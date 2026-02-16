LFI Assassin, point d’interrogation(s).

Je vois des vidéos circuler où des "patriotes" chantent "LFI Assassin". D’autres où un gugusse t’annonce que, toi LFI, tu as du sang sur les mains et que ce sont désormais des "adultes" qui vont s’occuper de ton cas.

Hum...

Je connais pas mal de gens de LFI. Et mon avis est le suivant :

Si tu leur montres une batte de base-ball, une fois sur deux ils l’attraperont du mauvais côté.
Si tu leur donnes un poing américain, ils s’en serviront joyeusement pour piler de l’ail.
Si tu leur fourgues une bombe lacrymogène, ils te demanderont d’un air inquiet si la fixation de la laque n’est pas trop forte.

Et le geste le plus violent que j’ai pu observer chez l’un d’entre eux, c’est mon pote Dédé qui un jour a soudainement, et sans crier gare, ajusté ses lunettes. Il est parfois un peu fou le Dédé.

Oui, mais. Il paraît qu’ils gueulent. Surtout leur chef. Qu’est-ce qu’il dit ? Sais pas, juste qu’il gueule.

En attendant, toute information fiable sur l’affaire à Lyon semble tarder. Qu’à cela ne tienne. On fera comme les Israéliens nous ont appris à faire (oui, oui, sans déconner, je vais faire le lien...).

D’abord, tu t’en fiches des faits.
Ensuite, tu t’en fiches des faits.
Je sais, je l’ai déjà dit, mais c’est important.

Ensuite, tu imposes un récit. Deux fois aussi.

Puis tu amalgames tout ce que tu peux, en mélangeant bien. Oui, deux fois, si tu veux.

Et enfin tu te présentes, d’un air contraint et forcé, en justicier sauveur de la France et de la civilisation (sur qui tu viens de ch*er ces dernières années).

Cela dit, être confronté à un mouvement extrémiste de gauche qui propose d’imposer une alimentation bio dans toutes les cantines scolaires, ça doit être vraiment terrifiant.

Viktor Dedaj

  Viktor DEDAJ   France   Information/ Désinformation/ Propagande/ Censure

COMMENTAIRES  

16/02/2026 18:25 par Josy

a priori les lieux de la bagarre sont éloignés les uns des autres sur le plan de la ville .Où se sont ils rencontrés pour se battre ?
Je commence à comprendre pourquoi il est si difficile de savoir qui a fait quoi : il y a des problèmes pour inventer un récit.
Les propos entendus hier accusaient la gauche ! mais cela ne parait pas cadrer malgré la conviction de De Villers qui en oubliait les contextes dans tous ses propos . Habile mais trop pressé et à découvert pour accuser "la gauche" laquelle ? . .

16/02/2026 18:41 par diogène

Du coup, Manu a déployé une fulgurante activité cérébrale et lancé deux anathèmes conduisant à une condamnation inéluctable :

- premier anathème : ça prouve bien que LFI est d’estraimegôche (oh la vache, ben ça alors, c’est affrueux)

- deuxième anathème : d’ailleurs, ici ou là, on peut percevoir de l’antisémitisme dans certains propos de certains d’entre eux (que je ne nommerai pas, mais suivez mon regard)

- verdict : ces deux crimes doivent être punis d’inéligibilité ! D’ailleurs, on va faire une loi pour ça !

C’est pratique : à la fin, y en aura plus qu’un qui sera éligible

16/02/2026 22:27 par J.J.

Ce que j’ai trouvé de remarquable dans le reportage sur Arte, il me semble, (j’aime prendre des risques) c ́est les spectateurs aux fenêtres, certains filmant le spectacle, mais aucun n’ayant pris, malgré la violence de l’affrontement, l’înitiative d’appeler les secours.

17/02/2026 17:26 par taliondachille

Hypothèse : des black blocks ont massacré un petit extrêmiste de droite pour faire accuser LFI.
On a le mobile, ne manque plus que le commanditaire...

18/02/2026 00:12 par Marc Arnoldy

Il semble que la bagarre aie eu lieu au coin de la rue Victor Lagrange, soit pas trop loin de Science po. Que les deux groupes se soient dispersés et que la future victime n’aie pas demandé de soins immédiats. Il aurait appelé les secours plusieurs heures après les faits. Cela explique la prise en charge à deux km du lieu de la conférence et l’heure tardive. Enquête à suivre...

18/02/2026 06:05 par phil

Les évènements ne peuvent pas être décorrélés du contexte lyonnais : il y a une forte présence fasciste et par voie de conséquence, de groupes antifas. Pas de fascistes, pas d’antifascistes, c’est simple.

Ni Rima Hassan, ni la FI n’en sont responsables. Ceux-là sont faciles à trouver : Némésis, dont la stratégie est fondée sur la provocation, les groupuscules fachos qui sont ceux qui ont attaqué, et non l’inverse, et enfin, la police qui n’a rien fait et a ignoré les demandes répétées de Sciences Po Lyon pour protéger la conf de Rima Hassan menacée par l’extrême-droite lyonnaise.

On nous présente le mort comme un ange : c’est catégoriquement faux. Il était membre de l’Action française et participait régulièrement à des évènements néonazis. Et surtout, il adorait le coup de poing. Un patriote ? Mon c** ! Quand on révère le fascisme, on chie sur la mémoire des résistants.

Évidemment, et juste après sa reclassification en extrême-gauche, pour les charognards, adversaires de la FI et ennemis des classes populaires, c-à-d à peu près tout le monde dans le champ politico-médiatique, c’est une aubaine.

Mais Mélenchon ne lâche rien, ni les antifas ni la Jeune Garde, soutien total à la FI, soutien total aux antifas. Le fascisme se combat aussi dans la rue.

18/02/2026 18:34 par Aquarius15

On nous présente le mort comme un ange : c’est catégoriquement faux.

C’est le genre d’arguments utilisés par la droite et l’extrême droite pour justifier les violences policières... Si on est contre la violence, le profil de la victime ne peut en aucun cas justifier un meurtre (le violent coup de pied asséné dans la tête de la victime inconsciente).
On ne peut pas justifier ses propres turpitudes au prétexte que l’adversaire politique utilise les mêmes méthodes illégales et immorales.

18/02/2026 19:37 par phil

le profil de la victime ne peut en aucun cas justifier un meurtre

Comme on fait son lit, on se couche.

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