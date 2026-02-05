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Une ancienne blogueuse de mode et un médecin douteux à l’origine de l’opération psychologique « 30 000 morts » en Iran. (The GrayZone)

Les responsables occidentaux se sont emparés d’un bilan douteux de 30 000 manifestants morts pour intensifier leurs actions contre l’Iran. Ce chiffre provient d’une seule source, clairement compromise. Mais une journaliste du Guardian, fervente partisane de la guerre, fait de son mieux pour le légitimer.

L’affirmation selon laquelle « 30 000 personnes ont été tuées » au cours des deux jours de manifestations et d’émeutes à travers l’Iran semble reposer en grande partie sur une seule source anonyme, qui a admis avoir extrapolé ce chiffre en supposant sans preuve que « les décès officiellement enregistrés liés à la répression représentent probablement moins de 10 % du nombre réel de victimes ».

Cette citation a été attribuée par The Guardian à un prétendu médecin dont le journal a refusé de publier le vrai nom, mais dont il affirme avoir vérifié l’identité.

Provenant du magazine TIME du 25 janvier, cette affirmation douteuse de « 30 000 » a été rapidement amplifiée par The Guardian, une voix clé de la respectabilité libérale de gauche à Londres. À partir de là, les responsables européens se sont emparés du bilan des victimes pour justifier la désignation du CGRI iranien comme organisation terroriste, donnant ainsi le feu vert à une nouvelle attaque militaire américano-israélienne contre l’Iran.

L’auteur de l’article du Guardian est une ancienne blogueuse de mode nommée Deepa Parent, qui est devenue la source incontournable du journal pour la propagande de guerre contre l’Iran, produisant plus d’une douzaine d’articles pour le Guardian afin de promouvoir le changement de régime contre la République islamique depuis que de violentes émeutes ont secoué le pays les 8 et 9 janvier.

Mme Parent est devenue le visage des attaques du Guardian contre l’Iran, bien qu’elle n’ait aucun lien apparent avec ce pays et ne semble pas en parler la langue. Le farsi ne figure pas parmi la demi-douzaine de langues dans lesquelles elle prétend être bilingue ou parler dans le cadre de ses fonctions professionnelles.

Avant d’adopter le nom de famille Parent vers 2019, la journaliste attitrée du Guardian pour l’Iran écrivait sous le nom de Deepa Kalukuri. Sa production journalistique se limitait principalement à des critiques de mode dans les médias indiens. Un article typique publié dans le magazine indien Just For Women en 2016 était intitulé : « Samantha se fixe des objectifs mode sérieux ! Découvrez-les ! » - « Quoi de mieux qu’une petite robe noire pour une soirée le week-end ? Samantha associe sa petite robe noire à ces talons aiguilles mortels ! Nous adorons !!! Passez un week-end à la mode !!!! »

Dans un autre article informant les femmes au foyer indiennes que « comprendre les actions n’est pas [aussi] difficile que le suggèrent les informations », elle expliquait que l’investissement était en fait assez simple : « c’est comme jouer à un jeu vidéo, mais votre Batman préféré est remplacé par ce courtier en bourse qui vous donne les bons conseils pour investir à la fin de la séance. »

Publiée par The Guardian, sponsorisée par Omidyar

Lorsque les manifestations « Women, Life, Freedom » ont débuté en septembre 2022 à la suite du décès d’une jeune femme en détention en Iran, l’improbable Parent s’est soudainement imposée comme la porte-parole du Guardian sur les troubles civils dans un pays avec lequel elle n’avait apparemment aucune expérience professionnelle ou personnelle.

Une grande partie du travail de Parent au sein de la section « Droits et libertés » du Guardian a été financée par une ONG appelée Humanity United, fondée par le milliardaire Pierre Omidyar et son épouse Pam.

Comme l’a rapporté The Grayzone, Omidyar s’est associé à des agences de renseignement américaines telles que l’USAID et le National Endowment for Democracy pour promouvoir un changement de régime de l’Ukraine aux Philippines, tout en menant diverses actions de « lutte contre la désinformation » visant à réprimer les points de vue anti-establishment.

Une plateforme pour les militants pro-guerre en faveur d’un changement de régime à Téhéran

Alors que la violence en Iran continue de faire la une des journaux, Parent a pratiquement admis servir de canal pour les militants pro-changement de régime soutenus par l’étranger à l’intérieur de l’Iran. Le 30 janvier, elle s’est rendue sur Twitter/X pour annoncer qu’elle avait reçu « l’autorisation » de publier un message d’un « étudiant » à Téhéran qui déclarait : « Nous nous préparons tous à descendre dans la rue et à prendre le contrôle de centres importants dès que les États-Unis attaqueront. »

En 2025, après que l’Iran et Israël aient conclu un cessez-le-feu à l’issue d’une guerre de 12 jours déclenchée par Israël, Parent a annoncé qu’elle avait reçu l’autorisation d’une autre source anonyme de partager « un premier message et une première réaction » en provenance de Téhéran. La source déplorait la fin de la guerre menée par Israël contre l’Iran : « C’est la pire chose qu’ils puissent faire. S’ils agissent ainsi, la République islamique rendra la vie impossible au peuple iranien. »

« Nous n’avons pas besoin de convaincre qui que ce soit » avec des preuves concrètes

Alors que des observateurs critiques commençaient à suggérer que le bilan de 30 000 morts était probablement exagéré, Parent s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour déclarer que, bien qu’elle soit journaliste, elle n’avait aucune obligation de prouver les affirmations qu’elle avait publiées. La seule chose qui importait, insistait-elle, était que les « décideurs » soient incités à agir.

« Nous n’avons pas besoin de convaincre qui que ce soit du massacre perpétré par la République islamique contre des civils innocents en Iran », a-t-elle écrit, car « les décideurs ne voient pas les tweets des trolls, ils voient les comptes et les rapports vérifiés ».

Mme Parent, du Guardian, a donc admis que son travail visait à manipuler les responsables gouvernementaux occidentaux, et non à informer les citoyens qui les élisent.

Cependant, à peine un jour plus tard, Parent a apparemment changé d’avis et a présenté un « médecin anonyme » qui, selon elle, avait finalement confirmé ce chiffre. Cette personne, que Parent désignait sous le pseudonyme de « Dr Ahmadi », avait en quelque sorte « mis en place un réseau de plus de 80 professionnels de la santé dans 12 des 31 provinces iraniennes afin de partager des observations et des données », a-t-elle insisté. Et voilà que le chiffre calculé grâce à ce réseau obscur coïncidait parfaitement avec l’estimation avancée par un agent monarchiste iranien en Allemagne, qui avait été la seule source du chiffre de 30 000 morts.

Le « grand mensonge »

Depuis que le magazine TIME a publié son article du 25 janvier affirmant sans preuve tangible que l’Iran avait tué 30 000 manifestants en deux jours, ce chiffre est devenu un article de foi parmi les militants en faveur d’un changement de régime et leurs soutiens journalistiques. Co-écrit par Kay Armin Serjoie, un contributeur persan du Times of Israel, l’article du TIME, dont les données sont douteuses, a fait le tour des médias grand public. TIME a affirmé avoir obtenu ce chiffre de « deux hauts fonctionnaires du ministère [iranien] de la Santé ».

Bien que le magazine ait admis ne pas pouvoir vérifier ce chiffre, TIME a affirmé avoir confirmé le nombre de morts en insistant sur le fait qu’il « correspondait approximativement » à un décompte établi par un chirurgien ophtalmologiste allemand nommé Amir Parasta.

TIME n’a toutefois pas informé ses lecteurs qu’Amir Parasta était une source désespérément compromise. En effet, Parasta est un proche collaborateur et lobbyiste du « prince héritier » autoproclamé Reza Pahlavi, fils du shah déchu d’Iran. Basé à Potomac, dans le Maryland, Pahlavi a exhorté les Iraniens à commettre des actes de violence dans tout le pays en janvier dernier. Lorsque cette campagne a échoué, il a appelé « n’importe qui » à lancer une attaque militaire contre le pays qu’il a quitté lorsqu’il était enfant avec des millions de dollars provenant de richesses volées.

Parasta est ouvertement conseiller du NUFDI, le principal groupe de pression basé aux États-Unis qui œuvre à la réalisation du rêve de Pahlavi de se rétablir lui-même et sa famille comme monarques d’Iran.

Pour sa part, le gouvernement iranien a rejeté le chiffre de 30 000 comme étant un « grand mensonge à la Hitler », présentant le récit du « massacre » en Iran comme faisant partie d’une campagne menée par les États-Unis et Israël pour fabriquer un consentement en faveur d’un changement de régime.

Dans une grande partie du monde occidental, le « grand mensonge » semble fonctionner comme prévu. Le 28 janvier, alors que le nouveau bilan massif des victimes était consciencieusement diffusé par les médias grand public, un média européen a écrit qu’il avait été informé que le nombre révisé de victimes avait suffi à convaincre l’Italie et l’Espagne d’accepter enfin de sanctionner le CGRI iranien.

« La brutalité de ce que nous voyons a amené les ministres et les capitales à reconsidérer leurs positions », aurait déclaré un haut diplomate européen anonyme à Euro News.

Ce responsable a qualifié la décision de l’Italie et de l’Espagne – les deux derniers grands opposants aux sanctions de l’UE contre le CGRI – d’« important signal envers le gouvernement iranien et d’expression de soutien à la diaspora iranienne », qui, selon le diplomate, « réclame cela depuis longtemps ».

Comme l’a rapporté The Grayzone, les médias grand public se sont appuyés presque exclusivement sur des groupes de la diaspora iranienne étroitement liés au gouvernement américain pour établir le bilan toujours plus lourd des victimes qu’ils attribuent à Téhéran.

Parent n’a pas fait exception, citant fréquemment l’une des organisations présentées par The Grayzone, qui opère sous le nom de « Human Rights Activists in Iran » (Militants des droits de l’homme en Iran). Ce groupe reçoit un financement important du National Endowment for Democracy, une organisation créée par la CIA sous l’administration Reagan afin de dissocier les efforts secrets de Washington en faveur d’un changement de régime des agences de renseignement américaines discréditées.

Parent, du Guardian, s’appuie sur un « vérificateur de faits » financé par le département d’État

Parent s’est appuyée sur une source similaire pour affirmer que l’Iran avait tué « 30 000 » citoyens pendant les troubles de janvier, lorsqu’elle a déclaré que le Guardian avait obtenu des photographies montrant « des corps présentant des blessures par balle à bout portant à la tête, qui avaient été transférés des morgues des hôpitaux alors qu’ils étaient encore reliés à des cathéters, des sondes nasogastriques ou des tubes endotrachéaux ». Bien que Parent ait librement reconnu que The Guardian n’avait « pas vérifié de manière indépendante les photographies », elle a néanmoins affirmé qu’elles avaient été « vérifiées par [une] organisation iranienne de vérification des faits » connue sous le nom de « Factnameh ».

De son propre aveu, cependant, Factnameh n’est pas iranienne. Sur son site web, Factnameh se décrit comme une filiale de « ASL19, une société privée enregistrée à Toronto, au Canada ».

Plus important encore, Factnameh n’est en réalité pas une organisation neutre de vérification des faits, mais plutôt un autre maillon du vaste réseau d’entités financées par le gouvernement américain qui cherchent à renverser le gouvernement iranien. Les archives publiques montrent qu’entre 2022 et 2023 seulement, ASL19 a reçu près de 2,9 millions de dollars du département d’État américain.

Si Parent dissimule son plaidoyer en faveur d’un changement de régime derrière la réputation du Guardian, elle s’est montrée plus imprudente dans ses opinions sur les réseaux sociaux. Interrogée sur Twitter/X pour savoir si les Iraniens qui sont en désaccord avec leur gouvernement souhaitent réellement être bombardés par Israël, elle a rétorqué : « Ils préfèrent être libérés de la République islamique et ils étaient déjà en train d’être tués par les forces du régime. »

Wyatt Reed , Max Blumenthal

Traduction LGS

 https://thegrayzone.com/2026/02/01/guardian-iranian-death-toll-concocted-monarchist-doctors/
  Max BLUMENTHAL   Wyatt REED   Iran   Information/ Désinformation/ Propagande/ Censure

COMMENTAIRES  

05/02/2026 18:34 par Smaïl HadjAli

Ça pue le coup de la Lybie, avec ses milliers de morts fictifs bombardés, dixit Sarkozy et l’OTAN, par El Kaddafi..
Plus loin dans le temps, c’est un remake des 70 000 Roumains assassinés par le " vampire des Carpates" Ceaucescu, parmi lesquels les 10 000 morts de Timisoara. Finalement, il y eut 700 morts, dont 150 à Timisoara. Comme disait Goebbels, plus c’est gros, plus ça marche. Ses disciples et héritiers maintiennent la tradition.

05/02/2026 20:58 par Lumineux

Le chiffre officiel serait donc le bon ?
3 000 morts.
Certains morts ont peut-être oublié de prendre le soin de se faire enregistrer...?
Mais admettons.

3 000 morts dans la répression organisée par le pouvoir...

Ça ne justifie pas que l’on puisse souhaiter un changement de régime ?

05/02/2026 22:24 par legrandsoir

Les manifs pour renverser le Shah ont duré un an (si ma mémoire est bonne). C’est pas comme si les Iraniens ne savaient pas faire. Et ces "manifs"-ci ressemblaient à tout, sauf à des "manifs", avec des armes et une centaine de policiers tués (selon les autorités). Le chiffre, quel qu’il soit, doit probablement inclure aussi des partisans du gouvernement. Dans ce genre d’évènements, c’est toujours la propagande qui est servie en premier.

06/02/2026 09:46 par CAZA

Pour rappel .
Place Tian’anmen et ses massacres ? Entre 10 000 et 186

Selon Wikipedia peu enclin à critiquer les infaux des milliardaires :

<<<< Estimations du nombre de décès provenant de différentes sources, par ordre décroissant :

plus de 10 000 morts (dont des civils et soldats) - Union soviétique[60], Alan Donald (ambassadeur britannique), États-Unis[61] ;
7 000 décès - OTAN[60] ;
4 000 à 6 000 civils tués, mais personne ne sait vraiment le chiffre exact - Edward Timperlake[62] ;
plus de 3 700 tués, à l’exclusion des disparitions ou des décès secrets et ceux privés de soins médicaux - transfuge de l’APL citant un document circulant parmi les officiers[62] ;
2 600 décès officiels dans la matinée du 4 juin (chiffre révisé par la suite) - Croix-Rouge chinoise[54],[63]. Un officiel anonyme de la Croix-Rouge chinoise estime, qu’au total, 5 000 personnes ont été tuées et 30 000 blessées[64] ;
près de 1 000 morts, selon Amnesty International et certains des participants de la protestation, tel que rapporté dans un article du Time[54],[65]. D’autres déclarations d’Amnesty International font mention de plusieurs centaines de morts[66]. Liu Xiaobo, le futur Prix Nobel de la paix, était présent sur place. Il estime aussi à 1 000 le nombre des victimes[67] ;
300 à 1 000 selon un diplomate occidental à partir des estimations compilées[49] ;
400 à 800 plausibles selon le journaliste du New York Times. Il a développé cette estimation en utilisant l’information du personnel hospitalier et des médecins, et d’un « responsable médical avec des liens dans la plupart des hôpitaux »[49] ;
727 dont 14 soldats selon Zhang Wanshu, ancien dirigeant de l’agence Xinhua[68] ;
entre 180 et 500 blessés, selon un document déclassé de la NSA qui se réfère aux estimations des premières victimes[69] ;
241 morts, dont des soldats, et 7 000 blessés, selon le gouvernement chinois[50] ;
186 morts formellement identifiés confirmés à la fin de juin 2006 - professeur Ding Zilin des Mères de Tian’anmen[63],[70]. La liste des Mères de Tian’anmen comprend des personnes dont le décès n’est pas directement imputable à l’armée, comme une personne qui s’est suicidée après l’incident du 4 juin[71].

L’ article complet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestations_de_la_place_Tian%27anmen#Notes_et_r%C3%A9f%C3%A9rences

06/02/2026 10:27 par Palamède Singouin

Ça ne justifie pas que l’on puisse souhaiter un changement de régime ?

Qui est ce "ON" ?
L’empire euro-américain ?
Israël ?

Où le peuple iranien ?

Et pourquoi se soucie-t-ON si peu des souhaits des peuples égyptien, saoudien, marocains... ?

Le principe de "droit des peuples à disposer d’eux mêmes" - un des piliers de la charte de l’ONU - est en réalité, à l’instar des "droits de l’homme", de la "démocratie"..., un de ces gadgets appliqués à géométrie variable par
l’empire euro-américain pour justifier ses interventions prédatrices les plus brutales.

06/02/2026 15:23 par CAZA

HéHé
<<<< l’empire euro-américain pour justifier ses interventions prédatrices les plus brutales.>>>
Justement, c’ est qui dit quel est le bon ou le mauvais massacre ?
Et bien c’est facile à répondre .Ce sont les infaux des milliardaires qui tirent les ficelles de la propagande du capitalisme apatride sionisé. Et qui c’ est qui gobe comme un couillon ? C’est le bobocave avachi devant les infaux en continu qui ont réveillé en lui le raciste du bon temps vieux des colonies.

Exemple parmi une cargaison de bons massacres contre l’ennemi de notre si belle démocrachie j’ai nommé le collectiviste communiste. Et dont le bobocave n’ouïra jamais parler cependant comme si le capitalisme impérialiste américain n’assumait pas.
Changement des temps modernes . Le génocide des Palestiniens se produit en temps réel cette fois ci.
Dans l’indifférence du bobocave. Peut être trop préoccupé par ses points de retraite ou par le prix du steak haché dans les enseignes du prédateur mondial.
https://www.contretemps.eu/les-massacres-anticommunistes-ont-faconne-notre-monde-inegalitaire/

06/02/2026 16:55 par Zéro...

Il y a quelques jours, j’étais chez des amis où était ouverte une chaîne d’ "information" continue ; le nombre de morts en Iran est passé en quelques minutes de 15.000 (déjà énorme et lancé sans la moindre preuve !) évoqués par les journalistes du plateau à un bandeau sur lequel une ONG annonçait 30.000 morts...

Du simple au double !!

Qui dit mieux ?!!

Ne croyez surtout pas que les gens relativisent : cette surenchère est prise pour argent comptant par tous les ignares qui font un sale amalgame entre Iraniens et Arabes, Arabes et Islamistes et Islamistes et terroristes...
Conclusion dans les esprits étriqués : Iran égale pays soutenant le terrorisme !
Allez faire comprendre que l’Iran n’est pas arabe mais Persan et islamiste mais pas terroriste !!

Le terrorisme est financé par les pays de la péninsule arabique, c’est largement documenté, mais ceux-ci sont soigneusement épargnés parce que ses terroristes sont utilisés partout au Moyen-Orient et en Afrique contre les régimes musulmans pas affiliés aux USA - Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Pakistan * et Iran, en attendant... l’Algérie !

* Il y a eu, ce jour-même, un grave attentat dans ce pays contre une... mosquée ; on peut d’ores et déjà l’attribuer à l’Etat Islamiste qui combat aussi les... Taliban(s) en Afghanistan, après avoir obtenu une respectabilité en Occident en renversant Bachar El Assad - ce en quoi ils ont été aidés par Israël, les USA et... la France.

06/02/2026 18:13 par R

"Lumineux" : le seul changement de régime proposé par les crapules occidentales consiste à mettre en place un régime néolibéral au service de l’oligarchie internationale, la population iranienne en étant la grande perdante économiquement. Le Mossad reconnaît être à l’origine des troubles en Iran et a utilisé la violence armée comme moyen, tuant des centaines de policiers : ce n’était pas une manif de Gilets Jaunes qui mettent, au pire, le feu à deux poubelles ! Pourtant, "nos" médias des milliardaires le passent sous silence. Une guerre état-unienne ferait des centaines de milliers de morts en Iran. Veuillez donc garder pour vous vos idées de "changement de régime" que les propagandistes vous ont mises dans le crâne, les rendant acceptables pour vous. Le régime qu’il faudrait changer au profit de la planète entière et de ses habitants se trouve aux Etats-Unis.

06/02/2026 20:25 par Lumineux

Les milliers ou les dizaines de milliers de morts dus à la répression de la presque quinquagénaire dictature théocratique (pléonasme) JUSTIFIENT A EUX SEULS que ce régime tombe.

La mort est la seule réponse qu’il ait jamais été capable d’apporter aux revendications.s des teavailleurs.

C’est mon analyse, comme celle de n’importe quel communiste qui parvient à s’extraire du campisme.

06/02/2026 21:01 par legrandsoir

JUSTIFIENT A EUX SEULS que ce régime tombe

Pas vraiment. Car il reste à résoudre la question de qui tue qui, et dans quelles circonstances. Une bataille rangée armée par exemple n’est pas la même chose que tirer dans la foule.

Le pouvoir iranien est moins théocratique que d’autres dans la région. La plupart des dirigeants ne sont pas des religieux, et le pouvoir est apparemment exercé de façon beaucoup plus collégial qu’on ne laisse entendre ici.

Les revendications des travailleurs, vous ne les connaissez probablement pas plus que nous. Peut-être que les travailleurs dans leur majorité soutiennent le gouvernement ?

n’importe quel communiste qui parvient à s’extraire du campisme

D’abord, ça dépend des communistes. On peut vous en présenter un paquet - ici ou ailleurs - qui ne vous suivraient pas. Mais les plus campistes sont peut-être ceux qui raisonnent à partir d’"informations" douteuses servies en occident au sujet d’un pays dans le collimateur. D’ailleurs, le campisme est souvent confondu avec un principe (voir la page "qui sommes nous ?"). Et ce principe est issu d’expériences vécues.

06/02/2026 21:39 par Lumineux

Certains régimes tombent parce qu’ils ne parviennent pas à liquider suffisamment d’opposants et de manifestants.

Rajoelina, par exemple, a préféré jeter l’éponge avant que le massacre ne prenne trop d’ampleur.

En Iran, c’est une tout autre affaire.

Grâce à la misécorde du Tout-Puissant, les représentants du pouvoir iraniennes savent qu’ils bénéficieront de l’entrée au paradis.

D’ailleurs... c’est le Mossad qui a tué les milliers ou les dizaines de milliers de victimes, n’est-ce pas ?

Les dirigeants "collégiaux" de la dictature théocratique ont une pratique assidue de la répression meurtrière.

Le régime se pérennise TOUJOURS de la même manière.

Les non-campistes le savent.

06/02/2026 23:39 par legrandsoir

Les non-campistes "savent" beaucoup de choses.

07/02/2026 03:33 par Vania

Quelques lumières dans l’obscurité de @Lumineux :
1) Le secrétaire du trésor (volé certainement) des eeuu Scott Bessent explique avec clarté la méthode utilisée par eux pour détruire l’économie de l’Iran (sans compter les sanctions)
https://x.com/BiondiniCesar/status/2019784635480236365
2)L’Iran a été toujours solidaire avec les bolivariens du Venezuela et les a sauvé d’une crise épouvantable lors du blocus pétrolier criminel étasunien
https://reseauinternational.net/venezuela-et-iran-lavant-garde-dun-monde-multipolaire/
3) La révolte était en faite une révolution de couleurs type Maidan pilotée par les eeuu et le mossad
https://x.com/Linformatrice1/status/2018018202001784941
4) Les citoyens de la planète sont désinformés et intoxiqués par les mensonges des médias de masse. Snowden témoin des mensonges de la Cia :
https://x.com/CapitanBitcoin/status/2019117408330629601

07/02/2026 04:26 par Vania

@LumineuxJe me permets de reprendre vos phrases :""Les milliers ou les dizaines de milliers de morts dus à la répression de la presque quinquagénaire dictature théocratique (pléonasme) JUSTIFIENT A EUX SEULS que ce régime tombe.La mort est la seule réponse qu’il ait jamais été capable d’apporter aux revendications.s des travailleurs.C’est mon analyse, comme celle de n’importe quel communiste qui parvient à s’extraire du campisme"" et je les réécris pour vous montrer quel RÉGIME devrait Tomber pour le Bien de l’humanité !!
Voilà : ""Les millions de morts dus à la répression (blocus, sanctions unilatérales, sièges, guerres économiques (*) médiatiques, bombardements, assassinats/séquestration !!! de dirigeants de la Planète entière ) de la presque bicentenaire dictature impériale, ploutocratique, gangsterile étasunienne(pléonasme)JUSTIFIENT A EUX SEULS que ce régime tombe.La mort (et la piraterie ) sont les seules réponses qu’il ait jamais été capable d’apporter aux revendications ,droits et libertés des citoyens de la Planète.C’est mon analyse, comme celle de n’importe quel communiste qui parvient à s’extraire du campisme""
(*)Pays bombardés après la seconde guerre mondiale par les États-Unis d’Amérique du nord,
Démocrates et Républicains à le tête de l’Empire.
▪️Indonesia (1958) __ Républicain __ Dwight D. Eisenhower
▪️Cuba (1959-1961) __ Républicain __ Dwight D. Eisenhower
▪️Guatemala (1960) __ Républicain __ Dwight D. Eisenhower
▪️Congo (1964) __ Démocrate __ Lyndon B. Johnson
▪️Laos (1964-1973) __ Démocrate __ Lyndon B. Johnson _ Républicains __ Richard Nixon
▪️Vietnam (1961-1973) __ Démocrate __ Lyndon B. Johnson _ Républicains __ Richard Nixon
▪️Cambodia (1969-1970) __ Démocrate __ Lyndon B. Johnson
▪️Guatemala (1967-1969) __ Démocrate __ Lyndon B. Johnson
▪️Granada (1983) __ Républicain __ Ronald Reagan
▪️Liban et Syrie (1983, 1984) __ Républicain __ Ronald Reagan
▪️Libya (1986) __ Républicain __ Ronald Reagan
▪️Salvador (1980) __ Républicain __ Ronald Reagan
▪️Nicaragua (1980) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Iran (1987) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Panama (1989) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Iraq (1991) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Kuwait (1991) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Somalia (1993) __ Républicain __ George H. W. Bush
▪️Bosnia (1994, 1995) __ Démocrate __ Bill Clinton
▪️Sudan (1998) __ Démocrate __ Bill Clinton
▪️Afghanistan (1998) __ Démocrate __ Bill Clinton
▪️Yugoslavia (1999) __ Démocrate __ Bill Clinton
▪️Yemen (2002) __ Républicain __ George W. Bush
▪️Iraq (1991-2003) __ Républicain __ George H. W. Bush - Démocrate __ Bill Clinton - Républicain __ George W. Bush
▪️Iraq (2003-2015) __ Républicain __ George H. W. Bush - Démocrate __ Barack Obama
▪️Afghanistan (2001-2015) __ Républicain __ George W. Bush - Démocrate __ Barack Obama
▪️Pakistan (2007-2015) __ Républicain __ George W. Bush - Démocrate __ Barack Obama
▪️Somalia (2007-2008, 2011) __ Républicain __ George W. Bush - Démocrate __ Barack Obama
▪️Yemen (2009, 2011) __ Démocrate __ Barack Obama
▪️Libya (2011, 2015) __ Démocrate __ Barack Obama - Républicain __ Donald Trump
▪️Syria (2014-2015) __ Démocrate __ Barack Obama
▪️Yemen (2025) __ Républicain __ Donald Trump
▪️Iran (2025) __ Républicain __ Donald Trump
▪️Venezuela (2026) __ Républicain __ Donald Trump
liste publiée par la Chine en 2023.

07/02/2026 17:23 par Palamède Singouin

N’importe qui ayant voyagé en Iran a pu constater le décalage existant entre un peuple très éduqué, héritier d’une brillante civilisation et le régime politique en vigueur. Décalage accentué par la caricature que donne systématiquement les médias occidentaux de la réalité iranienne.

Aucun régime politique n’étant éternel la question est en fait de savoir s’il appartient à Israël aux USA et à leurs caniches européens de s’occuper d’abattre le régime iranien.
Au vu des brillants résultats obtenus en Afghanistan, en Irak, en Lybie et les doutes qui planent sur la Syrie, il est permis d’en douter. Tout au moins sous l’angle d’un progrès de la démocratie et de la libération d’un peuple.

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être communiste ou campiste pour comprendre que l’on assiste à un nouvel épisode de l’obsession israélienne d’empêcher l’émergence de toute puissance régionale autre que la sienne. En détruisant si nécessaire des États par l’intermédiaire des USA et de l’OTAN.
Après l’Iran, il ne restera plus que la Turquie, qualifiée elle aussi de dictature (plus ou moins islamiste). Mais, là, il y a un hic : la Turquie est membre de l’OTAN !

07/02/2026 19:22 par Lumineux

Quand on parle à certains des crimes commis par X, ils répondent en pointant les crimes commis par Y.

Conception inepte et en tout cas parfaitement malhonnête du raisonnement dialectique.

Nous est livrée une micro-conférence sur les crimes de Y, gratuite tout autant que passionnante et aucunement contestée, en oubliant dans leur verve conservatrice le cas des deux syndicalistes Jacques et Cecile accusés par la dictature théocratique sénile d"espionnage" et contraints de séjourner depuis près de quatre ans dans cette douce contrée, que fuient tout de même par dizaines de milliers bien des réfugiés.

Amis campistes, bonsoir, faites de beaux dogmes !

08/02/2026 09:54 par phil

Lumineux,

À propos du bilan humain des manifestations anti-régime en Iran, si vous hésitez « entre des milliers et des dizaines de milliers de morts », c’est que vous n’en savez rien. Et quand on en sait rien, le mieux est de rester sur la réserve.

Répondez d’abord à ces questions : combien de morts parmi les manifestants ? Combien parmi les Gardiens de la Révolution ou les forces de l’ordre iraniennes ? Et surtout, quelles sont vos sources pour cela ? Il sera bien temps de juger de leur fiabilité.

Si vous répondez deux fois « je ne sais pas » et « la presse française », « la presse occidentale », ou bien « la presse israélienne », alors on est en droit de ne pas prendre au sérieux votre opinion, fut-elle celle d’« un vrai communiste », ce dont je doute.

J’en doute parce qu’un communiste ne se départit pas de son internationalisme. Et lorsqu’on est internationaliste, est obligé de prendre en compte les dynamiques à l’oeuvre dans le monde. Or quelles sont-elles dans le cas de l’Iran ? Nous avons un pays, comme tant d’autres, soumis depuis des années à des pressions et à des sanctions impérialistes de la part d’une alliance de pays (US+Israël) qui, il n’y a pas deux mois, l’a agressé militairement.

Qui a d’emblée soutenu ces manifestations, en admettant même avoir fourni une assistance logistique ? Ces deux mêmes pays-voyous et leurs vassaux européens. Cette situation n’est pourtant pas inédite et elle se termine généralement de manière assez similaire : dans le chaos. Irak, Libye, Syrie, Afghanistan, ça vous parle ?

Donc, non, il ne s’agit pas de défendre un régime théocratique, mais d’appeler un shah un shah. Tant que ne cessera pas la prédation contre l’Iran, il y a peu de chance que des révoltes populaires tout à fait légitimes ne soient pas récupérées et instrumentalisées de l’extérieur pour les objectifs impérialistes et sionistes d’états qui ne respectent ni les lois internationales ni la vie humaine. Les EU et Israël n’en ont rien à carrer des libertés individuelles en Iran et des Iraniens.

08/02/2026 11:46 par Jérôme Dufaur

@legrandsoir
Ca ne sert à rien de discuter de la sorte avec quelqu’un comme (sentier)Lumineux (ou précédemment avec Carlos Ducasse dont les interventions relèvent d’un registre comparable).
Soit il a des sources (autres que celles du parti de la presse et de l’argent et/ou de l’ORTF pluralisée) et, dans ce cas-là, qu’il produise ses sources. Car elles seraient d’intérêt général international, si j’ose dire.
Soit il n’a pas de source (hautement probable). Donc c’est un croyant. La croyance c’est, par définition, l’indécidable. A quoi bon discuter de l’indécidable ?
Certes, c’est un peu pénible de se faire traiter de dogmatique par un croyant. Mais bon vous en avez vu d’autres... Maxime pourrait écrire une encyclopédie de tous ses démélés avec les croyants qui le calomnient alors qu’ils ne savent rien du Xinjiang.

08/02/2026 15:44 par sylvain

Le découplage entre le professionalisme, la perfection, la pureté du discours, du spectacle et les bout de ficelles réelles sur lesquelles il est censé tenir est de plus en plus visible. Ca a quelque chose de fascisnant

08/02/2026 15:51 par Lumineux

A ceux qui réagissent à un texte sans le lire...

Je tiens à exprimer ma compassion à l’endroit de phil Grand Comminatoire et apprenti OPJ devant l’Eternel, et à l’autre intervenant, dont j’avoue avoir oublié le pseudonyme, qui déclare en somme qu’échanger les points de vue ne sert à rien...
C’est tellement plus enrichissant d’échanger entre campistes...

Je n’ai en effet, pas plus que mes déteacteurs, d’idée précise sur le nombre de victimes, dont on aura que plus tardivement une évaluation plus précise que celles dont nous disposons.

Mon sujet n’est pas celui-là.

C’est plus clair ainsi ?

08/02/2026 17:24 par phil

Lumineux,

Tu t’en prends aux personnes et non à leurs arguments. C’est toujours plus simple quand on n’en a pas.

08/02/2026 19:54 par Palamède Singouin

@le grand soir

le pouvoir est apparemment exercé de façon beaucoup plus collégial qu’on ne laisse entendre ici.

C’est un point que semble confirmer un article publié par le Diplo il y a quelques mois où il est dit que l’armée
iranienne, qui a intégré les Pasdaran dans ses rangs, est devenue un acteur incontournable de la vie politique.
Je ne sais pas s’il faut s’en réjouir pour les iraniens, mais après tout, on a déjà connu des putsch progressistes (rares) : Portugal, Vénézuela...

Serait-ce pour cela qu’en plus de l’exécution sommaire de Khamenei, l’empire USA-sioniste envisage celles de militaires de haut rang ?

10/02/2026 08:48 par Zéro...

Que se passe-t-il en Iran, comment, pourquoi, par qui et soutenu, si ce n’est attisé, par qui ?

Que la jeunesse iranienne veuille plus de libertés, il n’y a aucun doute : elle est comme toutes les jeunesses du Monde qui aspirent à moins d’ordre et de contraintes !

Mais que les jeunes Iraniens qui n’en ont entendu que parler - et sans doute pas en bien ! - se réfèrent prétendument au sinistre Shah est déjà fortement suspect en soi !!
Rappelons que l’Ayatollah Khomeini est arrivé au Pouvoir en 1979, en balayant l’horrible dynastie Pahlavi, cela fait 57 ans, soit près de trois générations ; on peut donc considérer que les Iraniens de moins de 70 ans n’ont pas connu de façon raisonnée le régime du Shah : ça ne peut donc pas être des jeunes !

La situation en Iran doit être celle du Venezuela et de Cuba, soumis à des embargos inhumains qui les privent de tout, il y a donc sans doute un compréhensible mécontentement, mais dirigé contre les mauvaises personnes.

Ce ne sont pas des pays comme le notre où l’Etat a une liberté de manœuvre, ils subissent la politique hostile des Occidentaux qui les appauvrit et bâillonne complètement !

Il faut arrêter de lire les événements du Monde depuis nos points de vue et situations !!
Et ce n’est quand même pas si compliqué lorsqu’on a la lucidité de se tourner vers le passé récent des Serbes, Irakiens, Afghans, Libyens, Syriens, Vénézuéliens, etc..., tous victimes des bienfaits de l’Occident !

Mettre les pays à genou économiquement, sur le qui-vive et dans la paranoïa par des blocus, embargos, tentatives de coups d’états, rébellions soutenues de l’extérieur, pressions militaires et ensuite accuser leurs dirigeants de la situation, inventant des scénarii et des morts, est une indigne et infâme manipulation !!

Et si je me permets de dire que c’est en grande partie inventé, c’est parce que je n’ai pas oublié les couveuses du Koweït qu’on accusait de façon fantaisiste les Irakiens d’avoir débranchées pour leur faire la guerre, puis leurs armes de destruction massive imaginaires pour les achever ; la soi-disant épuration ethnique serbe en ex-Yougoslavie ; les massacres qui n’ont jamais existé de Timisoara ; la prétendue utilisation d’armes chimiques en Syrie ; Muhamar Khadafi qui allait raser Benghazi, assassiné alors qu’il était fait prisonnier, ce qui est un crime de guerre ; le Maidan où les tireurs n’étaient pas Ukrainiens, plus tout ce que j’oublie, et les Révolutions de Couleur programmées depuis l’Occident avec leurs lots de désinformations issues de mystérieuses ONG d’apparitions spontanées aux financements à définir...

10/02/2026 09:33 par Zéro...

@ Lumineux,

Si vous êtes vraiment communiste, revenez après avoir révisé vos classiques !!

Et parlez-nous alors du sort réservé aux amérindiens par les Conquistadors et tous les malfrats venus d’Europe, expliquez-nous comment les USA se sont constitués et enrichis ( et continuent à le faire !), parlez-nous d’Hiroshima et Nagasaki, de Franco, de l’Apartheid, de Pinochet, de Thatcher, de Monseigneur Romero, des "Escadrons de la Mort", de l’ "Opération Condor", des "Contras", de l’UNITA, du Vietnam, du Laos, du Moyen-Orient, des guerres d’Indochine et d’Algérie, de la violente répression qui s’est abattue sur les "Gilets Jaunes", du mépris pour les manifestants et les résultats des élections de Macron, des policiers étatsuniens qui tirent plus vite que leur ombre - pour un oui ou un non ! -, de l’armée lâchée contre les manifestants aux USA, de Gazarsovie, du sort général des Palestiniens, de l’enlèvement mafieux de Maduro, des menaces militaires scandaleuses et injustifiées contre Cuba, des visées étatsuniennes sur le Canada et le Groenland, etc, etc, etc...

Mais sans doute préférez-vous vous étendre, en plus de l’Iran, sur la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Algérie...

Quant à votre sortie « quand on parle à certains des crimes commis par X, ils répondent en pointant les crimes commis par Y », elle signe votre mauvaise foi !

Il ne s’agit pas de faire un équilibre de l’horreur, ce qui est hallucinant et révoltant c’est que ce soient ceux qui font des massacres programmés de grande ampleur - des guerres punitives, à coups de tonnes de bombes, contre des pays sans défense - qui s’offusquent de ceux des autres à bien plus petite échelle et veulent tranquillement (et sans rire) en faire d’autres pour les punir !!
Ce qui s’est passé (et se passe !) à Gaza (et en Palestine occupée !!) est une véritable épuration ethnique avec des moyens, des objectifs et des conséquences loin du cadre d’une réponse aux tragiques événements d’octobre 2024, dépassant très largement les événements iraniens...

Avant de se poser en donneur de leçons, il faut avoir le c... propre !

La répression en Iran est déplorable mais insignifiante comparée aux incessantes guerres américaines que vous a énumérées Vania !!

Et, s’il vous plaît, pas de procès en sorcellerie : pour moi, TOUT homme emprisonné ou mort pour ses idées est un de trop, mais pas seulement dans les pays qui déplaisent au Système : en France et dans tout l’Occident où la liste est longue...

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