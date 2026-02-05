"Ces verdicts sont un coup dur pour les ministres du gouvernement qui ont tenté de présenter Palestine Action comme un groupe violent pour justifier son interdiction en vertu d’une législation mal rédigée sur le terrorisme", a déclaré un militant.

Dans ce qu’un militant a qualifié de "coup dur" pour les efforts du gouvernement britannique visant à écraser Palestine Action, un jury londonien a blanchi mercredi six membres du groupe d’action directe de l’accusation de cambriolage aggravé, même s’ils ont admis s’être introduits par effraction dans une installation d’armement liée à Israël et avoir commis des actes de vandalisme.

Zoe Rogers, Fatema Zainab Rajwani, Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio et Jordan Devlin - six des "24 de Filton" - ont été déclarés non coupables de cambriolage aggravé et de dommages criminels par un jury de la Cour d’assises de Woolwich après huit jours de délibérations. Devlin, Rajwani et Rogers ont été déclarés non coupables de troubles violents, mais aucun verdict n’a été rendu pour les trois autres.

Selon les procureurs, les six militants ont conduit une camionnette comme un "bélier" pour pénétrer dans les installations de recherche, de développement et de fabrication d’Elbit Systems UK à Bristol, tôt le 6 août 2024, dans le cadre d’une attaque "méticuleusement organisée" visant la filiale de l’entreprise d’armement israélienne Elbit Systems.

Les prévenus, qui étaient en détention provisoire depuis 17 mois, ont également été accusés d’avoir utilisé des extincteurs pour pulvériser de la peinture rouge dans l’ensemble du site et d’avoir utilisé des pieds-de-biche et des marteaux pour casser des ordinateurs et d’autres équipements.

Les militants ont reconnu s’être introduits dans l’établissement, contestant seulement que les masses étaient des armes offensives et affirmant qu’elles n’étaient destinées qu’à endommager des biens.

Après l’annonce des verdicts, la salle d’audience a éclaté en applaudissements et les six militants innocentés se sont étreints sur le banc des accusés.

"Ces verdicts sont un coup dur pour les ministres du gouvernement qui ont tenté de dépeindre l’Action palestinienne comme un groupe violent pour justifier son interdiction en vertu d’une législation mal rédigée sur le terrorisme", a déclaré un porte-parole de l’association Defend Our Juries, qui a organisé de nombreuses manifestations de soutien à l’Action palestinienne.

"Malgré les efforts du gouvernement pour nuire à ce procès, en citant les allégations de violence pour justifier le traitement de Palestine Action en tant que "terroristes", comme si elles étaient déjà prouvées, le jury qui a entendu les preuves a refusé de déclarer les accusés coupables de quoi que ce soit, pas même de dommages criminels’", a ajouté le porte-parole. "Cela montre à quel point ce gouvernement est en décalage avec l’opinion publique, qui est révoltée par la complicité du gouvernement et d’Elbit dans un génocide."

Le jury n’est pas parvenu à un verdict sur un autre chef d’accusation contre Corner, qui aurait causé des lésions corporelles graves en frappant le sergent de police Kate Evans dans le dos avec une masse alors qu’elle était allongée sur le sol, lui fracturant la colonne vertébrale.

Le journaliste Adam Ramsay a souligné que l’altercation entre Corner et Evans "a été largement utilisée pour justifier l’interdiction de Palestine Action".

"Le fait que le jury, qui a entendu toute l’histoire, ne l’ait pas reconnu coupable d’un crime laisse l’argument de la proscription en lambeaux", a ajouté M. Ramsay.

M. Corner, et éventuellement d’autres accusés, pourraient faire l’objet de nouveaux procès pour certains chefs d’accusation si le service des poursuites de la Couronne détermine qu’il existe une chance réaliste de condamnation et que la poursuite de l’action sert l’intérêt public.

Dix-huit autres membres présumés de Palestine Action sont actuellement en attente d’un procès prévu pour la fin de l’année.

De nombreux observateurs ont déclaré que ces verdicts réduisaient à néant les raisons invoquées par le gouvernement pour interdire l’Action palestinienne en vertu de la très controversée loi sur le terrorisme de 2000.

"Je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte du coup porté au gouvernement de [Keir] Starmer par l’acquittement des manifestants de Palestine Action", a déclaré Paul Bernal, professeur à la faculté de droit d’East Anglia, à l’antenne de Bluesky. "Cela fait voler en éclats toute l’idée de proscription et démontre à quel point ils sont déconnectés de la réalité."

"Il s’agissait d’un jury," a ajouté M. Bernal. "Les jurés représentent le public."

Le journaliste Jonathan Cook a noté que "le gouvernement britannique a fondé son argumentaire pour déclarer l’Action Palestine comme une organisation terroriste en grande partie sur le procès des "Six de Filton", affirmant qu’ils avaient prouvé que le groupe était violent. Aujourd’hui, un jury n’a reconnu aucun d’entre eux coupable d’aucune des charges retenues contre eux."

Un rapport déclassifié des services de renseignement britanniques, publié en septembre dernier par le New York Times, reconnaît que "la majorité" des activités de Palestine Action "ne seraient pas classées comme terroristes" en vertu de la très controversée loi britannique sur le terrorisme de 2000.

Outre le cambriolage de Filton, les manifestations d’action directe de Palestine Action ont également consisté à peindre à la bombe des avions de guerre sur une base militaire britannique et à dégrader le complexe de golf Turnberry du président américain Donald Trump en Écosse - des actes qui, selon les experts, ne constituent pas des actes de terrorisme.

La loi britannique sur le terrorisme est depuis longtemps condamnée par les défenseurs des libertés civiles, qui dénoncent sa définition "vague et excessive" du terrorisme, son effet dissuasif sur la liberté de parole et d’expression, ses pouvoirs invasifs en matière d’interpellation et de fouille, ses ordonnances dedétention et de contrôleavant inculpation, sa surveillance généralisée et sa collecte de données, ainsi que d’autres dispositions.

Selon les groupes de défense des droits, plus de 2 700 personnes ont été arrêtées lors de manifestations de soutien à Palestine Action depuis la proscription du groupe. Nombre de ces personnes n’ont rien fait d’autre que de brandir des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Je m’oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action".

Parmi les personnes arrêtées figurent de nombreuses personnes âgées, dont le révérend Sue Parfitt, 83 ans, qui a déclaré que "nous ne pouvons pas être des spectateurs" face au génocide israélien soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni à Gaza, qui a fait plus de 250 000 morts, mutilés ou disparus parmi les Palestiniens, près de 2 millions de personnes déplacées de force et des centaines de milliers de personnes affamées à dessein.

En septembre dernier, un groupe d’experts des Nations uniesa conclu qu’Israël commettait un génocide à Gaza. La Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye examine actuellement une plainte pour génocide déposée contre Israël par l’Afrique du Sud.

La Cour pénale internationale (CPI), également située dans la ville néerlandaise, a émis en novembre 2024 des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés commis au cours des 27 mois d’assaut et de siège de Gaza.

De nombreux membres et sympathisants de Palestine Action ont entamé une grève de la faim de plusieurs mois, mettant leur vie en danger,pour protester contre l’emprisonnement provisoire des accusés et exiger un procès équitable, la levée de l’interdiction de Palestine Action et la fermeture des installations d’Elbit Systems au Royaume-Uni.

À la fin du mois dernier, Muhammad Umer Khalid, le dernier des grévistes de la faim de Palestine Action, a recommencé à manger après avoir été hospitalisé pour une défaillance de plusieurs organes.

Naila Ahmed, responsable des campagnes de CAGE International, a déclaré mercredi que les verdicts de Filton constituaient ’une puissante affirmation de l’indépendance des jurys et du courage moral face à une pression politique extraordinaire’.

"Bien qu’ils ne puissent pas récupérer les 17 mois de leur vie qui leur ont été enlevés illégalement, ils devraient tous être indemnisés et les 18 accusés restants des 24 de Filton devraient également être libérés sous caution", a-t-elle ajouté. "Cette affaire a été utilisée pour justifier l’interdiction de Palestine Action, une décision qui devrait maintenant être annulée."

