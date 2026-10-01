Les hyènes de garde. Le livre noir des médias menteurs

legrandsoir

Nous sommes entrés en contact avec des éditeurs.

Le premier tirage de 1500 exemplaires sera accompagné de l’envoi gratuit d’un livre à chaque souscripteur.

Notre pari semble gagné, les hyènes seront étrillées en librairie et la vérité va sortir du puits.

Merci si vous avez participé à ce projet ou si vous vous apprêtez à le faire.

Les dons peuvent encore être versés ici : Le Pot Commun.fr

https://www.lepotcommun.fr/cagnotte/solidaire/la-liberte-et-l-objectivite-de-la-presse-en-france-kb2pi28p

Pour ceux qui préfèrent ne pas passer par Le Pot Commun, l’auteur enverra un RIB.

Le Grand Soir (co-éditeur).