Marathon médiatique international

MARATHON MÉDIA INTERNATIONAL POUR CUBA

Du 17 avril à 20h00 au 18 avril 2026 à 20h00 : Contre le siège de Cuba et des peuples des Caraïbes

Pendant 24 heures sans interruption, nous ferons entendre nos voix pour dénoncer la politique de blocus, d’asphyxie économique et d’agression permanente imposée par le gouvernement des États-Unis à Cuba et aux autres peuples d’Amérique latine et des Caraïbes.

Ce marathon médiatique est un effort collectif visant à révéler au monde entier le caractère immoral et lâche des politiques impérialistes qui tentent de soumettre la souveraineté des peuples par le biais de sanctions, de campagnes de désinformation et de mesures coercitives unilatérales.

Le Marathon commémorera également le 65e anniversaire de la victoire du peuple cubain contre l’invasion mercenaire de la Baie des Cochons en 1961, un exploit historique qui a réaffirmé le droit de Cuba à l’autodétermination et à la souveraineté.

Cette victoire a démontré que les peuples, lorsqu’ils défendent leur dignité, sont capables de vaincre toute agression.

APPEL INTERNATIONAL

Nous appelons tous les médias du monde, quels que soient leur taille, leur portée ou leurs capacités techniques, à se joindre à cette Journée internationale de dénonciation et de solidarité.

Chaque espace médiatique compte. Chaque voix est nécessaire. Chaque minute d’antenne contribue à la lutte contre le silence des médias.

L’objectif est clair : briser le blocus de l’information et faire connaître à l’opinion publique internationale la vérité sur l’impact humain, économique et social du blocus et des agressions contre les peuples des Caraïbes et d’Amérique latine.

Comment participer ? Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre et contribuer à envoyer leurs contenus multimédias et leurs écrits à : europaporcuba@gmail.com, freethefive@outlook.com

Vous pouvez envoyer vos contenus dans toutes les langues et proposer des émissions, des débats, des écrits condamnant les blocus, des affiches sur les réseaux sociaux, des vidéos courtes pour cette journée consacrée à Cuba.

Europa por Cuba

Pour la souveraineté des peuples !

Contre l’impérialisme !

Pour la vérité et la justice internationale !