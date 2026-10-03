Le Monde Diplomatique, octobre 2026

Pourquoi il faut réenchanter l’État, demande Alex Spire ? Tandis que la croyance des Français dans la capacité des administrations à les protéger vacille, le candidat Gabriel Attal propose la suppression de cent mille postes de fonctionnaire et le Rassemblement national (RN) l’instauration d’une « règle d’or » budgétaire. La gauche en campagne s’accroche, elle, aux « valeurs » du service public. Pourtant toujours plus abstraites.

Amira Hass est allée à la rencontre de la terreur coloniale en Cisjordanie : Moins meurtrier que le génocide à Gaza depuis trois ans mais de plus en plus violent, un conflit embrase peu à peu la rive ouest du Jourdain. Des habitants des colonies israéliennes illégales s’y approprient des biens palestiniens ou les détruisent. Cette entreprise de dépossession est activement soutenue par les autorités de Tel-Aviv.

Pour Benoît Bréville et Pierre Rimbert, le domaine de la géopolitique a été confisqué : Issus des mêmes écoles, habitués des cercles du pouvoir, journalistes et experts propagent une lecture manichéenne des grands événements internationaux, sans laisser aucune place aux voix discordantes. Heureusement, il existe désormais un outil pour résister à l’air du temps : le Manuel d’autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet.

Ilan Pappé observe la polarisation extrême de la société israélienne (“ L’État de Judée contre Israël ”) : Le 27 octobre, les électeurs israéliens se déplaceront aux urnes pour renouveler leur Parlement. Au-delà de la question de l’avenir politique du premier ministre sortant Benyamin Netanyahou, l’enjeu du scrutin réside dans la confirmation, ou non, de l’essor du sionisme religieux. Partisan d’une annexion des territoires palestiniens, ce courant contribue à une polarisation extrême de la société.

Rémi Guyot constate que Bagdad suffoque : « Asphyxiée par une pollution-record et paralysée par un gouvernement inactif, la capitale irakienne suffoque. Entre un air irrespirable, des infrastructures obsolètes et l’absence d’investissements, les 10 millions d’habitants de la mégapole luttent chaque jour pour respirer.

Pour Guillaume Pitron (“ Game of drones ”), les classes dominantes mondiales s’intéressent aux océans : « Sur les terres émergées, les ressources s’épuisent. Alors les regards des dirigeants, des militaires et des investisseurs se tournent vers l’océan. Et, plus précisément, vers les fonds marins. Une nouvelle ère s’ouvre : celle de l’exploitation des abysses.

Pour Philippe Leymarie, les F-35 sont “ les ailes de l’empire ” : Équipement-phare des armées de l’air américaine et israélienne, le chasseur F-35 développé aux États-Unis a été adopté par une vingtaine d’États, notamment en Europe, en dépit – ou à cause ? – de la dépendance qu’il impose à ses utilisateurs… En avance sur ses concurrents, ce chasseur furtif se distingue également par un prix prohibitif et des coûts d’exploitation faramineux. Leymarie rappelle que le 18 mars 2019, la ministre des armées française Florence Parly tançait un parterre d’experts de l’Atlantic Council, un cercle de réflexion américain, à propos des relations entre les membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). « La clause de solidarité de l’OTAN est l’article 5, pas l’article F-35 », lançait-elle, au moment où Washington incitait fortement un nombre croissant de pays européens à acheter cet avion dernier cri. Depuis, le F-35 Lightning II, chasseur furtif de cinquième génération produit par Lockheed Martin, principal groupe d’armement mondial, est « entré en premier » dans les espaces aériens syrien et iranien sous bannière israélienne, puis lors des guerres israélo-américaines contre l’Iran en 2025 et 2026.

Philippe Descamp et Philippe Meyer constatent que Même en Pologne, le soutien à l’Ukraine se délite : Le débat géopolitique semble clos. L’Ukraine doit entrer dans l’Union européenne dès la guerre terminée. En réalité, cette promesse inquiète toute la région et comporte des risques pour la cohésion du Vieux Continent. En Pologne, alors que les élites soutiennent une telle adhésion de longue date, de plus en plus de citoyens renâclent devant ses conséquences économiques et sociales à court terme, comme face à l’arrogance de Kiev sur les questions mémorielles.

Hélène Richard décrit les déchirures de la société russe : (Deux cousins russes) : On avait d’abord cru à une brouille banale, du type de celles qui déchirent bien des familles à travers le monde. Comme souvent dans ces cas-là, on s’était dit qu’avec une petite incitation amicale une simple discussion permettrait de mettre les choses « à plat ». Et de repartir du bon pied. Mais derrière la fâcherie, une fracture. Non pas celle d’une famille : celle d’un pays.

Pour par Ana Otašević, les Balkans sont en voie d’accaparement : Encore préservées du béton, les côtes albanaises de l’Adriatique sont rattrapées par les conséquences du tourisme, lequel conduit à détruire ce que l’on vient admirer. Le phénomène se répand d’autant plus vite qu’il peut rapporter gros à ceux qui s’approprient les meilleurs sites. Pour gagner l’allégeance des responsables politiques du cru, la tâche est d’autant plus facile quand on s’appelle Trump.

Hubert Peres estime qu’à Ceuta, la crise a été instrumentalisée : Drame humain, crise de l’accueil et tensions diplomatiques avec Bruxelles et Rabat : l’afflux migratoire exceptionnel dans l’exclave espagnole en Afrique du Nord et ses suites ont semblé affaiblir le président du gouvernement. Critiqué par ses alliés, il aborde la fin de son mandat sous la pression de la droite, et de l’extrême droite qui poursuit son ascension.

Aimee-Noel Mbiyozo voit Pretoria comme saisi par l’« afrophobie » : Les images ont fait le tour du monde : pillages, commerces incendiés, migrants fuyant en masse, assassinats. Si l’Afrique du Sud a déjà connu des flambées xénophobes, le mouvement du printemps 2026 frappe par son ampleur et sa résonance internationale. Alors qu’elle s’enfonce dans une profonde crise sociale, la « nation arc-en-ciel » subit des attaques inédites, notamment des États-Unis.

En décembre 2025, des collectifs antimigrants ont sommé tous les étrangers en situation irrégulière de quitter l’Afrique du Sud avant la « date butoir » du 30 juin 2026. Cet ultimatum, sans le moindre caractère officiel, faisait suite à plusieurs mois de manifestations violentes qui avaient causé de lourds dégâts matériels, contraint des centaines de milliers de personnes à l’exode et fait au moins quatre morts. La journée du 30 juin s’est finalement déroulée sans débordement majeur, en partie grâce aux 600 millions de rands – environ 32 millions d’euros – débloqués par le ministère de la police pour financer des opérations de contrôle dans les neuf provinces du pays. Chef de file de la mobilisation, le mouvement March and March a repoussé l’échéance au 30 septembre, intimant aux entreprises de cesser d’employer des personnes sans papiers d’ici là.

La Chine veut-elle « gagner » en Iran, se demande Renaud Lambert ? L’univers médiatique ressemble au « monde à l’envers » que décrivait l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Plus les États-Unis piétinent le droit international, plus la Chine est accusée de se montrer menaçante. Ainsi du conflit en Iran, déclenché par Washington et Tel-Aviv, mais qui verrait surtout Pékin « avancer ses pions » et laisser libre cours à ses velléités impériales…

Pour Christophe Ventura, les ingérences étasuniennes dans les élections brésiliennes sont patentesÉlections : Washington s’est toujours immiscé dans les affaires de Brasília. La campagne des élections générales des 4 et 25 octobre l’a confirmé. Une victoire du candidat d’extrême droite Flávio Bolsonaro, soutenu par l’administration Trump, provoquerait un basculement régional favorable au locataire de la Maison Blanche et à son projet de reprise en main de l’Amérique latine.

« Veuillez accepter mes vœux les plus sincères à l’occasion de votre accession à la présidence des États-Unis du Brésil. » Le 2 avril 1964, deux jours après le coup d’État militaire qui a renversé le président travailliste João Goulart, son homologue américain est le premier chef d’État étranger à reconnaître les nouvelles autorités. Le courrier empressé de Lyndon Johnson s’adresse alors au président de la Chambre des députés, Pascoal Ranieri Mazzilli, à qui le Congrès, sous la pression des militaires brésiliens, vient de confier la présidence de la République. Quinze jours après ces événements, Mazzilli cède directement la présidence au maréchal Humberto Castelo Branco. La dictature militaire s’installe au palais du Planalto à Brasília jusqu’en 1985. Avec la bénédiction de Washington.

Charlotte Recoquillon décrit le très lamentable quotidien des vieux prisonniers aux États-Unis (“ Vivre et mourir en cellule ”) :Souvent condamnés jeunes à des très longues peines, des dizaines de milliers de détenus américains ont aujourd’hui atteint un âge canonique, obligés de finir leurs jours dans des prisons où rien n’a été pensé pour eux. Grimper sur un lit superposé, attendre debout dans une file, mastiquer une nourriture inadaptée, sans même parler de rencontrer un médecin : chaque tâche du quotidien est une épreuve.

Anne Alombert se demande si l’IA va tous nous tuer (“ Dire « tu » à une machine ”) : « Les gens qui construisent l’intelligence artificielle croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici à la fin de la décennie », a admis en septembre dernier un salarié démissionnaire d’Anthropic, l’une des entreprises les plus à la pointe du secteur. Alerte ou alarmisme ? Quoi qu’il en soit, les robots conversationnels ont déjà profondément modifié notre rapport aux machines et aux autres humains.

Selon Frédéric Lordon, rien ne va plus pour la dette américaine : Depuis plusieurs mois, entre « private credit » et bulle de l’intelligence artificielle, l’édifice de la finance craque de toutes parts… Voici que des lézardes apparaissent dans le compartiment réputé le plus solide, vers lequel les investisseurs se précipitaient jusque-là pour trouver refuge : le secteur des titres de la dette américaine. Qui semble désormais échapper à tout contrôle.

Carlos Pardon est saisi par l’épouva,te d’Hollywood (“ Donald Trump et Tony Soprano ”) : Ce serait la fusion du siècle. Paramount rachète Warner. C’est déjà une histoire exemplaire. Le casting : un transhumaniste et son fils, le Tout-Hollywood et des journalistes épouvantés. En 1966, Gulf+Western, fabricant de butées à ressort pour portes coulissantes, acquiert le géant du cinéma Paramount. Depuis une trentaine d’années, le mouvement de fusions et d’absorptions est en plein élan à Hollywood. Tous les grands studios « ont fini par se faire manger par des multinationales étrangères au monde de l’art et de la culture », observent les chercheurs Martin Barnier et Laurent Jullier. Le capitalisme de prédation poursuit aujourd’hui son avancée, à la faveur de l’essor du streaming et de l’arrivée récente des entreprises de la « tech » dans ce secteur. C’est un enjeu non seulement financier, mais aussi politique et artistique.

Thomas Frank se demande ce que cache derrière le souhait des présidents des EU de construire des bibliothèques et autres bâtiments de presti (“Tout le changement du monde ”) : Aux États-Unis, la construction des bibliothèques présidentielles modernes obéit à deux grands principes. Le premier, esthétique, est de rivaliser de splendeur avec ses devancières. De l’immense bâtisse à angles droits de M. George W. Bush, à Dallas (Texas), au rectangle de verre surélevé de M. William Clinton à Little Rock, dans l’Arkansas, chaque nouvelle réalisation est tenue de surpasser les précédentes en coût, en majesté et en prouesse architecturale. Le second principe, presque aussi important, est que la fonction ostentatoire prend désormais le pas sur la fonction pédagogique. Théoriquement, ces institutions semi-publiques ont pour mission d’organiser les archives de l’exécutif et de les ouvrir aux chercheurs. Dans les faits, elles ressemblent de plus en plus à des pseudo-mémoriaux de Lincoln conçus par les pseudo-Lincoln eux-mêmes. Toutes incluent un musée sur les années passées à la Maison Blanche par l’intéressé et proposent une version de l’histoire que seuls peuvent valider ses partisans les plus dévoués.

En illustration “ The Blind Patriot ” de Conor Harrington