Lettre ouverte à la Berlinale — 17 février 2026

Nous écrivons en tant que professionnels du cinéma, tous anciens ou actuels participants à la Berlinale, qui attendons des institutions de notre secteur qu’elles refusent toute complicité dans les terribles violences qui continuent d’être perpétrées contre les Palestiniens. Nous sommes consternés par la participation de la Berlinale à la censure des artistes qui s’opposent au génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza et au rôle clé joué par l’État allemand dans cette situation. Comme l’a déclaré le Palestine Film Institute, le festival « surveille les cinéastes tout en continuant à collaborer avec la police fédérale dans le cadre de ses enquêtes ».
L’année dernière, des cinéastes qui se sont exprimés en faveur de la vie et de la liberté des Palestiniens depuis la scène de la Berlinale ont déclaré avoir été sévèrement réprimandés par les programmateurs principaux du festival. Un cinéaste aurait fait l’objet d’une enquête policière, et la direction de la Berlinale a faussement laissé entendre que son discours émouvant, fondé sur le droit international et la solidarité, était « discriminatoire ». Comme l’a déclaré un autre cinéaste à Film Workers for Palestine à propos du festival de l’année dernière : « il y avait dans l’air un sentiment de paranoïa, de ne pas être protégé et d’être persécuté, que je n’avais jamais ressenti auparavant dans un festival de cinéma ». Nous nous joignons à nos collègues pour rejeter cette répression institutionnelle et ce racisme anti-palestinien.
Nous sommes en total désaccord avec la déclaration du président du jury de la Berlinale 2026, Wim Wenders, selon laquelle le cinéma est « le contraire de la politique ». On ne peut séparer l’un de l’autre. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Berlinale, financée par l’État allemand, contribue à mettre en pratique ce qu’Irene Khan, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté d’expression et d’opinion, a récemment condamné comme étant l’utilisation abusive par l’Allemagne d’une législation draconienne « pour restreindre la défense des droits des Palestiniens, refroidir la participation publique et réduire le discours dans les milieux universitaires et artistiques ». C’est également ce qu’Ai Weiwei a récemment décrit comme « l’Allemagne faisant ce qu’elle a fait dans les années 1930 » (approuvant son interlocuteur qui lui a suggéré que « c’est la même impulsion fasciste, mais avec une cible différente »). Tout cela à un moment où nous apprenons de nouveaux détails horribles sur les 2 842 Palestiniens « évaporés » par les forces israéliennes à l’aide d’armes thermiques et thermobariques fabriquées aux États-Unis et interdites au niveau international. Malgré les nombreuses preuves de l’intention génocidaire d’Israël, de ses crimes atroces systématiques et de son nettoyage ethnique, l’Allemagne continue de fournir à Israël des armes utilisées pour exterminer les Palestiniens à Gaza.
Le vent est en train de tourner dans le monde international du cinéma. De nombreux festivals internationaux ont approuvé le boycott culturel de l’apartheid israélien, notamment le Festival international du film documentaire d’Amsterdam, le plus grand au monde, ainsi que le BlackStar Film Festival aux États-Unis et le Film Fest Gent, le plus grand en Belgique. Plus de 5 000 professionnels du cinéma, dont des personnalités hollywoodiennes et internationales de premier plan, ont également annoncé leur refus de travailler avec des sociétés et institutions cinématographiques israéliennes complices.
Pourtant, la Berlinale n’a jusqu’à présent même pas répondu aux demandes de sa communauté qui lui demandait de publier une déclaration affirmant le droit des Palestiniens à la vie, à la dignité et à la liberté, condamnant le génocide des Palestiniens perpétré par Israël et s’engageant à défendre le droit des artistes à s’exprimer sans contrainte en faveur des droits humains des Palestiniens. C’est le minimum qu’elle puisse – et doive – faire.
Comme l’a déclaré le Palestine Film Institute, « nous sommes consternés par le silence institutionnel de la Berlinale sur le génocide des Palestiniens et par son refus de défendre la liberté d’expression des cinéastes ». Tout comme le festival a déjà pris clairement position par le passé contre les atrocités commises contre les populations en Iran et en Ukraine, nous appelons la Berlinale à remplir son devoir moral et à affirmer clairement son opposition au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens, et à cesser complètement de protéger Israël contre les critiques et les appels à rendre des comptes.
Signé par :
Abbas Fahdel
Adam McKay
Adèle Haenel
Alan O’Gorman
Alexandra Juhasz
Alexandre Koberidze
Alia Shawkat
Alison Oliver
Alkis Papastathopoulos
Amjad Abu Alala
Ana Naomi de Sousa
Angeliki Papoulia
Angelo Madsen
Antigoni Rota
Ariane Labed
Artemis Anastasiadou
Ashley McKenzie
Atsushi Funahashi
Avi Mograbi
Bahija Essoussi
Ben Russell
Bingham Bryant
Blake Williams
Blanche Gardin
Brett Story
Brian Cox
Camilo Restrepo
Carice Van Houten
Charlie Shackleton
Cherien Dabis
Christopher Young
Dali Benssalah
David Osit
Deragh Campbell
Dustin Defa
Eduardo Teddy Williams
Eleni Alexandrakis
Elhum Shakerifar
Emilie Deleuze
Emmanuel Gras
Eyal Sivan
Fernando Meirelles
Fil Ieropoulos
Gabriella Gerolemou
Geoff Arbourne
Hany Abu Assad
Hind Meddeb
James Benning
James Wilson
Javier Bardem
John Greyson
Jon Jost
Joshua Oppenheimer
Ken Loach
Khalid Abdalla
Laurent Van Lancker
Leah Borromeo
Line Langebek
Lukas Dhont
Mahdi Fleifel
Mai Masri
Malika Zouhali-Worrall
Manuel Cuenca
Manuel Embalse
Marcelo Martinessi
Marina Gioti
Marion Schmidt
Mark Ruffalo
Merawi Gerima
Miguel Gomes
Mike Leigh
Miranda Pennell
Mohanad Yaqubi
Nadia El Fani
Nahuel Perez Biscayart
Namir Abdel Messeeh
Nan Goldin
Narimane Mari
Nina Menkes
Pascale Ramonda
Patricia Mazuy
Paul Laverty
Paul Lee
Pedro Pimenta
Peter Mullan
Phaedra Vokali
Robert Greene
Robin Campillo
Saeed Taji Farouky
Saleh Bakri
Samaher Alqadi
Sarah Friedland
Sebastián Escobar Peña
Sepideh Farsi
Shirin Neshat
Simone Bitton
Smaro Papaevangelou
Sofia Georgovassili
Sylvain George
Tatiana Maslany
Thodoris Dimitropoulos
Tilda Swinton
Tobias Menzies
Tyler Taormina
Zawe Ashton