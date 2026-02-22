Dites aux bellicistes de la diaspora iranienne et cubaine de la fermer.

Dès que vous critiquez en ligne la façon dont les États-Unis se préparent à la guerre contre l’Iran ou étranglent Cuba par un siège, vous tombez toujours sur des gens dont la famille est originaire du pays en question qui vous disent de vous taire et de soutenir la machine de guerre américaine. Leur famille a émigré parce qu’elle n’aimait pas le gouvernement, et maintenant ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à inciter tout le monde à soutenir les opérations américaines pour renverser ce gouvernement.

La bonne réponse à ces gens-là, c’est : « Fermez-la ! »

Dites aux bellicistes de la diaspora iranienne de la fermer ! Dites aux fanatiques de la diaspora cubaine, partisans d’un changement de régime, de la fermer !

C’est insupportable de voir ces crétins débarquer sur les réseaux sociaux en disant : « Excusez-moi, vous n’êtes pas de ce pays, donc vous n’avez pas le droit de vous opposer aux bombardements ! »

Euh, et si vous la fermiez, vous aussi ? Je m’opposerai aux projets les plus malfaisants et pervers du pouvoir occidental sous lequel je vis, merci bien. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire voir.

Si vous soutenez une énième intervention militaire américaine désastreuse pour renverser un énième gouvernement du Moyen-Orient, alors vous êtes une ordure. Vous êtes une ordure, peu importe le pays d’origine de votre famille.

Si vous soutenez l’asphyxie de Cuba jusqu’à ce que ses infrastructures s’effondrent et que la population commence à mourir, alors vous êtes une ordure. Vous êtes une ordure, peu importe le pays d’origine de votre famille.

Ne laissez pas ces cinglés vous réduire au silence. Nous avons le droit de nous opposer à ces actions. Votre droit de vous opposer aux horribles abus de nos dirigeants ne disparaît pas comme par magie parce qu’un crétin à Miami vous ordonne de vous taire. Vous n’avez pas à cesser de vous opposer à une guerre aux conséquences potentiellement mondiales simplement parce qu’un crétin monarchiste, confortablement installé sur son canapé londonien, vous dit que seuls les Iraniens ont le droit d’avoir une opinion sur ce sujet.

Dites-leur de se taire. Ils essaient de vous faire taire, alors dites-leur de se taire.

Ne vous laissez pas berner par leur pseudo-épistémologie libérale de pacotille, où ils tentent de vous faire taire parce que vous ne tenez pas compte de l’expérience vécue de leur peuple, ou je ne sais quoi. Vous ne devez rien à ces ordures. Ils cherchent à promouvoir un programme profondément maléfique, soutenu par les pires crapules du gouvernement le plus puissant du monde, et ce sont des personnes abominables. Dites-leur de la fermer, puis protestez contre les abus de l’empire avec encore plus de force et de vigueur qu’auparavant.

L’interventionnisme militaire américain, capable de renverser des gouvernements, ne cesse pas comme par magie d’avoir un bilan désastreux et largement documenté simplement parce que votre famille est originaire du pays ciblé. Si vous soutenez ces idées, vous êtes mon ennemi et je vous trouve personnellement répugnant. Vous êtes une ordure et vous devriez la fermer.

Caitlin Johnstone

 https://caitlinjohnstone.com.au/2026/02/22/tell-iranian-and-cuban-diaspora-warmongers-to-shut-the-fuck-up/
23/02/2026 01:14 par Jag Michel

Ces cubains, vénézuéliens, vietnamiens, etc., ont émigré en Occident parce qu’ils sont contre les gouvernements progressistes de leurs pays. Ils sont des réactionnaires de droite (au sens où ils favorisent l’entreprise privée au détriment du bien-être des travailleurs) qui émigrent dans des pays réactionnaires. Je suis québécois et je dois l’admettre, le Québec est réactionnaire comme les États-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne et la plupart des pays d’Occident. En matière d’immigration nous n’attirons pas la crème... Arrivés chez nous, ces gens, souvent des illégaux, des traîtres à leurs pays travaillent pour le régime en place (un chihuahua des États-unis). Ils s’allient à nos politiciens vendus, à la propagande, à la manipulation par des manifestations aux allures de révolutions de couleurs, ils accaparent les émissions d’opinion publique, les lignes des médias de masse, etc. pour comme le dit Caitlin Johnstone appuyer les basses œuvres des États-Unis contre leurs pays d’origine.

Le problème n’est pas l’immigration en soi, mais une sélection en nombre et en qualité par nos gouvernements, d’immigrants à leur image, soit réactionnaires (il se glisse parmi eux quelques progressistes, mais ils sont très minoritaires). Au Québec, grâce à cet afflux nous ne pourrons pas gagner un référendum sur notre indépendance nationale. Nous sommes submergés de gens qui travaillent chez nous dans l’intérêt du Canada réactionnaire et du capitalisme sauvage.

Nous avons déjà bien assez de nos propres réactionnaires sans en importer à nos frais en plus...

23/02/2026 09:49 par diogène

Il faudrait dire aussi à une autre diaspora de la fermer.
Celle-là n’est pas constituée d’émigrés du pays dont ils défendent le gouvernement et, contrairement aux autres diasporas, ils soutiennent le régime en place à n’importe quel prix.
Leurs familles sont issues d’immigrants venant de Pologne, de Russie, d’Allemagne, de France et de tout le tour de la Méditereanée, quand ils ne sont pas eux-mêmes des immigrants récents, en particulier aux Etats-Unis.
Mais ils ont le pouvoir de faire voter des lois dans leurs pays d’origine et/ou d’accueil pour sanctionner ceux qui osent leur dire de la fermer, justement. Et, pour la plupart, ils n’ont aucunement l’intention d’aller vivre dans le pays qu’ils idolâtrent et qui n’a fourni qu’environ 1% des ancêtres de leur diaspora mafieuse.

23/02/2026 16:45 par CAZA

Possible que je fasse erreur mais :
Ça serait pas d’ eux par hasard plus beaucoup d’ autres de chez Elnet qu’ il causerait Diogène .

https://www.encrage-librairie.com/

23/02/2026 17:25 par Made in Québec

Un pétrolier russe avec une capacité de 200000 barils de diesel serait en route vers Cuba :
https://cubaenresumen.org/2026/02/21/buque-con-combustible-ruso-se-dirige-a-cuba/

26/02/2026 13:20 par CAZA

Service après publication :
Le lien c’ était ça :
https://www.encrage-librairie.com/livre/9782296112841-le-printemps-des-sayanim-jacob-cohen/

01/03/2026 06:39 par Vagabond

Les Usraéliens, comme d’habitude, ont visé une école et un vieillard.
Ces massacres continueront dans un monde de pleureurs ayant une mémoire de l’instant uniquement. C’est ce qui rend la trahison facile et lucrative, le fascisme une liberté d’expression et les génocides démocratiques.

