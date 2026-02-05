La maturité politique, c’est réaliser que les communistes avaient raison.

La maturité politique, c’est finalement admettre que le communiste le plus en colère et le plus déconcertant que vous ayez jamais rencontré avait raison sur pratiquement tout.

Si vous apprenez suffisamment, si vous restez suffisamment humble et si vous êtes suffisamment attentif, c’est finalement ce qui se passe. Vous réalisez que, d’une manière générale, les communistes les plus virulents ont la compréhension la plus lucide du monde parmi tous les groupes existants, et que la seule raison pour laquelle cela ne vous a pas toujours semblé évident est que vous vivez sous une structure de pouvoir capitaliste qui endoctrine agressivement sa population dès la naissance pour lui faire croire que le communisme est mauvais, très mauvais.

Ils ont la compréhension la plus lucide et la plus correcte du capitalisme. Ils ont la compréhension la plus lucide et la plus correcte de l’extraction impérialiste. Ils ont la compréhension la plus lucide et la plus correcte du bellicisme occidental, des dynamiques de pouvoir mondiales, de la suprématie blanche, du racisme institutionnel et de la misogynie. C’est pourquoi ils ont toujours raison, que ce soit sur les actions militaires américaines, le fascisme de l’extrême droite, la nature abusive des libéraux dits « modérés » ou la dépravation morale des milliardaires et de la classe capitaliste.

La question de savoir comment concrétiser au mieux leur vision du monde reste ouverte, car il s’agirait d’un monde qui n’a jamais existé auparavant, et parce que tous leurs efforts pour construire ce monde ont été systématiquement attaqués et sabotés par l’empire capitaliste. Mais aucune critique de l’ordre mondial actuel n’est plus incisive et précise que la leur.

Si vous avez passé votre vie à fréquenter des cercles suffisamment diversifiés et intéressants, vous avez certainement rencontré des marxistes au franc-parler. Leurs propos vous ont peut-être mis mal à l’aise à l’époque, soit parce que vous étiez encore trop imprégné de la vision du monde de l’empire capitaliste, soit parce que vous étiez encore trop intéressé par les frivolités de la jeunesse pour vous attaquer aux sujets sérieux dont ils discutaient. Et finalement, vous réalisez que le malaise que vous ressentiez s’appelle la dissonance cognitive, ce que l’on ressent lorsqu’on a tort.

Peut-être étiez-vous agacé parce qu’ils prenaient leur politique beaucoup trop au sérieux et en faisaient leur raison d’être, soulignant constamment les injustices et les abus dans tous les sujets abordés, alors que vous essayiez simplement de vous détendre et de profiter de la vie. Et finalement, vous réalisez que la seule raison pour laquelle vous pouviez vous laisser aller sans trop penser à la politique était que votre vision du monde était suffisamment alignée sur le statu quo politique pour vous empêcher de remarquer toute l’exploitation, l’oppression, l’injustice et la propagande qui imprègnent tous les aspects de notre société. Vous ne l’avez pas remarqué parce que cela ne cadrait pas avec votre compréhension du monde à l’époque.

Si vous gardez l’esprit ouvert, continuez à apprendre sur le monde, restez suffisamment humble pour voir vos erreurs et corrigez le tir en conséquence, vous finirez par voir à travers toutes ces distorsions et comprendre que vous vous êtes complètement trompé sur les communistes.

Il y a bien sûr encore des communistes individuels qui se trompent, et comme la plupart des gens dans ce monde psychologiquement déséquilibré, beaucoup d’entre eux sont des épaves émotionnelles qui ont encore besoin de beaucoup de guérison intérieure. Mais aucun groupe ne perçoit mieux, dans son ensemble, la dynamique abusive de cette civilisation avec autant de clarté intellectuelle.

Caitlin Johnstone