Iran : l’aveu passé inaperçu de Scott Bessent, Secrétaire du Trésor des Etats-Unis

Journaliste : Que souhaitez-vous dire au sujet des sanctions ? C’est un autre sujet sur lequel vous travaillez, bien sûr. Quels sont vos projets concernant l’Iran et l’impact que cela aura sur le pays ? Les sanctions sont-elles réellement efficaces ? Et la même question se pose concernant les sanctions secondaires de 500 % ou les droits de douane imposés aux pays qui achètent des produits énergétiques à la Russie.

Scott Bessent : Bien, deux choses. Il y a les sanctions du Trésor américain. Si vous vous souvenez de mon discours au Club économique de New York en mars dernier, j’ai déclaré que je pensais que la monnaie iranienne était au bord de l’effondrement et que si j’étais citoyen iranien, je retirerais mon argent.

Le président Trump a ordonné au Trésor et à l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) d’exercer une pression maximale sur l’Iran. Et cela a fonctionné, car en décembre, leur économie s’est effondrée. Nous avons vu une grande banque faire faillite. La banque centrale a commencé à imprimer de la monnaie. Il y a une pénurie de dollars. Ils ne peuvent plus importer. Et c’est pourquoi la population est descendue dans la rue. Il s’agit donc d’une stratégie économique, sans recours à la force. Et les choses évoluent très positivement.