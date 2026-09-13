Vingt-cinq ans après le 11-Septembre : quelles leçons ont été tirées ?

Un quart de siècle s’est écoulé depuis les attaques du 11 septembre 2001 ; un temps suffisant pour séparer l’histoire de l’hystérie, les conséquences des intentions et la vérité de la propagande. Ce fut, sans aucun doute, un jour terrible et tragique pour beaucoup dans le monde entier ; près de trois mille personnes sont mortes dans des attentats qui ont bouleversé les États-Unis et, de fait, la planète entière. Cependant, vingt-cinq ans plus tard, la question n’est plus ce qui s’est passé ce matin-là, mais : qu’a fait l’Amérique ensuite ? Pourquoi l’a-t-elle fait ? Quels ont été les fruits de ces décisions ? Et avons-nous tiré la moindre leçon de cette douloureuse histoire ?

Les attentats du 11 septembre auraient pu être traités comme un crime grave nécessitant un effort international pour identifier, capturer et juger les responsables. De même, ils auraient pu susciter un débat sérieux au sein même des États-Unis sur les raisons pour lesquelles une hostilité si profonde envers le pays s’était développée dans de nombreuses parties du monde islamique. Cependant, la classe politique américaine a opté pour une direction radicalement différente.

Le président George W. Bush a déclaré publiquement que les terroristes avaient attaqué les États-Unis parce qu’ils « détestent nos libertés ». Ce fut une interprétation extrêmement commode, car elle exonérait de toute responsabilité les élites dirigeantes et les institutions américaines qui définissent la politique étrangère. Ainsi, il n’y aurait pas de réexamen sérieux de décennies de soutien à des dictatures et à des régimes autoritaires dans les mondes arabe et islamique, ni des sanctions dévastatrices contre l’Irak durant les années 1990, ni du déploiement militaire américain dans toute la région, ni non plus du soutien inconditionnel — tant politique que militaire et économique — de Washington à l’entité sioniste, à son occupation et au déplacement du peuple palestinien pendant des décennies.

Sous la prémisse que ces assaillants détestaient les États-Unis pour ce qu’ils représentaient — leurs valeurs et les principes auxquels ils croyaient — et non pour leurs actions, la politique américaine n’exigeait aucun amendement ; c’étaient les autres qui devaient changer.

Cette introduction est indispensable pour comprendre le fondement idéologique et philosophique de ce qu’on a appelé la « Guerre mondiale contre le terrorisme ». Ce qui a suivi, ce furent des guerres, des invasions, des occupations, des tortures, des restitutions extraordinaires de suspects, des prisons secrètes, des centres de détention clandestins (black sites), Abou Ghraib, Guantánamo, Bagram, des assassinats ciblés par drones, une surveillance de masse et la destruction de sociétés entières.

Pendant ce temps, sur le front intérieur américain, le panorama s’est traduit par le Patriot Act, des listes de surveillance, des interdictions de vol, des informateurs infiltrés, l’espionnage dans les mosquées, la discrimination raciale et religieuse, des opérations d’incitation et de recrutement délibérément dirigées contre des milliers de musulmans dans la société américaine, des procès judiciaires préventifs et une expansion extraordinaire de l’appareil de sécurité nationale consacré à la poursuite des communautés musulmanes américaines.

Vingt-cinq ans plus tard, qu’avons-nous appris ?

La première leçon : Le pouvoir militaire ne peut pas résoudre les problèmes politiques

Au moment où le bloc soviétique s’est désintégré et a disparu en 1991, aucun État n’était capable de défier sérieusement la suprématie militaire américaine. À l’aube du nouveau siècle, les États-Unis se dressaient au sommet du pouvoir mondial ; Washington possédait une influence colossale dans les domaines militaire, économique, technologique, diplomatique et culturel. Beaucoup de stratèges américains croyaient que le pays était entré dans un moment d’unipolarité qui pourrait se prolonger pendant des générations. De fait, le célèbre universitaire Francis Fukuyama est même allé jusqu’à décréter directement « la fin de l’histoire ».

C’est alors que les néoconservateurs et leurs alliés sionistes ont instrumentalisé les événements du 11 septembre pour transformer cet immense pouvoir en un projet impérial. L’Afghanistan a été envahi en 2001, suivi de l’Irak en 2003 sous de fausses prémisses concernant des armes de destruction massive et des insinuations liant Saddam Hussein aux attentats du 11 septembre. Cependant, l’objectif n’a pas tardé à s’étendre bien au-delà de la défaite d’Al-Qaïda ; Washington prétendait redessiner le Moyen-Orient, renversant des gouvernements, reconfigurant des sociétés et imposant un nouvel ordre régional par l’usage de la force militaire américaine. Néanmoins, le projet a échoué lamentablement.

Après vingt ans de guerre, les États-Unis ont abandonné l’Afghanistan en août 2021 dans un épisode de profonde humiliation, tandis que les talibans — le même mouvement que Washington avait écarté du pouvoir — sont revenus à Kaboul. L’Irak a été dévasté : des centaines de milliers de personnes ont été tuées, des millions ont été déplacées, le sectarisme a été donné libre cours et le système politique édifié sous l’occupation a sombré dans une dysfonction absolue.

L’erreur fondamentale n’a pas simplement résidé dans une mauvaise exécution ; l’échec a été conceptuel.

La légitimité politique ne peut être extraite ni engendrée par des bombardements, ni imposée par les bouches des fusils étrangers. De même, les sociétés ne peuvent être soumises à une ingénierie sociale par des armées étrangères. Le pouvoir militaire écrasant peut instiller la peur chez les gens, mais la peur ne confère pas la légitimité ; au contraire, l’occupation engendre inévitablement la résistance.

Il est possible que les États-Unis aient remporté de nombreux affrontements militaires, mais ils ont échoué dans la réalisation de leurs grands objectifs politiques. Cette réalité constitue, peut-être, la leçon stratégique la plus importante des vingt-cinq dernières années.

La deuxième leçon : Le pouvoir sans contrepoids commet des erreurs catastrophiques

L’ère de l’unipolarité a apporté une autre conséquence, bien que celle-ci soit apparue moins évidente sur le moment. Généralement, les grandes puissances opèrent sous des contraintes : leurs rivaux surveillent leurs erreurs, exploitent leurs faiblesses, défient leurs alliances et tirent profit lorsque leurs ressources se dissipent ou se contractent. Cependant, après l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis manquaient d’un concurrent de même rang (peer competitor) capable de leur infliger de tels coûts ou de capitaliser immédiatement sur leurs erreurs. Avec le temps, cette liberté absolue s’est révélée être une malédiction.

Washington a pu envahir l’Afghanistan puis l’Irak, étendre la guerre contre le terrorisme à travers des dizaines de nations et dilapider des milliers de milliards de dollars, tout en maintenant son statut de puissance hégémonique mondiale. L’absence de prix géopolitique immédiat a créé l’illusion qu’il n’existait aucun coût ; néanmoins, les factures à payer ont fini par être monumentales.

Le projet Costs of War (Coûts de la guerre) de l’Université Brown estime cette dépense à environ huit mille milliards de dollars. Il s’agissait de ressources qui auraient pu être investies dans d’autres secteurs en faveur des intérêts américains. Ces guerres ont fait exploser la dette publique des États-Unis, consumé son attention politique, épuisé ses capacités militaires et détourné Washington de transformations économiques et géopolitiques beaucoup plus profondes qui se préparaient sous d’autres latitudes, notamment l’ascension de la Chine. Pourtant, le dommage le plus grave a été subi par les fondements philosophiques qui légitimaient et justifiaient le leadership mondial américain.

Durant la guerre froide, Washington justifiait son hégémonie non seulement par la force, mais par les idées et les valeurs que sa civilisation s’attribuait : la démocratie, les droits humains, le droit international, l’État de droit et les institutions multilatérales. Bien que pendant des décennies la pratique américaine ait contredit ces principes dans de nombreux coins de la planète, après le 11 septembre, l’incongruité est devenue beaucoup plus difficile à camoufler ou à ignorer.

Comment un État peut-il sermonner d’autres sur l’importance de respecter les droits humains tout en opérant des centres de détention comme Guantánamo et Abou Ghraib ? Comment peut-il défendre le droit international après avoir envahi l’Irak sans le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Comment peut-il défendre la souveraineté étatique tout en s’arrogeant le droit d’envahir des nations, de renverser des gouvernements, d’exécuter des attaques de drones et d’assassiner sélectivement des personnes en franchissant les frontières ?

Par la suite est venu le tour de Gaza, où le soutien inconditionnel des États-Unis à l’entité sioniste dans la destruction de la bande après les événements d’octobre 2023 a concentré de multiples contradictions en un seul lieu et moment. Washington a armé « Israël », l’a financé, lui a accordé une protection diplomatique et l’a défendu à maintes reprises tandis que les Palestiniens étaient tués, déplacés et condamnés à la famine, dans ce que la majeure partie du monde a qualifié de campagne de génocide. L’ordre unipolaire ne s’est peut-être pas effondré à cause d’un seul événement, mais il a fini par se dissiper tout au long de ce quart de siècle.

Il est indéniable que les États-Unis demeurent une puissance colossale. Cependant, le monde de cette année 2026 n’est plus le monde de 2001. Le système international transite résolument vers la multipolarité et, dans l’une des plus grandes ironies de l’histoire, ce sont les propres décisions et politiques de Washington qui ont accéléré cette transition.



La troisième leçon : La guerre contre le terrorisme a produit beaucoup de ce qu’elle prétendait prévenir

Les guerres ont des conséquences qui vont au-delà des calculs de ceux qui les déclenchent. L’invasion de l’Irak a détruit un État et généré d’immenses vides politiques et sociaux qui ont ensuite été exploités par des groupes violents. La torture est devenue une pratique systématique et Abou Ghraib est devenu le symbole d’une ère, de la même manière que Guantánamo s’est transformé en un autre emblème mondial. De même, les attaques de drones qui ont tué des centaines de familles innocentes ont généré une indignation qui a largement dépassé leurs objectifs immédiats.

La guerre contre le terrorisme était censée rendre les États-Unis plus sûrs. Cependant, en traitant des peuples et d’énormes communautés comme des ennemis potentiels, en détruisant des États, en soutenant des gouvernements autoritaires et en refusant de traiter des griefs légitimes, ce qu’elle a fait, c’est créer de nouveaux foyers de colère et de ressentiment.

La violence ne surgit pas dans un vide politique. Cela, bien sûr, ne justifie pas le meurtre d’innocents, mais reconnaît simplement une réalité fondamentale : si l’on veut prévenir la violence politique, il faut comprendre les conditions politiques dans lesquelles elle se façonne et se développe.

Cependant, tout au long de vingt-cinq ans, les tentatives de discuter des « causes profondes » ont souvent été rejetées sous prétexte qu’elles constituaient une justification de la violence. On a confondu la compréhension avec la justification. Pourtant, il est impossible d’affronter intelligemment tout phénomène politique sans le comprendre d’abord et démêler ses complexités.



La quatrième leçon : La guerre contre le terrorisme a reconfiguré le monde islamique

Les conséquences de la guerre contre le terrorisme ne se sont pas limitées à l’Afghanistan et à l’Irak. Pendant des décennies, de nombreux gouvernements des mondes arabe et islamique avaient maintenu leurs régimes par une combinaison de répression interne et de soutien externe.

Après le 11 septembre, la rhétorique de la lutte antiterroriste a accordé aux régimes autoritaires de nouveaux outils et une légitimité renouvelée, en qualifiant les opposants politiques d’extrémistes. De même, la société civile a été soumise à surveillance et les lois d’urgence ont été justifiées au nom de la sécurité, tandis que les gouvernements occidentaux, qui discouraient publiquement sur la démocratie, ont continué à coopérer étroitement avec les appareils de sécurité et de renseignement les plus répressifs de la région.

Cependant, sous la surface, l’indignation s’accumulait. Vers la fin des années 2010, des millions de jeunes Arabes avaient grandi sous des gouvernements qui n’offraient à leurs peuples ni le droit à une participation politique significative ni des opportunités économiques. La corruption était généralisée, la dignité était régulièrement violée et la richesse se concentrait entre les mains des élites dirigeantes, tandis que la police et les appareils de sécurité opéraient en toute impunité face à une absence flagrante de responsabilité.

Alors a éclaté le « Printemps arabe ». Les insurrections n’ont pas été créées par la guerre contre le terrorisme ; leurs causes étaient, bien sûr, locales et beaucoup plus profondes, mais l’ordre post-11 septembre a intensifié nombre des contradictions qu’il avait produites. Il y a eu aussi une profonde ironie historique : pendant des années, on a dit à la société américaine que le principal dilemme politique dans le monde islamique était entre les régimes autoritaires et l’extrémisme violent. Cependant, des millions de citoyens arabes ordinaires sont descendus dans les rues pour exiger la dignité, la responsabilité, la liberté, la démocratie et des gouvernements qui représentent réellement leurs peuples, détruisant — au moins pour un moment — cette fausse alternative.

Lorsque ces mouvements révolutionnaires et soulèvements populaires ont menacé les intérêts consolidés des élites dirigeantes, la contre-révolution est survenue. L’expérience démocratique en Égypte a été écrasée, la Libye a glissé vers la fragmentation, la Syrie est devenue l’une des plus grandes catastrophes du siècle, le Yémen a été dévasté par la guerre et même en Tunisie, le rêve démocratique a fini par s’effondrer. L’échec n’a pas été uniquement celui du « Printemps arabe », mais, de manière plus significative, d’un ordre international qui prêchait la démocratie mais qui, au bout du compte, a préféré l’autoritarisme qu’il pouvait contrôler.

La cinquième leçon : Quand les normes se brisent, il est difficile de les rétablir

Peut-être l’une des conséquences les plus dangereuses des vingt-cinq dernières années est-elle la destruction des normes et des principes directeurs. Le droit international, par exemple, n’a pas de sens s’il ne s’applique qu’aux adversaires. De même, la cause des droits humains ne peut être universelle si les alliés sont exemptés de son respect. Et la souveraineté ne peut être considérée comme sacrée lorsqu’elle est violée par les rivaux, mais optionnelle lorsqu’elle est violée par les alliés ou les amis.

Après le 11 septembre, les administrations américaines successives ont ignoré ou abandonné des restrictions que les gouvernements précédents considéraient comme fondamentales. Les guerres préventives ont été légitimées, la torture a été redéfinie et la détention indéfinie sans procès préalable a été acceptée, assumée comme nécessaire ou normale.

De même, les assassinats ciblés et les exécutions extrajudiciaires sont devenus une politique d’État, tandis que la guerre par drones a permis d’inclure des personnes situées à des milliers de kilomètres dans des « listes de cibles à éliminer ». Des pays entiers se sont transformés en champs de bataille sans déclaration formelle de guerre. Chacune de ces exceptions a créé un précédent. C’est là le danger de dépasser les limites et les lois strictes : comme le dit le proverbe, on ne peut pas simplement remettre le génie dans la bouteille.

Une superpuissance peut croire que les règles ne restreignent que les autres et que ses propres violations constituent une prérogative exceptionnelle ; cependant, à long terme, d’autres États emploieront exactement la même logique.

Si la guerre préventive est légitime pour un État, pourquoi ne le serait-elle pas pour un autre ? Si les prétendues menaces à la sécurité justifient d’attaquer le territoire d’autres nations, pourquoi ce principe serait-il réservé uniquement à Washington ou à « Tel-Aviv » ? Et si les tribunaux et institutions internationales peuvent être délibérément ignorés lorsque leurs résolutions sont inconfortables, pourquoi les adversaires des États-Unis devraient-ils les respecter ?

Gaza a payé le prix de cette incongruité et l’a élevée à un niveau supérieur. Le démantèlement des normes internationales ne produit pas un vide de pouvoir, mais un scénario mondial où la force brute remplace de plus en plus le droit. C’est un monde extrêmement dangereux, en particulier lorsque le discours politique atteint l’extrême d’insinuer l’usage d’armes nucléaires tactiques, comme on l’envisage actuellement dans la crise du détroit d’Ormuz.

En synthèse, une fois que les restrictions sont affaiblies ou que les lois qui régulent les guerres, les conflits, la souveraineté et la protection des civils sont ignorées, restaurer ces limites peut devenir une tâche impossible. Le danger atteint son paroxysme lorsque le langage politique va jusqu’à menacer d’utiliser l’armement nucléaire tactique. Par conséquent, la leçon de ce dernier quart de siècle ne réside pas uniquement dans le fait que les États-Unis ont violé les normes et manipulé les lois, mais dans le fait qu’en érodant l’ordre qu’ils prétendaient autrefois défendre, ils ont contribué à forger un monde dans lequel ces mêmes règles ne sont plus capables de protéger personne.



La sixième leçon : L’empire à l’étranger menace, en dernière instance, les libertés sur le front intérieur américain

Les Américains auraient dû comprendre cette leçon bien avant le 11 septembre. Un gouvernement qui s’arroge des facultés extraordinaires hors de ses frontières finira, tôt ou tard, par employer ces mêmes facultés exceptionnelles à l’intérieur de son propre pays. L’appareil colossal d’un État policier — érigé pour surveiller, classifier, espionner, diffamer, détenir et punir les ennemis étrangers — ne reste généralement pas confiné de l’autre côté des frontières. Et la communauté musulmane américaine l’a appris avec une extrême rapidité.

Avant le 11 septembre, les Arabes et musulmans américains jouissaient d’une présence civique et politique de plus en plus consolidée ; des avancées que j’ai observées en première personne et auxquelles j’ai participé directement.

Durant la fin des années 1990, nous avons construit une magnifique coalition nationale contre l’usage gouvernemental de « preuves secrètes » dans les tribunaux d’immigration. Les organisations islamiques se sont mobilisées activement et ont travaillé aux côtés de défenseurs des libertés civiles, d’avocats, d’églises, d’activistes politiques, d’organisations de droits humains, de membres du Congrès et de diverses communautés à travers le pays. La campagne a combiné l’organisation communautaire de base avec la sensibilisation publique, la divulgation médiatique, les litiges judiciaires, la construction d’alliances et la participation politique.

Finalement, la campagne a triomphé. Pour l’année 2000, plusieurs des victimes les plus visibles des preuves secrètes avaient été libérées, et le projet de loi visant à interdire leur usage dans les tribunaux d’immigration a recueilli un large soutien bipartisan. De fait, le Comité judiciaire de la Chambre des représentants a approuvé la Loi pour l’abolition des preuves secrètes en septembre 2000 par un vote écrasant de vingt-huit voix pour et seulement deux contre.

En septembre 2001, nous espérions que la Maison-Blanche annoncerait enfin un virage politique de grande envergure. Les dirigeants de la communauté musulmane américaine devaient se réunir à Washington pour proclamer la fin de l’usage des preuves secrètes ; cette annonce était prévue exactement pour 15 h 05 le 11 septembre. Bien sûr, en ce jour tragique, cela ne s’est jamais produit.

Au lieu d’inaugurer une nouvelle ère d’autonomisation politique, les musulmans américains se sont retrouvés plongés dans une époque de suspicion, de surveillance et de répression. Le FBI et d’autres agences de sécurité ont déployé des réseaux massifs d’informateurs infiltrés. Les mosquées, les dirigeants communautaires et les organisations étudiantes ont été soumis à l’espionnage. De nombreuses personnes ont été placées sur des listes de surveillance. Les familles se sont remplies de peur et les communautés ont été envahies par la méfiance mutuelle entre leurs propres membres. Les programmes gouvernementaux présentés sous le label de « rapprochement » (outreach) entre les communautés et les institutions étatiques ont souvent brouillé la ligne de démarcation entre la participation communautaire et la collecte de renseignements.

Par la suite, l’ancien agent du FBI Terry Albury a offert un témoignage exceptionnel depuis les entrailles de cet immense appareil et de son colossal campagne de répression contre les communautés musulmanes américaines. Ses révélations ont confirmé ce que la communauté musulmane américaine et les organisations de libertés civiles dénonçaient depuis des années : que des membres innocents de la communauté étaient la cible de campagnes injustes et d’une sévère persécution en raison de leur religion, de leur ethnicité, de leurs liens affectifs ou de leur activisme politique.

Cependant, les citoyens américains n’auraient jamais dû imaginer qu’il s’agissait d’un problème exclusif aux musulmans. Les facultés extraordinaires que l’on crée pour persécuter des minorités impopulaires ou mises en suspicion ne se limitent que rarement à elles. Avec une extrême rapidité, la surveillance s’étend, le pouvoir exécutif outrepasse ses limites, le secret d’État se retranche et le due process s’érode, jusqu’à ce que les pratiques autrefois considérées comme exceptionnelles finissent par se normaliser et devenir habituelles. C’est pourquoi la défense des libertés civiles des musulmans a été, est et sera toujours la défense des libertés civiles américaines en général.

La septième leçon : La Palestine n’a jamais été une question marginale

Pendant des décennies, Washington a tenté de dissocier la politique américaine envers la Palestine de l’indignation généralisée que ses actions suscitaient dans le monde arabe et islamique. Cependant, maintenir cette illusion est devenu de plus en plus difficile. La cause palestinienne a été et reste bien plus qu’un différend territorial ; c’est une question intrinsèquement liée au déplacement forcé, à l’occupation, au colonialisme de peuplement, au suprémacisme racial et à la négation des droits de tout un peuple. Pendant des générations, les États-Unis se sont présentés comme un médiateur impartial tandis qu’en même temps, ils finançaient, armaient, protégeaient et garantissaient l’impunité absolue de l’entité sioniste.

Après le 11 septembre, le récit de la « Guerre contre le terrorisme » a offert à l’entité sioniste une opportunité politique sans précédent. Cela a permis d’encaserner la résistance palestinienne dans la catégorie globale de « terrorisme », tandis que l’occupation et la violence systémique israéliennes étaient habilement emballées sous le concept d’« antiterrorisme ». Ainsi, les victimes de l’occupation ont commencé à être perçues comme la menace à la sécurité, et l’occupant agresseur a été transformé en la victime qui se défend légitimement.

Entre-temps, l’occupation s’est approfondie, les colonies se sont étendues et la bande de Gaza a été soumise à un blocus asphyxiant. Les Palestiniens ont subi des offensives militaires répétées et implacables. La Cisjordanie a été fragmentée de manière alarmante par des colonies, des postes de contrôle, des zones militaires et la violence déchaînée des colons. Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa sont restées sous une pression constante, tandis que s’aggravait la souffrance des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Le processus politique, qui était censé en théorie tracer la voie vers un État palestinien, s’est transformé en un outil conçu pour administrer l’occupation de manière indéfinie.

Les événements du 7 octobre ne sont pas surgis d’un vide. On peut débattre de la stratégie, des méthodes ou des répercussions de l’offensive palestinienne contre l’occupant israélien, mais aucune analyse sérieuse ne peut ignorer les conditions structurelles qui l’ont provoquée. Ce jour-là a été précédé de décennies d’occupation, de déracinement, de blocus, d’expansion des colonies, d’emprisonnements massifs, d’humiliation et de négation absolue des droits politiques les plus élémentaires. Par la suite, le crime de génocide à Gaza est survenu.

Cette campagne de génocide a dépouillé de légitimité les arguments qui soutenaient la politique étrangère américaine. Pour des millions de personnes dans le monde entier, particulièrement pour les générations les plus jeunes dans les sociétés occidentales, la contradiction est devenue impossible à ignorer. Ils ont assisté en temps réel à un peuple assiégé, déplacé, condamné à la famine, humilié et bombardé sans trêve, tandis que la plus grande superpuissance de la planète fournissait à l’entité sioniste un armement hautement destructeur, une couverture politique, un soutien économique et une protection diplomatique.

Un quart de siècle après le 11 septembre, la Palestine continue d’être l’axe central pour comprendre l’échec retentissant de la politique américaine au Moyen-Orient, ainsi que l’érosion définitive de toute prétention de Washington à exercer un leadership moral dans le monde.

La huitième leçon : L’islamophobie n’a jamais été un simple préjugé

L’islamophobie s’est transformée en un outil de contrôle et de domination. Peut-être l’une des conséquences les plus dommageables des attentats du 11 septembre a-t-elle été l’institutionnalisation du phénomène de l’islamophobie.

Les musulmans aux États-Unis n’ont pas seulement été confrontés à des stéréotypes offensants ; au contraire, toute une infrastructure politique et sécuritaire s’est développée autour de la prémisse que l’identité religieuse islamique constitue, en soi, un problème potentiel de sécurité nationale.

Lorsqu’on observe une communauté entière exclusivement à travers un prisme sécuritaire, toute conduite habituelle devient suspecte. Une barbe ou un hijab peuvent attirer l’attention des autorités, et une profonde dévotion religieuse est interprétée de manière présomptive comme un signe de « radicalisation ». De même, l’activisme politique peut dériver vers l’espionnage, et les dons caritatifs déclenchent souvent des enquêtes financières. Les voyages à l’étranger motivent des interrogatoires aux frontières et les mosquées finissent par être traitées comme des environnements pour la collecte de renseignements. Même le fonctionnement d’une organisation étudiante ou une opinion politique sur la Palestine sont interprétés sous une lentille de sécurité, au lieu d’être reconnus comme des discours politiques légitimes et protégés par la Constitution et la loi.

Des informateurs se sont infiltrés dans les mosquées et les institutions islamiques. Les organisations caritatives musulmanes ont été soumises à un examen et à une surveillance, ou bien ont fini diffamées et fermées. Beaucoup de citoyens ont découvert avec amertume que leurs propres proches et connaissances, consumés par la peur, rapportaient leurs conversations privées aux agences de sécurité. D’autres se sont retrouvés soudain sur des listes d’exclusion aérienne sans connaître les motifs ni disposer de voies légales pour contester les preuves secrètes que le gouvernement brandissait contre eux. Ainsi, l’État et ses appareils de sécurité ont dépassé la fonction de détecter des activités délictuelles réelles pour pénétrer dans le terrain de la prédiction et de la prévention de délits futurs ; une tâche inhérente impossible à réaliser sans encourir des accusations fausses et des calomnies massives.

Ces politiques ont semé la terreur dans les communautés islamiques des États-Unis, découragé la participation politique des citoyens musulmans et fracturé les liens sociaux au sein de nombreuses familles. De plus, elles ont favorisé l’émergence de nouveaux leaderships communautaires soumis aux directives gouvernementales injustes ; des dirigeants disposés à démontrer leur acceptabilité politique en se distanciant des causes que le pouvoir central pourrait considérer comme risquées.

Pour toutes ces raisons, l’islamophobie ne doit jamais être comprise comme une simple poussée d’intolérance interpersonnelle ; elle est devenue un mécanisme institutionnalisé pour modeler et domestiquer le comportement politique. La leçon pour les communautés musulmanes américaines est évidente : les droits ne se défendent pas par la soumission. Aucune minorité dans l’histoire contemporaine des États-Unis n’a réussi à sauvegarder sa dignité ou à préserver ses libertés en démontrant qu’elle resterait silencieuse ou qu’elle demeurerait docile.

La neuvième leçon : Les communautés arabes et musulmanes doivent construire leur propre force endogène, au lieu de rechercher l’acceptation en échange de la soumission

C’est peut-être l’apprentissage le plus crucial pour les musulmans américains eux-mêmes. Avant le 11 septembre, notre lutte contre l’usage de « preuves secrètes » dans les tribunaux nous a appris qu’une communauté organisée a la capacité de défier les politiques gouvernementales injustes. Nous avons appris que les musulmans américains n’avaient pas à choisir entre l’isolement et l’assimilation ; au contraire, ils pouvaient rester fidèles à leurs principes moraux tout en construisant des alliances autour de causes communes avec des personnes et des institutions de différentes confessions, ethnicités, idéologies et horizons politiques. Cette expérience reste pleinement d’actualité.

Le véritable pouvoir politique ne consiste pas à flatter les fonctionnaires. Se faire photographier à la Maison-Blanche n’est pas du pouvoir. Recevoir des invitations à des réceptions officielles ou à des dîners d’Iftar pendant le ramadan n’est pas du pouvoir. Et avoir des dirigeants musulmans qui justifient des politiques gouvernementales désastreuses qui nuisent à leurs propres communautés, définitivement, n’est pas du pouvoir.

Le pouvoir réside dans la capacité d’organiser les personnes autour de principes élevés, de valeurs nobles et de grands objectifs stratégiques. Il signifie édifier des institutions solides qui perdurent au-delà des individus. Il implique de sensibiliser les communautés elles-mêmes et la société dans son ensemble dans laquelle elles évoluent. Il signifie forger de nouveaux leaders capables d’inspirer. Il requiert de développer des médias indépendants, des capacités juridiques solides, des ressources intellectuelles et des structures d’organisation politique, ainsi que de tisser des alliances avec d’autres communautés de la société qui luttent activement pour la justice.

Notre campagne au début de ce siècle a réussi parce qu’elle a opéré simultanément à de multiples niveaux : au plan local et national, dans le domaine juridique et politique, et à travers les médias, la mobilisation communautaire de base et la construction de coalitions efficaces.

Il y a une autre leçon indispensable : la communauté islamique aux États-Unis ne doit jamais échanger ses principes éthiques contre des contacts avec les fonctionnaires ou contre l’accès aux centres de décision.

Si la participation politique réelle peut exiger des concessions dans les tactiques ou les stratégies, elle ne doit jamais exiger l’abandon des valeurs fondamentales ni le franchissement des lignes rouges, en particulier lorsqu’il s’agit de causes de portée historique.

La dixième leçon : La résistance exige de la patience, de l’organisation et de la clarté morale

L’ère post-11 septembre visait, en partie, à semer la terreur parmi les musulmans et à les pousser vers la passivité politique. Si cet objectif a réussi à certains égards, il a aussi fini par forger une génération plus mûre, audacieuse et courageuse.

Les jeunes musulmans américains qui ont grandi après le 11 septembre ont vécu sous une surveillance constante, du harcèlement, de la persécution, de l’islamophobie et de la démonisation de leurs identités, tout cela au milieu d’une atmosphère de guerres extérieures interminables.

Malgré ces adversités, ils ont développé une conscience politique considérablement plus sophistiquée que celle des générations précédentes. Nous avons été témoins de la participation active des jeunes musulmans à des coalitions en faveur de la justice raciale, des droits des immigrants, des libertés civiles, de la cause palestinienne, des mouvements antisionistes et antiguerre, ainsi que dans bien d’autres luttes sociales et de droits hum