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Le génocide Ouïghour est totalement inventé

REVEIL COMMUNISTE

Logo : Terroristes ouïghours en Syrie

Le génocide Ouïghour est un fake du début à la fin. Mais si on affirme ça sur les réseaux on va rencontrer des réactions hostiles.
On sera mis en demeure de sourcer sa non-information par des commentateurs persuadés de vivre dans un monde de conte de fée où il existe une communauté internationale basée en Occident qui est sincèrement intéressée à la vérité et à la justice dans le monde, et qui distribue avec objectivité des bons points et des mauvais points de droits de l’homme et de civilisation à des pays entiers, à commencer par ceux qui représentent le plus grand danger pour cette civilisation : Chine, Russie, Iran, RPDC, etc. et ne parlons pas des affabulations délirantes qu’ils font circuler sur le Venezuela depuis 20 ans.

Il faut faire attention au fait que lorsqu’on dément une nouvelle qui est manifestement complètement inventée et propagée par des gens complètement malhonnêtes, on lui donne une sorte de crédibilité négative indirecte. Il n’y a pas de fumée sans feu comme on dit. Mais comme on dit aussi, qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ! Derrière la dénonciation de la Chine il y a évidemment la mise en condition de l’opinion pour la future guerre impérialiste contre ce pays.

Sans doute ce serait à ces commentateurs souvent animés par un racisme anti-asiatique inconscient qu’il incomberait de fournir les preuves de ce fameux génocide. Ils vont alors citer les rapports épais d’Amnesty (1), de HWR, et de l’ONU, considérés comme des phares de l’éthique et des bonnes pratiques, absolument au-dessus de tout soupçon et tenter de nous faire honte de mettre en doute la parole de ces honnêtes chercheurs qui ont travaillé si dur !

Rappelons que Amnesty International a hérité d’une certaine réputation d’objectivité pour avoir été créée dans les années 1970 pour informer sur les crimes des dictatures sud-américaines, mais qu’elle a été réorientée rapidement pour devenir une pièce maîtresse du dispositif de la propagande anti-soviétique de la guerre froide, puis de la propagande impériale. HRW en est une scission prosioniste à l’origine, car l’opposition au sionisme restait de l’ordre des opinions acceptables jusqu’à une époque récente et s’exprimait un peu chez Amnesty. Mais les dirigeants de ces ONG qui n’ont de non-gouvernemental que le nom, font le va-et-vient au sein de l’élite politique occidentale pour construire le consensus impérialiste en Occident.

Si on renvoie les dénonciateurs des crimes supposés de la Chine au travail de critique de l’info efficace exercé par Le Grand Soir avec des moyens matériels si limités, et par d’autres excellents sites, comme Investig-action, ils vont ricaner et tenter de nous écraser avec la réputation de ces institutions, et de nous faire passer pour des complotistes, puisque toutes ces recherches, tous ces témoignages croisés et documenté même par des images captées à partir de satellites seraient au-dessus de tout doute raisonnable.

Ils ne se rendent même pas compte que leur procédé de validation se borne à choisir entre deux thèses opposées celle qui produit le plus de bruit, et donc qui dispose de la plus grande force de communication, de la plus grande surface financière, de l’appui des institutions les plus riches et les plus puissantes, des milliardaires et des États.

Pour les gens éduqués qui sont souvent les plus naïfs l’idée que tous ces témoignages qui souvent jouent à fond sur l’émotion - et sur les préjugés séculaires concernant la cruauté foncière des asiatiques - soient concertés et participent à une campagne hostile à la Chine est carrément impensable et relève en soi du complotisme.
Mais le cas du "génocide ouïghour" est spécial : il n’est pas du tout nécessaire d’aller au fond des choses dans ce cas d’espèce. Il n’est même pas nécessaire que ces témoins soient de faux témoins.

En effet lorsqu’on lit ces rapports incriminant la Chine on voit tout de suite qu’ils tentent de prouver l’existence d’un génocide au Xinjiang en récoltant des informations qui concernent en fait la répression anti-terroriste, qui vise des groupes criminels comparables à ceux qui ont perpétré les attentats parisiens du 2015- 2016, ce qui est bien différent, et qu’ils tentent ensuite d’amplifier ces faits pour nous faire croire qu’ils affectent de manière indiscriminée tous les Ouïghours ou tous les musulmans qui vivent en Chine, par amalgame et glissement sémantique.

Un génocide quelle que soit la définition mise en avant consiste à tenter d’anéantir un peuple par l’extermination, ou d’autres moyens. Alors les Chinois ont-ils essayé d’anéantir le peuple Ouïghours ? Eh bien il n’y absolument aucune crédibilité à prêter à cette assertion.

Les Ouïghours sont plus nombreux et plus prospères que jamais dans la Chine actuelle, comme le montrent d’innombrables témoignages provenant d’eux-mêmes, ou de voyageurs, y compris de voyageurs musulmans.
Même si tous les faits récoltés par ces ONG qui suivent l’agenda anti-chinois de l’Occident en général étaient exacts, ce qui serait bien étonnant, tout ce qu’ils arriveraient à prouver, c’est que la Chine réprime impitoyablement le terrorisme aveugle du type "Bataclan" qui l’a frappée aussi, avec l’aide revendiquée des services occidentaux et dont les survivants ont été réemployé en Syrie sous leur protection pour abattre le gouvernement légal.

La thèse du génocide Ouïghour s’effondre sous le poids de son absurdité intrinsèque. Quant à la répression des terroristes takfiristes chinois, de toute origine ethnique, elle est absolument justifiée.
Mais ce qui laisse quand même un goût amer, c’est que ces vertueux défenseurs de la veu
ve et de l’orphelin dans des pays qu’ils ignorent à peu près complètement, se laissent aller à leur narcissisme moral pour salir la Chine, au moment même où un vrai génocide en vraie grandeur se déroule au vu et au su du monde entier. Et comme par hasard, la Chine est une de seules forces importantes dans le monde qui tente, il est vrai pas suffisamment, mais qui tente vraiment, de s’y opposer.

Le narcissisme moral de la petite-bourgeoisie occidentale apparaît indécrottable.

Réveil communiste

PS Nier totalement l’existence d’un génocide en Chine ne consiste pas à nier pas l’existence de la répression, en l’occurrence justifiée ou de bavures qui évidemment ne le sont pas. Mais comme observer que tous les droits de présumés terroristes n’auraient pas été respectés par les autorités chinoises serait bien insuffisant pour chauffer l’opinion contre leur pays, les propagandistes médiatiques de nos libérales démocraties sont obligés de se lancer sur le terrain de l’affabulation.

Notes du GS
(1) Dans son livre "Ouïghours, l’horreur était dans nos médias", Maxime Vivas consacre un chapitre à Amnesty et le Xinjiang. Preuves à l’appui, il démontre les partis pris, idéologique et financier d’Amnesty sur ce sujet et le refus de l’ONU d’obéir à ces injonctions.
Rappelons (ça vous évitera d’acheter et de lire le livre) que l’auteur révèle que le Haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, après une enquête sur place, élude le mot "génocide", ne publie pars un "rapport", mais une piteuse "évaluation", laquelle a été publiée 13 mn avant la fin du mandat de quatre ans de la chef de la délégation, que ce document n’est pas signé et que le dialogue entre Vivas et l’ONU s’est interrompu quand, après avoir demandé à trois reprises les noms des auteurs du document, il a précisé (sur demande de l’ONU) que c’était pour des articles du GS et pour écrire un livre.

  REVEIL COMMUNISTE

COMMENTAIRES  

20/04/2026 19:28 par sylvain

si le terme de génocide, même culturel, semble largement disproportionné il semble vrai qu’il y ai tout de même eu des camps d’internement et de rééducation qui ne visaient pas seulement, loin de là, des personnes ayant activement participés à des actes violents

21/04/2026 10:07 par Edouard

Oui Sylvain, même en Chine, ils ont des prisons, et si le besoin s’en fait sentir, des centres de déradicalisation et de formation. Brrr, ça fait froid dans le dos...

22/04/2026 10:45 par Assimbonanga

Il y a les rapports d’Amnesty International et puis il y a l’usage qu’en font les partis réactionnaires et leurs médias. Par exemple, nos médias ne se jettent pas sur ce rapport d’Amnesty international pour en faire un sujet central :
Pratiques autoritaires : 5 signes avant-coureurs en France
On sait que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour les conditions de vie indignes dans ses prisons mais personne n’en fait un problème à résoudre de toute urgence, au contraire ! Les réactionnaires n’ont de cesse que d’inventer de nouveaux délits pour emprisonner de plus en plus. Contrairement au Venezuela et à Cuba, la France n’a pas de date dans le calendrier pour amnistier une certain nombre de détenus et ainsi aérer le dispositif carcéral. La prison, je crois que d’y avoir tâté 3 mois, c’est déjà fort traumatisant, or les réactionnaires n’ont pas d’autre idée politique que l’allongement des peines. Ils ont un manque d’imagination abyssal.
Le récit, la façon dont on le raconte selon l’auditoire, c’est le propre des politiciens et des médias des années 2020. Ils prélèvent dans le réel un fait vrai et ils y mettent une loupe grossissement X100. LGS a déjà traité de ce phénomène. La mort de Q Deranque n’a été médiatisée que tant qu’elle pouvait incriminer LFI. L’assassinat au couteau d’Agnès Lassalle à St-Jean-de-Luz est relatée sans préciser qu’elle se passe au lycée catholique St-Thomas d’Aquin. Le coupable n’est pas examiné ni sa biographie par les journaux probablement parce qu’il n’est ni prolétaire ni musulman mais enfant de notables catholiques... On ne saura pas !
Je suppose qu’il a donc été convenu qu’on rechercherait en Chine un détail qui cloche (il en existe forcément) et qu’on lui donnerait une ampleur qu’il n’a pas en vrai.

30/04/2026 16:07 par rouge

Uyghur ? il y en a pas mal dans des bataillons ukrainiens et ils s’illustrent par un comportement de bêtes sauvage à l’encontre des civils. Quand on les découvre c’est souvent déjà trop tard.
Ce qu’ils font ailleurs je ne suis pas au courant.

01/05/2026 10:47 par Assimbonanga

Petite recherche rapide.

RFI : Une unité syrienne formée d’Ouïghours
Après avoir pris le pouvoir début décembre, le nouveau dirigeant syrien, Ahmed al-Charaa, a proclamé la dissolution des groupes armés. Fin décembre, il a nommé d’anciens rebelles, parmi lesquels au moins un Ouïghour, à des postes de commandement dans la nouvelle armée.
Les nouvelles forces armées comptent une unité formée d’Ouïghours, estimés par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) à entre 3 200 et 4 000 combattants.

Tunisie focus :
L’Occident s’inquiète de l’intégration des djihadistes étrangers dans les rangs de la nouvelle armée syrienne
Six étrangers ont été nommés à des postes clés, notamment un Ouïghour qui dirigeait les forces du Parti islamique du Turkestan en Syrie. le Ouïghour chinois Abdulaziz Dawood Khudaberdi est nommé général de brigade. Notamment connu sous le nom de Zahid, dirige les forces du Parti islamique du Turkestan en Syrie, qui cherche à établir un État indépendant dans certaines régions de la Chine et que Pékin désigne comme un groupe terroriste.

The Times of Israël. Syrie : Washington valide le plan d’intégration militaire des combattants djihadistes étrangers
La Maison Blanche approuve la proposition faite par le gouvernement Sharaa de créer une unité qui comprendra quelque 3 500 combattants étrangers, principalement des Ouïghours chinois. Les États-Unis ont donné leur feu vert à un plan du nouveau gouvernement syrien visant à intégrer des milliers d’anciens combattants djihadistes étrangers dans l’armée nationale, à condition que cette initiative se fasse en toute transparence, a déclaré l’envoyé spécial du président américain Donald Trump. Trois responsables syriens de la Défense ont déclaré que, dans le cadre de ce plan, quelque 3 500 combattants étrangers, principalement des Ouïghours originaires de Chine et de pays voisins, rejoindraient une unité nouvellement formée, la 84ᵉ division de l’armée syrienne, qui comprendrait également des Syriens.

02/05/2026 10:52 par Assimbonanga

Autre recherche express.

RFI La Syrie va remettre à la Chine des jihadistes ouïghours Les nouvelles autorités syriennes vont livrer à la Chine des jihadistes issus de la minorité musulmane ouïghoure, ont indiqué à l’AFP, lundi 17 novembre, deux sources, gouvernementale et diplomatique, cette dernière précisant que 400 combattants sont concernés.

RTBF actus 17 nov. 2025 La Syrie va livrer à la Chine des djihadistes ouïghours Les autorités syriennes vont livrer à la Chine des djihadistes issus de la minorité musulmane ouïghoure, ont indiqué à l’AFP lundi deux sources, gouvernementale et diplomatique, cette dernière précisant que 400 combattants sont concernés. Depuis leur arrivée au pouvoir il y a près d’un an, les nouveaux dirigeants islamistes syriens tentent de rompre avec leur passé djihadiste. Des milliers de combattants étrangers avaient afflué en Syrie au cours de la guerre civile, qui a éclaté en 2011, pour participer à la lutte contre le pouvoir de Bachar al-Assad, renversé en décembre 2024.
Selon la source gouvernementale qui a refusé d’être identifiée en raison du caractère sensible de l’information, le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani devait évoquer la question des combattants ouïghours lors de ses entretiens en Chine lundi. "A la demande de la Chine, Damas a l’intention de remettre les combattants par groupes, après que la Chine a refusé qu’ils soient intégrés dans l’armée syrienne", a indiqué cette source. La source diplomatique, qui a également requis l’anonymat, a précisé que "la Syrie a l’intention de remettre 400 combattants ouïghours à la Chine prochainement".

16/05/2026 21:47 par Fayçal

Poir infaux si vous connaissez le site Les Répliques j’ai vu passer un article complètement azymuté concernant le sujet avc 2 greluches invitées rivalisant de haine, le tout présenté par une journaliste que je croyais très bien (pour son travail sur la Palestine, envoyée spéciale permanente là bas, Tawfik je crois son nom) dans les commentaires plusieurs parlent de Maxime Vivas et de son livre, et se montrent féroces sur l’objet diffusé...

17/05/2026 10:26 par Shansan

si vous connaissez le site Les Répliques

Petite précision : il ne s’agit pas d’un site mais d’une chaîne YT, et ce dont Fayçal parle est un entretien entre Khadija Toufik (qui a récemment fait l’actu pour son échange avec Larouturrou lors de la conférence de Rima Hassan), Dilnur Reyhan et Gulbhar Jalilova.

La question qui ressort finalement, c’est comment s’adresser à des militants pro-Palestine (K. Toufik est une journaliste de terrain qui s’est rendue à Gaza) qui intègrent à leur cause la question du génocide des Ouïghours.

Il y a là une dichotomie franche d’où résulte une dissonance cognitive : entre un génocide dont la réalité est prouvée par le flot ininterrompu des images et des témoignages, par les propos de ceux qui le perpétuent et un génocide dont il n’y a aucune preuve matérielle tangible, très peu de témoignages physiques et sans la moindre trace dans les messages officiels, entre un génocide reconnu par la majorité des nations du monde et un qui ne l’est pas, entre un génocide nié par les médias occidentaux et un qui a fait les gros titres des mêmes médias.

17/05/2026 14:25 par Maxime Vivas

A noter que le drapeau derrière la présentatrice n’est pas un drapeau ouïghour, qu’il ne revendique pas la liberté d’être musulman : c’est le drapeau du Turkestan oriental, république rêvée par les fanatiques et soutenue par" Les Répliques" où le femmes auront les mêmes droits que les Afghanes et ou les minorités religieuses du Xinjiang devront se soumettre à l’islam, au voile, à la Burka, aux hommes.

Parmi les personnes que Les Répliques donne à voir, l’une d’elle (Dilnur Reyan) m’a menacé d’un procès alors que je ne la connaissais même pas. Je traite longuement de son cas dans mon livre "Ouïghours, l’horreur était dans nos médias".

Elle a trouvé un fromage à l’INALCO où elle enseigne... le ouïghour.

Ce genre d’émission disqualifie la chaîne qui présente un dossier fainéant, non contradictoire, sur le "génocide " ouïghour (que les médias appellent à présent "le génocide culturel").
Journalistiquement, c’est du niveau des médias de Bolloré. Un procès avec trois avocats de l’accusation et pas d’avocat de la défense.
Dans la jungle pourrie des médias, quelques malins ont vu un grand vide et ont sauté dedans. Mais sans trop d’audace car il faut racoler des lecteurs. Les lecteurs qui savent (comme la CIA) que le Tibet, Hong Kong, le Xinjiang, Cuba, le Venezuela sont des enfers. Alors, ils en appellent à de faux témoins et surtout pas à des écrivains comme moi : Je suis allé à Cuba, au Venezuela, je suis allé trois fois enquêter sur place au Xinjiang et je parle comme le Haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, comme de prestigieux intellectuels états-uniens (tout ça est dans mon livre).
Je ne viens pas de citer des pays-paradis, je viens de me placer du bon côté de l’Histoire, contrairement à La Réplique.

Ces médias opportunistes et finalement collabos en crèveront et je ne pleurerai pas.
Je mets Les Répliques au défi de m’inviter.
Maxime Vivas
PS. Je passerais une semaine à démentir, preuves à l’appui, les tombereaux de mensonges entendus dans cette émission, digne de CNews.

17/05/2026 14:27 par Maxime Vivas

Le génocide Ouïghour est totalement inventé
A noter que le drapeau derrière la présentatrice n’est pas un drapeau ouïghour, qu’il ne revendique pas la liberté d’être musulman : c’est le drapeau du Turkestan oriental, république rêvée par les fanatiques et soutenue par" Les Répliques" où le femmes auront les mêmes droits que les Afghanes et ou les minorités religieuses du Xinjiang devront se soumettre à l’islam, au voile, à la Burka, aux hommes.

Parmi les personnes que Les Répliques donne à voir, l’une d’elle (Dilnur Reyan) m’a menacé d’un procès alors que je ne la connaissais même pas. Je traite longuement de son cas dans mon livre "Ouïghours, l’horreur était dans nos médias".

Elle a trouvé un fromage à l’INALCO où elle enseigne... le ouïghour.

Ce genre d’émission disqualifie la chaîne qui présente un dossier fainéant, non contradictoire, sur le "génocide " ouïghour (que les médias appellent à présent "le génocide culturel").
Journalistiquement, c’est du niveau des médias de Bolloré. Un procès avec trois avocats de l’accusation et pas d’avocat de la défense.
Dans la jungle pourrie des médias, quelques malins ont vu un grand vide et ont sauté dedans. Mais sans trop d’audace car il faut racoler des lecteurs. Les lecteurs qui savent (comme la CIA) que le Tibet, Hong Kong, le Xinjiang, Cuba, le Venezuela sont des enfers. Alors, ils en appellent à de faux témoins et surtout pas à des écrivains comme moi : Je suis allé à Cuba, au Venezuela, je suis allé trois fois enquêter sur place au Xinjiang et je parle comme le Haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, comme de prestigieux intellectuels états-uniens (tout ça est dans mon livre).
Je ne viens pas de citer des pays-paradis, je viens de me placer du bon côté de l’Histoire, contrairement à La Réplique.

Ces médias opportunistes et finalement collabos en crèveront et je ne pleurerai pas.
Je mets Les Répliques au défi de m’inviter.
Maxime Vivas
PS. Je passerais une semaine à démentir, preuves à l’appui, les tombereaux de mensonges entendus dans cette émission, digne de CNews.

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