait « un message » de Trump, selon lequel le président américain était engagé dans un « programme plus large pour rendre les Amériques à nouveau grandes ». Le secrétaire à l’Énergie a salué un « dialogue merveilleux et franc » avec les dirigeants vénézuéliens et a parlé de « formidables opportunités » dans le secteur énergétique de la nation caribéenne.

Wright a souligné les récentes dérogations aux sanctions de l’administration Trump, permettant aux entreprises américaines de revenir dans le secteur pétrolier vénézuélien et autorisant les exportations de diluants, d’autres intrants et de technologies pour les opérations pétrolières vers ce pays d’Amérique du Sud.

« Nous avons travaillé à délivrer des licences pour les entreprises existantes, pour les nouvelles entreprises qui veulent entrer au Venezuela, pour que les entreprises vénézuéliennes achètent des produits [américains] et augmentent la production pétrolière », a-t-il poursuivi. « Nous voulons libérer le peuple vénézuélien et son économie. »

Jeudi, Rodríguez et Wright ont visité Petroindependencia, une usine de valorisation du brut [pétrole brut lourd] dans la ceinture pétrolière de l’Orénoque. Selon les rapports, Wright doit également visiter Petropiar. Chevron est un actionnaire minoritaire dans les deux coentreprises. Le responsable américain tiendra également des réunions avec des dirigeants d’entreprise et a affirmé vouloir « améliorer la gestion » de PDVSA.

Depuis janvier, l’administration Trump a exercé un contrôle sur les exportations de pétrole vénézuélien. Les négociants en matières premières Vitol et Trafigura ont acheté du brut vénézuélien pour le revendre à d’autres clients, tout en déposant les recettes sur des comptes gérés par les États-Unis au Qatar. Washington a jusqu’à présent restitué à Caracas 500 millions de dollars sur un accord initial de 2 milliards de dollars.

Les licences récentes exigent également que les paiements soient effectués sur des comptes désignés par le Trésor américain et bloquent les transactions avec des entreprises de Chine, de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Russie. Les forces américaines ont maintenu un blocus naval et saisi plusieurs pétroliers pour avoir prétendument transporté du brut vénézuélien. PDVSA reste également sous le coup de sanctions financières.

L’ancien président Hugo Chávez (1999-2013) entretenait une relation conflictuelle avec Washington, dénonçant à plusieurs reprises les interventions américaines à l’étranger, notamment en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. Il a également promu plusieurs projets d’intégration régionale.

Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis en 2019 après que la première administration Trump a officiellement reconnu le « gouvernement intérimaire » autoproclamé dirigé par Juan Guaidó comme l’autorité légitime du pays.

Malgré le rapprochement rapide, la Maison Blanche n’a pas encore reconnu le gouvernement par intérim de Delcy Rodríguez. La reconnaissance formelle pourrait ouvrir la voie à une restructuration de la dette extérieure considérable du Venezuela.

Ricardo Vaz a grandi au Mozambique. Très engagé politiquement dès son plus jeune âge et clairement anti-impérialiste, il a toujours ressenti une forte affinité pour la révolution bolivarienne et le chavisme, et a suivi de près les développements politiques au Venezuela. Après avoir vécu dans différents pays et continents, il s’est installé au Venezuela début 2019. Bien qu’il ait une formation en physique théorique, il s’est progressivement orienté vers le journalisme et l’analyse politique et a rejoint l’équipe de Venezuelanalysis en tant que rédacteur et éditeur en 2018. Il s’intéresse principalement aux sanctions, aux organisations du pouvoir populaire et à la couverture médiatique du Venezuela par les grands médias. Il est également membre des collectifs populaires Tatuy Tv et Utopix.

 https://venezuelanalysis.com/news/rodriguez-hails-long-term-us-energy-ties-as-trump-official-vows-to-set-venezuela-free/
14/02/2026 21:01 par Palamède Singouin

Il serait intéressant de connaître la position officielle du Venezuela de Dulcy Rodriguez sur la situation personnelle de Maduro pour se faire une idée un peu plus précise sur des évènements qui apparaissent comme de plus en plus nébuleux.

L’Amérique du sud a produit aussi des Lenine Moreno et des Boric...

14/02/2026 22:56 par Vania

Je ne veux pas polémiquer mais cet article ressemble plus à un télégramme et oublie de mentionner le contexte. Il est important de dire que le Venezuela, a été bombardé ,le pays est encerclé par une armada étasunienne, la présidente en charge et les leaders chavistes ont un pistolet sur la tempe, ils agissent avec une grande prudence (diplomatie Bolivarienne de Paix), veulent éviter un autre bombardement, veulent réussir a libérer le président légitime Maduro et sa femme la députée Cilia Florez, mais aussi veulent éviter une autre catastrophe économique et comprennent que la vente de pétrole est nécessaire pour développer le pays.
P.S. : Un peu choquant de lire Maduro, Florez, Rodriguez , Est-ce un télégramme ?

15/02/2026 05:17 par Vania

@Palmède S. Le gouvernement bolivarien du Venezuela subit depuis plus de 26 ans une guerre d’agressions déclarée par les eeuu + occident. Depuis les bombardements et la séquestration du président le 3 janvier, la situation s’est aggravée et l’agresseur les pointe avec des armes. Le président Maduro et son équipe ne sont pas des idiots et avaient analysé, avec son équipe, ce scénario (la possibilité qu’il soit attaqué ou autre). Il leur avait donné des instructions précises. La présidente en charge est une personne qu’il connaît très bien et le président a pleine confiance. Pour vous éclairer , je vous raconte que le 12 février, le président Maduro a appelé par téléphone son fils Nicolas.Concernant les actions des haut chargés du gouvernement (Présidente (E) + "alto mando"), il a déclaré : "Vous êtes en train de faire exactement ce qu’il fallait faire, la route est correcte.Unité du peuple et des dirigeants, et Paix "
https://actualidad.rt.com/actualidad/586891-maduro-envia-mensaje-venezuela-haciendo-correcto
P.S : la comparaison avec Judas Moreno et Boboric est absurde !

15/02/2026 05:39 par Made in Québec

Le fils de Nicolás Maduro qui entrevoit la possibilité d’une reprise des liens diplomatiques avec IsraHell, si seulement Hugo Chávez pouvait l’entendre, il ne ferait pas que se retourner dans sa tombe, il en ressortirait prestement avec un couteau entre les dents !

15/02/2026 08:53 par jacques-françois bonaldi

Il semblerait que les seuls à donner des "explications", ce sont les hauts fonctionnaires étasuniens. On aimerait avoir des éclaircissements de la part des autorités vénézuéliennes, notamment au sujet de cette nouvelle loi sur le pétrole et de quoi il en retourne exactement, parce que tout ce que l’on sait et semble apparaître, c’est que le pétrole du pays est passé sous la coupe des trumpistes et Cie. On aimerait bien un démenti formel et explicite pour en avoir le cœur net et être rassurés.

a Vania
Je redis mes impressions : on dirait que le gouvernement vénézuélien a pris peur à ce coup de semonce et au premier affrontement direct avec l’impérialisme pur et dur, et qu’il semble presque prêt à beaucoup (trop) de choses pour amadouer la Maison-Blanche. Or, si j’en crois mon expérience cubaine, plus vous cédez à l’impérialisme, et plus celui-ci se sentira fort et moins il vous respectera...

Soit dit en passant, Delcy Rodriguez ne devrait pas tant sourire en serrant la main d’un envoyé de Trump. La diplomatie n’en demande pas tant.

15/02/2026 14:09 par Palamède Singouin

@ Vania

J’aimerais partager votre optimisme (relatif) mais franchement, le message de Maduro à son fils du fond de sa geôle US, où l’on ne sait rien des conditions qu’il y subi, pour lui dire que tout va (presque) pour le mieux dans le meilleur des mondes bolivariens, vous pensez qu’il faut s’y fier ?

15/02/2026 15:04 par Jérôme Dufaur

@jacques-françois bonaldi

Pour le sourire, vous avez parfaitement raison. Le symbole est terrible. En plus, devant une représentation de Bolivar.

Pour le reste : Jorge Rodríguez (notamment) a défendu publiquement cette loi sur les hydrocarbures (vu que la loi est passée par le parlement, les argumentaires sont disponibles). Romain Migus y revient dans sa dernière vidéo.
Le plus difficilement entendable étant les dispositions sur le recours aux mécanismes internationaux d’arbitrage puisque l’expérience porte à considérer que l’Etat, PDVSA et, in fine, les droits économiques et sociaux des Venezueliens en sortiront toujours perdants.

Difficile de dire si cette stratégie est la bonne. Mais, j’ai l’impression (pour Cuba, pour le Venezuela, pour la Grèce, etc. ou pour n’importe quel projet politique non aligné avec les desiderata de l’empire) qu’aucune bonne stratégie n’est disponible en l’état actuel des choses. La force ne comprend que la force. Pour jouer la carte de la force, il faudrait être fort. Qui duispose d’une telle force aujourd’hui ? L’absence d’une internationale digne de ce nom, qui pourrait donner de la force, se fait cruellement sentir. Tout cela est un peu schématique, j’en conviens.

15/02/2026 15:31 par sylvain

Il parait évident que les USA ont bénéficiés de complicités importantes lors de rapt. Sinon comment expliquer que ce fut si facile ? il n’y a rien de plus facile a abattre que des hélicoptères, et les venezuéliens avaient des systèmes de DCA Russes...

15/02/2026 21:17 par John

Comment interpréter cette photo ? Le ministre Wright (également PDG de Liberty Energy) accompagné de Mme Dogu avec en arrière plan un portrait de Simon Bolivar !

15/02/2026 22:08 par Vania

Je trouve important de rappeler que les leaders chavistes étaient sous le choc ce 3 janvier ( avez-vous vécu un bombardement ?) et ont eu 15 minutes (commandées par les gangsters)pour décider quoi faire (*)
(*)https://x.com/PaduLeGoat/status/2015370181241966795
Ils ont compris qu’ils avaient 3 possibilités : 1) Se battre , mais vu le rapport des forces (surtout en guerre électronique), c’était un suicide et un massacre (un génocide comme celui de Gaza). Ils seraient probablement morts. 2) Fuir (se rendre)à un autre pays, et dans ce cas le pays serait gouverné par Trompe + gangsters. 3) Négocier, sachant qu’il y aura des pertes (repli tactique), mais qu’ils feront tout pour ne pas perdre les acquis sociaux (santé, éducation, comunas, logements ). La négociation se fait avec un pistolet sur la tempe (l’armada est là en face et des bateaux pirates surveillent toute la côte caribéenne ). Les gangsters sont très dangereux (ils ont même lancé 2 bombes atomiques au Japon sur une population innocente), sont des psychopathes calculateurs qui souvent jouent la comédie, déclarant qu’ils veulent la Paix, luttent pour la Paix ??, prix de la Paix etc.
Quelle l’attitude adopter face aux envoyés du régime de gangsters ? Se montrer vaincu, colérique et malveillant (comme eux) ? Je ne suis pas sure que cela soit efficace .J. Rodriguez est psychiatre et a certainement étudié la personnalité des psychopathes., plus concrètement celle du président Trompe : il est un primate avec cravate,maléfique, mégalomane et sa façon de percevoir les autres est très élémentaire et utilitaire (convient, ne convient pas, "good person, bad person, great etc).La présidente (E) Delcy (comme le président Maduro )sont de nature souriants. Son sourire me fait penser au "happy new year " du président Maduro face aux juges du système étasunien d’injustices. Savez-vous quelle est la personne la plus enragée par le sourire de Delcy Rodriguez ? La représentante de l’extrême droite du Venezuela, la fasciste Corina Manchado et compagnie, doit s’arracher les cheveux et se rouler par terre de la rage
Concernant l’économie du pays qui était une catastrophe sous le blocus, blocus qui a provoqué une grande souffrance au peuple, les dernières années l’économie et la vie de la population avaient amélioré grâce à un effort propre et à l’aide des pays amis. Concernant le pétrole, en 2024 et 2025 ils exportaient du pétrole en Chine Mais actuellement le pays est assiégé et les pirates étasuniens volent ce pétrole (La Chine va -t-elle envoyer des bateaux de guerre pour protéger son pétrole ? pas que je sache) . Sachant que le Venezuela a toujours exporté du pétrole aux eeuu (le gouvernement de Chavez vendait une quantité très importante de pétrole aux eeuu et a utilisé cet argent pour "les misiones"). Sachant que c’est justement Trompe en 2018 qui a bloqué le pays et la vente de ce pétrole, a volé citgo, et pensait qu’ils allaient périr, mourir de faim et se rendre. Sachant qu’en 2020 , le Venezuela a reçu seulement 1% du budget de 2012 !Quoi Faire ? Subir une autre catastrophe économique et sociale ?Pas de choix, vendre du pétrole aux voyous des eeuu
https://x.com/ChrisRodrigAl/status/2019803384769876119
Parler de "la fameuse trahison au président Maduro ",est totalement absurde (la droite et la gauche de salon utilisent cette argument). Situation simple : des voyous ont séquestré ta fille et demandent de l’argent . Quoi faire ?Si tu aimes ta fille tu feras Tout pour la libérer.Tu as 2 possibilités 1) Tu négocies et renonces à une partie de tes avoirs ou 2) Si tu es extrêmement fort et puissant, tu organises un sauvetage (Dans ce cas tu arrives aux eeuu avec un super comando pour libérer le président ??).
Concernant la présence de la diplomate étasunienne (dangereuse bien sûr, ils ne vont pas envoyé une sainte) s’explique car aux eeuu il n’y a pas de délégation diplomatique du Venezuela et le président est SEUL : il ne parle qu’avec ses avocats. Ils ont donc envoyé un bon diplomate Félix Plasencia
(*)https://x.com/PaduLeGoat/status/2015370181241966795
P.S. : Une quantité énorme de fausses nouvelles circulent sur le net concernant le Venezuela.
Le gouvernement du Venezuela est assez seul et comme dit@J Dufaur :""Pour jouer la carte de la force, il faudrait être fort. Qui dispose d’une telle force aujourd’hui ? L’absence d’une internationale digne de ce nom, qui pourrait donner de la force, se fait cruellement sentir..."

16/02/2026 00:48 par Vania

Les dirigeants chavistes font ce qu’ils trouvent le plus adéquat dans ces circonstances difficiles.
J. Rodriguez et les révolutionnaires en A.Latine utilisent ces citations en espagnol : "lo cortés no quita lo valiente " (cortés= courtois, quitar = enlever ; valiente = courageux), "Que no nos roben la esperanza" ni la sonrisa ( esperanza = espoir sonrisa=sourire robar =voler ).
La présidente (E) Delcy revendique le bolivarianisme, le projet politique de S Bolivar pronocé en Angostura le 15 février 1819 : "La vraie démocratie est seulement possible si elle assure l’égalité sociale"ou l’égalité sociale est le garant de la démocratie "
https://www.telesurtv.net/delcy-angostura-base-modelo-social-venezuela/

16/02/2026 09:15 par jacques-françois bonaldi

Je me pose une question : si, soumis aux sanctions des Etats-Unis et sans la manne du pétrole, le PIB du Venezuela a enregistré une croissance de 9 p. 100 (si je me souviens bien des chiffres de Nicolás Maduro et de la CEPAL), c’est donc que le pays peut progresser et résister dans ces conditions-là, que le pétrole n’est peut-être pas si important, qu’il y a peut-être d’autres moyens à mettre en place. Et que, donc, le pays pourrait résister sur un certain temps pour avoir le temps de se retourner, sans donner l’impression de sembler céder si vite au bourreau. Oui, en blocus, c’est sûr, on souffre. Ici, à Cuba, on connaît ! Et on se serre la ceinture depuis bien plus longtemps qu’au Venezuela. Si le peuple n’est pas capable de le faire pour sauver sa Révolution, alors, c’est que quelque chose ne va pas... Je ne parle pas de trahison au sommet. Mais je souhaiterais voir se mettre en place une "Stratégie de résistance" en liaison avec le peuple, sans lequel rien ne peut se faire... Et pour adresser à Washington un autre genre de message que celui que j’ai constaté à ce jour.

16/02/2026 14:44 par Made in Québec

@sylvain, vous insinuez, sous forme de questionnement, ce qui a déjà été répondu à de très nombreuses reprises et ce, dès les premières semaines après l’agression terroriste US. Vous vivez dans une grotte ou quoi ?

16/02/2026 21:12 par Vania

Bonjour M Bonaldi, La situation n’est pas la même de 2024, et 9 mois de 2025. Le Venezuela est assiégé militairement ,30 % de l’armée étasunienne est en face (les voyous eeuu dépensent 20 millions /jour pour ce siège). Si le Venezuela a pu progresser économiquement en 2024-2025 , c’est parce que le gouvernement a développé son économie à l’interne avec différents pays et il pouvait exporter du pétrole et d’autres produits à plusieurs pays comme la Chine. Or, actuellement, l’armada des gangsters est en face avec toutes sortes d’armes et un porte avion qui peut transporter un nombre d’avions équivalent à celui d’un pays complet !Si un pétrolier part vers la Chine, Cuba ou la Russie, celui -ci est systématiquement piraté et le pétrole avec le pétrolier complet sont volés par les eeeuu. Ils vont faire pareil avec les exportations. Un ex : les pêcheurs qui se retrouvent un peu plus loin des côtes , peuvent être bombardés ! leurs embarcations retenues ,les gps des pêcheurs sont systématiquement interceptés. Ceci depuis la fin 2025.Le 3 janvier, les voyous les ont menacé d’un autre bombardement si pas des négociations.C’est certain, qu’ ils vont les bombarder à nouveau, les massacrer et détruire le pays.Ils ont eu 15 min pour prendre une décision
https://x.com/PaduLeGoat/status/2015370181241966795
Je bien aimé les commentaires de Mario Silva et de de Monedero sur cette situation si dangereuse ;
https://x.com/camilapress/status/2022856929513525280
https://www.youtube.com/watch?v=SXwTaA1Fgos

17/02/2026 14:27 par Geb

Il y a une autre interprétation possible.

Qui impliquerait Le Vénézuela et la Chine dans une opération stratégique combinée.

Je m’explique :

Le Venézuela est dans une situation critique face aux Américains. Ils détiennent leurs dirigeants et veulent opérer les extractions de brut et leur vente à leur compte.

Les Chinois eux ont les contrats payés en infrastructures pétrolières qui peuvent tomber dans les mains des Yanquis s’ils obtiennent un accord des Bolivariens pour l’extraction.

Or cet accord est payable en pétrole extrêmement discounté car payé d’avance et il représente 80% des achats de pétrole par les chinois au Vénézuéla. Et environ 40% de la totalité d’import d’hydrocarbures en Chine.

Si on regarde au premier degré, du point de vue américain.
1. Les Chinois perdent leurs investissement en infrastructure au Venezuela.
2. les Yanquis comptent vendre aux Chinois payable en dollars le pétrole volé extrait grâce aux infrastructures volés aux Chinois au prix fort.

Au deuxième degré, vu de Chine,
1. Les Chinois n’achèteront certainement pas un pétrole qu’ils ont déjà payé à ceux qui leur ont volés leurs investissements techniques qui ont permis de l’extraire.
2. Payer en dollar ne les gênerait certainement pas car pour "acheter" ils n’achèteraient pas de la devise à la Fed par SWIFT mais liquideraient encore plus le reste de leurs Fonds du Trésor américains qu’ils savent "compromis", ce qui accélèrerait encore plus la chute du dollar.
3. Les Américains vont se retrouver avec un pétrole vénézuélien dont 80% sera en surplus et invendable au tarif, ce qui va faire s’écrouler le prix du baril, à commencer par celui payable en dollars uniquement par SWIFT en Occident.
4. Les raffineries de ex-PDVSA sous tutelle aux Etats-Unis ne sont pas capables de raffiner tout cet excédent et, en dehors du Canada, en Occident américanisé les pays qui raffinent du brut de la qualité ultra-lourde ne sont pas légion...

Et du point de vue vénézuelien j’imagine qu’ils vont certainement "négocier" en échange le retour de Maduro, lequel a l’air bien au courant de la situation à New-York et pas inquiet du tout.

C’est comme en Ukraine :

Au début on comprenait pas pourquoi Poutine allait si lentement, maintenant on voit venir le lièvre.

Mais il a fallu 3 ans, des millions de morts Ukrainiens, et la destruction d’un pays voyou.

17/02/2026 16:50 par jacques-françois bonaldi

à Vania
J’entends bien que c’est une tactique ou une stratégie, je ne sais. Espérons qu’elle soit la bonne. Mais montrer trop de faiblesse ou céder trop rapidement face à un régime qui ne conçoit que des rapports de force et qui voudra profiter au maximum de ce qu’il comprend justement comme un aveu de faiblesse me laisse dubitatif quand à ses possibles résultats. Je souhaite bien entendu que vous ayez raison et que cette politique porte des fruits..

Nous, ici, nous n’avons pas d’autre moyen que celui de la résistance en montrant le poing et en bombant le torse, comme depuis plus de soixante ans...

17/02/2026 17:58 par act

Qui connait le site "d’info alternative Vénézuélien" https://www.aporrea.org/ ?
LGS en a parlé et de nombreux articles diffusés par LGS, dont ceux de Lemoine, l’utilisent comme référence, pourtant ce site est souvent très critique envers le "gouvernement de transition", si j’ai bien compris. Je ne sais pas trop qu’en penser, d’où cet appel à l’équipe...merci d’avance pour vos réponses.

17/02/2026 22:02 par Vania

@act , il ne s’agit pas d’un "régime de transition", le président de la République Bolivarienne du Venezuela est Nicolas Maduro séquestré par des gangsters.. Le cas de séquestration ne figure pas dans la constitution. Les chavistes pour éviter le chaos on trouvé rapidement un mécanisme de réorganisation défensif et constitutionnel. Ces circonstances gravissimes les ont obligé à utiliser la méthode de repli tactique et ont pu éviter le démantèlement du gouvernement en place. Quant au journal mentionné , depuis 2017 c’est un journal d’opposition
Les roublards du gauchisme voudraient nous faire croire à la fin de l’histoire.
https://x.com/venezuelainfos/status/2023695309096837603

18/02/2026 13:29 par act

Bonjour Vania, décidément, il serait bon que vous cessiez d’imaginer ce que je n’écris pas et de vous contenter de lire ce que j’écris : si j’écris "gouvernement de transition" (et non régime) entre guillemets, c’est pour indiquer que je cite le site que j’évoque dans mon commentaire.

Manifestement vous (et Assim) semblez convaincue(s) que j’accuse le gouvernement actuel du Venezuela et particulièrement Delcy Rodriguez d’une trahison qui aurait permis l’opération US et l’enlèvement de Maduro.
Ce n’est pas le cas, je n’ai pas encore d’opinion sur ce point, je m’interroge et les éléments que j’ai évoqués dans mes commentaires précédents justifient largement ces interrogations. A ce stade, j’envisage une éventuelle trahison de certains éléments de l’armée et/ou de la sécurité vénézuélienne et je ne serais pas surpris d’apprendre que cet enlèvement aurait obtenu une forme d’accord du principal intéressé, ce afin d’éviter un bain de sang.
Le problème est qu’un bain de sang a bien eu lieu et que, mis à part les victimes civiles, ce sont principalement des Cubains qui en ont fait les frais. Mais aussi que depuis, si comme d’autres personnes solidaires de la révolution bolivarienne et cubaine, je comprends les enjeux et la situation périlleuse du Venezuela, certains aspects des décisions prises et de l’attitude lors des rencontres avec les représentants des USA peuvent légitimement poser des questions quant à leur nécessité. Bref, je suis prudent et attentif.
Bien à vous.

18/02/2026 20:43 par Palamède Singouin

@ act

je suis prudent et attentif</quote>

Et moi de même. Les tenants et aboutissants de ce triste épisode ne seront certainement pas connus de
sitôt. Contentons nous donc pour le moment d’attendre son prochain chapitre : la nouvelle comparution de Maduro, prévue vers la mi-mars, devant un tribunal.

19/02/2026 14:10 par Assimbonanga

A ce stade, Act envisage une éventuelle trahison de certains éléments de l’armée et/ou de la sécurité vénézuélienne et il ne serait pas surpris d’apprendre que cet enlèvement aurait obtenu une forme d’accord du principal intéressé, ce afin d’éviter un bain de sang.
Je crois qu’à force, tout le monde a compris ce que Act envisage . Je voudrais juste faire remarquer que je n’apparais à aucun moment sur cette page... C’est gentil de me citer mais c’est me faire trop d’honneur et un peu trop "envisager" !
Voilà, je viens de cramer une journée entière de droit à parler sur LGS.

19/02/2026 15:39 par act

Bonjour Assim, en effet c’est ton premier commentaire sur cette page mais sous d’autres textes tu m’as souvent répondu, directement ou indirectement, en (m’)expliquant que D.Rodriguez fait au mieux dans une situation périlleuse, etc. Je voulais donc m’assurer qu’il soit clair pour toi et Vania que je n’accuse pas D.Rodriguez de trahison. J’ai posté sur ce sujet chaque fois que j’avais des éléments factuels à apporter ou que quelqu’un.e s’adressait à moi.
Sans compter que tout ce qui touche à Cuba, (me) touche à une corde sensible. Actuellement je cherche, rassemble et vérifie des infos sur les manières possibles d’aider la population cubaine, dès que j’aurais quelque chose de concret j’en ferai part. Bien à toi.

20/02/2026 03:43 par jacques-françois bonaldi

Mercredi, visite du chef du South Command à Caracas. Ci-dessous le lien à l’information de CubaDebate http://www.cubadebate.cu/noticias/2026/02/19/jefe-del-comando-sur-de-eeuu-sostiene-reunion-con-la-presidenta-e-delcy-rodriguez/

quelques paragraphes :
Le ministre de la Communication et de l’Information, Miguel Pérez Pirela, offrant des détails sur cette visite, a indiqué que les autorités vénézuélienne et étasuniennes ont convenu de travailler à la mise au point d’un agenda de coopération bilatérale en vue de la lutte contre le trafic de substances illicites dans notre région, le terrorisme et la migration.
De son côté, la cheffe de la mission diplomatique étasunienne, Laura Dogu, a qualifié cette visite comme « un jour historique où nous avons donné la bienvenue au chef du Southcom. »
« L’ambassade étasunienne a informé : le général Donovan a eu une réunion avec les autorités intérimaires pour évaluer le thème de la sécurité, garantir la mise en place du plan en trois phases du Potus et avancer vers l’objectif d’un Venezuela aligné sur les Etats-Unis.
Elle a ajouté que « cette rencontre ratifie que la voie diplomatique doit être le mécanisme pour résorber les différends et aborder des questions d’intérêt binational et régional, d’intérêt pour toutes les parties.

Une fois de plus, les Etats-Unis sont bien plus bavards (et triomphants ou triomphalistes) que le gouvernement vénézuélien... dont il me semble qu’il devrait, comme dans le cas de la loi d’hydrocarbure, en dire un peu plus pour contrer précisément ces communiqués de "l’adversaire"...

[Note de LGS : en complément : https://www.legrandsoir.info/venezuela-delcy-rodriguez-recoit-le-chef-du-southcom-et-discute-d-un-programme-bilateral-contre-le-trafic-de-drogue-et-le.html ]

20/02/2026 12:07 par Assimbonanga

Trump est un menteur. Trump fait de la "communication". Il ne faut jamais croire Trump : il ment. Ainsi, lorsque Trump prétend fonder un "comité pour la paix", c’est un énorme mensonge, un bobard, un foutage de gueule, car c’est en réalité un comité pour la domination mondiale sous son commandement. Trump est typiquement orwellien. Ses mots signifient le contraire. Ce n’est pas la paix, c’est plutôt la PAX AMERICANA.

Trump a l’intention de supprimer les Palestiniens de Gaza pour y construire sa belle Riviera. On peut donc imaginer ("envisager" !) qu’il compte faire pareil à Cuba et sur les plages du Venezuela. Dans son esprit, les autochtones qui pullulent par-là ne sont que de vulgaires insectes dont on va se débarrasser : il vit dans son monde et si personne ne lui met des stops, il n’a aucune raison d’en sortir.

Malheureusement, et comme toujours, c’est toujours sur les victimes qu’on va taper : après tout, ne l’ont-elles pas cherché avec leurs mini-jupes ? Donc, on tape à bras raccourci sur les Delcy Rodriquez ou sur les Mélenchon, c’est idem des deux côtés de l’atlantique. Et non, ce n’est pas un hasard si Macron veut condamner à l’inéligibilité tout élu qui critique Israël. Ce n’est pas un hasard s’il envoie Aurore Berger en Israël. Ce n’est pas un hasard s’il classifie LFI d’extrême-gauche. Ce n’est pas un hasard si les milices d’extrême-droite vont perturer les meetings et conférences de LFI : le but était de créer l’incident sur lequel se jetteraient tous les médias. Ils ont eu la mort du néo-nazis Deranque, ils sont satisfaits. Les éléments de langage anti-Mélenchon étaient tous prêts. Guillaume Roquette, Yves Tréard y veillent. Anne Rosenchier y met sa couche ce matin sur Fance Inter. Rien n’est dû au hasard.

PS : sous prétexte que je t’ai fait une remarque une fois, act, merci de pas me voir partout. Je ne te vise nullement mais plutôt ce courant de pensée qui a été répandu médiatiquement et qui profite aux Trump et aux Macron. Je poste un jour sur deux. Le formulaire m’indique que j’ai posté 4 fois dans la semaine mais je ne sais pas quand commence la semaine, je me tiens à carreaux. Je suis étonnée que d’autres publient autant.

20/02/2026 12:21 par legrandsoir

Un jour = 24 h. Une semaine = 7 jours.
Un commentaire qui apporte un complément d’informations (avec sources, si possible) fera l’objet d’une plus grande bienveillance. Idem pour les profils identifiés (qui ne sont pas des pseudos).

20/02/2026 18:14 par Assimbonanga

Régime de transition : c’est le langage de l’ennemi, Trump en l’occurrence.
Delcy Rodriguez est présidente par intérim.
Il s’agit d’un intérim, jusqu’à la fin du mandat de Nicolas Maduro (en 2031 ?)

