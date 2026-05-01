27 avril 2026

(Traduction automatique Microsoft)

Un nouveau rapport du Center for Economic and Policy Research (CEPR) a conclu que l’extension des sanctions américaines contre Cuba à partir de 2017 était probablement la principale cause d’une forte augmentation de la mortalité infantile à Cuba. Le rapport, rédigé par Alexander Main, Joe Sammut, Mark Weisbrot et Guillaume Long, examine l’augmentation sans précédent du taux de mortalité infantile (MI) à Cuba, qui a explosé de 148 % entre 2018 et 2025.

Durant cette période, les mesures coercitives, économiques et unilatérales américaines contre Cuba ont été considérablement renforcées par le président Trump puis sont restées presque entièrement en vigueur pendant son mandat avant d’être renforcées à nouveau sous la seconde administration Trump. Si l’IMT cubain était resté stable au cours des huit dernières années, environ 1 800 nourrissons ne seraient pas morts.

« La politique de pression maximale de Trump sur Cuba a tué de nombreux bébés, et bien que nous n’ayons pas encore de données pour les derniers mois, il est très probable que davantage de bébés meurent maintenant, et à un rythme encore plus élevé que l’année dernière, en raison du blocus actuel des carburants américains destinés à Cuba. » a déclaré Alexander Main, directeur de la politique internationale du CEPR et l’un des auteurs du rapport. « La question est de savoir combien de bébés devront encore mourir avant que le siège économique actuel contre Cuba ne prenne fin. »

Le rapport indique que « à Cuba, où l’État a depuis des décennies beaucoup investi dans les services de santé, le TMI était ... parmi les plus faibles de l’hémisphère occidental et inférieurs à ceux des États-Unis », mais que « depuis 2018, la RMI de Cuba est passée d’un taux annuel de 4,0 pour 1 000 naissances vivantes à 9,9 en 2025. »

Le rapport note que Cuba, contrairement à ses voisins de la région, ne s’est pas remise économiquement de la pandémie de COVID-19 et a enregistré une croissance annuelle du PIB par habitant de seulement 0,4 %, en moyenne, entre 2020 et 2024, contre 3,2 % dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le rapport analyse les effets économiques et sociaux du durcissement des sanctions américaines depuis 2017, en se concentrant particulièrement sur l’impact sur le secteur de la santé à Cuba.

La pression exercée par l’administration Trump sur Cuba a inclus des restrictions qui ont alimenté une contraction substantielle du secteur touristique clé ; ils ont sévèrement limité l’exportation de biens vers Cuba, y compris des médicaments essentiels et du matériel médical ; ils ont coupé l’accès de Cuba aux marchés financiers internationaux en replaçant le pays sur la liste des États sponsors du terrorisme ; ils ont réduit les envois de fonds ; ils ont fait pression sur des pays pour mettre fin à leurs accords de coopération médicale avec Cuba ; et ils ont imposé un récent blocus du carburant qui empêche le pétrole vénézuélien d’atteindre l’île.

« Les sanctions américaines ont ciblé les principales sources de revenus d’exportation de Cuba, telles que le tourisme, les envois de fonds des Cubano-Américains vers leurs familles, et ont même fait pression sur d’autres pays pour qu’ils mettent fin à leurs programmes de santé avec des médecins cubains.

Ces mesures ont considérablement réduit la capacité de Cuba à financer les aliments et les médicaments dont elle a besoin », a déclaré Joe Sammut, chercheur international au CEPR et également auteur du rapport. « Empêcher l’exportation de services médicaux est doublement cruel, car ces programmes servent principalement les communautés marginalisées des pays pauvres tout en générant des revenus en devises étrangères pour Cuba, dans un échange mutuellement bénéfique. Par conséquent, l’augmentation des sanctions américaines a un effet négatif expansionniste sur les soins de santé qui dépasse les 10 millions d’habitants de l’île. »

Comme le souligne le rapport, des recherches récentes ont montré que les sanctions économiques larges et unilatérales sont aussi meurtrières que les conflits armés, tuant environ 564 000 personnes par an, selon une étude des économistes du CEPR Francisco Rodríguez, Silvio Rendón et Mark Weisbrot publiée en août par The Lancet Global Health. Plus de la moitié de ces décès concernent des enfants de moins de cinq ans, et les décès infantiles sont encore plus disproportionnés, représentant les trois quarts de la population de moins de cinq ans.

« Les sanctions contre Cuba illustrent clairement comment ces sanctions économiques fonctionnent : elles ciblent la population civile, souvent dans le but de provoquer un changement de régime », a déclaré Mark Weisbrot, codirecteur du CEPR. « Cela peut augmenter considérablement les taux de mortalité, comme l’a démontré statistiquement l’étude sur l’impact des sanctions économiques dans le monde publiée par Lancet Global Health. L’augmentation de la mortalité à Cuba correspond à ce schéma, et la causalité est visible. »

Dès le mardi 28 avril, le Sénat américain pourrait voter une résolution sur les pouvoirs de guerre menée par les sénateurs Tim Kaine, Adam Schiff et Rubén Gallego afin d’empêcher toute action militaire des forces armées américaines contre Cuba sans autorisation préalable du Congrès.

« La résolution actuellement débattue au Congrès avance un argument convaincant selon lequel le blocus actuel constitue une participation militaire aux hostilités, ce qui est illégal selon la Constitution américaine car il n’a pas été autorisé par le Congrès », a déclaré Weisbrot.

« La punition collective des civils est interdite par la Quatrième Convention de Genève en cas de conflit armé, et peut être poursuivie comme crime de guerre. Ce concept semble applicable aujourd’hui avec le blocus naval actuel impliquant les forces armées américaines. »

Le rapport décrit également la vulnérabilité des nouveau-nés à Cuba en raison de l’impact des coupures de courant et des pénuries de carburant, comme l’a récemment rapporté le New York Times.

« Le confinement a eu un effet particulièrement sévère sur les infrastructures médicales et de soins, car des coupures fréquentes perturbent l’utilisation d’équipements clés pour le traitement des patients, y compris les incubateurs pour bébés prématurés et les ventilateurs qui aident les nouveau-nés malades à respirer », a déclaré Guillaume Long, chercheur principal au CEPR et auteur du rapport.

Le rapport note : « En raison des effets du blocus énergétique américain, il est très probable que le taux de mortalité infantile à Cuba ait considérablement augmenté depuis décembre 2025, lorsqu’il avait atteint 9,9 pour 1 000 naissances vivantes. D’autres indicateurs clés de santé, tels que l’espérance de vie et la mortalité maternelle, se sont probablement également détériorés depuis le début de l’année. »

(Extrait du CEPR)

https://cepr.net/es/newsroom/nuevo-informe-demuestra-que-el-endurecimiento-de-las-sanciones-de-eeuu-contra-cuba-desde-2017-alimento-un-fuerte-incremento-de-la-tasa-de-mortalidad-infantil-en-cuba/

http://www.cubadebate.cu/especiales/2026/04/28/informe-del-cepr-atribuye-a-las-sanciones-de-ee-uu-el-aumento-de-la-mortalidad-infantil-en-cuba/

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L’article signalant le vote prévu au Sénat le mardi 28 avril, donnons-en donc le résultat. Il s’agissait d’un effort des démocrates pour obliger Trump et son administration à obtenir l’approbation du Congrès avant de lancer n’importe quelle attaque contre Cuba. Le sénateur démocrate Tim Kaine, de Virginie, qui a évoqué la « résolution sur les pouvoirs de guerre » de 1973 (laquelle réaffirmait que seul le Congrès est habilité à déclarer une guerre), signale que le blocus énergétique a provoqué « une crise humanitaire dans toute l’île », dont l’interruption des soins médicaux, la non-adduction d’eau potable à des millions de personnes et la flambée des prix des aliments. Son argument est le suivant : « Nous sommes d’ores et déjà engagés dans des hostilités contre Cuba, puisque nous utilisons la force des Etats-Unis, en particulier les garde-côtes, mais aussi d’autres ressources, pour réaliser un blocus économique très dévastateur contre cette nation ». Selon lui, les mesures prises par Trump pour empêcher les envois de combustible à Cuba constituent une action militaire : « Si quelqu’un faisait aux Etats-Unis ce que nous sommes en train de faire à Cuba, nous le considérerions sans aucun doute comme un acte de guerre ». Trump ayant affirmé qu’après l’Iran, il s’occuperait de Cuba, les démocrates jugent qu’il faut voter la résolution sur « les pouvoirs de guerre » pour empêcher Trump de lancer une campagne militaire contre Cuba. Le sénateur démocrate Peter Welch affirme : “Les Etats-Unis et Cuba doivent trouver une manière de coexister pacifiquement. »

Mais le sénateur républicain de la Floride Rick Scott, l’un des plus farouches défenseurs des sanctions contre Cuba, a accusé les démocrates d’ignorer les violations des droits de l’homme de la part du gouvernement cubain : « Le président Trump fait tout son possible pour restaurer la liberté et la démocratie dans toute l’Amérique latine, et nous devrions faire tout notre possible pour l’appuyer. » Et il a donc soumis une motion d’ordre en vertu de laquelle cette résolution démocrate n’a pas de sens puisqu’elle évoque des actions de guerre ouvertes dans lesquelles les Etats-Unis ne sont pas engagés pour l’instant faute de déploiement de troupes. Le Sénat s’est donc prononcé avant sur cette motion d’ordre qu’il a entérinée par 51 voix contre 47... Trump pourra donc, fort de sa base républicaine au Congrès, continuer d’organiser des actions de guerre sans en informer le Sénat comme le prescrit pourtant la Constitution.

Jacques-François Bonaldi (La Havane), le 29 avril 2029