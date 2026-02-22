Dites aux bellicistes de la diaspora iranienne et cubaine de la fermer.

Dès que vous critiquez en ligne la façon dont les États-Unis se préparent à la guerre contre l’Iran ou étranglent Cuba par un siège, vous tombez toujours sur des gens dont la famille est originaire du pays en question qui vous disent de vous taire et de soutenir la machine de guerre américaine. Leur famille a émigré parce qu’elle n’aimait pas le gouvernement, et maintenant ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à inciter tout le monde à soutenir les opérations américaines pour renverser ce gouvernement.

La bonne réponse à ces gens-là, c’est : « Fermez-la ! »

Dites aux bellicistes de la diaspora iranienne de la fermer ! Dites aux fanatiques de la diaspora cubaine, partisans d’un changement de régime, de la fermer !

C’est insupportable de voir ces crétins débarquer sur les réseaux sociaux en disant : « Excusez-moi, vous n’êtes pas de ce pays, donc vous n’avez pas le droit de vous opposer aux bombardements ! »

Euh, et si vous la fermiez, vous aussi ? Je m’opposerai aux projets les plus malfaisants et pervers du pouvoir occidental sous lequel je vis, merci bien. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire voir.

Si vous soutenez une énième intervention militaire américaine désastreuse pour renverser un énième gouvernement du Moyen-Orient, alors vous êtes une ordure. Vous êtes une ordure, peu importe le pays d’origine de votre famille.

Si vous soutenez l’asphyxie de Cuba jusqu’à ce que ses infrastructures s’effondrent et que la population commence à mourir, alors vous êtes une ordure. Vous êtes une ordure, peu importe le pays d’origine de votre famille.

Ne laissez pas ces cinglés vous réduire au silence. Nous avons le droit de nous opposer à ces actions. Votre droit de vous opposer aux horribles abus de nos dirigeants ne disparaît pas comme par magie parce qu’un crétin à Miami vous ordonne de vous taire. Vous n’avez pas à cesser de vous opposer à une guerre aux conséquences potentiellement mondiales simplement parce qu’un crétin monarchiste, confortablement installé sur son canapé londonien, vous dit que seuls les Iraniens ont le droit d’avoir une opinion sur ce sujet.

Dites-leur de se taire. Ils essaient de vous faire taire, alors dites-leur de se taire.

Ne vous laissez pas berner par leur pseudo-épistémologie libérale de pacotille, où ils tentent de vous faire taire parce que vous ne tenez pas compte de l’expérience vécue de leur peuple, ou je ne sais quoi. Vous ne devez rien à ces ordures. Ils cherchent à promouvoir un programme profondément maléfique, soutenu par les pires crapules du gouvernement le plus puissant du monde, et ce sont des personnes abominables. Dites-leur de la fermer, puis protestez contre les abus de l’empire avec encore plus de force et de vigueur qu’auparavant.

L’interventionnisme militaire américain, capable de renverser des gouvernements, ne cesse pas comme par magie d’avoir un bilan désastreux et largement documenté simplement parce que votre famille est originaire du pays ciblé. Si vous soutenez ces idées, vous êtes mon ennemi et je vous trouve personnellement répugnant. Vous êtes une ordure et vous devriez la fermer.

Caitlin Johnstone