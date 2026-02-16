LFI Assassin, point d’interrogation(s).

Je vois des vidéos circuler où des "patriotes" chantent "LFI Assassin". D’autres où un gugusse t’annonce que, toi LFI, tu as du sang sur les mains et que ce sont désormais des "adultes" qui vont s’occuper de ton cas.

Hum...

Je connais pas mal de gens de LFI. Et mon avis est le suivant :

Si tu leur montres une batte de base-ball, une fois sur deux ils l’attraperont du mauvais côté.

Si tu leur donnes un poing américain, ils s’en serviront joyeusement pour piler de l’ail.

Si tu leur fourgues une bombe lacrymogène, ils te demanderont d’un air inquiet si la fixation de la laque n’est pas trop forte.

Et le geste le plus violent que j’ai pu observer chez l’un d’entre eux, c’est mon pote Dédé qui un jour a soudainement, et sans crier gare, ajusté ses lunettes. Il est parfois un peu fou le Dédé.

Oui, mais. Il paraît qu’ils gueulent. Surtout leur chef. Qu’est-ce qu’il dit ? Sais pas, juste qu’il gueule.

En attendant, toute information fiable sur l’affaire à Lyon semble tarder. Qu’à cela ne tienne. On fera comme les Israéliens nous ont appris à faire (oui, oui, sans déconner, je vais faire le lien...).

D’abord, tu t’en fiches des faits.

Ensuite, tu t’en fiches des faits.

Je sais, je l’ai déjà dit, mais c’est important.

Ensuite, tu imposes un récit. Deux fois aussi.

Puis tu amalgames tout ce que tu peux, en mélangeant bien. Oui, deux fois, si tu veux.

Et enfin tu te présentes, d’un air contraint et forcé, en justicier sauveur de la France et de la civilisation (sur qui tu viens de ch*er ces dernières années).

Cela dit, être confronté à un mouvement extrémiste de gauche qui propose d’imposer une alimentation bio dans toutes les cantines scolaires, ça doit être vraiment terrifiant.

Viktor Dedaj