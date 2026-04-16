- Six militants de Palestine Action font face à un nouveau procès après avoir été acquittés en février, suite à plus d’un an de détention. S’ils sont reconnus coupables, ces six militants et 18 autres personnes seront probablement condamnés pour terrorisme et risqueront de lourdes peines de prison.

- Le jury n’a pas été informé de cette qualification de « terroriste », et les médias britanniques ne sont pas autorisés à la divulguer en vertu d’une décision de justice. Les militants n’auront pas non plus le droit d’expliquer aux jurés comment leurs actions visaient à enrayer le génocide à Gaza.

- Ces poursuites font suite à une réunion entre des représentants du gouvernement et des agents antiterroristes, au cours de laquelle la qualification de Palestine Action comme organisation terroriste a été évoquée. Ces représentants ont admis que les activités du groupe se limitaient « principalement à des actes de vandalisme », et non au terrorisme.

- En affirmant à tort que Palestine Action ciblait délibérément des personnes par des actes de violence, la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, s’est rendue coupable d’outrage au tribunal – mais une décision de justice interdit aux médias britanniques de relayer cette information. Les médias britanniques n’ont pas le droit de révéler publiquement que l’avocat de Palestine Action, Rajiv Menon, fait l’objet de poursuites pour outrage au tribunal pour avoir rappelé aux jurés leurs droits.

- En temps normal, les accusés encourraient une peine maximale de quatre ans s’ils étaient reconnus coupables et purgeraient moins de la moitié de leur peine. En vertu de la qualification draconienne de terrorisme — dont les jurés n’ont pas été informés —, les militants pourraient être condamnés à huit ans de prison. Leur libération devrait être approuvée par une commission spécialisée dans les affaires de terrorisme.

Le nouveau procès de six militants de Palestine Action (PA), acquittés de cambriolage aggravé en février, débutera le 13 avril. N’ayant pas obtenu de condamnations lors du précédent procès, l’accusation s’entend avec un juge partial pour fausser le jeu contre les accusés avant même le début des débats. Connus sous le nom des « Six de Filton », il s’agit de Samuel Corner, Jordan Devlin, Charlotte Head, Leona Kamio, Fatema Zainab Rajwani et Zoe Rogers.

De 2020 à son interdiction en 2025, Palestine Action a été une épine dans le pied de la branche britannique du dispositif de « défense » international d’Israël. Les usines et le siège d’Elbit Systems, entreprise d’armement israélienne, ont été fréquemment pris pour cible par le groupe. Elbit, contrainte à plusieurs reprises d’interrompre sa production et ayant subi des millions de livres sterling de dégâts, a fait appel à l’État britannique, qui a alors commencé à conspirer avec le fabricant d’armes pour réprimer les activistes.

Les six membres de Palestine Action, accusés lors du procès à venir, ne sont pas encore publiquement inculpés de terrorisme et seront jugés collectivement pour dommages matériels. L’un d’eux est également poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Cependant, s’ils sont reconnus coupables, le juge Jeremy Johnson a le pouvoir de décider unilatéralement s’ils doivent être condamnés comme terroristes. Ayant précédemment représenté le MI6 et la police britannique, Johnson a porté plainte contre l’avocat de Palestine Action pour outrage au tribunal, ce dernier ayant défendu avec succès ses clients.

Johnson a été nommé juge pour présider le procès après la destitution du précédent magistrat, qui avait accordé une libération sous caution à un accusé de Filton en mars 2025. Les restrictions draconiennes imposées aux médias par l’État britannique ont empêché le public d’apprendre la destitution choquante du premier juge en charge de l’affaire.

Les médias britanniques ont également été empêchés de rapporter que le nouveau juge, Johnson, avait refusé de classer l’affaire malgré les déclarations partiales faites par des représentants du gouvernement. L’intervention la plus notable est venue de la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, qui a fait de nombreuses déclarations liant faussement le groupe au terrorisme, même après avoir été, semble-t-il, avertie par les avocats de l’État britannique de ne pas commenter le procès de Filton.

De plus, les restrictions imposées par le tribunal interdisent aux six accusés de s’exprimer sur les crimes dont ils sont accusés. Interdits expressément d’informer les jurés de leurs motivations pour neutraliser un élément clé de la machine de guerre internationale israélienne, les accusés seront privés d’un volet essentiel de leur stratégie de défense. Lors de procès précédents, des militants ont plaidé avec succès que leurs actes présumés étaient nécessaires pour empêcher Israël de commettre des crimes bien plus graves.

Les accusés dans l’affaire Filton auront également l’interdiction de mentionner que leurs actions doivent être qualifiées d’actes terroristes. Bien qu’ils n’aient été inculpés d’aucun crime relevant de cette catégorie, leur demande de libération sous caution a été rejetée et ils ont croupi en prison pendant 15 à 18 mois, soit bien au-delà de la durée standard de six mois. En violation du règlement pénitentiaire, leurs contacts avec l’extérieur ont été sévèrement restreints, ce qui a conduit plusieurs militants à entamer une grève de la faim. Les conditions de détention étaient si pénibles qu’un accusé a tenté de se suicider.

Palestine Action a récemment appris que la décision sans précédent de traiter l’affaire Filton comme une affaire de terrorisme a été prise à l’issue d’une réunion secrète en juin 2024 entre des représentants du gouvernement et de hauts responsables de la lutte antiterroriste. Lors de cette réunion, les agents de la sécurité nationale ont discuté de la possibilité de désigner Palestine Action comme faction terroriste, tout en examinant les conséquences d’une telle mesure sur les ressources des forces de l’ordre. Cette décision a été prise alors même que les responsables reconnaissaient ouvertement que « les activités précédentes de PA... impliquent très rarement des infractions contre les personnes et se limitent principalement à des enquêtes pour dommages matériels ».

Les révélations faites par l’accusation lors du premier procès de Filton soulèvent une question évidente : l’affaire entière a-t-elle été transformée en poursuites pour terrorisme afin de mettre Palestine Action sur le même plan qu’Al-Qaïda et Daech ? Le média britannique indépendant Declassified UK a révélé qu’à huis clos, de hauts responsables du gouvernement et du MI5 ont admis qu’il n’existait « aucun précédent connu d’une organisation interdite » comme terroriste « en raison de son utilisation ou de la menace d’une action impliquant des dommages matériels importants ».

L’État britannique a beaucoup à perdre ou à perdre dans cette affaire. Après la désignation officielle de Palestine Action comme organisation terroriste en juillet 2025, de nombreux citoyens ont été arrêtés pour avoir exprimé leur solidarité avec le groupe. Cependant, Huda Ammori, cofondatrice de PA, a mené une action historique devant la Haute Cour pour faire annuler cette interdiction, qui a été jugée illégale en février dernier. Si les accusés dans l’affaire de Filton sont reconnus coupables, leurs condamnations seront probablement invoquées lors de l’appel interjeté par le gouvernement.

Première utilisation de l’accusation de « lien avec le terrorisme »

Le 6 août 2024, six militants de Palestine Action ont pénétré dans un complexe d’Elbit Systems à Filton, près de Bristol, en Angleterre, à bord d’un fourgon pénitentiaire réaménagé. Après avoir franchi les clôtures de sécurité, ils ont pénétré dans l’établissement et causé, selon les informations disponibles, environ un million de livres sterling (1,33 million de dollars) de dégâts matériels. La couverture médiatique de l’incident s’est concentrée sur les violents affrontements entre les militants, le personnel de sécurité et la police, qui ont fait la une des journaux au Royaume-Uni pendant des semaines.

Détenus en vertu de la loi antiterroriste de 2000, les militants ont été inculpés de dommages matériels, de troubles à l’ordre public et de cambriolage aggravé – un crime passible de la réclusion à perpétuité.

Le groupe, connu sous le nom des « Six de Filton », a été placé à l’isolement, soumis à des interrogatoires répétés et privé de tout contact téléphonique avec sa famille, ses amis et ses avocats. Les rapporteurs de l’ONU ont fermement condamné ce traitement, le qualifiant de « disparition forcée ». Les charges retenues contre eux ont finalement été requalifiées en « lié au terrorisme » en vertu de la loi de 2020 sur la détermination des peines.

Cette loi, aujourd’hui tombée dans l’oubli, a pourtant profondément marqué le droit britannique. Auparavant, la qualification de « lié au terrorisme » ne pouvait être retenue que pour des infractions très graves telles que la tentative de meurtre et le détournement d’avion. La loi de 2020 autorise désormais les procureurs à appliquer cette qualification à toute infraction passible d’une peine maximale de plus de deux ans.

Par conséquent, une condamnation pour dommages matériels peut désormais entraîner une peine de prison de près de dix ans. Par ailleurs, la notion de « dommages matériels importants » reste totalement floue, laissant une grande latitude à la police et au parquet pour interpréter la loi.

Il s’agit du tout premier cas de l’histoire britannique où un « lien avec le terrorisme » a été appliqué à des infractions mineures en vertu de la loi de 2020. Et ce n’est pas la seule poursuite pour le moins inhabituelle engagée contre des membres de Palestine Action.

Lorsque des policiers antiterroristes armés ont violemment perquisitionné et arrêté 18 autres militants en lien avec les événements de Filton, les accusés ont été inculpés des mêmes infractions en vertu du concept controversé et archaïque de « complicité ». De ce fait, ils pouvaient être reconnus coupables de crimes graves, même s’ils n’avaient pas participé activement à leur planification ou à leur exécution.

Ces 18 militants ont été placés en détention provisoire jusqu’à l’acquittement des six premiers accusés par un jury en février 2026. Le jury a acquitté les accusés de cambriolage aggravé et de troubles à l’ordre public avec violence, mais n’est pas parvenu à un verdict majoritaire sur les autres chefs d’accusation, et le procès s’est soldé par un échec.

Le Service des poursuites de la Couronne britannique a annoncé son intention de demander un nouveau procès avant même d’en avoir déposé les documents nécessaires.

Tous les accusés ont été libérés sous caution dans l’attente de leur nouveau procès, à l’exception de Sam Corner, toujours inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur un agent de police. Il est détenu depuis un an et huit mois, principalement à la prison de Belmarsh, un complexe pénitentiaire de haute sécurité surnommé le « Guantanamo britannique ». Son procès a été fortement perturbé par les médias traditionnels et les pro-Israël sur les réseaux sociaux, qui réclament sa condamnation pour tentative de meurtre. Un titre typique, paru dans le Daily Telegraph, affirmait sans équivoque que Corner avait « brisé le dos d’un policier à coups de masse ».

Des images et vidéos très sélectives de l’attaque présumée ont circulé largement. Cependant, une version très différente des événements a émergé lors du procès de Filton, souvent en l’absence des médias et des jurés. Le récit des débats par le cinéaste Rikki Blue indique que la police et le personnel de sécurité d’Elbit Systems ont donné des versions des événements qui contredisaient fortement les images de vidéosurveillance.

Ce n’est également qu’au cours du procès que les avocats de la défense de Palestine Action ont reçu des images non montées, capturées par les caméras corporelles des policiers et des agents de sécurité. Ces images présentaient une version des faits qui contredisait fortement la version de l’accusation.

Elbit et la police dissimulent des preuves lors du procès de Filton.

Au fil du procès, il est apparu que le plan des caméras de vidéosurveillance des locaux d’Elbit, fourni par l’entreprise, était incomplet. Plusieurs caméras, notamment celles bien placées pour enregistrer les incidents litigieux, y compris les affrontements entre les membres de Palestine Action et la police et le personnel de sécurité de l’entreprise, n’y figuraient pas. Des communications secrètes entre Elbit, qui produit des systèmes de surveillance utilisés dans les Territoires palestiniens occupés, et la police britannique ont été divulguées pendant le procès.

Dans un message, un représentant anonyme d’Elbit a averti que les « lacunes et les sauts » dans les images triées sur le volet et fournies au tribunal par la police offraient une « opportunité en or » à la défense de Palestine Action. Sans surprise, Elbit et le Crown Prosecution Service ont refusé de diffuser l’intégralité des images de vidéosurveillance.

Certaines images ont révélé qu’un agent de sécurité d’Elbit était entré dans les locaux armé d’un fouet et avait provoqué de violentes altercations avec des militants présents. Cependant, le jury n’a pas été autorisé à visionner la vidéo manquante, ni même à être informé de son existence.

Lors du procès de Filton, Corner a témoigné avoir paniqué après avoir été aspergé de PAVA au visage. Semblable au gaz poivre, cette substance interdite – largement utilisée par la police britannique – provoque une douleur extrême et désoriente les victimes, leur empêchant de voir clairement pendant plusieurs minutes. Venant de voir un agent de sécurité d’Elbit frapper un militant d’Action Action au visage avec le manche d’une masse, il a entendu une militante crier après avoir été touchée par un pistolet à impulsion électrique par la police.

Corner pensait être victime d’une agression brutale de la part du service de sécurité d’Elbit. Il a témoigné qu’il ignorait totalement la présence de la police – qui ne s’était pas annoncée et portait un uniforme similaire à celui des agents de sécurité – dans l’usine. Il a déclaré avoir agi uniquement pour défendre sa collègue et n’avoir jamais eu l’intention d’utiliser une arme contre qui que ce soit, et encore moins contre un policier.

À aucun moment, les médias britanniques n’ont relayé le témoignage de Corner.

Tout au long du procès, l’accusation et le tribunal se sont efforcés d’empêcher la défense de mentionner Elbit ou d’évoquer son rôle dans le génocide de Gaza. Aucun témoin de la société israélienne ni de sa société de sécurité, Minerva Elite, n’a été appelé à la barre. Parallèlement, le juge Jeremy Johnson a exercé une forte pression sur le jury pour qu’il déclare tous les accusés coupables.

Pendant le témoignage de Corner, un juré a glissé un mot à Johnson, lui demandant si Palestine Action avait « mené une action vitale et était moralement tenue de détruire des armes qu’elle pensait destinées à tuer des civils », car cela constituerait une « excuse légitime » justifiant leur acquittement. Johnson a répondu par la négative et a réaffirmé sa position à la fin du procès.

Finalement, le jury n’est pas parvenu à un verdict concernant l’accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours portée contre Corner. Ce verdict est surprenant, compte tenu de l’ingérence manifeste du juge Johnson et du procureur.

L’avocat de Palestine Action risque une condamnation pour outrage au tribunal pour avoir mené une défense efficace.

Malgré les contraintes procédurales que lui a imposées le juge Johnson, l’avocat principal de la défense des Six de Filton, Rajiv Menon KC, a mené des interrogatoires tout au long du procès, forçant ainsi le tribunal à aborder la question du rôle d’Elbit dans le soutien au génocide israélien des Palestiniens. Dans sa plaidoirie finale, Menon a profité de l’occasion pour souligner les tentatives du juge Johnson d’empêcher les jurés d’entendre les preuves. Il a ensuite fustigé la restriction des moyens de défense que les jurés pouvaient examiner, une manœuvre qui donnait l’impression que le juge ordonnait au jury de condamner les accusés de Filton.

« Non seulement il ne vous ordonne pas de condamner, mais il lui est formellement interdit de le faire, de par la loi », a rappelé Menon au jury, selon la transcription de ses propos consultée par The Grayzone. « La loi est on ne peut plus claire sur ce point. Aucun juge, dans une affaire pénale, n’est autorisé à ordonner à un jury de condamner un accusé, quelles que soient les preuves. C’est la loi. »

Les jurés ont été visiblement émus par le discours de Menon. Cela a irrité le juge Johnson, qui est allé jusqu’à menacer de dissoudre le jury après six semaines d’un procès éprouvant. Bien qu’il n’ait pas mis sa menace à exécution, le 18 février, deux semaines après le verdict, Johnson a annoncé lors d’une audience préliminaire qu’il comptait engager des poursuites pour outrage au tribunal contre Menon en raison de ses propos.

Ce serait la première fois qu’un avocat serait poursuivi pour outrage au tribunal pour le contenu de sa plaidoirie finale. Menon risque désormais deux ans de prison pour avoir, à juste titre, rappelé au jury son droit séculaire de rendre un verdict sans crainte de représailles de la part du juge.

Le juge Johnson a été rejoint par la ministre de l’Intérieur britannique, Yvette Cooper, dans sa tentative, juridiquement contestable, de faire condamner des membres de Palestine Action pour terrorisme. Cooper a cherché à lier l’affaire Filton à l’interdiction de Palestine Action et a présenté des allégations sub judice portées contre les accusés comme des crimes avérés. Les avocats du Crown Prosecution Service auraient averti Cooper de ne surtout pas évoquer l’affaire, mais elle a ignoré cet avertissement. Des experts juridiques estiment que son comportement constitue un outrage au tribunal. Même le juge Johnson a reconnu ses manquements lors d’une audience préliminaire.

En août 2025, quelques semaines après la désignation de Palestine Action comme organisation terroriste, Cooper a défendu cette interdiction dans une tribune publiée par The Observer, accusant PA d’une « campagne croissante » d’« intimidation, de violence, d’armes et de blessures graves ». La ministre de l’Intérieur a fait référence à plusieurs reprises à l’allégation de lésions corporelles graves lors de l’action de Filton pour insinuer fortement que les militants avaient fréquemment commis des actes de violence contre des êtres humains et que ces actes présumés justifiaient l’interdiction du groupe.

Or, c’était faux ; Palestine Action avait auparavant mené des centaines d’actions directes sans jamais blesser qui que ce soit.

Lors de l’annonce de l’interdiction de Palestine Action, la ministre de l’Intérieur a mentionné Filton, mais a explicitement déclaré : « Afin de ne pas influencer les futurs procès pénaux, le gouvernement ne commentera pas les détails de ces incidents. » Cependant, les propos déformés de Cooper dans The Observer semblaient délibérément destinés à influencer les jurés.

Si tel est le cas, ce ne serait pas la première fois que le ministère de l’Intérieur britannique recourt à des tactiques juridiquement douteuses pour discréditer Palestine Action, tout en inventant un prétexte fallacieux pour justifier l’interdiction illégale du groupe.

La police britannique de connivence avec le lobby israélien pour interdire Palestine Action

Le 23 juin 2025, jour même où Cooper annonçait officiellement son intention de désigner Palestine Action comme organisation terroriste, le Times de Londres publiait un article incendiaire affirmant que le groupe de protestation recevait secrètement des financements du « régime iranien, par le biais d’intermédiaires ».

Publié dans le quotidien de référence des services de sécurité nationale, l’article s’appuyait uniquement sur les allégations de fonctionnaires anonymes du ministère de l’Intérieur, sans aucune citation directe ni preuve à l’appui. Les autorités ont simplement déclaré « enquêter sur la provenance des dons de Palestine Action », car « leurs objectifs » seraient censés être alignés sur ceux de Téhéran. Cette allégation diffamatoire et sans fondement a néanmoins été reprise par de nombreux médias grand public.

Les responsables britanniques ont apparemment estimé n’avoir d’autre choix que de mentir effrontément. Un rapport du ministère des Affaires étrangères, datant de mars 2025 et ayant fuité, déconseillait explicitement d’interdire Palestine Action, citant une lettre adressée au Premier ministre Keir Starmer par des experts de l’ONU en novembre 2024. Ces experts estimaient que l’utilisation de la législation antiterroriste contre Palestine Action était « injustifiée ». L’ONU avait également exprimé des inquiétudes quant aux « violations potentielles des droits fondamentaux des prisonniers politiques et au traitement des militants » s’ils étaient jugés comme des terroristes.

En mai 2025, le gouvernement britannique a publié un rapport prétendument « indépendant », commandé par le gouvernement britannique, sur la « violence et les troubles politiques ». Tout en critiquant Palestine Action, le rapport met en garde contre les graves conséquences d’une interdiction, qui peuvent constituer une restriction légale des droits à la liberté d’expression et d’association. Il précise également que les activités de Palestine Action ne répondent pas aux critères, à juste titre très élevés, requis pour une interdiction en vertu de la loi antiterroriste.

Deux ans auparavant, Chris Philp, alors ministre britannique de la Police, avait tenu une réunion secrète avec de hauts responsables de la police, des représentants du gouvernement et des représentants d’Elbit. Des comptes rendus de cette réunion, largement expurgés et rendus publics en vertu de la loi sur la liberté d’information, révèlent que M. Philp a reçu une note d’information indiquant clairement que Palestine Action « ne remplit pas les conditions requises pour une interdiction, car elle ne commet pas, ne participe pas, ne prépare pas, ne promeut pas, n’encourage pas et n’est pas concernée par des actes de terrorisme ».

L’enjeu est de taille.

Alors même que les institutions britanniques reconnaissent que Palestine Action n’a jamais commis d’actes terroristes, les tribunaux du pays mettent en œuvre un processus détourné pour condamner des militants pour des crimes terroristes. Tandis que les jurés sont informés qu’ils statuent sur une affaire criminelle, un juge qui a clairement manifesté sa volonté de détruire l’organisation a toute latitude pour condamner les accusés comme terroristes. Et les jurés n’en sont pas informés.

Si le jury ne parvient pas à un verdict majoritaire concernant les dommages matériels, les accusés de Filton ne pourront pas être poursuivis une troisième fois. Ils seront acquittés, infligeant un coup dur à la machine de guerre israélienne et légitimant ainsi la stratégie des actions de protestation directe visant à chasser les usines d’armement israéliennes du sol britannique.

Les élites de la sécurité nationale, de Londres à Tel Aviv, font tout pour empêcher cela. Elles semblent prêtes à bafouer les principes et protections juridiques fondamentaux pour atteindre leurs objectifs.

Le 11 avril, à deux jours de l’ouverture du nouveau procès, Lisa Minerva Luxx, porte-parole de Filton, a été arrêtée en vertu de l’article 7 de la loi antiterroriste et renvoyée en Grande-Bretagne.

Alors que leur dernière chance de porter un coup fatal au groupe activiste est encore à portée de main, les élites britanniques et leurs collaborateurs israéliens semblent déterminés à ne pas reculer.