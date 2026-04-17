Où est passé le pilote américain du F15 ?

Dix jours se sont écoulés depuis le 5 avril, date à laquelle le président Trump d'abord, puis l'armée américaine ont annoncé que le pilote rescapé du F15 abattu avait été sauvé. Puis plus rien.

Pas une photo de ce pilote, pas un signe de vie ou d’existence. Le silence total des grands médias occidentaux est lui-même intrigant. Personne pour se poser des questions ? Des questions d’abord sur l’incohérence du récit de départ, celui d’explication de la destruction de plusieurs aéronefs, comme de cette disparation, de nouveau, du pilote. On se trouve devant in problème grave d’information et de communication. Y aurait-il un secret ? Serait-il si lourd qu’il puisse aboutir à la peur de parler, à une sorte de loi du silence, une omerta, mais à une échelle jamais connue.

On peut avancer alors une hypothèse certes audacieuse mais qui a le mérite d’expliquer le point essentiel, qui est l’absence d’images ou de photos du pilote sauvé, alors que c’est obligatoire traditionnellement dans ce cas de figure.

L’hypothèse est celle-ci : ce pilote tout simplement n’existerait pas. L’information d’un second pilote aurait alors été donnée pour cacher une autre opération qui a échoué comme en témoigne le nombre d’aéronefs détruit au sol.

Si cette hypothèse se confirme, on entre alors là carrément dans un autre monde terriblement inquiétant. Tout est alors possible. Ce serait une opération dans laquelle des centaines de personnes du système médiatique dominant auraient été embarqués, trompés eux-mêmes. Une sorte d’hallucination collective. Ça va loin, très loin. Et même trompés, ils auraient participé à tromper avec un zèle stupéfiant, sans jamais se poser une question, celle que sont supposés se poser les journalistes, les éditorialistes, les experts militaires de tout grade. Où alors ils ont été tout simplement, à divers degrés, complices. Quel scandale alors !

Djamel LABIDI

  Djamel LABIDI

COMMENTAIRES  

17/04/2026 14:06 par Yvon Henel

Des nouvelles des Skrypal ?

17/04/2026 18:46 par act

Une coquille, 2em paragraphe 4em ligne : "devant in problème".

Pour le reste vous enfoncez une porte ouverte par de nombreux analyses et commentateurs.
L’opération de sauvetage du pilote aurait, selon certains, aussi servi à camoufler l’échec d’une hypothétique mission des forces spéciales visant à extraire/voler l’uranium Iranien.

17/04/2026 18:58 par Léontin

C’est fou comme les Ricains aiment s’inventer des histoires. Et en plus ils adorent y croire. Comme les petites têtes blondes (ou brunes) avant leurs dix ans. Bon là, il s’approche des quatre-vingts, quand même, le tyran milliardaire. La sagesse et la raison ne lui viendront plus. Je plaindrais bien les citoyens modestes.

18/04/2026 01:27 par Djamel Labidi

Pour Act

Oui, je sais, c’est ce qui se dit : L’opération uranium.
Mais que ce pilote n’existe pas, c’est surtout cela l’important. ce serait énorme par les implications d’un tel mensonge.
Ce qui fait réfléchir c’est qu’on s’habitue à de tels mensonges et qu’on passe à autre chose.
Pour « la coquille « merci. Il y en a d’autres que j’aurais aimées corriger mais on n’a pas la main une fois l’article posté.

18/04/2026 18:03 par act

Merci beaucoup pour votre réponse M.Labidi.

Il est possible que le pilote que vous évoquez n’ai jamais existé, je pencherai plutôt pour "n’existe plus", ce qui serait/est encore plus contrariant et gênant pour l’empire (et qui cadrerait aussi avec votre observation quant à son absence dans les médias).
Bien à vous.

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