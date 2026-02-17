En défense de Noam Chomsky

Je sais ce que vous pensez. Vous avez vu les gros titres. Vous avez lu les courriels. Noam Chomsky, le linguiste de 97 ans qui a passé six décennies à demander des comptes aux puissants, était ami avec Jeffrey Epstein. Un ami proche. Un ami « profond, sincère et éternel », selon un courriel publié dans la dernière tranche du ministère de la Justice. Sa femme Valeria appelait Epstein « notre meilleur ami. Je veux dire « le » meilleur ».

Et puis il y a cet e-mail de 2019. Celui dans lequel Chomsky conseille Epstein sur la manière de gérer l’attention des médias, en écrivant : « C’est particulièrement vrai aujourd’hui, avec l’hystérie qui s’est développée autour des abus envers les femmes, qui a atteint un point tel que le simple fait de remettre en question une accusation est considéré comme un crime pire que le meurtre. »

Cela semble accablant. Je pensais que c’était accablant. Mais j’avais tort, et je pense que vous aussi.

Commençons par ce que personne n’allègue réellement

Personne — ni le ministère de la Justice, ni les journalistes qui couvrent l’affaire, ni même les commentateurs les plus hostiles — ne suggère que Chomsky ait été impliqué dans les crimes d’Epstein ou en ait eu connaissance. Il n’y a aucune accusation de participation, aucune preuve de connaissance, rien. La déclaration de Valeria Chomsky, publiée le 7 février [version française - NdR], indique qu’ils « ne sont jamais allés sur son île et n’ont jamais rien su de ce qui s’y passait » et qu’ils « n’ont jamais été témoins d’un comportement inapproprié, criminel ou répréhensible de la part d’Epstein ou d’autres personnes ».

Si l’on fait abstraction de la charge émotionnelle du nom « Epstein », il ne reste qu’un universitaire âgé qui a entretenu une amitié avec quelqu’un qui s’est avéré être un prédateur. C’est tout.

« Mais c’était un délinquant sexuel condamné »

C’est là que commence l’indignation de la plupart des gens. Epstein a plaidé coupable en 2008. Comment Chomsky pouvait-il ne pas le savoir ?

Voici la réalité : l’accord de 2008 était spécialement conçu pour être invisible. Les procureurs fédéraux sous Alexander Acosta avaient préparé un acte d’accusation de 53 pages, identifiant 36 victimes. Au lieu de donner suite, ils ont négocié un accord secret qui réduisait les charges à un délit au niveau de l’État — « sollicitation de prostitution » — avec 13 mois de prison dans un établissement pénitentiaire du comté et des privilèges de libération conditionnelle pour travail qui permettaient à Epstein de quitter l’établissement six jours par semaine. L’accord de non-poursuite a été scellé. Les victimes n’ont pas été informées.

Ce n’était pas la justice qui était rendue. C’était la justice qui était enterrée. Et cela a fonctionné. Avant l’enquête de Julie K. Brown dans le Miami Herald en novembre 2018, les détails de ce qu’Epstein avait fait et de la manière dont il avait été protégé n’étaient pas connus du grand public. Ses collègues de Harvard et du MIT continuaient à le rencontrer. Les institutions continuaient à accepter son argent. L’information existait, mais elle était restée dans l’ombre.

Chomsky et Valeria affirment avoir été présentés à Epstein en 2015 et n’avoir pas eu connaissance de sa condamnation en 2008. Est-ce plausible ? Pour un professeur de 87 ans présenté à quelqu’un lors d’un événement professionnel, qui se présentait comme un « philanthrope de la science et un expert financier », oui, c’est tout à fait plausible. Il aurait fallu que Chomsky fasse lui-même des recherches sur Google pour connaître les antécédents criminels d’une personne qu’il rencontrait dans un cadre universitaire. C’est une norme que nous n’appliquons à personne d’autre.

L’e-mail de 2019 n’est pas ce que vous pensez

C’est la preuve qui semble sceller l’affaire. Au début de l’année 2019, Chomsky conseillait à Epstein d’ignorer les critiques de la presse, les qualifiant d’« hystérie au sujet des abus commis sur les femmes ». Lu isolément, en sachant tout ce qu’Epstein a fait, c’est horrifiant.

Mais Chomsky ne savait pas tout ce qu’Epstein avait fait. Et cet e-mail n’a pas été écrit dans le vide.

Chomsky a passé des décennies à subir les attaques des médias. Il avait été qualifié de négationniste pour ses positions sur le Cambodge et les Balkans. Il avait été qualifié d’antisémite pour ses critiques envers Israël. Il avait été qualifié de sympathisant terroriste. Il avait une expérience profonde et vécue de la manière dont le discours public fabrique l’indignation, et son scepticisme à l’égard des campagnes médiatiques n’était pas une rationalisation ad hoc — il était au cœur de son travail intellectuel depuis un demi-siècle.

Epstein dit donc à Chomsky qu’il est injustement pris pour cible par la presse. Chomsky fait le parallèle avec sa propre expérience. Il donne le même conseil qu’il donnerait à n’importe qui dans cette situation, un conseil qu’il a lui-même suivi à maintes reprises : ignorez-le, ne nourrissez pas le cycle, les vautours veulent une réaction.

La phrase « l’hystérie autour des abus envers les femmes » ? Chomsky parlait de ce qu’on appelle aujourd’hui communément la « cancel culture », un phénomène qu’il avait critiqué publiquement et de manière constante. Il ne minimisait pas les victimes d’abus. À son avis, il avertissait un ami du fonctionnement des médias. Le fait que cet ami soit effectivement coupable ne rend pas rétrospectivement ce conseil sinistre. Cela fait de Chomsky quelqu’un à qui on a menti et qui a cru au mensonge.

Comme l’a dit Valeria : « Epstein a créé un récit manipulateur autour de son affaire, auquel Noam a cru de bonne foi. »

Si un ami vous disait qu’il était accusé à tort d’un délit et que vous lui répondiez « de nos jours, les gens sont détruits par les accusations, fais profil bas », ce serait un conseil normal et décent. Le fait que votre ami soit réellement coupable serait une faute morale de sa part, pas de la vôtre.

La véritable histoire, c’est la manipulation

Une fois l’indignation mise de côté, ce que les dossiers révèlent en réalité, c’est un cas d’école de manipulation prédatrice visant une personne vulnérable.

En 2018, Chomsky était confronté à ce qu’il décrivait à Epstein comme « la pire chose qui lui soit jamais arrivée » : un douloureux conflit familial autour de l’argent et de l’héritage, lié à des fiducies créées avec sa première femme Carol, décédée d’un cancer du cerveau en 2008. Comme le détaille The Nation, Epstein s’est directement immiscé dans cette crise, offrant son expertise financière et son soutien émotionnel.

Epstein a également proposé au couple d’utiliser ses appartements, organisé des dîners intellectuellement stimulants avec des universitaires et des personnalités publiques, versé 20 000 dollars à Chomsky pour avoir mis au point un défi linguistique et aidé à récupérer 270 000 dollars provenant des fonds de retraite de Chomsky.

C’est ce que font les manipulateurs professionnels. Ils identifient les vulnérabilités. Ils offrent leur aide. Ils créent une dépendance. Ils normalisent la relation. Et puis, lorsque la vérité éclate, tout le monde se tourne vers la personne qui a été prise pour cible et lui demande : comment as-tu pu ?

La chaleur des e-mails — « nous sommes avec vous jusqu’au bout », « vous êtes constamment avec nous en esprit » — peut être interprétée comme de la complicité si l’on suppose que Chomsky savait qui était vraiment Epstein. Mais si l’on accepte, comme le suggèrent les documents, qu’il ne le savait pas ? On peut y voir un couple âgé exprimant sa sincère gratitude à quelqu’un qui les a aidés pendant une période extrêmement difficile de leur vie.

Epstein était un professionnel en la matière. Il entretenait des relations avec des centaines de personnes puissantes et influentes. Tout le système était conçu pour produire exactement ce genre d’associations compromettantes, de sorte que toute personne qui s’en approchait soit entachée par sa proximité après coup.

Le double standard

Voici ce qui me dérange le plus dans le lynchage médiatique de Chomsky. Epstein entretenait des relations avec des présidents en exercice, des responsables des services de renseignement, des milliardaires du secteur technologique et des titans de Wall Street. Beaucoup de ces personnes disposaient de bien plus de ressources et d’accès à l’information qu’un universitaire de 90 ans. Beaucoup ont maintenu leurs relations avec Epstein longtemps après sa condamnation en 2008, en toute connaissance de cause.

L’énergie dirigée contre Chomsky – un homme qui ne peut plus parler ni se défendre après un accident vasculaire cérébral dévastateur en 2023 – n’est pas dirigée contre le système qui a permis à Epstein d’opérer pendant des décennies. Les procureurs qui lui ont accordé un accord de complaisance. Les institutions qui ont continué à accepter son argent. Les relations dans les services de renseignement qui l’ont peut-être protégé. Les personnalités puissantes dont l’implication allait bien au-delà de la simple participation à des dîners.

Au lieu de cela, nous condamnons un vieil homme pour avoir été l’ami, de mauvaise foi, d’une personne qui était très douée pour se lier d’amitié avec les gens de mauvaise foi. Nous traitons la victime de la manipulation comme s’il s’agissait d’un collaborateur.

Ma conclusion

J’ai commencé là où beaucoup d’entre vous en sont actuellement : convaincu que les e-mails parlaient d’eux-mêmes. Mais plus j’ai examiné ce que Chomsky savait réellement, quand il l’a su et les circonstances dans lesquelles cette relation s’est développée, moins mon indignation a tenu la route.

Chomsky n’était pas un complice. Il était une cible. Une cible particulièrement précieuse pour Epstein, précisément en raison de son autorité morale. Et le drame, c’est que les qualités mêmes qui rendaient Chomsky précieux aux yeux d’Epstein — sa volonté de s’engager avec n’importe qui, son instinct à voir la bonne foi chez les gens, son scepticisme à l’égard des récits médiatiques — étaient les qualités qu’Epstein a exploitées.

Le véritable scandale des dossiers Epstein n’est pas qu’un professeur de 90 ans ait été naïf. C’est que les systèmes qui étaient censés arrêter Epstein – les forces de l’ordre, les procureurs, les organismes de réglementation – ont échoué pendant des décennies. Et maintenant, au lieu de tirer les leçons de cet échec, nous nous demandons si Noam Chomsky aurait dû rechercher son compagnon de table sur Google.

Chomsky a passé sa vie à nous dire de nous intéresser aux systèmes, et non aux individus. Il serait ironique que, finalement, nous fassions le contraire.

Justin Brown