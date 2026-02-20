Caracas, 19 février 2026 (venezuelanalysis.com) – La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a rencontré le chef du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), le général Francis Donovan, au palais de Miraflores mercredi.

Selon la presse présidentielle, les pourparlers de haut niveau, qui n’avaient pas été annoncés comprenaient également les ministres de l’Intérieur et de la Défense du Venezuela, respectivement Diosdado Cabello et Vladimir Padrino López.

« Au cours de la réunion, les deux pays ont convenu de travailler sur un programme de coopération bilatérale pour lutter contre le trafic de drogue dans notre région, ainsi que contre le terrorisme et la migration », peut-on lire dans un communiqué publié sur les médias sociaux.

Le gouvernement vénézuélien a soutenu que la réunion montrait que la « diplomatie » est le mécanisme pour aborder les « différences et les questions d’intérêt régional ».

Donovan est le dernier haut responsable américain à se rendre à Caracas et à rencontrer Rodríguez depuis les attaques militaires américaines du 3 janvier qui ont tué plus de 100 personnes et ont vu les forces d’opérations spéciales kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores.

La présidente par intérim s’est entretenue avec le directeur de la CIA, John Ratcliffe, le 15 janvier et a reçu le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, la semaine dernière au palais présidentiel. La chargée d’affaires américaine Laura Dogu est dans le pays depuis fin janvier, et Rodríguez a récemment rapporté avoir des communications régulières « respectueuses et courtoises » avec Trump et le secrétaire d’État Marco Rubio.

Le SOUTHCOM a confirmé la visite dans un communiqué de presse, révélant que Donovan était accompagné du secrétaire adjoint à la Guerre par intérim, Joseph Humire, et déclarant que les responsables avaient exprimé « l’engagement des États-Unis envers un Venezuela libre, sûr et prospère ».

Le commandement militaire américain a ajouté que les discussions avaient porté sur « la sécurité commune dans l’hémisphère occidental » et sur le « plan en trois phases » de l’administration Trump pour la nation caribéenne : « stabilisation, reprise économique et réconciliation, et transition ». Pour sa part, Dogu a rapporté la visite de Donovan sur les réseaux sociaux, la qualifiant de « journée historique » pour « faire progresser l’objectif visant à aligner le Venezuela sur les États-Unis ».

Donovan a pris la direction du SOUTHCOM en février après la démission de l’amiral Alvin Holsey suite à des désaccords avec le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, sur la légalité des frappes létales américaines contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue.

Depuis septembre, dans le cadre de l’« Opération Southern Spear », le SOUTHCOM a coordonné plus de 40 bombardements de petits navires qui ont tué plus de 130 civils. Les dernières frappes, le 16 février, ont visé deux bateaux dans l’est du Pacifique et un dans les Caraïbes, tuant 11 personnes au total. Ni Donovan ni Rodríguez n’ont mentionné les attaques en cours dans leurs comptes rendus publics après la réunion.

Le SOUTHCOM a également participé à la saisie de pétroliers accusés de violer les sanctions américaines en transportant du pétrole brut vénézuélien. Après avoir saisi sept navires dans les Caraïbes entre décembre et janvier, les forces américaines ont arraisonné deux pétroliers dans l’océan Indien ce mois-ci.

Dans les mois précédant l’opération du 3 janvier, Maduro et d’autres responsables vénézuéliens ont constamment dénoncé le renforcement militaire américain dans la mer des Caraïbes et le blocus naval contre les exportations de pétrole.

Les autorités vénézuéliennes ont également fustigé les accusations de « narcoterrorisme » de Washington contre Caracas, soulignant des rapports spécialisés, y compris de la DEA, qui plaçaient le Venezuela comme un pays marginal pour les flux mondiaux de stupéfiants. Les responsables vénézuéliens ont également rappelé l’histoire de l’implication des agences américaines dans le trafic de drogue.

Cependant, dans les semaines qui ont suivi les frappes du 3 janvier, Washington et Caracas ont accéléré un rapprochement diplomatique en vue de la réouverture de leurs ambassades. Le président Donald Trump a publiquement reconnu le gouvernement par intérim, mais le changement officiel de politique n’a pas encore été confirmé.

L’administration intérimaire de Rodríguez a également priorisé les réformes économiques pour attirer les investissements étrangers, y compris une refonte de la loi sur les hydrocarbures du pays favorisant les entreprise. Le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a déclaré que le gouvernement « adaptait » la législation pour attirer les entreprises américaines et visait une « économie de libre marché ».

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Ricardo Vaz a grandi au Mozambique. Très engagé politiquement dès son plus jeune âge et clairement anti-impérialiste, il a toujours ressenti une forte affinité pour la révolution bolivarienne et le chavisme, et a suivi de près les développements politiques au Venezuela. Après avoir vécu dans différents pays et continents, il s’est installé au Venezuela début 2019. Bien qu’il ait une formation en physique théorique, il s’est progressivement orienté vers le journalisme et l’analyse politique et a rejoint l’équipe de Venezuelanalysis en tant que rédacteur et éditeur en 2018. Il s’intéresse principalement aux sanctions, aux organisations du pouvoir populaire et à la couverture médiatique du Venezuela par les grands médias. Il est également membre des collectifs populaires Tatuy Tv et Utopix.