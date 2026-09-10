Notre (votre) livre sur les médias

LGS a enregistré ce mois-ci des dizaines de milliers de clics, dont plus de 4300 sur l’appel à souscrire.

62 lecteurs ont participé à la souscription. La cagnotte a recueilli à ce jour près de 5000 € (par virements et par chèques).

On voit donc qu’il reste de la marge. L’optimisme est de rigueur.

L’idée est la suivante : si nous présentons à un éditeur un manuscrit pré-payé, voire payé, les frilosités boutiquières (l’hostilité ?) vont reculer et nous pourrons trouver un éditeur en France et lui demander des efforts dans la distribution, la publicité, etc. Mieux : si l’argent est là (rêvons), on pourra inciter l’éditeur à accorder une part plus importante du prix de vente au libraire. Celui-ci en sera plus motivé.

Cela s’appelle user des armes de l’adversaire.

A ce jour, la souscription lancée auprès de nos lecteurs devrait permettre à un éditeur de publier déjà 1500 exemplaires sans bourse délier.

Merci donc à vous d’avoir participé à ce combat ou de vous apprêter à le faire.

Les dons seront versés ici : Le Pot Commun.fr

https://www.lepotcommun.fr/cagnotte/solidaire/la-liberte-et-l-objectivite-de-la-presse-en-france-kb2pi28p

Pour ceux qui préfèrent verser sans passer par Le Pot Commun, voici en doc joint, le RIB de l’auteur est disponible.

Le Grand Soir.