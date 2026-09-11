Nous venons tous de quelque part.

Chères amies, chers amis,

Salutations du bureau de Tricontinental : Institut de recherche sociale.

Partout où nous allons dans le monde aujourd’hui, du Nord global au Sud global, nous sommes submergés par un discours anti-immigrés croissant. Il semble faire partie intégrante et incontournable du discours public. Ce discours est particulièrement toxique dans le Nord global, où il est devenu un pilier central de l’extrême droite d’un type spécial. En décembre 2025, le président américain Donald Trump a qualifié les immigrants somaliens aux États-Unis de « déchets » et a déclaré qu’ils devraient être renvoyés « là d’où ils viennent ». Le vice-président de Trump, JD Vance, a déclaré que l’immigration est la « plus grande menace » pour les États-Unis comme pour l’Europe. En Grande-Bretagne, le alors Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré en mai 2025 que son pays risquait de « devenir une île d’étrangers », une phrase reprise plus tard cette année-là par Andrew Hastie, alors ministre fantôme des Affaires intérieures de l’Australie : « Nous commençons à nous sentir comme des étrangers chez nous ».

Le Sud global n’est pas immunisé contre ce discours. En Afrique du Sud, il y a eu une explosion de xénophobie, avec des groupes anti-migrants comme Operation Dudula (2021) et March and March (2024) surgissant de nulle part avec des fonds pour créer de graves troubles anti-immigrés. Ces groupes ont popularisé le slogan Abahambe Makwerekwere (« les étrangers doivent partir ») parmi des secteurs de la population sud-africaine qui ont été poussés à travers les fissures du règlement post-apartheid. Ces secteurs ont épinglé leurs angoisses socio-économiques sur leurs voisins – des immigrants appauvris venus en Afrique du Sud de pays comme le Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le Zimbabwe. Ces groupes xénophobes ont émis des menaces et des délais pour que les immigrants quittent le pays, forçant des personnes désespérées et vulnérables à chercher la sécurité ou à quitter l’Afrique du Sud par peur.

Cette montée de la xénophobie reflète un sentiment général selon lequel les conditions de vie misérables de la classe ouvrière sont dues à la concurrence pour des ressources rares de la part des immigrants plutôt qu’aux caractéristiques structurelles du capitalisme. On prétend que des immigrants appauvris et privés de pouvoir ont, d’une manière ou d’une autre, vidé l’État et évincé le marché du travail, laissant les travailleurs natifs incapables de vivre des vies stables et dignes.

Le discours sur l’immigration est truffé d’inexactitudes factuelles, d’hyperboles et de fiel. Les apôtres de la xénophobie gonflent l’ampleur et la géographie de la migration et empoisonnent le discours autour de la question. Cette distorsion opère de trois manières :

L’ampleur exagérée. Les migrants internationaux ne représentent que 3,6 % de la population mondiale. La plupart des gens qui migrent ne quittent pas leur pays de naissance, puisqu’ils voyagent de la campagne vers la ville ou d’une ville à une autre. En tenant compte du sort des déplacés internes, seul un quart des migrants et des déplacés voyagent du Sud global vers le Nord global, comme je l’ai appris d’un responsable de l’Organisation internationale pour les migrations.

La géographie exagérée. Pour des raisons évidentes, la couverture médiatique occidentale se concentre sur les traversées méditerranéennes, la frontière américano-mexicaine et la Manche. Cela présente la migration comme un problème qui ne pèse que sur le Nord global. Mais la réalité est que la plupart des déplacements ont lieu à l’intérieur des pays ou entre pays voisins. Le fardeau écrasant de la protection des réfugiés retombe sur les nations les plus pauvres du Sud, et non sur le Nord riche.

Le langage exagéré. Ceux qui attisent les flammes de la rhétorique anti-immigrés disent presque toujours qu’ils s’opposent aux immigrants « illégaux » et non aux immigrants « légaux ». En pratique, la catégorie menaçante de l’« immigrant illégal » commence à façonner la façon dont les gens pensent de la migration en général. Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les travailleurs sans papiers, les étudiants, les membres de la famille, les travailleurs temporaires et même les immigrants venus par des canaux légaux finissent par être perçus comme « illégaux » ou du moins soupçonnés de l’être. L’adjectif « illégal » façonne le sens du nom « immigrant » puis le submerge. L’adjectif, même lorsqu’il n’apparaît pas, commence à définir le nom. De cette façon, le simple fait d’être un immigrant est traité comme un acte de transgression.

Les classes dirigeantes des nations les plus riches, principalement du Nord global, veulent la main-d’œuvre des immigrants mais pas leur vie socioculturelle ni leur participation politique. Des secteurs économiques majeurs du Nord global – l’agriculture, la construction, la logistique et le travail de soin – dépendent de la main-d’œuvre immigrée. La rhétorique xénophobe et les régimes juridiques restrictifs créent un environnement qui facilite la discipline et l’exploitation de ces travailleurs par la menace d’expulsion et le déni des droits légaux et de la négociation collective. Pourtant, il est indéniable que les immigrants génèrent de la richesse pour la classe dirigeante là où ils vivent et travaillent. Leurs envois de fonds soutiennent également les familles dans leurs pays d’origine. Le discours sur l’immigration et l’économie est aussi confus et embrouillé que le débat politique.

L’argument économique. Les immigrants augmentent certes la demande immédiate de logements, d’écoles, de transports et de soins de santé, en particulier là où les arrivées sont géographiquement concentrées. Mais les immigrants travaillent aussi, produisent, paient des impôts et soutiennent des secteurs économiques qui souffrent de pénuries de main-d’œuvre. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre que les immigrants contribuent aux marchés du travail, aux finances publiques, à l’emploi et à la création d’emplois, bien que les bénéfices et les coûts soient inégalement répartis. Une vaste étude du Fonds monétaire international portant sur trente-quatre pays de l’OCDE entre 1980 et 2018 a constaté qu’un afflux d’immigrants représentant 1 % de l’emploi total augmentait la production économique de près de 1 % en cinq ans et que les deux tiers de cette augmentation provenaient d’une productivité du travail plus élevée. Fait crucial, cette étude n’a trouvé aucune preuve que des afflux importants d’immigrants réduisent l’emploi des natifs.

La question du travail. Les employeurs utilisent parfois la main-d’œuvre immigrée précaire pour abaisser les conditions de travail ou affaiblir l’organisation syndicale. Cependant, le problème n’est pas le travailleur immigré en soi mais le pouvoir de l’employeur de différencier et de diviser les travailleurs par statut juridique. Des syndicats plus forts et mieux organisés aideraient les travailleurs à résister à ces tactiques divisives, à améliorer les salaires et les conditions de travail, et à obtenir des droits de résidence, des droits légaux et des droits de négociation collective.

Le néolibéralisme est l’éléphant dans la pièce du discours anti-immigration. Les immigrants arrivent dans des sociétés déjà ravagées par l’austérité et la dette. La crise du logement, le chômage chronique, la maladie mentale et l’abus de drogues ne sont pas des conditions que les immigrants créent. Ce sont les effets sociaux de sociétés capitalistes qui ont priorisé le profit de quelques-uns sur le bien-être du plus grand nombre. La privatisation des services publics, les coupes dans les budgets municipaux et l’effondrement subséquent de la capacité de l’État et de la protection sociale étaient des politiques néolibérales mises en œuvre au service des classes riches et propriétaires. Les mêmes partis politiques qui ont mis en œuvre ces politiques néolibérales et sont donc responsables du havoc social qu’elles ont déchaîné prennent maintenant les immigrants comme boucs émissaires.

La rhétorique anti-immigrés fonctionne pour dissimuler les causes réelles de la détresse sociale à laquelle font face des milliards de personnes dans le monde. Les dépenses militaires obscènes et les guerres catastrophiques de notre époque, les sanctions vicieuses contre les États qui défient le bloc OTAN+, la servitude de la dette imposée aux États qui ne peuvent pas sortir du cycle du sous-développement, le coût élevé du changement climatique, la dépossession des terres et la destruction des moyens de subsistance ne sont pas causés par la migration. Ils sont causés par le capitalisme et l’impérialisme, qui préféreraient détruire le monde pour le profit plutôt que de le guérir. En fait, la migration elle-même est un résultat de l’impérialisme capitaliste, qui détruit la base de la vie dans le Sud global par la guerre, la dette, les sanctions et l’exploitation.

Malheureusement, la nature omniprésente du discours anti-immigrés a rendu plus facile pour un travailleur aliéné de brûler un spaza shop (petite épicerie) à Soweto, en Afrique du Sud, que de réfléchir à l’asymétrie brutale de la propriété foncière dans son pays. Les Sud-Africains blancs représentent environ 7 % de la population mais possèdent 72 % des terres agricoles, tandis que les Sud-Africains noirs représentent près de 82 % de la population et ne possèdent que 4 %. Imaginer une réforme agraire est infiniment plus difficile et complexe que de brûler la boutique d’un pauvre épicier immigré du Botswana. Armer la classe ouvrière de clarté contre la rhétorique mystificatrice de la xénophobie est l’une des tâches auxquelles la gauche fait face aujourd’hui. Pour sa part, le Parti communiste sud-africain a pris une position ferme et claire contre la xénophobie et pour la solidarité.

Le grand poète caribéen-britannique Benjamin Zephaniah a passé une grande partie de sa vie à réfléchir sur ses origines et son déplacement. Vivant entre deux mondes, il a compris les luttes très humaines et les sentiments de solitude et d’isolement qui accompagnent le fait d’être un immigrant. Dans son poème « We Refugees » (2000), Zephaniah capture, avec chaleur et simplicité, l’irrationalité et l’inhumanité de la xénophobie :

Nous pouvons tous être des réfugiés

Parfois il ne faut qu’un jour,

Parfois il ne faut qu’une poignée de main

Ou un papier que l’on signe.

Nous venons tous de réfugiés

Personne n’est simplement apparu,

Personne n’est ici sans lutte,

Et pourquoi devrions-nous vivre dans la peur

Du temps ou des ennuis ?

Nous venons tous de quelque part.

Cordialement,

Vijay