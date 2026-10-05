À quoi ressemblerait le pays de Flávio Bolsonaro (GGN)

Un gouvernement de Flávio Bolsonaro ne serait pas une répétition mécanique du gouvernement de son père. Jair Bolsonaro gouvernait de manière chaotique, sans ses propres cadres, dépendant de l’armée et du Centrão (le GROS Centre, qui forme la majorité au Parlement, et qui navigue selon ses intérêts et ses chantages NDT). Flávio arriverait après un long apprentissage du bolsonarisme : il connaîtrait mieux les institutions, aurait des ponts plus solides avec le marché financier, le monde juridique, les médias grand public et, surtout, le trumpisme.

Ce serait moins d’improvisation et plus de méthode.

Le projet réunirait quatre intérêts :

- le capital financier qui veut moins de surveillance ;

- les réseaux du crime organisé qui doivent blanchir et multiplier l’argent ;

- les institutions publiques qui souhaitent récupérer le pouvoir illimité de l’opération Lava Jato (archétype du Lawfare à la brésilienne NDT) ;

- et les groupes nord-américains intéressés par les minéraux critiques, l’énergie, les données et les infrastructures.

Le ciment politique serait l’autoritarisme : répression des pauvres, guerre culturelle, persécution sélective et soumission stratégique aux États-Unis.

L’économie souterraine atteint la surface

La première étape consisterait à consolider une zone grise entre l’économie légale et l’argent criminel. Il ne s’agit pas d’imaginer des trafiquants de drogue assis directement dans les conseils d’administration des banques. Le mécanisme moderne est plus sophistiqué : fonds opaques, fintechs (institutions financières), assurances, sociétés écrans, crédits non garantis, fonds d’investissement en créances (1), actifs numériques et chaînes successives d’intermédiaires.

Le crime organisé brésilien a depuis longtemps cessé de vivre uniquement du trafic de drogue. Il a progressé dans les domaines des carburants, des cigarettes, des transports, de l’exploitation minière, des paris, de l’immobilier, du commerce extérieur et des services financiers. Elle a besoin d’institutions capables de convertir l’argent clandestin en actifs apparemment ordinaires. Lorsque la supervision est affaiblie, le marché légal devient votre blanchisserie.

Dans un gouvernement Flávio, la tendance serait d’inverser la logique du contrôle. Au lieu que l’État enquête sur l’infiltration d’argent criminel sur le marché, les organismes de contrôle seraient contraints de l’ignorer. La police fédérale perdrait son autonomie dans des domaines sensibles ; la COAF (Conseil de Contrôle des Activités Financières) serait à nouveau traitée comme un ennemi politique lorsque ses informations concerneraient ses alliés ; la Banque centrale serait soumise à une surveillance complaisante, comme à l’époque de Roberto Campos Neto ; et les enquêtes sur le blanchiment d’argent seraient interrompues, fragmentées ou transformées en monnaie d’échange.

Le nouveau pacte financier

Une partie de Faria Lima (centre financier et boursier à Sao Paulo) soutiendrait Flávio en raison des opportunités ouvertes par son gouvernement. L’agenda serait connu : nouvelles privatisations, autonomie quasi absolue des agents financiers, réduction de la fiscalité foncière, démantèlement des mécanismes environnementaux et liberté de transformer les biens publics en produits financiers.

Ce qui serait nouveau serait la fusion entre cet agenda et l’économie souterraine. Le système commencerait à coexister avec des ressources d’origine douteuse à condition qu’elles servent à alimenter des fonds, à acheter des actifs, à soutenir les prix et à financer des acquisitions. La frontière morale serait remplacée par une seule question : y a-t-il rentabilité ?

Les institutions qui émettraient des doutes seraient accusées d’hostilité au marché. Ceux qui accepteraient la nouvelle normalité seraient présentés comme modernes. Et chaque plainte serait dissoute dans une combinaison de secret, de technicité, d’avis juridiques et de campagnes contre les enquêteurs.

Une démocratie contrôlée de l’intérieur

Le deuxième axe serait institutionnel. Flávio n’aurait pas besoin de fermer le Congrès, d’abolir la Cour suprême ou d’abolir les élections. Le modèle contemporain d’autoritarisme préserve la façade et contrôle les points de veto.

L’instrument central serait la nomination. Avec un bureau du procureur général aligné, les enquêtes pourraient mourir à la source. Avec de nouveaux postes vacants à la Cour suprême et une pression constante sur les ministres, une majorité capable de valider des mesures exceptionnelles serait formée. Au ministère de la Justice, à la police fédérale, au fisc et aux agences de renseignement, des postes stratégiques seraient confiés à des fonctionnaires engagés dans le projet.

L’expérience de l’opération Lava Jato fournirait le manuel. Les abus reviendraient sous le nom de lutte contre la corruption : fuites sélectives, arrestations destinées à produire des accords de plaidoyer, destruction de réputations avant le procès, coopération internationale incontrôlée et utilisation de la presse comme extension de l’accusation.

Il existe le risque d’un système dans lequel les entreprises publiques, les médias et les intérêts politiques se renforcent mutuellement, d’abord en piétinant les procédures, puis en présentant les abus comme une exigence morale. Dans une administration Flávio, cette ingénierie ne serait pas une déviation occasionnelle. Ce serait une méthode de gouvernement.

Le résultat ne serait pas une dictature classique, mais une démocratie sous tutelle : des élections sous pression, une opposition intimidée, des enquêtes ciblées et des décisions judiciaires conditionnées par l’alignement politique de chaque intervenant.

Le Brésil comme atout du trumpisme

En politique étrangère, Flávio offrirait à Donald Trump ce que le bolsonarisme offre déjà : une ingérence politique en échange d’une protection. Le réseau Bolsonaro–MAGA s’est efforcé de transformer les poursuites judiciaires brésiliennes en motifs de tarifs douaniers, de sanctions et de pressions de la part de Washington. En 2026, Flávio est retourné aux États-Unis pour demander le soutien de l’administration Trump dans le calendrier des mesures économiques contre le Brésil.

Au gouvernement, la monnaie d’échange serait le patrimoine stratégique du pays.

Les terres rares et les minéraux critiques seraient présentés comme un passeport pour une alliance privilégiée avec les États-Unis. Au lieu d’une politique nationale en matière d’exploitation minière, de transformation et de technologie, il y aurait des contrats qui intégreraient nos réserves dans les chaînes industrielles et militaires américaines. Le Brésil fournirait le minerai, les étapes les plus rentables resteraient à l’étranger.

Les centres de données suivraient une logique similaire. Les incitations brésiliennes en matière d’énergie, d’eau, de territoire, de fibres optiques et de fiscalité soutiendraient les plateformes étrangères. Sans exigences en matière de contenu national, de transfert de technologie et d’accès du public aux capacités informatiques, le pays courrait le risque de devenir une simple prise électrique pour l’intelligence artificielle mondiale.

Le modèle apparaît déjà dans la diplomatie économique de Trump : le pouvoir de l’État ouvre les marchés ; les entreprises occupent des actifs ; les alliés locaux reçoivent du soutien ; et les intérêts publics, privés et familiaux se mélangent. Avec Flávio, le Brésil entrerait dans cette voie non pas en tant que partenaire souverain, mais en tant que territoire disponible.

Les partenaires brésiliens

Le trumpisme ne viendrait pas seul. Il y aurait des alliés brésiliens intéressés par le partage.

La famille Bolsonaro offrirait le pont politique avec l’écosystème MAGA. Les grands groupes d’entreprises ayant des activités aux États-Unis offriraient un accès et une capacité d’investissement. Les fonds internationaux renforceraient la présence dans les domaines de l’énergie, des mines, du pétrole, des infrastructures et de la technologie. Les banques et les gestionnaires locaux structureraient leurs opérations. Les gouverneurs alliés remettraient les licences d’État, les terres, les incitations et les actifs.

Toutes les entreprises disposant de capitaux américains ne sont pas trumpistes, et tous les investissements étrangers ne sont pas synonymes de capture. L’enjeu est l’architecture de l’accord. Si le financement public américain guide les projets brésiliens pour répondre aux besoins stratégiques de Washington, alors que le Brésil renonce au pouvoir de traitement, de technologie et de décision, il n’y aura pas de partenariat : il y aura subordination.

La grande coalition de Flávio serait formée par ceux qui bénéficient d’un Brésil non réglementé de l’intérieur et dépendant de l’extérieur.

Le prix social

La facture à payer serait présentée comme inévitable. Pour financer les exemptions, les privatisations et les avantages en capital, le gouvernement reprendrait son discours d’État failli. Cela entraînerait une nouvelle réforme des retraites, un durcissement des règles et une réduction des prestations. La santé et l’éducation seraient à nouveau traitées comme des dépenses et non comme une responsabilité publique. Le salaire minimum perdrait de sa force en tant qu’instrument de distribution. Les programmes de transferts monétaires seraient comprimés, conditionnés ou convertis en faveurs politiques.

Le résultat serait connu : baisse des revenus, insécurité alimentaire et retour du pays sur la carte de la faim.

La réponse aux conflits sociaux ne serait pas la reconstruction des politiques publiques. Ce serait de la répression. La méthode dite Bukele —arrestations massives, suspension pratique des garanties, propagande de la force et traitement de la pauvreté comme une menace— circule déjà comme référence parmi les dirigeants de l’extrême droite brésilienne.



La presse en prendra conscience trop tard

L’ironie finale appartiendrait à la presse. Cela contribuerait en partie à créer l’environnement propice à la victoire de Flávio, en répétant le scénario qui a déjà produit d’autres désastres : couverture asymétrique, scandales sans hiérarchie, soupçons traités comme des preuves contre un camp et prudence infinie face à l’autre.

Flávio serait présenté comme la version civilisée du bolsonarisme : plus poli que son père, capable de parler aux banquiers, moins enclin aux explosions publiques et soi-disant disposé à respecter les institutions. Leurs liens seraient relativisés au nom du pouvoir alternatif. La menace autoritaire serait rétrogradée au rang de rhétorique électorale. L’alignement avec Trump serait vendu comme du pragmatisme.



Après l’investiture, la guerre éclatera

Les gouvernements autoritaires ne tolèrent pas les témoins indépendants, même lorsqu’ils ont contribué à leur arrivée au pouvoir. La presse sera ensuite confrontée à des campagnes numériques, à des boycotts publicitaires, à des enquêtes, à des pressions réglementaires et à des menaces économiques. Les journalistes seraient transformés en ennemis ; les médias seraient accusés de complot ; les critiques seraient soumis à un examen minutieux.

Puis émergeraient les éditoriaux solennels en défense de la démocratie — rédigés par les mêmes groupes qui ont contribué à détruire les conditions politiques pour la préserver.

L’avertissement

Le pays de Flávio Bolsonaro ne naîtrait pas le jour de son investiture. Il est en train de se préparer : dans la naturalisation de la monnaie opaque, dans la transformation de la souveraineté en un actif négociable, dans la réhabilitation des méthodes Lava Jato, dans l’alliance avec Trump, dans la criminalisation de la pauvreté et dans la campagne pour présenter l’héritier du bolsonarisme comme une alternative acceptable.

Les élections ne décideront pas seulement qui occupera le palais du Planalto. Elles décideront si le Brésil continuera à essayer de construire un projet national —avec industrie, science, inclusion sociale et autonomie— ou s’il sera réorganisé en plate-forme pour les entreprises financières, l’économie criminelle et les intérêts géopolitiques étrangers.

Jair Bolsonaro a tenté de détruire la démocratie en vociférant. Flávio pourra essayer la même chose en costume, à voix basse et avec le soutien médiatique.

(1) Note du traducteur : FIDC - fond à revenu fixe qui investit au moins 50% de ses actifs dans des créances d’une entreprise. Ces créances peuvent prendre la forme de factures, de chèques, de créance liées à des actes de crédit, à des contrats de location ou àde versement échelonnés figurant sur des carnets de paiement - bref un des paradis pour les peintres en bâtiment de la finance.