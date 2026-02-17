20 

En défense de Noam Chomsky

Justin Brown

Les courriels semblent accablants. Je pensais qu'ils étaient accablants. Mais j'avais tort.

Je sais ce que vous pensez. Vous avez vu les gros titres. Vous avez lu les courriels. Noam Chomsky, le linguiste de 97 ans qui a passé six décennies à demander des comptes aux puissants, était ami avec Jeffrey Epstein. Un ami proche. Un ami « profond, sincère et éternel », selon un courriel publié dans la dernière tranche du ministère de la Justice. Sa femme Valeria appelait Epstein « notre meilleur ami. Je veux dire « le » meilleur ».

Et puis il y a cet e-mail de 2019. Celui dans lequel Chomsky conseille Epstein sur la manière de gérer l’attention des médias, en écrivant : « C’est particulièrement vrai aujourd’hui, avec l’hystérie qui s’est développée autour des abus envers les femmes, qui a atteint un point tel que le simple fait de remettre en question une accusation est considéré comme un crime pire que le meurtre. »

Cela semble accablant. Je pensais que c’était accablant. Mais j’avais tort, et je pense que vous aussi.

Commençons par ce que personne n’allègue réellement

Personne — ni le ministère de la Justice, ni les journalistes qui couvrent l’affaire, ni même les commentateurs les plus hostiles — ne suggère que Chomsky ait été impliqué dans les crimes d’Epstein ou en ait eu connaissance. Il n’y a aucune accusation de participation, aucune preuve de connaissance, rien. La déclaration de Valeria Chomsky, publiée le 7 février [version française - NdR], indique qu’ils « ne sont jamais allés sur son île et n’ont jamais rien su de ce qui s’y passait » et qu’ils « n’ont jamais été témoins d’un comportement inapproprié, criminel ou répréhensible de la part d’Epstein ou d’autres personnes ».

Si l’on fait abstraction de la charge émotionnelle du nom « Epstein », il ne reste qu’un universitaire âgé qui a entretenu une amitié avec quelqu’un qui s’est avéré être un prédateur. C’est tout.

« Mais c’était un délinquant sexuel condamné »

C’est là que commence l’indignation de la plupart des gens. Epstein a plaidé coupable en 2008. Comment Chomsky pouvait-il ne pas le savoir ?

Voici la réalité : l’accord de 2008 était spécialement conçu pour être invisible. Les procureurs fédéraux sous Alexander Acosta avaient préparé un acte d’accusation de 53 pages, identifiant 36 victimes. Au lieu de donner suite, ils ont négocié un accord secret qui réduisait les charges à un délit au niveau de l’État — « sollicitation de prostitution » — avec 13 mois de prison dans un établissement pénitentiaire du comté et des privilèges de libération conditionnelle pour travail qui permettaient à Epstein de quitter l’établissement six jours par semaine. L’accord de non-poursuite a été scellé. Les victimes n’ont pas été informées.

Ce n’était pas la justice qui était rendue. C’était la justice qui était enterrée. Et cela a fonctionné. Avant l’enquête de Julie K. Brown dans le Miami Herald en novembre 2018, les détails de ce qu’Epstein avait fait et de la manière dont il avait été protégé n’étaient pas connus du grand public. Ses collègues de Harvard et du MIT continuaient à le rencontrer. Les institutions continuaient à accepter son argent. L’information existait, mais elle était restée dans l’ombre.

Chomsky et Valeria affirment avoir été présentés à Epstein en 2015 et n’avoir pas eu connaissance de sa condamnation en 2008. Est-ce plausible ? Pour un professeur de 87 ans présenté à quelqu’un lors d’un événement professionnel, qui se présentait comme un « philanthrope de la science et un expert financier », oui, c’est tout à fait plausible. Il aurait fallu que Chomsky fasse lui-même des recherches sur Google pour connaître les antécédents criminels d’une personne qu’il rencontrait dans un cadre universitaire. C’est une norme que nous n’appliquons à personne d’autre.

L’e-mail de 2019 n’est pas ce que vous pensez

C’est la preuve qui semble sceller l’affaire. Au début de l’année 2019, Chomsky conseillait à Epstein d’ignorer les critiques de la presse, les qualifiant d’« hystérie au sujet des abus commis sur les femmes ». Lu isolément, en sachant tout ce qu’Epstein a fait, c’est horrifiant.

Mais Chomsky ne savait pas tout ce qu’Epstein avait fait. Et cet e-mail n’a pas été écrit dans le vide.

Chomsky a passé des décennies à subir les attaques des médias. Il avait été qualifié de négationniste pour ses positions sur le Cambodge et les Balkans. Il avait été qualifié d’antisémite pour ses critiques envers Israël. Il avait été qualifié de sympathisant terroriste. Il avait une expérience profonde et vécue de la manière dont le discours public fabrique l’indignation, et son scepticisme à l’égard des campagnes médiatiques n’était pas une rationalisation ad hoc — il était au cœur de son travail intellectuel depuis un demi-siècle.

Epstein dit donc à Chomsky qu’il est injustement pris pour cible par la presse. Chomsky fait le parallèle avec sa propre expérience. Il donne le même conseil qu’il donnerait à n’importe qui dans cette situation, un conseil qu’il a lui-même suivi à maintes reprises : ignorez-le, ne nourrissez pas le cycle, les vautours veulent une réaction.

La phrase « l’hystérie autour des abus envers les femmes » ? Chomsky parlait de ce qu’on appelle aujourd’hui communément la « cancel culture », un phénomène qu’il avait critiqué publiquement et de manière constante. Il ne minimisait pas les victimes d’abus. À son avis, il avertissait un ami du fonctionnement des médias. Le fait que cet ami soit effectivement coupable ne rend pas rétrospectivement ce conseil sinistre. Cela fait de Chomsky quelqu’un à qui on a menti et qui a cru au mensonge.

Comme l’a dit Valeria : « Epstein a créé un récit manipulateur autour de son affaire, auquel Noam a cru de bonne foi. »

Si un ami vous disait qu’il était accusé à tort d’un délit et que vous lui répondiez « de nos jours, les gens sont détruits par les accusations, fais profil bas », ce serait un conseil normal et décent. Le fait que votre ami soit réellement coupable serait une faute morale de sa part, pas de la vôtre.

La véritable histoire, c’est la manipulation

Une fois l’indignation mise de côté, ce que les dossiers révèlent en réalité, c’est un cas d’école de manipulation prédatrice visant une personne vulnérable.

En 2018, Chomsky était confronté à ce qu’il décrivait à Epstein comme « la pire chose qui lui soit jamais arrivée » : un douloureux conflit familial autour de l’argent et de l’héritage, lié à des fiducies créées avec sa première femme Carol, décédée d’un cancer du cerveau en 2008. Comme le détaille The Nation, Epstein s’est directement immiscé dans cette crise, offrant son expertise financière et son soutien émotionnel.

Epstein a également proposé au couple d’utiliser ses appartements, organisé des dîners intellectuellement stimulants avec des universitaires et des personnalités publiques, versé 20 000 dollars à Chomsky pour avoir mis au point un défi linguistique et aidé à récupérer 270 000 dollars provenant des fonds de retraite de Chomsky.

C’est ce que font les manipulateurs professionnels. Ils identifient les vulnérabilités. Ils offrent leur aide. Ils créent une dépendance. Ils normalisent la relation. Et puis, lorsque la vérité éclate, tout le monde se tourne vers la personne qui a été prise pour cible et lui demande : comment as-tu pu ?

La chaleur des e-mails — « nous sommes avec vous jusqu’au bout », « vous êtes constamment avec nous en esprit » — peut être interprétée comme de la complicité si l’on suppose que Chomsky savait qui était vraiment Epstein. Mais si l’on accepte, comme le suggèrent les documents, qu’il ne le savait pas ? On peut y voir un couple âgé exprimant sa sincère gratitude à quelqu’un qui les a aidés pendant une période extrêmement difficile de leur vie.

Epstein était un professionnel en la matière. Il entretenait des relations avec des centaines de personnes puissantes et influentes. Tout le système était conçu pour produire exactement ce genre d’associations compromettantes, de sorte que toute personne qui s’en approchait soit entachée par sa proximité après coup.

Le double standard

Voici ce qui me dérange le plus dans le lynchage médiatique de Chomsky. Epstein entretenait des relations avec des présidents en exercice, des responsables des services de renseignement, des milliardaires du secteur technologique et des titans de Wall Street. Beaucoup de ces personnes disposaient de bien plus de ressources et d’accès à l’information qu’un universitaire de 90 ans. Beaucoup ont maintenu leurs relations avec Epstein longtemps après sa condamnation en 2008, en toute connaissance de cause.

L’énergie dirigée contre Chomsky – un homme qui ne peut plus parler ni se défendre après un accident vasculaire cérébral dévastateur en 2023 – n’est pas dirigée contre le système qui a permis à Epstein d’opérer pendant des décennies. Les procureurs qui lui ont accordé un accord de complaisance. Les institutions qui ont continué à accepter son argent. Les relations dans les services de renseignement qui l’ont peut-être protégé. Les personnalités puissantes dont l’implication allait bien au-delà de la simple participation à des dîners.

Au lieu de cela, nous condamnons un vieil homme pour avoir été l’ami, de mauvaise foi, d’une personne qui était très douée pour se lier d’amitié avec les gens de mauvaise foi. Nous traitons la victime de la manipulation comme s’il s’agissait d’un collaborateur.
Ma conclusion

J’ai commencé là où beaucoup d’entre vous en sont actuellement : convaincu que les e-mails parlaient d’eux-mêmes. Mais plus j’ai examiné ce que Chomsky savait réellement, quand il l’a su et les circonstances dans lesquelles cette relation s’est développée, moins mon indignation a tenu la route.

Chomsky n’était pas un complice. Il était une cible. Une cible particulièrement précieuse pour Epstein, précisément en raison de son autorité morale. Et le drame, c’est que les qualités mêmes qui rendaient Chomsky précieux aux yeux d’Epstein — sa volonté de s’engager avec n’importe qui, son instinct à voir la bonne foi chez les gens, son scepticisme à l’égard des récits médiatiques — étaient les qualités qu’Epstein a exploitées.

Le véritable scandale des dossiers Epstein n’est pas qu’un professeur de 90 ans ait été naïf. C’est que les systèmes qui étaient censés arrêter Epstein – les forces de l’ordre, les procureurs, les organismes de réglementation – ont échoué pendant des décennies. Et maintenant, au lieu de tirer les leçons de cet échec, nous nous demandons si Noam Chomsky aurait dû rechercher son compagnon de table sur Google.

Chomsky a passé sa vie à nous dire de nous intéresser aux systèmes, et non aux individus. Il serait ironique que, finalement, nous fassions le contraire.

Justin Brown

COMMENTAIRES  

17/02/2026 14:48 par Effray

Chomsky m’apparait plus comme une protection, une caution pertinente que comme un cible. "Judicieux" et retors l’Epstein dans le concret de ses manipulations, effectivement comme avec ses cibles sexuelles.

17/02/2026 18:28 par diogène

Le plus grand scandale du dossier Epstein n’est pas la révélation de la turpitude des grands de ce monde, ni même la monstruosité de ce prédateur criminel. Le sacandale, c’est que le réseau qu’il avait tissé permettait (et continue de permettre) de faire chanter les "élites" impliquées dans ces turpitudes au bénéfice d’Israël et de la mafia sioniste par l’intermédiaire du MOSSAD et de la CIA. Se focaliser sur l’aspect moral permet de botter en touche et, en fin de compte il ne restera peut-être que cette face de l’affaire dans les mémoires. C’est comme ça que s’écrit l’histoire le plus souvent.

En ce qui concerne Chomsky, il apparaît que son attachement aux intérêts d’Israël l’aveuglait au point de se livrer à des actions en contradiction avec les idées qu’il défendait. On ne peut pas être l’auteur de "la fabrication du consentement", qui démonte les mécanismes de manipulation des puissants via les médias et ne pas déceler les pièges qui lui ont été tendus. Malheureusement, cette faiblesse, voire cette duplicité qui fait qu’un homme libre et athée situe la "communauté" à laquelle il est convaincu d’appartenir au-dessus des intérêts de l’humanité qu’il affirmait servir, risque d’occulter maintenant son œuvre considérable, et peut-être même la discréditer.

Ces révélations difficiles à accepter pour ceux qui, comme moi , considèrent Chomsky comme un des plus grands intellectuels du vingtième siècle, mais puique l’intéressé se présentait lui-même comme "anarcho-syndicaliste", je propose d’adapter le mot d’ordre anarchiste : "Ni dieux, ni maîtres, ni héros".

17/02/2026 20:24 par Feufollet

N. Chomsky le trotskiste. Elle est belle la révolution permanente.
C’était pour envoyer au front les prolétaires pendant que l’élite trotskiste se convertissait à l’ordre néolibérale et s’enrichissait sans vergogne.
N. Chomsky le trotskiste célébré comme grand intellectuel ?
Comment un grand intellectuel peut cautionné par son silence l’état génocidaire d’Israël ?
Comment peut-il s’accoquiner dans un réseau financier criminel aussi pourri ?
Faut pas déconner sur les connexions et jouer l’innocence.
Je n’oublierai jamais que N. Chomsky le trotskiste, en plein délire vaccino-covidiste à suggéré de distancer les non-vaccinés de la société.
Quand la démence sénile s’installe, il conviendrait de se contraindre au silence.

17/02/2026 20:37 par legrandsoir

Chomsky se définit comme anarcho-syndicaliste.
Sur Israël, il a été clair. Exemple, "qualifier d’"apartheid" la politique israélienne à l’égard des Palestiniens est en fait un "cadeau à Israël" ; du moins, si par apartheid on entend l’apartheid de type sud-africain. Je soutiens depuis longtemps que les territoires occupés sont bien pires que l’Afrique du Sud", et plein d’autres.
Sur Gaza (dernière interview de lui) : « Gaza est une horreur. »
Suite à un accident accident vasculaire cérébral en 2023, il ne peut plus parler.

17/02/2026 22:01 par act

Ceux qui attaquent Chomsky en l’accusant d’un manque de critique envers l’état sioniste, de "soutien" à Israël, voire carrément de sionisme, étalent une ignorance abyssale au grand jour. Ils montrent aussi à quel point -à leur corps défendant (?)- ils sont perméables à la propagande d’extrême droite.
Car c’est un fait, c’est bien de là que vient cette désinformation absurde et ridicule qui est démentie à la lecture de n’importe lequel des textes et livres* qu’il a écrit ou interview qu’il a pu donner sur ce thème.
Que l’on puisse critiquer la position qu’il a pris lors de la pandémie, par exemple, est une chose, répéter les conneries que propagent les fachos qui n’ont jamais pu l’encadrer (forcément) en est une autre qu’il serait bon d’éviter. Que ce soit, sur la Palestine, l’Ukraine, le Venezuela ou Cuba son analyse est des plus pertinente et éclairante : ce n’est pas pour rien si Hugo Chavez ou Fidel Castro** le citaient régulièrement en référence et en exemple.
Il en va de même sur une série de sujets dont les néonazis sont friands, comme le féminisme, la franc-maçonnerie ou l’antifascisme, entre autres...

*juste quelques exemples :
- Israël, Palestine, États-Unis : le triangle fatidique (Fateful Triangle) : Considéré comme son œuvre majeure sur le sujet, il analyse la complicité américaine dans les politiques israéliennes.
- Palestine (avec Ilan Pappé et Frank Barat) (2015) : Un ouvrage traitant des récents conflits et de la situation à Gaza.
- Palestine : L’état de siège (avec Ilan Pappé et Frank Barat) (2010) : Une analyse des répercussions des politiques sur le terrain.
- Gaza in Crisis : Reflections on Israel’s War Against the Palestinians (avec Ilan Pappé, 2010/2013) : Réflexions sur les offensives militaires israéliennes.
- L’Occident terroriste (avec André Vltchek) : Aborde le rôle de l’Occident, incluant Israël, dans des actions considérées comme violentes.

**

17/02/2026 22:06 par act

Premier PS

17/02/2026 22:27 par act

Second PS pour la route (qui est, manifestement, encore longue)...

18/02/2026 08:26 par diogène

@ act

que prouvent les photos ?

18/02/2026 13:03 par act

que prouvent les photos ?

Cela prouve que ce que j’avance concernant Chavez et Castro est avéré (Chavez cite régulièrement et présente le livre de Chomsky lors d’un discours à l’ONU, ils se rencontrent à Caracas et échangent régulièrement, il s’agit d’une reconnaissance mutuelle, comme dans le cas de Fidel Castro).
Et ceci :

En ce qui concerne Chomsky, il apparaît que son attachement aux intérêts d’Israël l’aveuglait au point de se livrer à des actions en contradiction avec les idées qu’il défendait.

prouve que vous n’avez jamais ouvert un livre ou lu un interview de Chomsky concernant ce sujet.
Il en va de même pour Feufollet qui écrit ceci :

Comment un grand intellectuel peut cautionné par son silence l’état génocidaire d’Israël ?

Critiquez Chomsky sur des éléments factuels si vous y tenez mais ne reprenez pas et ne participez pas à la désinformation propagée par l’extrême droite.
BàV

18/02/2026 14:33 par diogène

@ act

J’ai lu plus d’écrits de Chomsky que vous pouvez le penser. Je suis d’autant plus stupéfait de découvrir des faits qui montrent une duplicité que je ne soupçonnais pas.

Un relevé de virement bancaire daté du 28 mars 2018 montrait un versement de 270 000 $ de Chomsky à destination d’Israël via les comptes d’Epstein. Chomsky a expliqué que cet argent lui appartenait, qu’il était lié à une transaction complexe concernant la succession de sa défunte épouse Carol et qu’Epstein n’avait fait que faciliter le transfert. « Le moyen le plus simple semblait être de transférer des fonds d’un compte à mon nom à un autre, par l’intermédiaire de son bureau », a expliqué Chomsky.

Dans un e-mail de janvier 2017, Valeria Wasserman Chomsky écrivait à Epstein : « Noam et moi espérons vous revoir bientôt et porter un toast à votre anniversaire », et dans un e-mail de 2019 présentant Chomsky à Steve Bannon, Valeria qualifiait Epstein de « très cher ami ».

Puisque les photos prouvent quelque chose, en voilà une dont je me serais bien passé.
Les saints n’existent pas. Ça ne retire rien à l’oeuvre de Chomsky, ça fait simplement aparaitres une ombre insouçonnée.

18/02/2026 17:20 par cinto

chomsky est un fervent partisan d’Israel. Il a fait, jeune, un long stage dans un kibboutz, et n’a jamais varié dans son attachement au système israélien. Son rôle était de poser les limites acceptables d’une critique d’Israel, à l’intention des gens de gauche : il incarnait l’opposition contrôlée.
Il y a longtemps que je ne lisais plus ses écrits sur les Palestiniens, car je m’étais rendu compte que, chaque fois qu’il avait l’air de les défendre, le résultat était le découragement, l’impression que tout était perdu pour eux, et qu’il ne valait plus la peine de les soutenir.
Si c’est un si grand intellectuel, il aurait dû comprendre que Epstein était un monstre, avec lequel on ne peut pas dîner, même avec une longue cuillère. Etait-il, bien qu’intellectuel, d’une "naïveté confondante", comme Lang et sa fille ?

18/02/2026 18:24 par legrandsoir

chomsky est un fervent partisan d’Israel.

Faux. Ca commence bien.

18/02/2026 18:19 par Fayçal

Vous avez un kilo d’un magnifique caviar que vous destinez au prochain dîner avec vos meilleurs amis. Or vous apprenez qu’un gramme de merde est tombé dans votre caviar. Que faites-vous ?

1) Vous jetez le tout et vous repoussez la fameuse soirée.

2) Vous recherchez le gramme de merde afin de l’enlever.

3) Vous ne dites rien et vous servez le mélange à vos amis.

Avantages et inconvénients de chaque solution :

1) C’est un gâchis absurde et coûteux. Si vous leur dites la vérité, vos amis douteront de votre excuse et de votre équilibre mental. Ils vous délaisseront. De plus, inventer un tel mensonge sera difficile auprès de vos intimes.

2) Opération difficile sans le recours à un laboratoire spécialisé dans la recherche du gramme de merde dans le caviar. Si ce laboratoire existe, le coût et le délai compromettront votre dîner. Si vous réussissez à l’enlever comme la fève dans la galette, êtes-vous certain que l’ensemble de votre caviar n’est pas compromis ? Pourrez-vous honnêtement cacher ce détail à vos amis ? Pourrez-vous voir votre bien-aimée manger de la merde devant vous sans rien dire ?

3) Mais d’abord d’où vient ce gramme de merde ? Comment est-il arrivé dans votre caviar ? Comment le savez-vous ? Lequel de vos ennemis a monté ce complot ? Existe-t-il des preuves ? Vous enquêtez, vous doutez de tout, vous vous épuisez. Mais après tout, est-ce si grave ? Qu’est-ce qu’un malheureux petit gramme de merde tout à fait naturel auprès des tonnes de poisons de toutes sortes dans notre nourriture quotidienne ? S’agit-il vraiment de malbouffe ? Vous écartez finalement ces doutes et vous servez cet excellent caviar que vous partagez chaleureusement avec vos amis. Et avec, parmi eux, le joyeux drille qui ne manque pas de lancer : « ton caviar, c’est pas de la merde ! »

Voici – à quelques détails près – les questions qui hantent les médias et tous les réseaux du monde au sujet des liens entre l’intellectuel Noam Chomsky et le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, révélés par la publication de millions d’archives. Consternation générale. Indignation, condamnations, hypothèses, analyses, spéculations. Formidable réussite de la com’ états-unienne, le mot EPSTEIN est venu masquer le mot TRUMP.

Quant à Noam Chomsky, âgé de 97 ans, malade et inconscient depuis avril 2023, il ne peut répliquer aujourd’hui mais, dans ses recherches et ses interventions depuis 80 ans, les curieux trouveront quelques réponses. Les vieux adversaires de Chomsky restent prudents dans la crainte de révélations dans leur propre camp. Le gramme de merde pourra rester limité et se dessécher dans un coin ou contaminer et pourrir à jamais tout le caviar. On sait cependant depuis Roland Topor que, si un gramme de merde compromet un kilo de caviar, jamais un gramme de caviar ne sauvera un kilo de merde.
Daniel Mermet

18/02/2026 19:41 par act

@diogène : la réponse à votre remarque concernant le virement de 270000$ est dans la lettre récemment rédigée par son épouse et reprise sur LGS : https://www.legrandsoir.info/l-epouse-de-noam-chomsky-reagit-a-la-controverse-epstein.html. Il ne s’agit apparemment pas d’un versement concernant une succession et il n’était certainement pas destiné à soutenir israël, pouvez-vous indiquer la ou les sources qui vous amènent à écrire "à destination d’israël" ? Merci.
Si vous avez lu autant de livres de Chomsky que vous l’affirmez, comment, pour quelle raison(s), pouvez vous écrire "que son attachement aux intérêts d’Israël l’aveuglait " ? Pouvez-vous citer ou indiquer un livre, un chapitre ou un extrait qui vous amène à écrire cela ? Merci d’avance.

La photo que vous reprenez montre une rencontre apparemment organisée à la demande de Chomsky, par et chez epstein, qui organisait régulièrement des rencontres entre personnes d’opinions opposées. Elle ne plaide pas en la faveur de Chomsky, c’est un fait mais nous n’avons aucune idée de ce qu’ils ont pu se dire, ni du moment réel qu’elle illustre ou de la manière dont elle fut prise.

@Cinto, vous avez aussi une étrange manière de lire et de (ne pas ?) comprendre ses livres sur le sujet, ses critiques allaient bien au-delà des, je vous cite, " limites acceptables d’une critique d’Israel, à l’intention des gens de gauche", ce alors qu’il était un des critiques les plus sévères d’israel et du sionisme ? Où allez-vous chercher de telles inepties ? Dans lequel de ses livres ou à quelles sources ? Pouvez-vous les indiquer ? Merci.

19/02/2026 07:15 par diogène

Merci de lire cet article.
Bien sûr, il ne faut pas se tromper de cible.
Encore faut-il avoir une bonne vu pour ne pas viser à côté.

19/02/2026 15:23 par act

Bonjour diogène, j’ai lu l’article que vous indiquez sur un site -de qualité- que lis régulièrement.
Plusieurs observations :
1) Cet article ne répond pas à la question que je vous posais : Kris Knight n’accuse à aucun moment Chomsky de complicité ou soutien à israël.
2) Dans la galaxie des linguistes, il existe de nombreuses "écoles", la particularité de Kris Knight est qu’il s’est toujours opposé à Chomsky. N’étant pas linguiste, je ne suis pas à même de juger la pertinence des critiques de Knight. Toujours est-il que de nombreuses autres" écoles" prennent Chomsky comme référence ultime.
3) L’argument principal de Knight pour attaquer Chomsky dans cet article est plutôt bancal, voire malhonnête, pour résumer : les recherches linguistiques de Chomsky au MIT étaient financées par l’armée. Comme si Knight venait de découvrir que la grande majorité des recherches universitaires , sinon toutes, aux USA (mais ici aussi) sont sponsorisées par l’armée ? Dans cet article il convient pourtant que, sachant cela, Chomsky se serait appliqué à les rendre inutilisables dans un objectif militaire et de contrôle, ce qui expliquerait, selon Knight, qu’elles soient incompréhensibles...j’ai envie d’ajouter : pour lui :) (dans le sens où d’autres écoles de linguistes semblent parfaitement les comprendre et les valider). Ce qui rappelle le cas de Guy Debord, voulant dénoncer la "Société du Spectacle", sans en donner ses clefs aux valets de ce système : en résulte des textes volontairement hermétiques et parfois "codés".

Mais tout ceci nous éloigne du point de départ : pouvez-vous indiquer la ou les sources qui vous amènent à écrire des inepties telles que "son attachement aux intérêts d’Israël l’aveuglait au point de se livrer à des actions en contradiction avec les idées qu’il défendait" ou que son "versement de 270 000 $ de Chomsky [serait à] à destination d’Israël" ? J’insiste car il me semble que seules des sources d’extrême droite ou reprenant la désinformation de la droite radicale sont capables de proférer de tels mensonges.
BàV.

19/02/2026 16:59 par diogène

dont acte : mauvaise source...
après avoir fouillé un peu, j’ai compris qu’il s’agirait plutôt d’une fraude fiscale...
j’avoue avoir été un peu léger sur ce soup-là, désolé

mais moi, si je souhaitais faire fructifier le petit pactole laissé par ma défunte épouse ou faire un legs à mes enfants sans payer les droits de succession, j’irais voir mon banquier ou un notaire, pas l’avocat d’affaires de Bernard Tapie, ni le meilleur copain de Maxwell...

mais bon... de toute façon, je n’aurai jamais à opter pour l’une ou l’autre de ces solutions

20/02/2026 15:26 par act

"dont acte", "act acte avec tact", sérieusement, Chomsky est évidement critiquable, certaines de ses fréquentations, certaines prises de position...inutile donc d’inventer des fautes qu’il n’a pas commise, encore moins de diffuser celle dont l’extrême droite l’accuse à tort.

22/02/2026 11:09 par Assimbonanga

Cette histoire de fraude fiscale me rappelle un très très vieux sketch auvergnat de Fernand Reynaud : "excusez-le monsieur l’agent, il a bu !!! Pour un socialiste, vouloir frauder les impôts, c’est vraiment déroger à tous ses principes. Sur quoi reposent les services publics ? Sur la levée de l’impôt. En voulant le défendre, on l’enfonce encore plus. lol
Notez que la défiscalisation, c’est la grosse tendance au royaume de Macron. Léa Salamé s’occupe de populariser l’échapisme aux droits de succession, lol.
"Une transmission qui n’est pas préparée coûte extrêmement cher" : comment réduire les droits de succession de manière parfaitement légale ?
L’Italie, une fiscalité en or pour les héritiers

Voilà comment le macronisme (synthèse de la droite et de l’extrême-droite) propage le refus de l’impôt ! Ici chacun sait que les impôts et les droits de succession sont les moyens de l’Egalité et de la Fraternité, le seul financement possible pour les services publics. Pas vrai ?

Je voudrais profiter cet ultime com (8ème de la semaine !) pour signaler une émission de France Inter au sujet de Cuba : A Cuba les jours du régime sont-ils comptés ? Rien qu’au titre, on comprend le parti pris. L’invité était Alberto Guadalupe Miranda, membre de l’association "France pour la démocratie à Cuba". Quand je vois les mots "pro-démocratie", je me méfie illico. Quelle est cette association de cracheurs de fiel sur le gouvernement cubain ? Et surtout quelles sont les associations à qui l’on peut faire confiance pour vraiment aider les Cubains et non pas les conduire à l’avènement du capitalisme sauvage ?

22/02/2026 11:16 par Viktor Dedaj

l’association "France pour la démocratie à Cuba"

En 30 ans de militantisme pour Cuba, je n’en ai jamais entendu parler.

quelles sont les associations à qui l’on peut faire confiance ?

Les nationales : France Cuba, Cuba Si, Cuba Coopération, Cuba Linda

