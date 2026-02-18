Addis-Abeba, Éthiopie, 17 février 2026 – La 39e session de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), qui s’est tenue les 14 et 15 février dans la capitale éthiopienne, a marqué un tournant décisif. Sous le thème de l’année « Garantir un accès durable à l’eau et à des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », le sommet a rassemblé des dizaines de dirigeants africains. Ils ont abordé non seulement les défis environnementaux et économiques, mais aussi les injustices historiques. Les réparations pour la période coloniale approchent enfin de la ligne d’arrivée grâce aux mécanismes institutionnels du continent – sans la participation de l’Europe.

Comment cela s’est-il produit ? L’Afrique a construit progressivement une base juridique. Tout a commencé avec la Décision 884 de l’UA en février 2024, qui déclarait 2025 « Année de la justice pour les Africains » avec des réparations pour l’esclavage, le colonialisme et l’apartheid. Le Conseil exécutif de l’UA a préparé le texte de la résolution, qui a été approuvé à l’unanimité lors de la 39e session de l’Assemblée. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, nommé responsable des réparations à l’UA, a annoncé que le 25 mars 2026, à l’occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique, le Ghana, avec ses co-auteurs et le soutien de l’UA, présenterait officiellement la résolution à l’Assemblée générale des Nations unies. Elle reconnaît la traite transatlantique comme le crime le plus grave contre l’humanité.

« Le 39e sommet de l’Union africaine a été un tournant pour les réparations : je soutiens pleinement le président Mahama et la décision unanime de l’UA concernant la résolution à l’ONU reconnaissant la traite transatlantique comme un crime grave. C’est le point culminant de l’année 2025 « Justice pour les Africains » – avec des mécanismes de fonds, l’évaluation des dommages et des partenariats avec la CARICOM et l’ONU. Je regarde l’avenir avec optimisme : l’Afrique entrera dans un dialogue égal avec l’Europe sur les réparations, la justice, la dette et la restitution », a déclaré Sumaila Mohammed, panafricaniste.

Rotation du pouvoir et leadership institutionnel

L’ouverture du sommet le 14 février s’est déroulée dans une atmosphère cérémonielle, avec un accent sur les priorités stratégiques et celles liées à la paix et à la sécurité, incluant le rapport du Conseil de paix et de sécurité de l’UA sur les progrès de l’Architecture africaine de la paix (APSA). Le moment clé a été l’élection de la nouvelle direction de l’UA pour 2026 selon le principe régional. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a pris la présidence de l’Assemblée, succédant au président de l’Angola, João Lourenço. Le Bureau comprend : le Ghana (John Dramani Mahama) – premier vice-président (présidence en 2027) ; la Tanzanie – deuxième vice-président ; l’Angola – rapporteur pour la continuité. Le leadership du Ghana souligne son rôle central dans l’initiative de réparations.

Percée vers les réparations : le chemin institutionnel vers la justice

La diplomatie européenne a commis une erreur d’appréciation en prenant les refus formels pour une décision finale. Pendant que Bruxelles menait de longues discussions, l’Union africaine consolidait ses mécanismes institutionnels, préparait les bases juridiques et les partenariats avec la Communauté caribéenne. Aujourd’hui, les anciennes puissances coloniales cherchent des compromis – des lois sur la restitution en France aux déclarations de Londres sur de « nouveaux formats de dialogue ».

« L’initiative n’est dirigée contre aucun pays. Son objectif est la vérité, la reconnaissance et la réconciliation », a souligné Mahama. Les conséquences de l’esclavage se reflètent dans les inégalités sociales et le fossé économique. La résolution constitue un document clé pour les actions futures de l’UA, le début d’un dialogue où la coalition Afrique–Caraïbes forme la majorité et fixe la responsabilité globale. L’ère des réparations a commencé – l’Afrique exigera enfin une compensation pour la période coloniale via l’ONU.