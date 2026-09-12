Bientôt en librairie

Nous sommes à quelques jours de la clôture de la souscription pour la publication de notre livre « Les hyènes de garde ».

Nous sommes entrés en contact avec des éditeurs.

L’un d’eux (qui connaît et apprécie LGS) propose un premier tirage de 1500 exemplaires (ce qui est bien) et l’envoi gratuit d’un livre à chaque souscripteur.

Notre pari est gagné, les hyènes seront étrillées en librairie et la vérité va sortir du puits.

Merci si vous avez participé à ce combat ou si vous vous apprêtez à le faire.

Les dons peuvent encore être versés ici : Le Pot Commun.fr

https://www.lepotcommun.fr/cagnotte/solidaire/la-liberte-et-l-objectivite-de-la-presse-en-france-kb2pi28p

Pour ceux qui préfèrent verser sans passer par Le Pot Commun, voici le RIB de l’auteur.

Le Grand Soir