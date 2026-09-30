Sur la violence

Reprise d’un billet de Théophraste paru dans LGS le 5 décembre 2018, et terriblement d’actualité.
C’est Jean Jaurès, qui parle.

Violence du peuple
Ah ! les conditions de la lutte sont terriblement difficiles pour les ouvriers ! La violence, pour eux, c’est chose visible […] Oui, la violence c’est une chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers : un geste de menace, il est vu, il est retenu. Une démarche d’intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges.

Violences des riches
Ah ! Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huit clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers … ».

Violence policière
« Ce [que les classes dirigeantes] entendent par le maintien de l’ordre, ce qu’elles entendent par la répression de la violence, c’est la répression de tous les écarts, de tous les excès de la force ouvrière ; c’est aussi, sous prétexte d’en réprimer les écarts, de réprimer la force ouvrière elle-même et laisser le champ libre à la seule violence patronale. [...].

Violence d’Etat
De même que l’acte de la violence ouvrière est brutal, il est facile au juge, avec quelques témoins, de le constater, de la frapper, de le punir ; et voilà pourquoi tout la période des grèves s’accompagne automatiquement de condamnations multipliées. » (Jean Jaurès, 9 juin 1906, discours à la Chambre des députés).

Théophraste R.
Jean Jaurès a été assassiné par un fanatique que les juges français ont acquitté et que des anarchistes espagnols ont exécuté à Ibiza.
N’allez pas le répéter, mais j’ai pris deux fois de la paella en l’apprenant.

« Le Capital épuise deux choses : le travailleur et la nature » (Karl Marx).

  legrandsoir

COMMENTAIRES  

01/10/2026 03:31 par T 34

Ces jours ci c’est un festival de violences contre des enfants avec le mouvement des lycées.

L’état étant légalement tenu de mettre un professeur devant chaque enfant scolarisé or ce n’est pas le cas (passer le bac de français sans prof de français c’est dur), sans compter les conditions matérielles, classes trop chaudes (35°C) ou pas chauffées en hiver, manque de chaises et de tables, eau contenant des matières fécales ce qui non seulement sent mauvais mais empêche de préparé de la nourriture donc pas de cantines.

Fasse à cela des enfants français entonnent la Marseillaise avec Bally Bagayoko pour exiger leur droit à étudier dans de bonnes conditions. Au passage on remerciera le maire qui fait ce qu’il peut pour protéger les enfants des féroces soldats qui viennent jusque dans nos bahuts éborgner nos fils et nos compagnes.

Ensuite arrivent les flics racistes du dictateur fasciste Macron et là c’est la boucherie, Contre Attaque en a fait une compilation de daesh avec la sécurité de l’emploi. Déchaînement de violences, tentative de meurtre par tir de grenade à bout portant (dents arrachées) à Saint-Ouen-L’Aumône, un mineur éborgné à Tours, Chasse à l’enfant : au moins 635 lycéens arrêtés par la police en 3 jours et une analyse : Soulèvement lycéen et violences policières : faire front avec la jeunesse.

Il y a quand même une bonne nouvelle c’est que la plainte de Laurent Nunez, fasciste et ministre de la répression, contre l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré a été classé sans suite donc vous pouvez le traiter de grosse cuve à pisse !

PS : ACAB

01/10/2026 13:59 par legrandsoir

Bien lire, en attendant que la machine veuille bien rectifier : "Reprise d’un billet de Théophraste paru dans LGS le 5 décembre 2018, et terriblement d’actualité"
5 décembre 2018 et non "2008".

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