Les monstres ne se cachent plus sous le lit.

Laura Mercedes Giráldez (Granma)

Crions plus fort, le fracas des bombes ne doit pas couvrir toutes nos voix réunies.

Ali Abu Zour n’a même pas pu prononcer son premier mot lorsqu’il a dû être enterré. Il avait trois mois et est mort d’hypothermie. Le blocus imposé par Israël à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza exacerbe les conditions de survie, au cœur d’un hiver rigoureux.

Salman al-Zawarah, 13 ans, et son cousin Mohammed al-Zawarah, 15 ans, ramassaient du bois pour cuisiner et chauffer leurs familles lorsqu’un drone israélien les a assassinés.

Selon l’UNICEF, plus d’une centaine d’enfants sont morts dans l’enclave côtier depuis le cessez-le-feu décrété en octobre 2025. Il s’agit d’une estimation, rapportent les médias. Les chiffres « pourraient être plus élevés ».

À Kermanshah, Milina Asadi, trois ans, et son père revenaient après avoir acheté du lait et des médicaments lorsqu’elle a été touchée par des tirs dans le dos, ce qui a causé sa mort. Une fillette de huit ans, d’Ispahan, qui faisait aussi des courses avec sa famille, a été touchée à l’abdomen, au menton et à l’arrière de la tête. Les examens médico-légaux ont déterminé que les balles étaient « de type militaire israélien ».

Selon les autorités iraniennes, des groupes armés et des éléments terroristes dirigés par le Mossad et les États-Unis en sont responsables.

Légitimer la violence et la mort au nom de la géopolitique n’est pas une mode, c’est un crime constant qui bafoue tous les droits, et qui perdure parce que ceux qui ordonnent, ceux qui pressent la gâchette et ceux qui se taisent le permettent. J’ai lu un jour : « Il faut se taire quand les enfants dorment. Pas quand on les tue. » Crions plus fort, le fracas des bombes ne doit pas couvrir toutes nos voix réunies.

D’avril 2023 à ce jour, plus de huit millions d’enfants au Soudan, ce qui représente près de la moitié des 17 millions d’enfants en âge scolaire, sont privés de cours depuis environ 500 jours, dans ce qui est devenu l’une des fermetures d’écoles les plus longues au monde, dépassant celles enregistrées pendant la pandémie de COVID-19, rapportent les médias et les ONG. Les combats ont paralysé l’éducation dans tout le pays. Pour les petits qui survivront, quel avenir les attend : des maisons dévastées, quelques proches, des écoles réduites en cendres ?

À quel point l’humanité s’est-elle brisée pour que les enfants n’aient plus peur des fantômes cachés sous les lits, mais des balles ? Les monstres qui autrefois poussaient les petits à demander à leurs parents de les bercer sont devenus réalité et, malheureusement, les adultes ne peuvent plus les protéger. Les monstres sont ces créatures sans âme qui, déguisées en peau d’homme, tirent à bout portant sur les enfants ou les privent de leur enfance. L’une ou l’autre de ces variantes est une forme de mort.

Et que sait-on de ceux ensevelis sous les décombres ; de ceux morts de malnutrition, de famine ou de froid ? Peu ou rien. Peut-être des chiffres, mais que peuvent les chiffres pour ces familles ? Rester dans la dénonciation – apparemment – car les guerres persistent, sponsorisées surtout par ceux qui en font des affaires, comme le Groupe de la Paix, qui n’a pas trouvé de solutions au conflit à Gaza, mais a demandé des millions.

 https://www.granma.cu/mundo/2026-02-04/los-monstruos-ya-no-se-esconden-debajo-de-la-cama-04-02-2026-21-02-33
  Gaza

COMMENTAIRES  

08/02/2026 13:29 par D.Vanhove

"À quel point l’humanité s’est-elle brisée pour que les enfants n’aient plus peur des fantômes cachés sous les lits, mais des balles ? Les monstres qui autrefois poussaient les petits à demander à leurs parents de les bercer sont devenus réalité et, malheureusement, les adultes ne peuvent plus les protéger. Les monstres sont ces créatures sans âme qui, déguisées en peau d’homme, tirent à bout portant sur les enfants ou les privent de leur enfance"...

en arriver là, en effet, illustre à quel point notre civilisation est en voie d’effondrement... tolérer l’intolérable est un signe qui ne trompe pas

08/02/2026 14:43 par CAZA

Pendant le génocide for chau must go aune .
Leurs dirigeants sont complices des assassins certes . Mais c’ est le racisme résiduel hérité du bon vieux temps des colonies qui est responsable de l’ indifférence des populations européennes devant le génocide des Palestiniens .
Génocide commis par les américano/sionistes qui donnent les ordres à ces dirigeants ( qu’ ils ont fait élire par les médias qu’ ils dirigent ) .
Et pendant les génocides d’ hier et ceux présentement le français s’ amuse toujours autant . Plus nombreux présentement en plus que pendant l’ occupation boche où les salles de spectacles pour rupins étaient combles à Paris .Là c’ est la France entière qui rigole .
Des exemples ?
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab94045462/rien-a-cirer

Et des dénonciations dès 94 :
https://www.youtube.com/shorts/6p81FZFToFo

08/02/2026 19:08 par CAZA

L’ Imonde (re ) parle aujourd’hui (? ) de la librairie perquisitionnée ( 07 Janvier ) par un procureur de la république mandaté pour un autodafé de livre de coloriage proPalestien .Librairie vandalisée cet été par les fachos pour la même raison .
La ligne directe macron/crif avait du fonctionner plein tube .
<<<< Violette and Co, la librairie parisienne perquisitionnée après avoir vendu le livre de coloriage « From the River to the Sea » >>>

CQFD : une procédure absurde peut être ordonnée par les sionistes au régime de macron sans aucune objection institutionnelle .La liberté de la presse française doit obtenir l’ aval du crif .
https://actualitte.com/article/129077/tribunes/derriere-la-perquisition-de-violette-and-co-une-procedure-absurde

08/02/2026 21:42 par CAZA

For sauri .
J’ ai oublié le lien du Monde
https://www.lemonde.fr/livres/article/2026/02/08/comprendre-l-affaire-violette-and-co-la-librairie-parisienne-perquisitionnee-apres-avoir-vendu-le-livre-de-coloriage-from-the-river-to-the-sea_6665883_3260.html

10/02/2026 17:06 par Palamède Singouin

Gaza nous ramène à la haute antiquité, à l’époque où Rome détruisit Carthage. La population fut massacrée ou réduite en esclavage, la ville entièrement détruite avant d’être reconstruite plus tard, mais en ville romaine.

Le génocide se poursuit à Gaza. dans une quasi indifférence ; cette fois-ci on sait mais finalement, on admet.

Comme on admet la légitimité dans les relations internationales du kidnapping ou de l’assassinat d’un dirigeant politique, voire de scientifiques dont les travaux déplaisent. Sans parler des exécutions sommaires de narcotrafiquants plus ou moins avérés ou du retour de la flibuste.

A la tête de cette régression vers la barbarie on trouve la "nation indispensable à la destinée manifeste" - les Etats-Unis d’Amérique - et l’État judéo-fasciste israélien, tout deux se présentant comme des phares pour l’humanité.

Comme à son habitude l’Europe acquiesce. En particulier le trio infernal Grande Bretagne-France-Allemagne. N’est-il pas d’ailleurs le Dr. Frankenstein créateur des 2 monstres dont il a perdu le contrôle ?

13/02/2026 15:38 par CAZA

<<< Hommage à Ilan Halimi, assassiné il y a vingt ans >>>
Silence pour les 74000 civils Palestiniens assassinés depuis quelques mois sans parler de ceux assassinés depuis 80 ans et de ceux qui sont encore assassinés .
Et le pire c’ est que les préjugés perdurent encore et toujours .
100/100 des lecteurs sur LGS restent persuadés que ce sont les israeliens juifs ( pas les israeliens musulmans ) qui sont responsables .
Je propose un siècle pas de silence mais de honte pour cette marseillaise révoltante chantée par des collabos .
https://x.com/Elysee/status/2022274159720423721

13/02/2026 17:57 par Zéro...

Les Monstres Israéliens [<— Edit de LGS en forme de rappel à l’ordre], Etatsuniens, Français et Européens ne se cachent plus et font ouvertement leurs maléfices...

Et, cela change quoi sur le fond ?

Ce n’est pas pour autant que leurs peuples ne se font pas abuser par leurs campagnes médiatiques contre la Russie, la Chine, l’Iran, Cuba, le Venezuela et autres habituelles cibles !!

Leurs références occidentales frelatées et illusions sur ce monde qui se présente comme un Modèle restent les mêmes.

Il sortir de notre microcosme de gens sensibilisés et informés pour prendre le pouls des Français et le percevoir...

Je désespère.

15/02/2026 09:26 par Zéro

LGS,

Que voulez-vous dire avec votre petit message dans mon post....?

15/02/2026 12:16 par legrandsoir

Votre colère est saine, faites-en sorte que vos posts le soient aussi.

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