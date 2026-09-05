La CIA à Moscou : trois points de vue sur une mission sans visage

À la cour du Kremlin

Le 25 août 2026, un avion du gouvernement américain a décollé de la Joint Base Andrews, a fait escale à Riga, puis s’est envolé pour Moscou. À son bord se trouvait John Ratcliffe, le directeur de la CIA. Il n’y a eu ni annonce ni communiqué de presse ; la mission a été révélée grâce aux données de suivi des vols et à des sources ayant parlé sous couvert d’anonymat.

Le lendemain, le Kremlin a confirmé que Ratcliffe s’était entretenu avec de hauts responsables des services de renseignement russes, mais pas avec Poutine, qui, selon les informations, aurait seulement été informé des discussions. Washington a refusé de faire tout commentaire.

Il s’agit de la première visite connue d’un directeur de la CIA à Moscou depuis la mission de William Burns en novembre 2021, qui avait précédé de quelques semaines le début de l’Opération militaire spéciale. Le précédent n’est pas rassurant, et c’est précisément ce qui fait que la mission de Ratcliffe doit être interprétée, et pas simplement rapportée.

Le vide d’information laissé par les deux capitales a été comblé par des spéculations, et la spéculation, en géopolitique, est déjà une forme d’analyse. Selon des sources concordantes, trois sujets étaient sur la table : l’Ukraine, l’Iran et le flanc balte de l’OTAN. Entrelacés avec ceux-ci se trouvent Israël et, en arrière-plan, l’équilibre des puissances en Asie.

Procédons avec trois hypothèses de travail, qui ne s’excluent pas mutuellement mais qui, au contraire, peuvent parfaitement se compléter.

L’hypothèse de la coopération

La première interprétation est la moins dramatique. Selon les informations, Ratcliffe s’est rendu à Moscou parce qu’il existe un canal de communication direct entre les agences de renseignement des deux puissances, et ce canal est resté ouvert même pendant les années les plus difficiles du conflit ukrainien. Des sources américaines ont suggéré que le directeur de la CIA est resté en contact avec ses homologues russes tout au long de son mandat. Dans cette perspective, la mission serait la manifestation visible d’un dialogue constant et discret.

Le détail le plus révélateur est d’ordre procédural. Avant le départ de Ratcliffe, les États-Unis ont demandé à l’Ukraine de suspendre ses attaques de drones et de missiles contre Moscou et les villes du nord de la Russie du lundi au mercredi. Kiev a été informée qu’une délégation américaine de haut niveau se trouvait en déplacement sur le territoire russe.

Ceux qui organisent une trêve tactique — aussi brève et limitée soit-elle — ne le font pas pour lancer un ultimatum, mais pour garantir la sécurité du négociateur et la viabilité des négociations. La stratégie est celle de la coopération, non de la confrontation.

Cette hypothèse est renforcée par ce qui s’est produit immédiatement après. Quelques heures après le départ de Ratcliffe de Moscou, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé la révocation formelle de la désignation de la Syrie comme État soutenant le terrorisme. Il est improbable que deux actions aussi rapprochées dans le temps ne soient pas liées. Le Moyen-Orient — la Syrie, l’Iran et les corridors reliant le Golfe à la Méditerranée — est précisément le théâtre où Washington et Moscou, malgré leurs positions opposées sur l’Ukraine, partagent un intérêt pour la désescalade.

Après tout, la coopération n’exige pas l’amitié, mais simplement que, sur certains sujets, le coût du conflit dépasse celui de la coordination.

Si cette interprétation est correcte, le voyage de Ratcliffe n’est pas un fait isolé, mais un symptôme : la preuve que, derrière la rhétorique publique d’irréconciliabilité, il existe un cadre commun pour la gestion des crises.

Dans cette perspective, l’Iran, l’Ukraine et les pays baltes seraient les trois tables de négociation d’un seul et même processus visant à réduire simultanément les tensions sur plusieurs fronts.



La thèse de la « faiblesse »

La seconde interprétation inverse la perspective. Il ne s’agit pas de deux puissances se coordonnant à armes égales, mais d’une puissance en difficulté qui frappe à la porte de l’autre. L’initiative américaine révèle une position de relative faiblesse.

Les preuves abondent. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort ; Trump avait misé son capital politique sur la promesse d’une paix rapide et se retrouve maintenant, à la mi-2026, sans avoir tenu cette promesse.

C’est l’émissaire américain, et non le russe, qui a négocié la trêve tactique concernant les attaques ukrainiennes. C’est Washington qui a informé Kiev, en lui présentant un fait accompli. En géopolitique, celui qui demande une suspension des hostilités — même pour seulement trois jours — admet implicitement être plus pressé que l’autre partie.

Derrière l’urgence tactique, on entrevoit une tension structurelle plus profonde. Une puissance hégémonique qui perçoit l’érosion de sa centralité a intérêt à geler les fronts ouverts pour réorganiser ses lignes.

La surextension stratégique est le mal classique des empires arrivés à maturité : trop de fronts, trop de promesses et des ressources insuffisantes pour tenir tous les engagements simultanément. Par conséquent, une trêve sur plusieurs fronts serait moins un acte de force qu’une manœuvre de repositionnement pour gagner du temps, réduire le nombre de crises actives et réajuster les priorités.

Cette interprétation a une limite qu’il convient de reconnaître : elle risque de confondre prudence et faiblesse. Tous les appels à la désescalade ne naissent pas de la nécessité ; certains naissent du calcul. Cependant, dans les empires en transition, le calcul et la nécessité coïncident souvent.

La question décisive n’est pas de savoir si les États-Unis sont sur le déclin, mais plutôt s’ils perçoivent qu’ils ne peuvent plus maintenir tous les fronts à la fois. Et la manière dont la mission de Ratcliffe a été menée suggère que cette perception est solidement ancrée à Washington.

La thèse de la « tromperie » (et la longue ombre de Kissinger)

Il existe également une troisième interprétation, ancrée dans la mémoire historique russe. L’hypothèse est que la main tendue est un piège : que les États-Unis offrent une trêve non pour geler le conflit, mais pour gagner la marge de manœuvre nécessaire au repositionnement et à une attaque plus efficace, reproduisant le schéma des années 1980, lorsque l’ouverture aux négociations s’est accompagnée d’une stratégie d’usure économique et stratégique contre l’Union soviétique menée de l’intérieur.

On perçoit un écho de la doctrine Kissinger : nouer des liens d’amitié avec la Russie pour contrer la Chine ; maintenir l’adversaire dans un état de dépendance calculée ; empêcher que deux grandes puissances rivales — en l’occurrence, la Russie et la Chine — s’unissent contre Washington ; et utiliser les négociations comme outil de division plutôt que de réconciliation. Un dialogue avec Moscou servirait surtout à créer une brèche entre la Russie et la Chine, en offrant à la première des incitations tactiques pour affaiblir une alliance que les États-Unis considèrent comme la véritable menace systémique.

Chaque concession américaine est réversible et de faible coût, tandis que ce que Washington exigerait en échange — un refroidissement des relations russo-iraniennes et un affaiblissement de l’axe eurasiatique — affecterait les intérêts structurels et à long terme de Moscou. Le déséquilibre entre ce qui est offert et ce qui est exigé serait la preuve irréfutable de la tromperie.

La référence aux élections russes complète le tableau, car agir alors que l’adversaire est plongé dans des élections internes implique de choisir le moment de la plus grande vulnérabilité politique, lorsque le leadership est le plus exposé et dispose de la plus faible marge de manœuvre. La méfiance russe à l’égard des initiatives occidentales trompeuses est un fait historique bien documenté, et aucun négociateur moscovite ne s’assoit à la table sans envisager la possibilité d’une tromperie. Le souvenir de 1991 est, en soi, un facteur déterminant dans les négociations.



Les quatre sujets sur la table

Ces trois perspectives se complètent dans l’analyse de ce qui, concrètement, était sur la table. Il ne s’agissait pas de quatre questions isolées, mais d’un système d’éléments interconnectés.

L’Ukraine. Le sujet central pour tous. C’est le front autour duquel tout tourne. La trêve tactique demandée à Kiev avant la mission démontre que, sans une désescalade des tensions militaires, aucun autre sujet n’est négociable pour l’Occident. C’est la variable qui ouvre ou ferme toutes les autres.

Vient ensuite l’Iran, le point où les intérêts s’entrelacent et se contredisent. La relation entre Moscou et Téhéran est précisément ce que Washington souhaite affaiblir. Exiger de la Russie qu’elle réduise son soutien à l’Iran est l’exigence ultime, celle qui révèle s’il s’agit de coopération, d’échange ou de tromperie.

L’autre sujet crucial, de nature internationale, est Israël, qui entre en jeu à la suite de la question iranienne : la sécurité du régime israélien est une condition tacite pour tout réajustement de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, et la décision de Rubio concernant la Syrie doit également être interprétée dans cette perspective.

Cela nous laisse avec le front balte et, plus généralement, la question de l’Europe et de son architecture complète. Certaines évaluations des services de renseignement américains pointent vers un possible changement dans l’évaluation des risques de Poutine, suggérant qu’il serait davantage enclin à des actions hybrides contre les membres de l’OTAN pour tester leur cohésion.

Si tel est le cas, la mission aurait également rempli une fonction de dissuasion, avertissant Moscou des limites à ne pas franchir. Dissuasion et négociation, dans le cadre d’une même visite, ne sont pas contradictoires : ce sont les deux faces de toute diplomatie de renseignement. Ou même, le jeu du partage de l’Europe en cas de guerre, étant donné que l’UE est décidée à poursuivre son suicide programmé.

Lire le silence

La force de la mission de Ratcliffe réside, paradoxalement, dans son silence.

Un événement sans déclarations officielles devient un écran sur lequel chaque observateur projette sa propre vision du rapport de forces : ceux qui croient en un monde multipolaire désormais stabilisé y voient de la coopération ; ceux qui voient un Occident en déclin y voient une supplique pour une trêve ; ceux qui n’ont pas oublié l’histoire y voient un piège.

La seule chose que l’on puisse affirmer avec certitude est celle-ci : lorsque le directeur de la CIA se rend à Moscou en secret — et demande pour cela à Kiev de suspendre ses attaques de drones — quelque chose de significatif est en train de se préparer sous la surface du conflit.

D’ailleurs : une source interne a rapporté qu’une autre figure éminente était également présente dans l’avion et à Moscou : le vice-président des États-Unis, JD Vance...

Lorenzo Maria Pacini, professeur de géopolitique à l’Université de Belluno, Italie.