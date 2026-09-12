Le livre noir des médias menteurs, les hyènes de garde.

Bientôt en librairie

Bientôt en librairie (et dans les boîtes aux lettres des souscripteurs, en cadeau).

Nous sommes à quelques jours de la clôture de la souscription pour la publication de notre livre « Les hyènes de garde ».

Nous sommes entrés en contact avec des éditeurs.

L’un d’eux (qui connaît et apprécie LGS) propose un premier tirage de 1500 exemplaires (ce qui est bien) et l’envoi gratuit d’un livre à chaque souscripteur.

Notre pari est gagné, les hyènes seront étrillées en librairie et la vérité va sortir du puits.
Merci si vous avez participé à ce combat ou si vous vous apprêtez à le faire.

Les dons peuvent encore être versés ici : Le Pot Commun.fr
https://www.lepotcommun.fr/cagnotte/solidaire/la-liberte-et-l-objectivite-de-la-presse-en-france-kb2pi28p

Pour ceux qui préfèrent verser sans passer par Le Pot Commun, voici le RIB de l’auteur.

Le Grand Soir

  legrandsoir

COMMENTAIRES  

13/09/2026 09:05 par Martine

Fière d’avoir participé à cette publication en ces temps où toute vérité dite vous envoie chez les flics ou bien au tribunal et que le service public "radio France" fait appelle à des chroniqueurs d’extrême droite, sans complexe. J’appelle tous les lecteurs du LGS à participer, selon leur possibilité, ce livre est aussi important qu’en son temps le film "les nouveaux chiens de garde".

13/09/2026 15:29 par Maxime Vivas

Merci Martine,
Mon second fils a connu 47h de GAV, pour un geste inventé par la BAC, un procès en comparution immédiate et un acquittement sous les applaudissements de la salle d’audience archi comble. En GAV, il a été traité comme un chien.
Après, il a rencontré dans la rue son juge qui passait à vélo (hasard ?) et qui s’est arrêté pour lui dire des choses...
J’ai parlé de ça dans un de mes livres et dans des articles.
ACAB !

18/09/2026 16:08 par Tardieu

Question peut-être stupide : Comment expliquez-vous que vous ayez des dizaines de milliers de lecteurs quotidiens, et que finalement une infime minorité envoient des commentaires, et autant ou moins encore répondent à votre appel ?

Personnellement j’ai tenu un portail pendant 2 décennies, et j’ai cessé de me poser des questions sur le comportement de mes lecteurs anonymes.

19/09/2026 09:34 par Palamède Singouin

@Tardieu...
C’est peut-être que les lecteurs de LGS sont essentiellement soucieux de s’informer plutôt que de débattre (il me semble d’ailleurs que l’un des administrateurs n’était pas favorable à l’ouverture des articles aux commentaires) et qu’il existe beaucoup de sites d’infos qui sont soit payants, soit qui lancent des campagnes de souscriptions ponctuelles ?

19/09/2026 14:24 par dedek

Maxime, as-tu perdu la boule ?

Car c’est folie que de rendre ton rib (sans parler de ton adresse perso) public comme tu le fais ici (prélèvements frauduleux, usurpation d’identité, vol... etc) En fait, avec un peu de connaissance en hacking, je pourrais théoriquement l’utiliser pour payer certaines de mes factures par ex, ou bien faire des achats en ligne en ton nom mais pour moi...

Parfois, vous les boomers êtes si naïfs...

Tardieu, votre question n’est pas seulement stupide, elle est condescendante, méprisante, elle témoigne d’un ego surdimensionné, d’une arrogance sans limites, car vous avez donné, n’est-ce pas ? Et il faut que tout le monde le sache et que ceux qui ne l’ont pas fait se sentent plus bas que terre tandis que vous...

19/09/2026 17:59 par Gilbert

Bravo !
Et comment fait-on pour commander l’ouvrage et le recevoir par la poste ?

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