Lettre ouverte à la Berlinale — 17 février 2026

Nous écrivons en tant que professionnels du cinéma, tous anciens ou actuels participants à la Berlinale, qui attendons des institutions de notre secteur qu’elles refusent toute complicité dans les terribles violences qui continuent d’être perpétrées contre les Palestiniens. Nous sommes consternés par la participation de la Berlinale à la censure des artistes qui s’opposent au génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza et au rôle clé joué par l’État allemand dans cette situation. Comme l’a déclaré le Palestine Film Institute, le festival « surveille les cinéastes tout en continuant à collaborer avec la police fédérale dans le cadre de ses enquêtes ».

L’année dernière, des cinéastes qui se sont exprimés en faveur de la vie et de la liberté des Palestiniens depuis la scène de la Berlinale ont déclaré avoir été sévèrement réprimandés par les programmateurs principaux du festival. Un cinéaste aurait fait l’objet d’une enquête policière, et la direction de la Berlinale a faussement laissé entendre que son discours émouvant, fondé sur le droit international et la solidarité, était « discriminatoire ». Comme l’a déclaré un autre cinéaste à Film Workers for Palestine à propos du festival de l’année dernière : « il y avait dans l’air un sentiment de paranoïa, de ne pas être protégé et d’être persécuté, que je n’avais jamais ressenti auparavant dans un festival de cinéma ». Nous nous joignons à nos collègues pour rejeter cette répression institutionnelle et ce racisme anti-palestinien.

Nous sommes en total désaccord avec la déclaration du président du jury de la Berlinale 2026, Wim Wenders, selon laquelle le cinéma est « le contraire de la politique ». On ne peut séparer l’un de l’autre. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Berlinale, financée par l’État allemand, contribue à mettre en pratique ce qu’Irene Khan, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté d’expression et d’opinion, a récemment condamné comme étant l’utilisation abusive par l’Allemagne d’une législation draconienne « pour restreindre la défense des droits des Palestiniens, refroidir la participation publique et réduire le discours dans les milieux universitaires et artistiques ». C’est également ce qu’Ai Weiwei a récemment décrit comme « l’Allemagne faisant ce qu’elle a fait dans les années 1930 » (approuvant son interlocuteur qui lui a suggéré que « c’est la même impulsion fasciste, mais avec une cible différente »). Tout cela à un moment où nous apprenons de nouveaux détails horribles sur les 2 842 Palestiniens « évaporés » par les forces israéliennes à l’aide d’armes thermiques et thermobariques fabriquées aux États-Unis et interdites au niveau international. Malgré les nombreuses preuves de l’intention génocidaire d’Israël, de ses crimes atroces systématiques et de son nettoyage ethnique, l’Allemagne continue de fournir à Israël des armes utilisées pour exterminer les Palestiniens à Gaza.

Le vent est en train de tourner dans le monde international du cinéma. De nombreux festivals internationaux ont approuvé le boycott culturel de l’apartheid israélien, notamment le Festival international du film documentaire d’Amsterdam, le plus grand au monde, ainsi que le BlackStar Film Festival aux États-Unis et le Film Fest Gent, le plus grand en Belgique. Plus de 5 000 professionnels du cinéma, dont des personnalités hollywoodiennes et internationales de premier plan, ont également annoncé leur refus de travailler avec des sociétés et institutions cinématographiques israéliennes complices.

Pourtant, la Berlinale n’a jusqu’à présent même pas répondu aux demandes de sa communauté qui lui demandait de publier une déclaration affirmant le droit des Palestiniens à la vie, à la dignité et à la liberté, condamnant le génocide des Palestiniens perpétré par Israël et s’engageant à défendre le droit des artistes à s’exprimer sans contrainte en faveur des droits humains des Palestiniens. C’est le minimum qu’elle puisse – et doive – faire.

Comme l’a déclaré le Palestine Film Institute, « nous sommes consternés par le silence institutionnel de la Berlinale sur le génocide des Palestiniens et par son refus de défendre la liberté d’expression des cinéastes ». Tout comme le festival a déjà pris clairement position par le passé contre les atrocités commises contre les populations en Iran et en Ukraine, nous appelons la Berlinale à remplir son devoir moral et à affirmer clairement son opposition au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens, et à cesser complètement de protéger Israël contre les critiques et les appels à rendre des comptes.

Signé par :

Abbas Fahdel

Adam McKay

Adèle Haenel

Alan O’Gorman

Alexandra Juhasz

Alexandre Koberidze

Alia Shawkat

Alison Oliver

Alkis Papastathopoulos

Amjad Abu Alala

Ana Naomi de Sousa

Angeliki Papoulia

Angelo Madsen

Antigoni Rota

Ariane Labed

Artemis Anastasiadou

Ashley McKenzie

Atsushi Funahashi

Avi Mograbi

Bahija Essoussi

Ben Russell

Bingham Bryant

Blake Williams

Blanche Gardin

Brett Story

Brian Cox

Camilo Restrepo

Carice Van Houten

Charlie Shackleton

Cherien Dabis

Christopher Young

Dali Benssalah

David Osit

Deragh Campbell

Dustin Defa

Eduardo Teddy Williams

Eleni Alexandrakis

Elhum Shakerifar

Emilie Deleuze

Emmanuel Gras

Eyal Sivan

Fernando Meirelles

Fil Ieropoulos

Gabriella Gerolemou

Geoff Arbourne

Hany Abu Assad

Hind Meddeb

James Benning

James Wilson

Javier Bardem

John Greyson

Jon Jost

Joshua Oppenheimer

Ken Loach

Khalid Abdalla

Laurent Van Lancker

Leah Borromeo

Line Langebek

Lukas Dhont

Mahdi Fleifel

Mai Masri

Malika Zouhali-Worrall

Manuel Cuenca

Manuel Embalse

Marcelo Martinessi

Marina Gioti

Marion Schmidt

Mark Ruffalo

Merawi Gerima

Miguel Gomes

Mike Leigh

Miranda Pennell

Mohanad Yaqubi

Nadia El Fani

Nahuel Perez Biscayart

Namir Abdel Messeeh

Nan Goldin

Narimane Mari

Nina Menkes

Pascale Ramonda

Patricia Mazuy

Paul Laverty

Paul Lee

Pedro Pimenta

Peter Mullan

Phaedra Vokali

Robert Greene

Robin Campillo

Saeed Taji Farouky

Saleh Bakri

Samaher Alqadi

Sarah Friedland

Sebastián Escobar Peña

Sepideh Farsi

Shirin Neshat

Simone Bitton

Smaro Papaevangelou

Sofia Georgovassili

Sylvain George

Tatiana Maslany

Thodoris Dimitropoulos

Tilda Swinton

Tobias Menzies

Tyler Taormina

Zawe Ashton