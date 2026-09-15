Le projet à court terme des extrêmes droites latino-américaines

Une vague réactionnaire avance sur tout le continent latino-américain. À l’exception du Mexique, du Brésil — les deux puissances de la région —, de l’Uruguay et du Guatemala, le reste des pays (Argentine, Chili, Colombie, Bolivie, Pérou, Équateur, Paraguay, Salvador, Honduras, Panama, etc.) ont choisi des gouvernements d’extrême droite autoritaire.

Nous ne sommes pas face à la droite libérale traditionnelle qui a caractérisé le néolibéralisme triomphant des années 1980 et qui a inauguré un cycle de 20 ans. À l’époque, elle se sentait porte-drapeau d’un destin universel et final de l’humanité autour du libre marché, de la mondialisation, du multiculturalisme et de l’État minimal.

L’extrême droite actuelle ne promet pas un destin de paix mondiale fondée sur les marchés, mais une purification apocalyptique des impies qui s’opposent à l’« inégalité naturelle » des personnes. Pour l’extrême droite, il n’y a pas de paradis à atteindre, mais les braises d’un Armageddon dans lequel purifier les déviations d’une humanité corrompue par les aspirations à l’égalité.

Cette extrême droite fanatique a grandi au début du XXIe siècle à mesure que le néolibéralisme régional est entré en crise et que la société a embrassé un malaise généralisé. Elle s’est renforcée parmi les classes moyennes rancunières là où les progressismes ont atteint le gouvernement et ont impulsé des processus d’égalisation et de mobilité sociale ascendante des classes populaires. Et elle est devenue gouvernement là où les gestions progressistes ont déçu les attentes de bien-être des classes nécessiteuses.

Cependant, contrairement à ce qui s’est produit dans les cycles antérieurs de la montée des extrêmes droites en Amérique latine, les actuelles chevauchent un projet sociétal mutilé et à court terme qui, sur le plan économique, va à contre-courant des tendances émergentes dans le monde.

Alors que les grandes puissances qui tirent l’économie mondiale, comme la Chine, les États-Unis et l’Union européenne, lèvent des droits de douane contre le libre-échange, impulsent des politiques industrielles pour créer des marchés depuis l’État, deviennent protectionnistes, transforment leurs États en actionnaires d’entreprises stratégiques et se fixent des objectifs de souveraineté énergétique ou technologique ; les extrêmes droites gouvernementales d’Amérique latine s’accrochent anachroniquement aux nostalgies d’un globalisme de libre marché disparu.

Elles ont imposé une brutale austérité fiscale en attendant que l’investissement direct étranger (IDE) arrive à flots et soit le grand moteur de la croissance économique expansive à toutes les activités.

Mais le monde de 2026 n’est pas celui de 1995, lorsque l’IDE a connu une ascension mondiale spectaculaire et que les pays en développement offraient un taux de profit élevé grâce à la privatisation des entreprises publiques et de leurs marchés captifs.

Aujourd’hui, il n’y a plus de grandes entreprises à privatiser et, pire encore, l’IDE comme grand dynamiseur des économies du monde s’est rétractée. Après avoir atteint des niveaux de 4 % à 5 % par rapport au PIB mondial dans les années 1990 et au début des années 2000, depuis la crise de 2008, elle a réduit son importance et aujourd’hui, elle atteint à peine 1 % du PIB. Bien sûr, l’investissement étranger continue de circuler dans le monde et, sur le continent — principalement vers le Mexique et le Brésil, actuels bastions progressistes — ; mais désormais, en pourcentages du PIB, il n’atteint qu’à peine le quart de ce qu’il était auparavant.

Les extrêmes droites ont gagné au second tour électoral et par une courte majorité, mais elles sont gouvernement et expriment un état d’esprit de ressentiment et d’agressivité politique anti-égalitaire d’une partie de la population.

En Argentine, l’IDE a représenté jusqu’à 8,5 % du PIB en 1999. Entre 2005 et 2015, elle a évolué dans les bandes de 2 % à 3 % du PIB. Avec le gouvernement « libertarien », elle est tombée à 1,8 % en 2024 et à 0,5 % en 2025. La Banque mondiale estime qu’en 2026, elle approchera 1 %. Les secteurs vers lesquels se dirige cet investissement sont les hydrocarbures, les mines et, dans une moindre mesure, la finance. L’Équateur suit le même chemin : à la fin du XXe siècle, l’IDE a atteint 3 % du PIB ; en 2023 et 2024, elle est tombée à 0,5 ; et en 2025, elle a à peine approché 1 %. Au Pérou, dans les années 1990 et entre 2005 et 2015, l’IDE a fluctué entre 4 % et 7 % du PIB. Ces dernières années, elle se situe entre 1 et 3 %.

Dans ces cas et d’autres, l’IDE a perdu l’importance qu’elle a jouée pour la croissance et la stabilité économiques. De plus, c’est un investissement d’enclave, dirigé vers l’extraction de matières premières et dont les profits sont externalisés vers les pays d’origine, ce qui empêche une irradiation dynamisante dans le reste de l’économie.

Ce panorama déprimant se répète aussi avec l’investissement public et privé national dans les pays gouvernés par l’extrême droite. Dans les années du néolibéralisme globaliste (entre 1990 et 2000), l’investissement total dans ces pays a évolué entre 21 % et 24 % par rapport au PIB. De 2015 à 2025, l’investissement a fluctué entre 18 % et 19 % (CEPAL, 2026). L’Argentine, ces trois dernières années, a un taux d’investissement de 15 % à 16 % du PIB (INDEC, 2026). L’Équateur, 18 % du PIB, etc.

Comparativement, les pays d’industrialisation récente et de forte croissance économique, comme ceux qui composent l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ont des taux d’investissement qui frôlent 30 % du PIB.

Les « ajustements » des dépenses publiques, la réduction des impôts des riches et la privatisation de zones périphériques encore aux mains de l’État ne représentent aucune injection fraîche de capital dans l’économie. Ce ne sont que des modes d’extractivisme prédateur des ressources publiques pour les déposer entre des mains privées habituées au rentisme. Le résultat est une économie structurellement stagnante, à forte précarité qui ne génère pas de processus stratégique de bien-être national expansif et qui, par conséquent, est encline à couver continuellement d’intenses cycles de malaise social.

Contrairement à ce que l’extrême droite américaine ou européenne cherche à impulser avec son néo-étatisme productiviste de longue haleine, les extrêmes droites latino-américaines se sont enlisées dans un néolibéralisme globaliste moisi au devenir décapité qui doit convertir les pays en protectorats coloniaux des grandes puissances porteuses de projets historiques.

Pourtant, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi cette extrême droite, malgré son échec économique prématuré, maintient une base sociale de soutien politique considérable qui varie entre 20 % et 40 % de l’électorat.

Certes, les déceptions antérieures que le progressisme a engendrées en ne pouvant pas surmonter la crise économique (inflation, récession) contribuent à la vigueur des droites. Mais cela ne suffit pas. Pour expliquer leurs indices de soutien, il faut comprendre que les extrêmes droites ont surgi en brandissant deux épées : d’une part, celle de mettre fin à certains des aspects les plus pertinents de la crise économique ; et, d’autre part, celle de dédommager moralement les offensés par la crise.

La première épée s’effondre rapidement et irréversiblement ; mais la seconde est agitée avec une dextérité flamboyante. La haine revancharde convertie en politique d’État contre les droits, les migrants, les « gauchistes », les communistes, les kirchnéristes, les Indiens, les féministes ou toute trace d’égalitarisme social, joue le rôle d’une expiation collective qui dilue la peur de l’égarement d’un avenir de bien-être. S’il n’y a pas d’avenir heureux, qu’il y ait au moins le plaisir de la cruauté exercée contre ceux que l’on considère comme coupables de la peur existentielle.

Cette perversion morale de l’espérance déchire le tissu social. Et la façon de la combattre n’est pas seulement par une fureur inversée. Bien qu’en temps de crise, une personnification du responsable des offenses sociales soit nécessaire — seulement dans ce cas focalisée sur une minuscule minorité de puissants —, ce qui est requis, avant tout, est une audacieuse restitution d’une espérance plausible autour d’un projet productiviste et de justice sociale capable de remuer les fondations des vieilles structures économiques et mentales avilies.